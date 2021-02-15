Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году





Стоимость разных товаров и услуг продолжает увеличиваться. Мобильная связь не является исключением. Немного больше года назад у нас вышел материал со сравнением базовых 4G тарифов крупнейших операторов сотовой связи страны. Но с того момента цены поменялись, как и «наполнение» тарифных планов. Что именно получат абоненты и сколько им за это нужно будет платить, мы коротко рассмотрим в этой статье.

Киевстар

В тарифной сетке оператора первым пользователя встретит пакет с названием «Спілкування без меж». Его стоимость 125 гривен за 28 дней. За эти деньги пользователю предоставят 6 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети и 60 минут звонков на номера других операторов и за границу (Италия, Польша, Россия, Германия и Чехия).

За 25 гривен сверху можно получить пакет Smart, включающий в себя уже 12 ГБ мобильного трафика, безлимитные звонки внутри сети и 120 минут вне ее (в том числе и заграницу в вышеуказанные страны), а также 120 SMS внутри страны. А по акционной цене стоимость тарифа будет на треть дешевле изначальной. Но это контрактный пакет. Похожий вариант среди предоплаченных называется «Розваги без меж» и стоит немного дороже.

При этом некоторые из тарифов дополнительно включают в себя доступ к сервисам компании, таким как «Київстар ТБ Легкий», «Київстар Футбол Легкий», Star Guard Lite, Mobile ID, еще одну SIM-карту для гаджетов, оплату домашнего подключения к Сети, а также не тарифицируют трафик к популярным социальным сетям, музыкальным, игровым и прочим сервисам.

Самые дешевые тарифы в «предоплате» называются «Дзвінки для батьків» и «Інтернет для батьків». Их стоимость составляет 60 и 100 гривен соответственно. Первый состоит из безлимитных звонков внутри сети и 100 МБ мобильного интернета, а стоимость звонков на другие операторские и стационарные номера составляет 60 копеек за минуту разговора. За дополнительный трафик сверх тарифа денег не возьмут, но ограничат скорость доступа до 32 Кбит/с. Второй будет поинтереснее, предоставляя 6 ГБ трафика, безлимитные звонки внутри сети, 60 минут на других операторов и 60 SMS по Украине.

Другие тарифы уже подороже, но могут захватывать безлимитный трафик, значительно больше минут на звонки (в том числе и заграницу) и предлагать дополнительные услуги.

Vodafone

Начальный пакет у Vodafone называется Vodafone SuperNet Start. Тут абоненту предоставят безлимитные звонки внутри сети, 110 минут на звонки по Украине, 50 минут на звонки в 30 других стран (список и дополнительные условия есть на странице оператора), которые можно «превратить» в дополнительные 150 минут «внутренних» звонков, и 5 Гб мобильного интернета. Также с тарифом можно по акции получить 4 месяца бесплатного использования YouTube Premium и услуги Video PASS (безлимитный трафик на YouTube, Netflix и Megogo).

За 150 гривен в месяц можно получить тариф Vodafone SuperNet Pro, где объем трафика увеличится до 12 ГБ, а звонки в пределах Украины до 150 минут. Лимит звонков в другие страны такой же, который тоже можно перевести в дополнительные 150 минут на звонки по Украине. И уже за 230 гривен в пакете Vodafone SuperNet Unlim это будет безлимитное количество интернета и 200 минут на звонки. Только в этом тарифе есть 30 минут звонков заграницу, которые также трансформируются в 100 минут внутри страны. Прочие акции тут такие же.

Отдельно у оператора есть тарифные планы для гаджетов — Device S, M и L. Тут предлагают 500 МБ и 50 минут на разговоры, а далее 10 ГБ и 18 ГБ трафика в месяц и звонки по 1 гривне за минуту разговора. Стоимость пакетов 50, 100 и 160 гривен соответственно.

Последний тариф у оператора позиционируется как «молодежный» и называется joice. Его стоимость составляет 120 гривен в месяц и предлагает пользователю 6 ГБ мобильного интернета и 600 минут на звонки внутри страны. Дополнительно тут предоставляется безлимитный трафик для сервисов видео YouTube, Netflix и Megogo, популярных музыкальных и игровых сервисов, мессенджеров и социальных сетей (полный список можно найти на сайте). Но также для недавних и новых абонентов есть бесплатная акция joice MAXX, которая удваивает количество пакетных данных и минут на звонки.

lifecell

У lifecell и тарифов много, и разных акций хватает (например, есть существенные скидки при перенесении номера с помощью MNP, регистрации номера или для студентов). Но даже без этих акций услуги оператора не очень дорогие. А начинается все с тарифа «Просто Лайф», который за 70 гривен в месяц предложит 1 ГБ интернета и 250 минут звонков на все мобильные номера в Украине. Только тут стоит учесть, что в эти 250 минут будут входить и разговоры внутри сети. По истечении отведенного времени, звонки на другие номера будут платными, но между абонентами lifecell остается безлимит.

Пакет «Комфорт» за 100 гривен в месяц предложит 4 ГБ трафика, безлимитные звонки между абонентами lifecell, отдельные 100 минут на разговоры с абонентами других операторов и 100 SMS по Украине.

Следующий скачок цены будет не очень ощутимым, но в тарифе значительно больше «начинки». «Смарт Лайф» за 120 гривен в месяц предоставит 20 ГБ трафика и 750 минут звонков на все мобильные сети (с последующим безлимитом для номеров lifecell). Более того, за дополнительные 30 гривен в месяц можно будет дополнить пакет еще 5 ГБ интернета и увеличить количество минут до 1250. А еще в пакете не тарифицируется трафик социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter и есть 50 ГБ облачного хранилища lifebox.

«Вiльний Лайф» без акций и специальных условий будет стоить 200 гривен, но за эту сумму «укомплектует» смартфон владельца 1500 минут звонков уже на все украинские номера и безлимитным доступом в интернет (который, правда, после первых 50 ГБ ограничится скорость 1 Мбит/с). Дополнительные 50 гривен увеличат количество доступных минут до 2000.

Также у оператора есть более дорогие тарифы и отдельные пакеты для разных гаджетов. Заодно стоит учесть, что стоимость практически всех тарифов можно так или иначе немного опустить, просто предоставив документы (а заодно и лишний раз обезопасить себя от «угона» номера злоумышленниками). Заодно оператор предоставляет возможность «собрать» свой вариант пакета, где можно выбрать необходимое количество мобильного трафика, минут для звонков и подключить прочие функции, а называется этот тариф «Хендмейд».

Итоги

Сравнительно с прошлым годом, цены на мобильную связь слегка подросли у всех операторов. Правда, во многих случаях и условия стали поинтереснее, где абонент сможет позволить себе больше звонить и пользоваться мобильным интернетом, а жители регионов у некоторых операторов могут получить отдельные, более доступные условия. Заодно и услуга подключения eSIM начала набирать обороты. И, увы, в разных тарифах понятие «месяца» все еще варьируется от 4 недель до календарного месяца, что тоже может вносить легкую путаницу при выборе.

Но в целом, за исключением роста цен, изменения некоторых названий тарифов и увеличения объема их «наполнения», ситуация на рынке мобильных услуг практически не изменилась.