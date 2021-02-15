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Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году


Стоимость разных товаров и услуг продолжает увеличиваться. Мобильная связь не является исключением. Немного больше года назад у нас вышел материал со сравнением базовых 4G тарифов крупнейших операторов сотовой связи страны. Но с того момента цены поменялись, как и «наполнение» тарифных планов. Что именно получат абоненты и сколько им за это нужно будет платить, мы коротко рассмотрим в этой статье.

Киевстар

В тарифной сетке оператора первым пользователя встретит пакет с названием «Спілкування без меж». Его стоимость 125 гривен за 28 дней. За эти деньги пользователю предоставят 6 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети и 60 минут звонков на номера других операторов и за границу (Италия, Польша, Россия, Германия и Чехия).

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

За 25 гривен сверху можно получить пакет Smart, включающий в себя уже 12 ГБ мобильного трафика, безлимитные звонки внутри сети и 120 минут вне ее (в том числе и заграницу в вышеуказанные страны), а также 120 SMS внутри страны. А по акционной цене стоимость тарифа будет на треть дешевле изначальной. Но это контрактный пакет. Похожий вариант среди предоплаченных называется «Розваги без меж» и стоит немного дороже.

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При этом некоторые из тарифов дополнительно включают в себя доступ к сервисам компании, таким как «Київстар ТБ Легкий», «Київстар Футбол Легкий», Star Guard Lite, Mobile ID, еще одну SIM-карту для гаджетов, оплату домашнего подключения к Сети, а также не тарифицируют трафик к популярным социальным сетям, музыкальным, игровым и прочим сервисам.

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Самые дешевые тарифы в «предоплате» называются «Дзвінки для батьків» и «Інтернет для батьків». Их стоимость составляет 60 и 100 гривен соответственно. Первый состоит из безлимитных звонков внутри сети и 100 МБ мобильного интернета, а стоимость звонков на другие операторские и стационарные номера составляет 60 копеек за минуту разговора. За дополнительный трафик сверх тарифа денег не возьмут, но ограничат скорость доступа до 32 Кбит/с. Второй будет поинтереснее, предоставляя 6 ГБ трафика, безлимитные звонки внутри сети, 60 минут на других операторов и 60 SMS по Украине.

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Другие тарифы уже подороже, но могут захватывать безлимитный трафик, значительно больше минут на звонки (в том числе и заграницу) и предлагать дополнительные услуги.

Vodafone

Начальный пакет у Vodafone называется Vodafone SuperNet Start. Тут абоненту предоставят безлимитные звонки внутри сети, 110 минут на звонки по Украине, 50 минут на звонки в 30 других стран (список и дополнительные условия есть на странице оператора), которые можно «превратить» в дополнительные 150 минут «внутренних» звонков, и 5 Гб мобильного интернета. Также с тарифом можно по акции получить 4 месяца бесплатного использования YouTube Premium и услуги Video PASS (безлимитный трафик на YouTube, Netflix и Megogo).

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

За 150 гривен в месяц можно получить тариф Vodafone SuperNet Pro, где объем трафика увеличится до 12 ГБ, а звонки в пределах Украины до 150 минут. Лимит звонков в другие страны такой же, который тоже можно перевести в дополнительные 150 минут на звонки по Украине. И уже за 230 гривен в пакете Vodafone SuperNet Unlim это будет безлимитное количество интернета и 200 минут на звонки. Только в этом тарифе есть 30 минут звонков заграницу, которые также трансформируются в 100 минут внутри страны. Прочие акции тут такие же.

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Отдельно у оператора есть тарифные планы для гаджетов — Device S, M и L. Тут предлагают 500 МБ и 50 минут на разговоры, а далее 10 ГБ и 18 ГБ трафика в месяц и звонки по 1 гривне за минуту разговора. Стоимость пакетов 50, 100 и 160 гривен соответственно.

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Последний тариф у оператора позиционируется как «молодежный» и называется joice. Его стоимость составляет 120 гривен в месяц и предлагает пользователю 6 ГБ мобильного интернета и 600 минут на звонки внутри страны. Дополнительно тут предоставляется безлимитный трафик для сервисов видео YouTube, Netflix и Megogo, популярных музыкальных и игровых сервисов, мессенджеров и социальных сетей (полный список можно найти на сайте). Но также для недавних и новых абонентов есть бесплатная акция joice MAXX, которая удваивает количество пакетных данных и минут на звонки.

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

lifecell

У lifecell и тарифов много, и разных акций хватает (например, есть существенные скидки при перенесении номера с помощью MNP, регистрации номера или для студентов). Но даже без этих акций услуги оператора не очень дорогие. А начинается все с тарифа «Просто Лайф», который за 70 гривен в месяц предложит 1 ГБ интернета и 250 минут звонков на все мобильные номера в Украине. Только тут стоит учесть, что в эти 250 минут будут входить и разговоры внутри сети. По истечении отведенного времени, звонки на другие номера будут платными, но между абонентами lifecell остается безлимит.

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Пакет «Комфорт» за 100 гривен в месяц предложит 4 ГБ трафика, безлимитные звонки между абонентами lifecell, отдельные 100 минут на разговоры с абонентами других операторов и 100 SMS по Украине.

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Следующий скачок цены будет не очень ощутимым, но в тарифе значительно больше «начинки». «Смарт Лайф» за 120 гривен в месяц предоставит 20 ГБ трафика и 750 минут звонков на все мобильные сети (с последующим безлимитом для номеров lifecell). Более того, за дополнительные 30 гривен в месяц можно будет дополнить пакет еще 5 ГБ интернета и увеличить количество минут до 1250. А еще в пакете не тарифицируется трафик социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter и есть 50 ГБ облачного хранилища lifebox. 

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

«Вiльний Лайф» без акций и специальных условий будет стоить 200 гривен, но за эту сумму «укомплектует» смартфон владельца 1500 минут звонков уже на все украинские номера и безлимитным доступом в интернет (который, правда, после первых 50 ГБ ограничится скорость 1 Мбит/с). Дополнительные 50 гривен увеличат количество доступных минут до 2000.

Сравнение базовых тарифов мобильной связи: что предлагают операторы в 2021 году

Также у оператора есть более дорогие тарифы и отдельные пакеты для разных гаджетов. Заодно стоит учесть, что стоимость практически всех тарифов можно так или иначе немного опустить, просто предоставив документы (а заодно и лишний раз обезопасить себя от «угона» номера злоумышленниками). Заодно оператор предоставляет возможность «собрать» свой вариант пакета, где можно выбрать необходимое количество мобильного трафика, минут для звонков и подключить прочие функции, а называется этот тариф «Хендмейд».

Итоги

Сравнительно с прошлым годом, цены на мобильную связь слегка подросли у всех операторов. Правда, во многих случаях и условия стали поинтереснее, где абонент сможет позволить себе больше звонить и пользоваться мобильным интернетом, а жители регионов у некоторых операторов могут получить отдельные, более доступные условия. Заодно и услуга подключения eSIM начала набирать обороты. И, увы, в разных тарифах понятие «месяца» все еще варьируется от 4 недель до календарного месяца, что тоже может вносить легкую путаницу при выборе.

Но в целом, за исключением роста цен, изменения некоторых названий тарифов и увеличения объема их «наполнения», ситуация на рынке мобильных услуг практически не изменилась.

ОператорКиевстарКиевстарКиевстарКиевстарVodafoneVodafoneVodafoneVodafonelifecelllifecelllifecelllifecell
ТарифДзвінки для батьківІнтернет для батьківСпілкування без межSmartVodafone SuperNet StartVodafone SuperNet ProVodafone SuperNet UnlimjoiceПросто ЛайфКомфортСмарт ЛайфВільний Лайф
Стоимость60 грн100 грн125 грн150 грн110 грн150 грн230 грн120 грн70 грн100 грн120 грн200 грн
ПериодМесяцМесяц4 неделиМесяцМесяцМесяцМесяцМесяц4 неделиМесяц4 недели4 недели
Интернет100 МБ + безлим на соцсети и мессенджеры6 ГБ + безлим на соцсети и мессенджеры6 ГБ + безлим на соцсети и мессенджеры12 ГБ + безлим на соцсети и мессенджеры5 ГБ12 ГББезлимит с ограничением скорости до 0,8 Мбит/с после 40 ГБ6 ГБ + безлим на соцсети, мессенджеры и прочие сервисы1 ГБ4 ГБ20 ГБ + безлимит на Facebook, Instagram, TwitterБезлимит с ограничением скорости до 1 Мбит/с после 50 ГБ + безлимит на Facebook, Instagram, Twitter и мессенджеры
Cверх пакетаБесплатно, но с ограниченим скорости до 32 Кбит/сБесплатно, но с ограниченим скорости до 32 Кбит/с100 МБ/10 грн, до 10 пакетов в день100 МБ/10 грн, до 10 пакетов в день200 МБ/7 грн, до 20 пакетов в день200 МБ/7 грн, до 20 пакетов в день1 ГБ/10 грн на максимальной скорости200 МБ/7 грн, до 20 пакетов в день500 МБ/10 грн, 250 МБ/5 грн, в зависимости от доступных средств на счету500 МБ/10 грн, 250 МБ/5 грн, в зависимости от доступных средств на счету500 МБ/10 грн, 250 МБ/5 грн, в зависимости от доступных средств на счету
Звонки внутри сетиБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимитБезлимит
Звонки другие60 мин на мобильные и заграницу60 мин на мобильные и заграницу120 мин на мобильные и заграницу110 минут150 минут200 минут600 минут250 минут на все звонки, потом безлимит на lifecell100 минут750 минут на все звонки, потом безлимит на lifecell1500 минут на все звонки, потом безлимит на lifecell
Cверх пакета0,60 грн/мин0,60 грн/мин3 мин/3 грн, до 3 пакетов в день, потом 1,50 грн/мин1,50 грн/мин0,60 грн/мин0,60 грн/мин0,60 грн/мин0,50 грн/мин1 грн/мин1 грн/мин1 грн/мин1 грн/мин
SMS10 SMS/3 грн,
до 100 пакетов/день		6010 SMS/3 грн,
до 100 пакетов/день		12050 SMS/1,50 грн в день50 SMS50 SMS50 SMS/1,50 грн в день100 SMS/3 грн в день100 SMS100 SMS/3 грн в день100 SMS/3 грн в день
Другоe«Заграница» — номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии«Заграница» — номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии«Заграница» — номера Италии, Польши, России, Германии и ЧехииYouTube Premium на 4 месяца, VideoPASS на 4 месяца, 50 минут на звонки в 30 стран или 150 минут звонков по УкраинеYouTube Premium на 4 месяца, VideoPASS на 4 месяца, 50 минут на звонки в 30 стран или 150 минут звонков по УкраинеYouTube Premium на 4 месяца, VideoPASS на 4 месяца, 30 минут на звонки в 30 стран или 100 минут звонков по УкраинеБезлимитный трафик для мессенджеров, социальных, видео, музыкальных и игровых сервисовСтоимость пакета составит 60 грн, если зарегестрировать номер, и 40 грн, если номер перенесен с помощью MNPСтоимость пакета составит 100 грн, если зарегестрировать номер, и 80 грн, если номер перенесен с помощью MNP, 50 ГБ в облачном храналище lifeboxСтоимость пакета составит 175 грн, если зарегестрировать номер, и 150 грн, если номер перенесен с помощью MNP, 50 ГБ в облачном храналище lifebox

 

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