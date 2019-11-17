Superliminal: все не так как на самом деле





Superliminal – внебрачное дитя Portal и Antichamber. Пространственная головоломка от первого лица, которая должна сломать блок в вашем сознании, научить мыслить неординарно и нарушать правила, «think outside the box», как говорят англичане.

Superliminal Жанр головоломка

Платформы Microsoft Windows

Языки английский, русский

Разработчик Pillow Castle

Издатель Pillow Castle

Сайт Epic Games Store

Все начинается с того, что вы просыпаетесь по сигналу будильника в палате какого-то лечебного учреждения – кажется, это клиника для людей с проблемами сна. С лечебницей явно что-то не так, потому что для того, чтобы выбраться из коридоров больницы, вам предлагается пройти серию тестовых заданий, оценивающих ваше состояние. Проблема в том, что в этих заданиях действует логика сна и вам предстоит очень вольно обращаться с пространством.

Объекты, которые вы берете в руки, остаются постоянного размера, независимо от дальности, на которой расположены. Так что стоит взять слона с шахматной доски и виртуально переместить в дальний угол, как фигура станет размером с настоящего слона и с трудом поместится в комнате. Кусок сыра станет лестницей, игральный кубик – ящиком-ступенькой, маленькая табличка – мостком. Но это далеко не все, что возможно в мире Superliminal.

В игре девять ночей-циклов, которые начинаются в вашей палате и заканчиваются в лифте, который приведет вас… в вашу палату. У каждой ночи свои правила и то, что отлично сработало в первый раз, окажется бесполезным в следующий. Предметы, которые изменяли свой размер в соответствии с перспективой, вдруг начнут клонироваться и заполнять собой все пространство. Трехмерные фигуры будут превращаться в рисунок на стене, а рисунок, при взгляде с определенного ракурса, в объемный объект. Проходы окажутся спрятаны в тенях или в другом рисунке, а тень можно разогнать тем, что раньше служило вам мостком. Кукольный домик превратится в портал, позволяющий вам изменить свой размер до миниатюрного, а пол потеряет материальность, если убрать с него все предметы. И т.д. У авторов Superliminal хватает сюрпризов, да и с фантазией все в порядке, так что они будут удивлять вас до самых финальных титров.

Как и создатель Antichamber, разработчики Superliminal устанавливают новые правила только затем, чтобы в следующей комнате заставить вас нарушить их и искать новый подход к таким похожим на первый взгляд задачкам. В отличие от Antichamber, в лабиринте которого можно бродить бесконечно, Superliminal — сюжетная игра, и ваша задача все-таки добраться до выхода и покинуть собственный кошмар. А может быть, наоборот, попасть на новый, недоступный другим уровень реальности.

Если знать, что нужно делать, Superliminal можно «пробежать» всего-то за 50 минут; используя метод проб и ошибок, вы пройдете игру за 2-3 часа. Учитывая, что на нескольких уровнях есть совсем не очевидные моменты, возможно, вам придется заглянуть и на Youtube, чтобы поискать подсказку. Впрочем, если вы в свое время прошли Antichamber, то поймете, что нужно делать. К сожалению, повторное прохождение Superliminal бессмысленно, когда искать нестандартное решение уже не нужно, головоломка теряет все свое очарование.

Опять-таки, в отличие от той же Antichamber или Bokida – Heartfelt Reunion с их абстрактными монохромными уровнями, Superliminal выглядит более реалистично, хотя графику игры, конечно, не назовешь суперсовременной и ошеломительной. Аккуратное 3D, простенькое освещение, некоторый переизбыток отражений в паре сцен. Чисто, но бедно, впрочем, для инди-проекта уровень графики вполне приемлемый.

Superliminal – небольшая аккуратная игра для тех, кто любит нестандартные пространственные головоломки. Если вам понравились такие игры как уже упомянутые выше Antichamber и Bokida – Heartfelt Reunion, или Monument Valley и Q.U.B.E., вероятно, понравится и этот проект.

Superliminal вышла в Epic Games Store и до 18 ноября игру можно приобрести за 239 грн. Впрочем, что-то подсказывает мне, что на ближайшей распродаже ее можно будет взять с еще большей скидкой.