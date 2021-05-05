Тест-драйв гибрида Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC: классика + инновации





Вот он – новый Mercedes-Benz E-Класса! Да не простой, а в версии подзаряжаемого гибрида (Plug-In Hybrid). Да-да, это именно тот автомобиль, который я нахваливал во время финала «Автомобиль года». И ведь есть за что: детальное знакомство открыло много интересных деталей. Но также дало повод для критики. Изучаем технику и вникаем в детали – чтобы, в итоге, понять суть подзаряжаемого гибрида Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC в частности и понять суть подзаряжаемых гибридов Mercedes-Benz вообще.

Статный снаружи, роскошный внутри, динамичный на ходу

Итак, новый Mercedes-Benz E-Класса. Хотя, если быть честным – то не «полностью новый», а «обновленный». Перед нами Mercedes-Benz E-Класса W213, который вышел на рынок в начале 2016 года и получил масштабные обновления в 2020-м: такой автомобиль сразу узнается по видоизмененным фарам и фонарям. Кроме того, спереди заметно изменился бампер, сзади появилась новая крышка багажника, а в салоне – оригинальный руль и мультимедиа MBUX. Словом: новый седан Mercedes-Benz E-Класс похож на предшественника в общих формах и пропорциях. Но его никак не спутаешь в деталях – сразу видно обновленный автомобиль.

Седан немаленький: современный Mercedes-Benz Е-Класс вытянулся почти на пять метров! Но выглядит статно, подтянуто, солидно: классические пропорции, элегантный силуэт. Новинка узнается по изменившимся фарам и фонарям. Обозначение E 300 de, надписи EQ Power, лючок в уголке заднего бампера – все это явные намеки на гибридную технику под капотом!

А еще гибрид Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC можно опознать в салоне. Но лишь в деталях. Общий дизайн интерьера не изменился с момента запуска Mercedes-Benz E-Класса в кузове W213: мягкие линии, массив дерева на передней панели, четверка характерных воздуховодов. И плоская приборная панель на основе ЖК-дисплея в паре с еще одним дисплеем – теперь уже системы мультимедиа MBUX: один из главных пунктов обновления 2020 года. Пара 12,3-дюймовых дисплеев собраны под единым стеклом и больше всего запоминаются красотой. Вот именно красотой: пункты меню, шрифты и подложки – все проработано до мельчайших деталей. Кроме, разве что, сенсорных панелей управления: что неудобные мелкие кнопки на руле, что сенсорный тачпад на центральной консоли. Благо, дисплеем и системой MBUX можно управлять при помощи прикосновений к самому экрану или посредством голосовых команд. А для привычных и наиболее частых операций – выбор пунктов меню, управление «климатом» – все также можно воспользоваться привычными физическими клавишами и переключателями. С четким кликом, рифленой структурой и приятной анимацией: меняешь температуру «прохладнее/теплее» – и контурная подсветка становится синей или красной.

Хороши сиденья. Они дают неожиданно глубокую посадку и надежную, ощутимую боковую поддержку. Признаться, не ожидал от Mercedes-Benz такого «спортивного» настроя – и ведь мы сейчас говорим отнюдь не про AMG-версию. Однако сзади подобная «глубина» дивана уже кажется излишней: такой формат посадки воспринимаешь тесноватой. Странно для 5-метрового автомобиля с почти 3-метровой базой, правда? Когда устраиваешься удобнее, то подмечаешь – и запаса над головой, и простора для ног в целом-то хватает. Сюда бы еще добавить свой «климат», а может даже вентиляцию кресел. Вот как на передних сиденьях: классные дверные панели украшены не менее классными (даже «классическими»!) кнопками управления – электропривод настроек, подогрев, вентиляция…

Одной фразой про салон: «маєш вещь!» – аккуратный дизайн и много дерева, тщательный подбор цветовой гаммы, классные дисплеи и красивая графика MBUX, «глубокие» сиденья с уже привычным блоком регулировки. Конечно, замечания есть: сенсорные кнопки на руле мелкие, центральный тачпад дает ошибочные нажатия, а сзади хотелось бы больше «воздуха». Однако в целом: салон Mercedes-Benz E-Класса – это таки Mercedes!

А чего вы ждете от Mercedes-Benz на ходу? Высокой мощности и хорошей динамики? Абсолютной мягкости подвески? Первое – есть. Гибридный седан разгоняется, словно фантом: два мотора сообща наполняют «звездные паруса» двойной неудержимой тягой – дизельной и электрической. Здесь просто нет заминок на нажатие педали акселератора: как-то мотор, да подстрахует другой – и вместе они гарантированно «вывезут». Причем, электродвигатель не прочь быть солистом: в обычном ежедневном трафике да при нормальном заряде батареи, он дарит мягкую и плавную динамику, которой вполне достаточно в пробках-тянучках, ДВС почти не вступает в работу. Обычные ежедневные поездки по городу можно целиком и полностью совершать на электротяге. Едешь размерено и неспешно, но по итогу выходит достойно и в среднем темпе мегаполисов. Расход – «0 литров», эффективность – «100%».

Но чем активнее жмешь на газ, тем чаще в дело вступает ДВС: порой громче желаемого, но обязательно поддерживая звук отличным разгоном. При замерах динамики, гибридный седан Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC с легкостью перекрыл паспортное время: идеальные результаты давали отметку в 5,6-5,7 секунды, замеры с почти пустым аккумулятором все равно укладывались в границу шести секунд. Гибрид – это про экономичность? В данном случае, получилось «про динамику». Причем не только на прямой. Вот этот седан Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC в повороты не просто входит, а влетает! Будто позабыв о своем массивном 2-тонном 5-метровом теле, Е-Класс прикидывается проворным С-Классом: легкий в руле, четкий в реакциях, с небольшими кренами. Такое поведение характерно для компактных автомобилей с задним приводом – а тут бизнес-седан, да на полном…

Отчасти, расплатой является комфорт подвески. Потому, что абсолютной мягкости в стиле «перина-перина» здесь нет. Я бы сказал, что эта подвеска подошла бы другому немецкому седану классической компоновки, но мы сейчас говорим именно о Е-Классе. Зато и откровенных ударов или пробоев нет. Собранная, упругая подвеска четко отрабатывает крупные неровности, практически не замечает мелочи, тотально не допускает раскачки.

Гибридный силовой агрегат на основе 2-литрового 4-цилиндрового мотора на деле предлагает впечатляющую мощность 306 л.с. и момент 700 Нм – «выезд» из шести секунд гарантирован! При этом обычные ежедневные поездки можно совершать с расходом «0 л» на 100 км: реально запаса хода на электротяге хватает на 31-36 км – только не забывайте заряжать аккумулятор. Если забудете, то можно получить расход и 9-9,5 литров на «сотню». Правда, в таком случае попутно аккумулятор заряжается во время рекуперации и потом вы получаете «бесплатные» километры на электротяге. По итогу расход топлива в городе будет колебаться в пределах 1,5-3,5-6 литров: в зависимости от частоты подзарядки АКБ, условий движения, стиля управления. И выбранного режима езды: помимо привычных позиций «спорт/комфорт/эко», также предусмотрены специфические – поддержание текущего уровня заряда аккумулятора (Battery Level), движение только на электротяге (Electric). На трассе при скорости 100-120 км/ч расход топлива составляет 5-6 литров – гибрид практически всегда едет на ДВС-тяге, электромотор подключается лишь при ускорениях. У меня на электротяге получалось набрать максимум около 90 км/ч, но так батарея «тает» в полтора раза быстрее привычного.

Классическая конструкция, инновационная техника

Тестовый автомобиль Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC служит примером создания подобных подзаряжаемых гибридов по всему модельному ряду Mercedes-Benz для автомобилей с классической компоновкой: т.е. продольная установка мотора и задний (или полный) привод. Главные компоненты гибрида – тяговый аккумулятор и электромотор – в любом случае расположены примерно одинаково. Но, как говорится, могут быть нюансы…

Итак, конструктивная схема Plug-In-гибрида Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC предусматривает установку тягового аккумулятора в багажном отсеке. Кстати, тяговый аккумулятор на 13,5 кВтч выпускается компанией Deutsche ACCUMOTIVE (которая тесно связана с Mercedes-Benz) и обещает нам запас хода 43-47 км по правилам измерительного цикла WLTP или 54 км по правилам измерительного цикла NEDC. Для зарядки аккумулятора предусмотрено встроенное зарядное устройство мощностью до 7,4 кВт – это позволяет полностью зарядить батарею за 1,5-2 часа при использовании т.н. «ускоренных зарядок» (переменный ток, мощность до 10-20 кВт). Если использовать обычную бытовую розетку, то вы будете ограничены уже не возможностями встроенного зарядного устройства Mercedes-Benz, а возможностями этой самой розетки – максимум 2-3 кВт мощности. И в таком случае зарядка потребует уже 4-5 часов. Кстати, как и многие электрокары или «продвинутые» гибриды, седан Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC позволяет настроить силу тока во время зарядки (чтобы не перегружать бытовую сеть), а также запланировать предварительное кондиционирование салона (чтобы потом не затрачивать на это энергию из аккумулятора).

Конструктивная схема тестового седана Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC характерна для всех подзаряжаемых гибридов Mercedes—Benz классической компоновки: аккумулятор в багажнике и электромотор в «автомате» (об этом расскажу ниже). Ввиду установки АКБ в багажном отсеке, последний уменьшился на 170 литров: было 540 л – осталось 370 л полезного объема. Плюс (точнее «минус») появилась заметная ступенька. Зато подобное расположение АКБ здорово уравновешивает тяжелый (2 130 кг) гибридный седан. А еще плюс в том, что удалось сохранить неизменный топливный бак, который в некоторых гибридах заметно урезают. Но не в случае Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC: здесь по-прежнему 66 литров. С учетом использования экономичного турбодизеля, это обещает нам трассовый запас хода более 1 000 км – выходит уникальная концепция «гибрида-автобана»: продолжительные поездки между городами на дизеле плюс поездки внутри городов на электротяге.

Удивились упоминанию турбодизеля? Да, все верно: в данном случае, гибрид построен на основе не бензинового, а дизельного мотора – большая редкость! Итак, под капотом Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC установлен 4-цилиндровый 2-литровый турбодизель серии ОМ654: стальные поршни, напыление Nanoslide на стенках цилиндров, 5-кратный впрыск топлива за один цикл. Все для итоговой отдачи на уровне 194 л.с. и 400 Нм – что уже немало.

Плюс турбодизелю помогает электромотор (90 кВт, 122 л.с., 440 Нм), который встроен прямо в автоматическую коробку передач 9G-TRONIC, ввиду чего длина последней увеличилась на 108 мм. Причем электродвигатель интегрирован около гидротрансформатора «автомата», а перед ними добавлено сцепление для полного отключения ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Как результат, гибридный седан Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC может двигаться исключительно на электротяге (расчетный максимум 130 км/ч), при помощи ДВС, или на двух моторах сообща – и тогда в распоряжении водителя суммарно 306 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента. Что превращается в разгон 0-100 км/ч за 5,9 секунды и «максималку» на уровне 235 км/ч, при паспортном расходе топлива 1,6 л на 100 км в смешанном цикле.

Основа гибрида – небольшой 4-цилиндровый 2-литровый турбодизель. Опознать его по рокоту и вибрациям можно лишь в «спорт»-режиме или в позиции Battery Level, когда ДВС активно работает на сохранение заряда аккумулятора. В остальном – едва заметное урчание при шикарной тяге по малейшему нажатию акселератора. Хотя наверняка здесь не обходится без помощи электромотора, встроенного прямо в «автомат», на стыке с основным двигателем. Наличие электромотора (и вообще гибридной составляющей) определить под капотом сложно: в глубине моторного отсека приметна характерная оранжевая высоковольтная проводка, а на передней грани размещен бачок с охлаждающей жидкостью и красноречивой надписью Battery System.

Больше гибридов, хороших и разных! Или нет?…

Вопрос цены. Каждый раз в обсуждении подзаряжаемых гибридов, снова и снова наталкиваешься на вопрос цены, что тянет за собой вопрос целесообразности подобной техники в целом. Подзаряжаемые гибриды обещают высокую мощность и динамику, возможность движения на электротяге – но требуют за это очень большую доплату: порой +30-50% к цене сравнимого ДВС-автомобиля. Нередко к продвинутой технике добавляют еще и максимальную комплектацию, в итоге позиционируя Plug-In-гибрид как ТОП-версию модели. Однако в случае гибрида Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC есть очень широкий модельный ряд Е-Класса, что позволило сравнить разные модификации. И тут меня ждал сюрприз…

В качестве исходной точки берем тестовый седан Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC: 2-литровый турбодизель на 194 л.с., суммарная мощность 306 л.с., динамика 0-100 км/ч за 5,9 секунды, полный привод, стартовый ценник – чуть больше 53 тыс. евро. Для прямого сравнения возьмем автомобиль Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC: также 2-литровый турбодизель, но форсирован до 265 л.с., динамика 0-100 км/ч за 6,3 секунды – и ценник на уровне 52 тыс. евро. Таким образом, в случае гибрида Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC переплаты за этот самый гибрид практически нет! А все его преимущества есть: лучше динамика, меньше расход топлива, возможность движения на электротяге. Да и сам факт приобщения к инновациям.

Конечно, обычный седан Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC обойдется дешевле: старт чуть больше 47 тыс. евро. Но он уступает как в мощности (4-цилиндровый турбодизель на 194 л.с. без электрического бонуса), так и в динамике (0-100 км/ч за 7,5 секунды). Обратный пример: мощный 3-литровый 6-цилиндровый Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC может предложить 330 л.с. и 5,1 секунду до «сотни», но он уже оценивается от 57 тыс. евро. Вдруг, но вот в чем сюрприз – отличное позиционирование гибрида в линейке Е-Класса: если вам мало возможностей седана E 220 d, то следующим логичным шагом выглядит именно гибрид E 300 de.

А второй сюрприз меня ждал во время возврата автомобиля – на парковке около автосалона встречаю кроссовер Mercedes-Benz GLC 300 е: также в гибридном исполнении, однако отсутствие буквы «d» означает, что под капотом бензиновый мотор на 211 «лошадей». В остальном техника похожа: электромотор на 122 л.с. и аккумулятор на 13,5 кВтч. Причем уже есть и более интересный кроссовер-гибрид: новинка Mercedes-Benz GLE 350 de предлагает электромотор на 100 кВт (136 л.с.) и турбодизель на 194 л.с., суммарная мощность достигает 320 «лошадей». Аккумулятор на 31,2 кВтч распластался по всей площади багажника (никаких ступенек) и обеспечивает запас хода на электротяге 90-106 км (в зависимости от измерительного цикла). Плюс предусмотрена возможность подзарядки постоянным током (DC-ток): зарядка аккумулятора с 10% до 80% за 20 минут.

Гамма гибридных автомобилей Mercedes-Benz растет не по дням, а по часам. Вдумайтесь в это: семь Plug-In-гибридных версий только для семейства Е-класса. А если говорить в целом, то у компании Mercedes-Benz подобные Plug-In-гибриды присутствуют уже для всех основных модельных линеек: общий счет подобных подзаряжаемых гибридов перевалил за два десятка! Все это – результаты многолетней работы по программе EQ Power: электрическая гибридная прибавка для каждой модели в основном модельном ряду фирмы.

Автомобиль, который стал героем данной статьи, относится уже к третьему поколению гибридов Mercedes-Benz. При этом развитие гибридов продолжается и сейчас. Как по принципу «быстрее, выше, сильнее» (примером является GLE 350 de), так и по принципу поиска кардинально новых технических решений. К примеру, ранее подзаряжаемый гибрид Е-Класса получал аккумулятор типа LiFePO, а теперь используется аккумулятор Li-NMC (в двух случаях речь идет об аккумуляторе типа «Литий-Ион», но важно разделять химический состав наполнителя ячеек). И вот в чем суть: изначально аккумулятор был рассчитан на емкость 6,2-6,4 кВтч, а теперь мы получаем 13,5 кВтч – двукратный рост только за счет изменения «химии» в ячейках! А еще версию Plug-In-гибрида получили автомобили А-Класса и В-Класса. В данном случае особенность в том, что мотор установлен поперек, электромотор встроен в роботизированную трансмиссию, а тяговый аккумулятор переехал под задние сиденья – компоновка кардинально отличается от «классических» моделей Mercedes-Benz! Что ж, немцы всерьез взялись за электрификацию собственного модельного ряда, и вот какие результаты это принесло: уже третье поколение гибридов, более 20 Plug-In-моделей…

Итоги: о Mercedes-Benz E-Класса в частности, о гибридах в целом

Данный материал вышел не столько обзором и разбором конкретного автомобиля, сколько разговором о гибридах Mercedes-Benz вообще на примере конкретно взятого седана Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC. Мне сложно вынести однозначный вердикт для Е-Класса, поскольку знакомство с этой моделью всегда происходило в граничных версиях: помнится «заряженный» седан Mercedes-AMG E53, а вот теперь встреча с его полной противоположностью – в виде высокотехнологичного гибрида. Но ловлю себя на мысли, что я все-таки запомнил Mercedes-Benz E-Класса. Невзирая на замечания, не являясь поклонником седанов, я все-таки отмечаю: Е-Класс оказывается интересным, «живым», многогранным автомобилем.

Теперь несколько слов о подзаряжаемых гибридах Mercedes-Benz в целом. Впечатляет не столько техника седана Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC – хотя в данном случае все вышло ох как недурно – сколько впечатляет темп развития. Немцы долго «запрягали», теперь пришло время «быстро везти». Радует, что на примере тестового автомобиля прослеживается тенденция предложения Plug-In-гибрида в центре модельного ряда. Он уже не выглядит слишком дорогим, слишком специфическим, слишком избыточным. Он выглядит как вариант вполне здравого выбора: предлагает больше мощности и динамики, предлагает готовность к дальним поездкам – и все это при меньшем расходе топлива и низком уровне выбросов выхлопных газов. Такие трансформации автомобильного мира можно лишь приветствовать.

Технические характеристики Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,935 х 1,85 х 1,46 м

Колесная база – 2,94 м

Багажник – 370 л (5 мест)

Грузоподъемность – 630 кг

Снаряженная масса – 2 130 кг

Мотор – гибридный силовой агрегат, турбодизель R4 2,0 л + электромотор

Мощность – суммарная мощность 306 л.с.

Крутящий момент – суммарный крутящий момент 700 Нм

Удельная мощность и момент – 144 л.с. на 1 т; 329 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4MATIC

Трансмиссия – 9-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 5,9 секунды

Максимальная скорость – 235 км/ч

Расход топлива (паспортный), смешанный – 1,6 л на 100 км

Емкость аккумулятора – 13,5 кВтч

Запас хода на электротяге – 43-47 км (WLTP) или 54 км (NEDC)

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Pirelli Cinturato P7 245/45R18

Минимальная цена автомобиля – от 53,3 тыс. евро (1,79 млн грн. или $64 тыс.)