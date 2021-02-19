Автомобиль Года в Украине 2021: SKODA Octavia, Ford Kuga, Audi Q7 и еще семь моделей





Ввиду карантинных ограничений 2020 года, акция «Автомобиль года в Украине» проводилась в режиме «онлайн». Однако финал требовал личного присутствия: на днях состоялись финальные заезды для представителей СМИ, в ходе которых следовало определиться со своими предпочтениями. По правилам акции, я не могу рассказать о своем выборе до завершения голосования и подведения итогов. Но я могу рассказать о финалистах!

Вкратце напомню: всеукраинская акция «Автомобиль года в Украине» проводится в два этапа – голосование в режиме «онлайн» на сайте autoroku.ua для всех украинцев-автолюбителей, затем определение десятки лучших по результатам этого голосования и, наконец, проведение финального тест-драйва с последующим голосованием представителей СМИ. Участие в акции принимают автомобили, которые дебютировали и стартовали с продажами в Украине на протяжении минувшего года. Так, определяя лучший «Автомобиль года в Украине 2021» мы, фактически, работаем с теми моделями, которые дебютировали в 2020.

В минувшие пару лет – к примеру, вот репортаж от осени 2018-го, а вот лето 2019-го – также проводились промежуточные этапы, что позволяло лучше рассказать о претендентах на титулы и награды в абсолюте или в своих классах. Однако, как уже отмечал выше, непростой 2020 год внес свои коррективы: от промежуточных этапов пришлось отказаться, остался только финал и десять автомобилей – пять легковых и пять SUV. Итак…

Пять легковых моделей-финалистов «Автомобиль года в Украине 2021»

Внимание: это пять автомобилей-претендентов на титул в «абсолюте», без деления по классам. Поэтому компания вышла, что называется, «от мала до велика»…

Audi A4 (детальная статья) – самый что ни есть «немецкий седан»: обновленная версия популярного европейского бестселлера, с выверенными повадками на дороге, мощным дизелем и фирменным полным приводом quattro.

Citroen C3 (детальная статья) – настоящий сити-кар в его традиционном представлении от французов: для наших дорог порой недостает энергоемкости подвески, но все компенсируется яркий дизайном и цветом, мягкими сиденьями в салоне – и хорошей ценой.

Mercedes E-класса – второй обновленный «традиционный немецкий седан»: новые фары и фонари, новый руль в салоне; а еще – масса гибридных версий, одна из которых и стала участником финального заезда…

Porsche Taycan (детальная статья) – данный электрокар является собой ракету Space X на колесах: что по уровню динамики, что по уровню технологий, которые реально задают вектор будущего развития автомобильного мира.

SKODA Octavia – новое поколение потенциального бестселлера марки: по-прежнему узнаваемый общий стиль, больше простора и больше багажник, радикально новый салон, масса версий и оснащения на выбор покупателя…

Пять кроссоверов-финалистов «Автомобиль года в Украине 2021»

Аналогично предыдущему: в впоследствии возможно определение лучшего автомобиля в рамках своего класса, но в данном случае – на финальном заезде представлено пять автомобилей-финалистов из разных классов.

Audi Q7 (готовится обзор) – много места в салона, много качества в сборке, много комфорта на ходу; но есть замечания к 7-местной версии – скоро расскажу.

Ford Kuga (готовится обзор) – хороший мощный дизель и толковая работа полного привода, неожиданно просторный салон и масса инновационного оснащения; но пока высоковата цена; вот он – оптимум для народа?…

Peugeot 2008 (детальная статья) – современный дизайн, захватывающий салон, выбор моторов (бензин/дизель), несколько комплектация под разную цену и запросы покупателей, широкий перечень дополнительных опций; да вот же он – оптимум для народа!

SKODA Kamiq – самый компактный представитель в семействе кроссоверов SKODA на рынке Украины: передний привод, небольшие моторы, зато традиционно-выверенная эргономика и адекватная цена.

Volvo XC40 (детальная статья) – если выше я писал «немецкие седан», то теперь напишу «шведский стиль»: невзирая на свои размеры (также самый компактный кроссовер в линейке Volvo), реально автомобиль выглядит и воспринимается очень дорогим и «породистым».

Как видите, половина из десятки финалистов уже были освещены у нас на сайте, еще парочка материалов готовится к публикации в ближайшее время. Поэтому я отправился на финальный тест-драйв акции «Автомобиль года в Украине 2021» ради трех автомобилей. А именно…

Mercedes Е-класса, SKODA Kamiq, SKODA Octavia: 15 минут на впечатления

Имея бекграунд в семь автомобилей из десяти финалистов, я уже примерно понимал за кого буду голосовать. Но оставался «последний шанс» в виде финального тест-драйва.

И на этот шанс больше всего претендовала новинка SKODA Octavia: очень популярная модель, современная VAG-техника, традиционно оптимальный набор потребительских качеств. В сухом остатке этот автомобиль должен побеждать всего и всех. Но проехал – и ничего. Я приехал на финальное голосование за рулем прямого автомобиля-конкурента, у которого есть космический дизайн, но земные технологии (скоро будет обзор), и ждал от SKODA Octavia впечатлений бо́льшего – ввиду турбо-мотора, многоступенчатого «автомата», MQB-платформы. А получилось плюс-минус также: просто автомобиль, разгоняется, тормозит, поворачивает. Вот и все. Может, не хватило времени или тестовой трассы?

Но ведь обновленному седану Mercedes E-класса такой же трассы и сравнимого времени хватило, чтобы впечатлит. Недурно «пуляет» с места, основателен на ходу, качественный салон, который пропитать ощущением дороговизны. Все это – еще и с чудо-техникой под капотом: подзаряжаемый дизельный (!) гибрид. Или вот еще пример: неожиданно, но чего не нашел в Octavia – вдруг нашел в Kamiq. Номинально перед нами просто компактный кроссовер, ближайший родственник Volkswagen T-Cross и SEAT Arona. Но он везде дает чуть больше. Больше размера снаружи и простора внутри, мощный 1,5-литровый мотор TSI на тестовом автомобиле, есть дефлекторы вентиляции для задних пассажиров и продуманный багажник…

Настоящим откровением стал дизельный гибрид Mercedes E-класса: ждем новой встречи для полноценной статьи! А вот из двух моделей SKODA неожиданно удивило не новое поколение Octavia, а компактный кроссовер Kamiq: он дает больше, чем от него ожидаешь.

Подведение итогов акции «Автомобиль года в Украине 2021» состоится уже в марте. Надеюсь, формат награждения позволит сделать мероприятие в режиме «офлайн» (к примеру, на улице). А я, в свою очередь, смогу сделать еще один репортаж-подборку – теперь уже конкретно тех автомобилей, которые станут победителями в абсолютном зачете и в своих классах.