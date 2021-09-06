Тест-драйв Honda Civic 2021: ТОП-5 вопросов и ответов





Он все еще с нами! Седан Honda Civic уходит на свой «финальный круг» с обновлениями 2021 модельного года и заделом на 2022 год. Пусть в США уже дебютировало новое поколение Honda Civic, но пока дождешься европейской версии, пока автомобиль привезут в Украину… Все это произойдет через год-полтора, не раньше. И все это время будет по-прежнему актуален седан Honda Civic десятого поколения, который получил ряд обновлений.

Можно детально о том, что обновилось? А то и не заметишь…

Для сравнения – вот первый обзор седана Honda Civic 4D: что называется, «найдите отличия». Но они есть и, в основном, сосредоточены в передней части автомобиля. Новый передний бампер теперь получил сплошную затемненную часть снизу, под номерным знаком, а на его уголках поселились иные окантовки противотуманных фар да черные глянцевые полосы-молдинги. Слегка изменилась и форма центральной черной вставки, которая расположена под хромированной «саблей», связывающей фары воедино.

А еще при взгляде сбоку заметны новые колесные диски – в ином дизайне и темном окрасе. Как по мне, эти ажурные диски, по сравнению с прошлыми, немного облегчают автомобиль и придают ему больше динамичности в облике. Начинает складываться общая картина, навеянная динамичным скосом крыши да парочкой резких линий-ребер на боковинах. Никто не говорит, что седан Honda Civic стал спортсменом, но он будто пошел в фитнес-зал.

Знакомый облик глобально не изменился: больше всего внимание привлекает «многослойная» передняя часть и динамичный наклон задних стоек крыши – прям, почти «фастбек»! Хотя перед нами классический седан с отдельной крышкой багажника. Все ключевые обновления уместились в одной фотографии: новая окантовка противотуманных фар, черные глянцевые полосы-молдинги над ними, темные колесные диски нового дизайна.

Что-то еще изменилось? В салоне перемены есть?

Вот здесь для описания перемен вспомню уже не седан, а родственный 5-дверный хэтчбек Honda Civic 5D. Ведь главными переменами в салоне седана Honda Civic является полноформатная ЖК-панель приборов и увеличенный дисплей системы мультимедиа. Всего одна фраза – но это заметно меняет восприятие салона: стало современнее!

Ведь водитель за рулем автомобиля частенько смотрит на приборы и теперь видит перед собой цветную картинку TFT-дисплея: с приятной графикой, хорошей контрастностью, развитым функционалом. К примеру, здесь собраны данные бортового компьютера, возможность управления аудиосистемой, контроль телефона. Второй обновкой является 7-дюйовый дисплей фирменной системы Honda Connect: простое и понятное меню, картинка с камеры заднего вида, поддержка подключения смартфонов (Android Auto и Apple CarPlay), отдельная кнопка и вкладка для управления «климатом». Кстати, система немного отличается от использованной на Honda Civic 5D: имеются физические кнопки управления и круглый регулятор громкости, вместо сплошь сенсорного управления на хэтчбеке в прошлом.

Это самые заметные изменения в салоне обновленного седана Honda Civic, но не единственные. К примеру, на руле добавлены кнопки управления бортовым компьютером и регулировки громкости, а на центральной консоли появился новый блок «климата». Под этой самой центральной консолью по-прежнему можно отыскать потайную полочку, но теперь на ее гранях стало больше разъемов для подключения гаджетов. Еще один USB-разъем поселился внутри большого подлокотника со сдвижной крышкой. Да, вот такие мелкие изменения. Но они делают салон Honda Civic еще удобнее в ежедневных запросах…

Отличный простор, удобные сиденья с выверенным профилем, качественная мягкая отделка – все это и раньше было у автомобиля Honda Civic десятого поколения. Главными изменениями являются два дисплея: комбинация приборов и мультимедийная система Honda Connect. Все это теперь просто стало выглядеть современнее и больше соответствует духу времени. Плюс добавились обновления в мелочах: новый блок «климата», больше разъемов для гаджетов. Жалко, что не уделили столько внимания обустройству багажнику, который привлекает лишь внушительным объемом – 519 литров.

А как на ходу? Изменился или все по-прежнему?

Едет, как раньше. Но это не означает, что «плохо». Потому, что седан Honda Civic – это автомобиль, который успокаивает и не раздражает. Вообще, тотально, ничем. Главные слова в описании характера Honda Civic – это слова «интеллигентность» и «мягкость». Он мягкий абсолютно во всем: плавные реакции на нажатие педали акселератора, аккуратный неторопливый разгон, хороший комфорт подвески при проезде неровностей.

Хотя из каждого случая есть исключения. К примеру, в S-режиме вариатора и при режиме «педаль в пол» на тахометре можно увидеть 6-6,5 тысяч оборотов, которые не меняются несколько секунд подряд (равно, как и тональность гула мотора). Так происходит максимальный разгон, во время которого CVT-вариатор даже не пытается имитировать передачи, работая по старинке. Однако в такие моменты автомобиль без проблем выполняет зачетное упражнение 0-100 км/ч за 11,5 секунд, обещанные паспортом. А если водителю умерить свой пыл, да поехать в обычном темпе и D-режиме коробки, то мотор будет постоянно работать в диапазоне 2-3 тысяч оборотов: уже достаточная тяга, при этом тихо и экономично. Так, по городу получается в среднем расход около 9 л топлива на 100 км пути. Конечно, при большом количестве заторов можно получить расход порядка 10 литров, но при пустых дорогах можно достичь отметки и 7,5-8 литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составляет 4,5-5 л на 100 км пути, при скорости 110-120 км/ч – порядка 5,5-6 л на 100 км.

Еще одним исключением является проезд какой-то крупной неровности строго поперек: только в таком случае задняя подвеска может неприятно взбрыкнуть. Но в остальном – тишь да глад! Отличный комфорт подвески: она одинаково успешно справляется и с отдельными ямами, и с буграми-наплывами, и с серий неприятностей на дороге, которые пролетаешь ходом. Да и с управляемостью все недурно. Руль легкий и средний по своей остроте, здесь не нужно искать спортивности. Но автомобиль адекватно отзывается на поворот рулевого колеса и очень устойчив на дуге: в пределе на развязке можно получить скорость лучших хэтчбеков С-класса. Все-таки взаимосвязь между большой 2,7-метровой колесной базой, настройками полностью независимой подвески, да высоко-профильными шинами оказалась очень удачной.

Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный мотор и CVT-вариатор: эта парочка не изменилась со времен прошлой встречи. Помимо стандартного D-режима, трансмиссия также предлагает два дополнительных (S или L), а рядом находится еще и Еcon-кнопка. Удивительно, но при минимальных возможностях влияния на характер автомобиля, с ним быстро находишь общий язык: очень понятный и приятный в езде «седан на каждый день». Один из секретов таких ездовых повадок Honda Civic – наличие задней независимой подвески. Замер 0-100 км/ч подтверждает заявленные 11,5 секунд: не быстро, но честно.

Сколько в итоге просят за такой автомобиль? Какие версии, какие цены?

Есть лишь одна версия и одна цена – 700 тыс. грн. Столько простят за седан Honda Civic 2021, который предлагается только с 1,6-литровым бензиновым мотором, только с «автоматом» в виде CVT-вариатора, и только в единой комплектации Elegance.

Которая, впрочем, довольно хороша: шесть подушек безопасности (включая боковые шторки), система стабилизации, ЖК-дисплей панели приборов, усилитель руля, электропривод парковочного тормоза и функция Auto Hold, мультимедиа Honda Connect, климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, электрические стеклоподъемники с АВТО-режимом, легкосплавные колесные диски, центральные подлокотники спереди и сзади, люк с электроприводом, цвет металлик или перламутр на выбор, и т.д.

Седан Honda Civic – это вариант по принципу «все включено». Правда, список этого самого «все включено» жестко зафиксирован: нельзя выбрать другой мотор или заказать кожу в салон. Зато не придется доплачивать за цвет или легкосплавные диски, плюс в комплектацию добавлены такие «бонусы», как люк в крыше и камера заднего вида.

В итоге: покупать или нет?

Загляните в первый обзор Honda Civic – и увидите там почти идентичную комплектацию, но за меньшие деньги: порядка $22 тыс. против $26 тыс. сегодня. Конечно, подорожание можно списать на изменения дизайна и технические улучшения в салоне. Но (во-первых) все это стоит явно не $4 тыс., а намного меньше. А (во-вторых) все это и вовсе можно было просто «подарить» покупателю, чтобы привлечь внимание к автомобилю под конец жизненного цикла этого поколения. Но таковы реалии рынка сегодня: дорожает не только Honda Civic, но и все вокруг. С учетом повышения цены, еще сложнее вынести вердикт для этого автомобиля…

Однако седан Honda Civic заслуживает внимания. Потому, что сегодня седан Honda Civic напоминает Volkswagen Jetta в начале 2000-х годов: вроде просто автомобиль класса «С-High», но настолько вышколенный и продуманный в мелочах, что получаешь удовольствие от каждой поездки, даже самой обычной. Этот седан Honda Civic создан не для удивления, а для перемещения человека в пространстве с минимальными усилиями и с максимальным спокойствием. Что в современном дерганном и вечно-спешащем мире вдруг оказывается крайне ценным качеством. Настолько же ценным, сколько просят за Honda Civic 2021? А вот здесь уже каждый решает сам для себя.

Технические характеристики Honda Civic 4D 2021

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,66 х 1,8 х 1,43 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 133 мм

Багажник – 519 л (5 мест)

Минимальная снаряженная масса – 1 248 кг

Грузоподъемность – 452 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,6 л

Мощность – 125 л.с. при 6 500 об/мин

Крутящий момент – 152 Нм при 4 300 об/мин.

Удельная мощность и момент – 100 л.с. на 1 т; 122 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат» (CVT-вариатор)

Разгон 0-100 км/ч – 11,5 секунды

Максимальная скорость – 196 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,9 л на 100 км

Страна производства – Турция

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza ER33 215/55R16

Цена автомобиля – 700 тыс. грн или около $26 тыс.