Honda Civic 5D Sport: «подогретый» хэтчбек в стиле «Honda is Back!»

Хэтчбек Honda Civic 5D Sport сейчас для Украины является самым динамичным и спортивным автомобилем, который можно купить новым у официальных дилеров марки. Если хотите – то это «хело-кар»: автомобиль, который должен не просто продаваться, но также привлекать внимание, знакомить с маркой, приводить людей в автосалоны, увлекать техникой. Получается или нет?

«Подогретый хэтчбек» на каждый день

Внешность Honda Civic 5D Sport не обошлась без wow-эффекта: автомобиль украшен аэродинамическим обвесом – развитый передний бампер, боковые «юбки», масса декора в цвете «черный глянец». Но главное расположено сзади: крупный двойной выхлоп и также двойное антикрыло. Модель Honda Civic 5D Sport выглядит так, словно под капотом 300 «лошадей» и не меньше! Но в реальности – бензиновый турбо-мотор 1,5 л развивает 182 л.с. и 220 Нм, да еще и работает в паре с «вариатором» (версий с МКПП пока нет). Цифры разгона и максимальной скорости вроде и неплохи – ускорение 0-100 км/ч за 8,2 с и 200 км/ч – но сегодня это уровень не «горячего хэтчбека», а «подогретого хэтчбека».

Внешность Honda Civic 5D Sport радует: современный и динамичный облик. Больше всего запоминается развитый передний бампер и двойной выхлоп сзади. Кстати, не бутафория: глушителей реально два. Обратите внимание на детали: спереди – обтекатель бампера и интеркуллер для турбомотора; на боковинах – дополнительные «юбки»; сзади – небольшое верхнее антикрыло и спойлер, который делит стекло двери пополам; плюс фонари-бумеранги. Версиям Sport положены только 17-дюймовые колесные диски.

Я в предвкушении: эх, сейчас прокачу! Однако хэтчбек Honda Civic 5D Sport начинает неспешно: относительно мягкий старт, разгон динамичен, но сравним лишь со 150-сильной машиной данного класса. Словом, если с акселератором Honda Civic 5D Sport обращаться по-будничному – то автомобиль и ведет себя также: в разгоне есть ощущение «выше среднего», но не более того. Зато подвеска комфортна. Если бы для обычного автомобиля я назвал ее средне-оптимальной, то для подобного класса и формата «подогретого хэтча» я назову ее даже мягко-комфортной. Мягко едет, хорошо глотает ямы… Да, это отличный вариант «автомобиля на каждый день». В городе можно спокойно ездить с расходом 9-10 л на 100 км (даже если «давать жару» – то выйдет лишь около 11 л), а на «традиционной трассовой сотке» автомобиль потребляет «традиционные 6 л» топлива. Приятный рык, которым балует выхлопная система на низких оборотах, уходит с их повышением – в салоне довольно тихо: поверьте, это более комфортный вариант ездить на дальние дистанции, чем поездка с громким выхлопом, постоянно давящим на голову.

Общая архитектура передней панели знакома по седану Honda Civic 4D, равно как и сиденья. Но в деталях – хэтч Honda Civic 5D Sport заметно интереснее: на руле больше кнопок для управления разными функциями; на передней панели и дверях – отделка «карбон»; сиденья удобны, плюс кресло водителя оснащено регулировкой поясничной поддержки; есть подлокотники с подстаканниками спереди и сзади.

Багажник удивляет необычной шторкой и радует большим проемом, кармашками, двумя ручками. А вот панорамный стеклянный люк «подкачал»: он огромен по своему размеру, но открывается едва ли больше, чем наполовину.

И вот начинаешь уже задумываться о приземленных вещах – простор в салоне, удобство посадки, объем багажника, оснащение и функции. Здесь модель Honda Civic 5D Sport хороша: посадка низкая, сиденье цепкое, сзади места достаточно. Багажник удивляет необычной шторкой, которая сворачивается в боковой рулон. Но даже если закрыть глаза на шторку-рулон, то багажник достойный: большой погрузочный проем, крышка поднимается высоко, есть пара ниш для мелочей. А еще хорошая комплектация: 7-дюймовый центральный сенсорный дисплей, еще один дисплей вместо традиционных приборов, панорамная стеклянная крыша, подлокотники спереди и сзади, 2-зонный «климат»…

Главные перемены в салоне – все-таки по части электроники. Центральный сенсорный 7-дюймовый ЖК-дисплей радует качеством картинки, есть штатная навигация и камера заднего вида, реализована детальная настройка «климата» (хотя барабанчики температуры остались), можно подключать смартфон. Для последнего также предусмотрена беспроводная зарядка.

Вместо традиционных приборов установлен еще один дисплей, на который можно выводить различные данных: расход топлива, навигацию, столбик давления наддува; также здесь отображаются включение режима ECON и настройка подвески. Шкалы уровня топлива и температуры антифриза теперь красные и не бликуют, как это иногда бывало у седана.

Эй, стоп! Какой багажник и дисплей, о чем это я? Тут Honda Civic с гордой приставкой «Sport» в названии и турбо-мотором под капотом. Рычаг «автомата» в положение S, не жалеем жать на газ – поехали! В таком режиме автомобиль оживает: изначальный разгон уже динамичнее прежнего, но главное открытие – это зона 3,5-6 тыс. об/мин, где хэтч Honda Civic 5D Sport неожиданно «бодрый». На средневысоких оборотах двигателя под сиплый глухой рык все-таки раскрывает свою тягу и силу, наконец-то заметно вжимая в спинку сиденья. Вот теперь уже неплохо в вопросах динамики!

Таким характером турбо-мотор Honda Civic 5D Sport вдруг напоминает прошлые «атмосферники», которые раскрывались ближе к 6 тыс. об/мин. Утверждаю это на примере автомобиля ниже, который прибыл на очную ставку для приема «экзамена» у новичка…

Рядом с тестовым Honda Civic 5D Sport его дальний родственник – американский седан Honda Civic Si в кузове восьмого поколения. Высоко-оборотистый атмосферный мотор с традиционной «механикой» плюс много тюнинга: внешний обвес, зажатая подвеска почти без кренов, тормоза Brembo GT, короткая главная пара (5.06), выпускной коллектор по схеме «4-2-1», холодный впуск из крыла. Андрей – владелец черного Honda Civic Si – периодически ездит на трек-дни и оценивает Honda Civic 5D Sport парой фраз: «Если говорить о спорте, то на фоне моего автомобиля, в этом красном хэтче спорт только в названии, а так – хороший автомобиль для города».

Да-да, все так. Возвращаясь назад с фотосессии мы утыкаемся в пробку. Андрей в салоне Honda Civic 5D Sport щелкает радиостанции и подзаряжает смартфон. А я щелкаю передачи в «механике», борюсь со сцеплением, выслушиваю тысячи песчинок в колесных арках и звучные раскаты «правильного» выхлопа. При этом думаю: зачем это все? Зачем лишать себя комфорта и удобств, если реально не выезжаешь на трек? С черным седаном Civic Si все понятно – он периодически используется для полулюбительских гонок. Но в обычной жизни, на обычных дорогах – с ним тяжело: жестко и шумно, маленький клиренс означает повышенное внимание к торчащим люкам и колеям.

Попробуем попустить градус накала и вернутся к формату «динамичного автомобиля для города» – а вот в таком режиме Honda Civic 5D Sport явно хорошист. Короткий и быстрый руль (чуть больше двух оборотов от упора до упора) не грузит руки чрезмерным усилием, но здесь есть ощущение поворота. Автомобиль в целом охотно заезжает в вираж, немного кренясь и стараясь упереться на переднее наружное колесо… И вот здесь опять подводят шины: «арктическая зима» Michelin X-Ice North, что попутно означает раннюю блокировку колес при резком торможении. Сама педаль тормоза по усилию средняя – между мягкими «французами» и жесткими «немцами».

Можно попытаться убрать крены, переключив амортизаторы в спортивный режим, но не без оговорок. Во-первых, да – крены стали меньше, но они не ушли совсем. Во-вторых, автомобиль при этом теряет изрядную долю комфорта, появляется неприятная мелкая волнообразная раскачка. Откровенно говоря, хотелось бы больше жесткости в спортивном режиме амортизаторов – в этом есть своя логика: обычный режим предназначен для города и комфорта на каждый день, спортивный режим пригодится для быстрой езды. Словом, если уж зажимать, то «зажимай меня полностью» — эти половинчатые решения ни к чему, понимаете? Поэтому спорт-режиму CVT-вариатора – зачет, а вот спорт-режиму амортизаторов – нет.

Второй пример – динамичный городской автомобиль на каждый день: Opel Astra GTC со 140-сильным турбо-мотором. Его особенность – в регулируемой подвеске Bilstein: автомобиль посажен низко, крены маленькие. Дмитрий, владелец автомобиля, отмечает: «Honda Civic 5D Sport запоминается внешностью и мотором – он заметно динамичнее, чем моя машина. А вот подвеску в спорт-режиме хочется жестче и кренов поменьше. И еще педаль тормоза кажется очень чувствительной, легкой. Мне больше нравится тугая педаль «немцев»…

Два примера показательны для Honda Civic 5D Sport – они позволяют определить статус данной модели: это явно не заготовка для трека, но это хороший автомобиль «на каждый день» с динамикой выше среднего. Хотя без замечаний не обходится: сюда просится более жесткая подвеска в спорт-режиме амортизаторов, но еще больше сюда просится МКПП, которая помогла бы снизить цену и постоянно поддерживать двигатель в тонусе по оборотам.

В итоге мой рецепт идеального варианта Honda Civic 5D Sport выглядит так: внешность как уже сейчас есть, этот 1,5-литровый турбо-мотор и «механика». Подвеска или обычная (с хорошим балансом комфорта и управляемости на каждый день) или адаптивная, но чтобы в спорт-режиме было жестко-жестко.

Что под капотом? И что под кузовом?…

По моему скромному мнению, даже для «подогретого хэтчбека» недостаточно приклеить надпись «Sport» и установить антикрыло-спойлер. Еще нужны мощный мотор, доработка ходовой части, спортивные детали в салоне. Что есть у Honda Civic 5D Sport?

Во-первых, есть мотор. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л объединяет в себе турбину, непосредственный впрыск топлива, фирменную систему изменения фаз газораспределения VTEC – это если говорить о «глобальных» технологиях. В итоге, согласно заверению компании Honda, отдача мотора (182 л.с. и 220 Нм) сравнима с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем прошлого поколения.

Под капотом установлен 1,5-литровый 182-сильный мотор: турбина, непосредственный впрыск, технология VTEC…

Причем вырос крутящий момент в зоне средних оборотов: «кривая момент» становится «равниной» уже на 1,7 тыс. об/мин и простирается до 5,5 тысяч. Хотя по ощущениям от езды плотная тяга и высокая мощность приходят несколько позже: от 3,5-4 до 6 тыс. об/мин – в этом диапазоне оборотов я безоговорочно верю во все цифры, которые записаны в паспортных данных автомобиля.

Плюс в моторе есть еще масса интересных деталей по «мелочам» – к примеру, выхлопной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров (ГБЦ). Подобное решение позволяет быстро прогревать ГБЦ, масло, антифриз. Порой это является проблемой для малообъемных высокофорсированных турбо-моторов. И вот такой интегрированный коллектор – один из вариантов решения данной проблемы.

Также в тестовом автомобиле установлены амортизаторы с регулировкой жесткости – это особенность Honda Civic 5D Sport именно с приставкой «Plus» в имени. Данная технология называется Active Damper System и позволяет менять жесткость срабатывания амортизатора как при ходе «на сжатие», так и при ходе «на отбой». При этом амплитуда хода штока амортизатора и сжатия/разжимания пружины не меняется. Равно как и не меняется клиренс автомобиля – т.е. данная система влияет именно на жесткость подвески (кстати, полностью независимой).

А вот в вопросах обустройства салона Honda Civic 5D Sport не везде дотягивает до титула «горячего» или «подогретого» хэтчбека. К примеру, сиденья удобны и предлагают хорошую боковую поддержку, но… В седане Honda Civic 4D примерно аналогичные сиденья записываешь в «плюс», а здесь – это лишь «необходимый минимум». Равно как и декоративная карбоновая отделка или металлические накладки на педали.

Однако нельзя оставить в стороне пункты, которые касаются управления CVT-вариатором и подрулевые лепестки для выбора «передач» в ручном режиме управления трансмиссией.

Похоже, что у CVT-вариатора два режима работы. Обычный D – это плавная езда и ручной выбор передач в стиле «не мешай мне работать». Спортивный S – это более высокие обороты и честный ручной выбор передач с функцией «защиты от дурака» лишь на самых высоких или очень низких оборотах. Рядом с рычагом «автомата» – кнопки выбора режима езды ECON и настройки амортизаторов.

Так, при обычной езде в режиме «D» (Drive) касание подрулевого лепестка позволяет выбрать нужную передачу. Но после этого, буквально на протяжении 5-10 секунд, вариатор снова переходит в обычный автоматический режим работы. А вот в режиме «S» (Sport) вариатор не только «зажимает» передаточное число, что позволяет поднять обороты мотора, но и максимально долго держит передачу, которая выбрана вручную подрулевым лепестком. Это позволяет постоянно «крутить» мотор в зоне повышенных оборотов и максимальной отдачи. Лишь при достижении около 6 тыс. об/мин или при «провале» к 1 тыс. об/мин CVT-вариатор перейдет в автоматически режим работы и изменит передаточное число. Классная и правильная логика!

Honda Civic 5D: какие они бываю – от «базы» до «спорт-версий»

Для Украины доступно четыре версии хэтчбека Honda Civic 5D, все с бензиновыми двигателями. Базовая версия – это Honda Civic 5D Comfort: турбо-мотор объемом 1,0 л (129 л.с. и 180 Нм), «автомат» в виде CVT-вариатора, комплектация идентична седану из прошлой статьи (климат-контроль, 5-дюймовый дисплей в салоне, шесть подушек безопасности, «электропакет», системы ABS и ESP/VSA). Специальная цена такого автомобиля – эквивалент $23,9 тыс., т.е. около 621 тыс. грн. Следующий уровень – это Honda Civic 5D Elegance: мотор идентичен, но в комплектацию добавлены 2-зонный «климат», камера заднего вида и новая мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем (как в статье), тонировка задних стекол, 17-дюймовые колесные диски. Цена – эквивалент $25,9 тыс. или около 674 тыс. грн.

«Средний» вариант Honda Civic 5D – это младший бензиновый 3-цилиндровый турбо-мотор 1,0 л в паре с «автоматом» CVT-вариатором и комплектация Elegance, которая во многих пунктах уже сравнима с тестовым авто: новая система мультимедиа, 7-дюймовый дисплей, 2-зонный «климат», 17-дюймовые колесные диски. Первые партии хэтчбеков Honda Civic 5D заехали в Украину под самый конец 2017 года. Отрадно, что поставки Honda Civic 5D начально-средних версиях (мотор 1,0 л 129 л.с.) и «подогретых» версиях (мотор 1,5 л 182 л.с.) примерно равны – счет пошел десятки: т.е. Honda Civic 5D Sport является не нишевым, а более-менее массовым продуктом. Хотя если говорить вообще – то продажи Honda Civic 5D уступают продажам седана Civic 4D в разы.

Следующие две версии несут приставку Sport в имени и обязательно 1,5-литровый 182-сильный бензиновый турбо-мотор под капотом. Основная версия – Honda Civic 5D Sport – дополнительно к Elegance предлагает аэродинамический обвес RS Sport, двойной выхлоп, полностью светодиодные фары (ближний и дальний свет). На основную версию Honda Civic 5D Sport установлена специальная цена, что эквивалента $28,6 тыс. или около 744 тыс. грн. Представленный в статье автомобиль – это версия Honda Civic 5D Sport Plus – в данном случае «Plus» означает некоторые «изюминки» комплектации и техники: беспроводная зарядка для смартфона, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, панорамный стеклянный люк, подвеска Active Dumper System с регулируемыми амортизаторами, навигация, премиальная аудиосистема (девять динамиков против шести). Доплата за приставку «Plus» составляет около $1,5 тыс. или около 40 тыс. грн.

Однако когда мы говорим о версиях Honda Civic, которые могут претендовать на приставки «спорт», «горячая», «подогретая» к имени, то давайте взглянем разные модификации данной модели в мировом масштабе – это поможет понять, какое место занимают те версии Honda Civic 5D Sport, что представлены в Украине. На вершине модельной гаммы Honda Civic находится версия Type R: 2,0 л и 320 л.с.; 6-ст. МКПП; 0-100 км/ч за 5,7 с и 272 км/ч максимальной скорости. На ступеньку ниже стоят версии Civic Si в кузовах «седан» и «купе» (они доступны в США): турбо-мотор 1,5 л и 205 л.с.; 6-ст. МКПП; спортивные сиденья. На европейском рынке встречаются подогретые версии «Sport» с аналогичным мотором 1,5 л мощностью 182 л.с. и крутящим моментом 220 Нм или 240 Нм, которые доступны с «автоматом» CVT-вариатор или с традиционной «механикой». Наконец, есть версии Honda Civic с турбо-двигателем 1,5 л мощностью 174-180 л.с. и моментом 220 Нм.

В итоге – какое положение занимает «украинский» вариант Honda Civic 5D Sport? Скажем так, «центровое»: выше 174-180-сильных версий, но ниже спортивных Honda Civic Si и Honda Civic Type R. А можно ли ждать в Украине последний – легенду по имени Honda Civic Type R? Возможно «да», но только в следующем году и только в виде штучных поставок «под заказ» конкретного клиента. О цене говорить пока рано.

А конкуренты кто?

Вариант Honda Civic 5D Sport – это не «горячий хэтчбек» в стиле SEAT Leon CUPRA или VW Golf GTI: для конкуренции с ними автомобилями создан Honda Civic Type R. Но модель Honda Civic 5D Sport – это «подогретый хэтчбек»: мощность 150-200 л.с., спортивные задатки в шасси и салоне, дерзкий внешний вид. При этом цена подобных автомобилей еще не «ушла в космос», а находится в общей линии с обычными версиями: вот добавил немного за комплектацию, а вот доложил за мощный мотор. Подобные автомобили находят покупателей среди тех клиентов, которые реально понимают, что они не будут использовать все возможности современных 250-300-сильных «хот-хэтчей» – и нет смысла платить за это большие деньги. В тоже время, необходимо выделится в потоке и хочется автомобиль, который может пять дней в неделю просто возить на работу, а на выходных – порадовать динамичным драйвом. Это и есть «подогретый хэтчбек».

Подобные автомобили можно найти и в Украине. Во-первых, Renault Megane GT: крайне интересная и «продвинутая» техника, реальное ощущение того, что над автомобилем работали специалисты «Renault Sport», а не маркетологи. Однако цена Renault Megane GT одна из самых высоких в классе – около 830 тыс. грн. (или почти $32 тыс.) без учета акций, хотя встречаются специальные предложения с ценой около 730 тыс. грн. на авто 2017 г.в.

Во-вторых, SEAT Leon FR: номинально идентичная мощность (180 л.с.), спортивные нотки в салоне, система выбора режимов езды. В некоторых режимах городской езды Honda Civic 5D Sport, пожалуй, будет динамичнее «испанца», но при скорости около 100 км/ч и выше мотор SEAT раскрывает свою мощность и прыть. Одна проблема: SEAT Leon FR можно ненароком спутать с обычным SEAT Leon Style. А если спутать Honda Civic 5D Sport – то только с «заряженной» версией Honda Civic Type R: яркий, динамичный, запоминающийся образ. Цена SEAT Leon FR – около 750-810 тыс. грн. или около $29-31 тыс.

Наконец, отмечу и третий вариант – это хэтчбек Peugeot 308 c мощным мотором 1,6 ТНР о 150 «лошадях». Он недурно едет и стоит меньше других: 600-670 тыс. грн. или $23-26 тыс. Но беда в том, что акцент в продажах 308-го, похоже, сделан на дизельные версии. Мало того – даже «подогретую» модификацию GT Line получил вовсе не 150-сильный бензиновый мотор, а 120-сильный турбодизель. Предложение мощных 150-сильных Peugeot 308 ТНР исчезающее мало – их нужно целенаправленно искать. Похожая ситуация происходит и с автомобилями Opel Astra/GTC или уходящим Ford Focus ST-line: в гамме можно найти «подогретые» версии мощностью 150 л.с., но это штучные экземпляры.

Конкурентов у Honda Civic 5D Sport немного, но они есть – прежде всего, вспоминаются прямые конкуренты в виде Renault Megane GT и SEAT Leon FR. Вся троица моделей примерно сравнима по мощности и цене: 180-200 л.с. и 750-800 тыс. грн. Остальные варианты – Peugeot 308 THP, Opel Astra/GTC, Ford Focus ST—line – это косвенные конкуренты: не хватает мощности, динамики, технических изысков, зато они дешевле.

В итоге: есть ли здесь «дух Honda»?

Можно долго рассуждать о том, что турбо-мотор – это «не торт» на фоне высоко-оборотистого «атмосферника». Можно десятки раз вспоминать красный логотип для версий Type R и кивать, что тут его нет. Поездки на трек-дни здесь могут быть только в формате «поболеть на трибунах», а при любительских «ролах» парочка Golf GTI и Focus ST обгонит Honda Civic 5D Sport…

Но вот в чем суть: в реальности от «подогретого» автомобиля вы хотите получить классный внешний вид, хорошее оснащение, возможность иногда «пульнуть» со светофора и «сделать» какой-нибудь бизнес-седан. Причем вы не хотите платить за все это огромные деньги. Вот это и есть Honda Civic 5D Sport.

В компании ближайших друзей вы все равно получите статус «самый-самый» гонщик или гонщица за развлечения на выходных. А в будние дни вы будете без проблем и с комфортом ездить по обычным житейским делам. Вопрос даже не в этом всем, что я перечислил в последних абзацах. Вопрос только в одном: заставил ли автомобиль меня улыбнуться? Да. Может не слишком широко, но все-таки – да.

Автомобиль предоставлен – Прайд Мотор