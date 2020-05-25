Тест-драйв Lexus LX 570 Sport: три раза «зачем?»





Что это за версия «Sport»? Стоит ли переплачивать сверху цены Toyota Land Cruiser 200? И вообще – есть ли место в современном мире таким автомобилям? Всего три вопроса. Но каждый из них очень важен и требует максимально точного ответа. Что ж, постараемся разобрать все нюансы премиального внедорожника Lexus LX 570 Sport в ходе данного обзора.

Позиционирование Lexus LX

Все просто – самый крупный, мощный, дорогой внедорожник от премиум-бренда Lexus. Настоящий флагман SUV-линейки. Которую, кстати, как раз и открыл далекий предшественник нынешнего героя статьи. В конце 1995 года (как версия 1996 модельный год) дебютировал Lexus LX 450 – первый внедорожник Lexus, люкс-версия Toyota Land Cruiser 80. Правда, его жизненный цикл был коротким: уже в конце 1997-го миру был представлен Lexus LX 470, сработанный на основе Toyota Land Cruiser 100. Спустя ровно десяток лет, в 2007-м, дебютировал внедорожник Lexus LX 570 – номинально третье поколение модели LX. Однако к 2016 модельному году автомобиль претерпел столь масштабные изменения, что впору говорить о четвертом: полностью новая внешность (прежними остались лишь панели дверей) и кардинально улучшенный салон в стиле самых «свежих» моделей Lexus. А в 2019-м добавилась еще и версия Sport, которую можно опознать по развитому обвесу.

Внедорожник Lexus LX – флагман SUV-линейки компании уже на протяжении четверти века. Актуальное третье поколения Lexus LX было представлено в конце 2007-го (как версия 2008 модельного года), но к 2016 модельному году автомобиль кардинально обновился: и снаружи, и внутри, и по технике. В данном материале представлен внедорожник Lexus LX 570 Sport – данная версия вышла на рынок в 2019 году.

Как едет внедорожник Lexus LX 570 Sport?

Невзирая на звучную приставку в названии, спорта здесь нет от слова «совсем». Если попытаться ехать хоть сколько-нибудь быстро, то главная проблема возникает совсем не с мотором – бензиновый 367-сильный V8 шикарен – а с ходовой частью. Каждый поворот оборачивается большим креном, на руле нет внятного усилия, недостает эффективности тормозов: того и глядишь, промажешь с точкой торможения. Да, селектор выборов режима езды позволят переключиться в спорт-режим, причем даже дважды. Обычный «Sport» вроде, как ускоряет пару «мотор/коробка» – но перемены столь невелики, что лишь едва заметны. Режим «Sport+» зажимает подвеску, утяжеляет руль, делает более острыми реакции мотора на нажатие педали акселератора – так и правда можно поехать более динамично. Жаль, что с этой жесткостью приходят и мелкие подпрыгивания автомобиля на каждой кочке.

Зачем все это? Если вы едете на Lexus LX, то вы не «опаздываете», а вы «задерживаетесь». Намного приятнее катить в среднем темпе, наслаждаясь тягой V8, тихо булькотящего на 1,5 тыс. об/мин – но готового вмиг выкрутится до 5-6 тысяч при очередном обгоне сходу. Новый 8-ст. «автомат» идеально знает характер бензинового мотора: при плавной езде – он мягко и незаметно переключается вверх, при динамичном разгоне – может сбросить пару передач вниз и позволяет мотору набрать максимум оборотов. Подвеска также целиком и полностью поддерживает слово «катить»: мягкость, комфорт, покой. На любых дорогах и даже при их отсутствии. Огромные колеса, «толстые» шины, длинный ход мягкой подвески – и автомобиль растворяет любые ямы, наплывы, бугры дороги. Правда, все-таки назвать комфорт идеальным не могу: порой есть подергивания заднего моста, заметны вибрации от больших и тяжелых колес. Эти замечания остаются даже в режиме Comfort. Ага, кажется, куда уж комфортнее – но представьте себе, здесь есть и такой! Автомобиль становится совсем уж мягким: будто превращаясь из плотного магазинного желе в нежно-домашнее. Кстати, еще нашлось место режиму «Есо», который умеет знатно резать силу мотора: он буквально не дает ему набирать обороты. Словом, режимов езды много и они реально влияют на поведение машины. Но наигравшись, в итоге выбираешь «Normal» как и вправду самый нормальный: хороший комфорт и легкий руль, полная мощность двигателя – оптимум!

Признаться, некоторые современные «асфальтовые» кроссоверы с пневматической подвеской умеют ехать мягко, лишены подобных замечаний с подергиваниями/вибрациями от задней подвески, плюс дают лучшую управляемость на ровной дороге. Но, думаю, владелец Lexus LX согласится с вами подискутировать об этом снежной зимой или на плохой дороге. Пока один оппонент сидит в кювете, а второй поехал на шиномонтаж латать порванную низкопрофильную покрышку, владелец Lexus LX спокойно едет домой, в офис, по делам – да вообще куда угодно и по каким угодно дорогам – попутно рассуждая про управляемость и про «вот это вот все».

В ходе последнего обновления, автомобиль радикально сменил внешность – вышел этакий микс: дизайн «современный Lexus» плюс стиль «скала на колесах». Также в ходе обновления появился 8-ст. АКПП (а вот 367-сильный V8 остался прежним) и новый селектор Drive Mode Select: разные режимы (Eco, Comfort, Sport, др.) комплексно увязывают между собой работу мотора и «автомата», настройки усилителя руля, жесткость подвески. Но даже в самом спортивном режиме Sport+ внедорожник Lexus LX 570 Sport разгоняется 0-100 км/ч за 8,7 секунды (мой замер), проигрывая своему «паспорту» одну секунду ровно. Что ж, может так оно и лучше: шасси порой не знает, что делать с такой мощностью мотора при динамичной езде в повороте. Сила Lexus LX – это комфорт и прямолинейная езда: несется вперед стрелой, динамики хватает для любого обгона ходом.

Хотя если долго рассуждать, то можно прийти к мысли, что спорт в автомобили Lexus LX 570 Sport все-таки есть. К примеру, упражнения на растягивания и подтягивания, которые выполняешь, пока забираешься внутрь. Но уж как сел в «капитанском кресле» (а это реально кресло!) – то созерцаешь пред собой огромный капот: кажется, сюда может приземлиться небольшой вертолет. Если в этот момент в пустом паркинге завести двигатель, то V8 проснется со звуком бурлящего вулкана: звучно и мощно. Уверен, что в такие моменты был продан не один Lexus LX: даже не начав тест-драйв у дилера, клиенты подкупались на вид капот и звук V8 под ним! Рано или поздно, но многолитровые моторы уйдут, нам будет не хватать таких эмоций. Что ж, Lexus LX достойный вариант, чтобы «успеть». Ведь кроме мощного V8 и в целом хорошего комфорта подвески, автомобиль может предложить еще одно преимущество – классный салон.

Во-первых, интерьер выглядит современно. Во-вторых, все выполнено очень качественно. В-третьих, внутри довольно просторно. Снова вспоминается последнее обновление, которое подарило автомобилю дизайн интерьера в стиле актуальных моделей Lexus: смелый горизонтальный росчерк деревом, огромный 12,3-дюймовый дисплей, современный руль с многочисленными кнопками, массивная центральная консоль, залитая черным глянцем. И каждый из этих элементов пропитан ощущением качества: все подогнано идеально точно, детали дарят удовольствие от касания, а мелкие серебристые акценты расставлены с чувством вкуса, но без перебора. Словом – в интерьер есть чувство дорогой вещи.

Рамная конструкция обусловила высокую посадку. А премиум-статус бренда Lexus обусловил высокое качество отделки – приятная мягкая кожа, вставки из дерева, изящная деталировка. Виртуальные приборы на основе ЖК-дисплея? О чем вы? Только проверенная «классика»! Тем паче, что приборная панель красиво оформлена, а ее дисплей дает много полезной информации. Передние кресла широкие и мягкие.

Слова «довольно просторен» абзацем выше сказаны не просто так. Признаться, от 5-метрового автомобиля ожидаешь большего простора – и прежде всего, речь идет о задней части салона. Здесь много воздуха над головой, просторно по ширине, но высокое положение кузова означает специфическое положение ног, при этом еще и ступни под переднее кресло задвинуть сложно – приходится поднимать передние сиденья. Хотя внедорожник Lexus LX знает, чем компенсировать эти замечания: раздельный «климат» для правого/левого заднего пассажира, подогрев и вентиляция сидений. В наличии – электропривод регулировки дивана вперед/назад и возможность выставить желаемый угол наклона спинки (правда, уже вручную). Плюс пара ЖК-экранов с беспровордными наушниками и «олдскульным» пультом управления (никаких сенсорных дисплеев!), также предусмотрели солнцезащитные шторки на окнах.

Жаль, что столько внимания не уделили багажнику. Номинально – огромный объем и ровный плоский пол. Реально – багажником невозможно нормально пользоваться при перевозке обычных сумок, кейсов, пакетов. Так, дверца багажника выполнена двухстворчатой и при откидывании нижней половинки добраться до краев багажного отсека непросто. А все ваши сумки окажутся именно там после первого торможения, поскольку какого-либо органайзера и полочек-ниш здесь не предусмотрено. Мало того, статус (и цена) автомобиля уже обязывает установить электропривод шторки и выдвижной поддон, который мог бы упростить процесс загрузки/выгрузки – но ничего подобного здесь нет. Вот и выходит, что багажник огромен, но пригодится он только для перевозки больших вещей.

Сзади в целом удобно и достаточно просторно, хотя есть нюанс с высоким уровнем пола, что диктует специфическое положение ног при посадке. Пара ЖК-дисплеев с наушниками входят в стандартную комплектацию автомобиля, равно как и раздельный «климат» или подогрев/вентиляция дивана. Багажник большой, но не продуманный.

Есть ли инновации в Lexus LX 570 Sport?

Скорее, здесь есть «классика жанра»: рамная основа, независимая подвеска спереди, прочная балка-мост сзади, бензиновый атмосферный мотор 3UR-FE под капотом. Полный привод построен на основе дифференциала Torsen с несимметричным делением крутящего момента: 40% на передние колеса и 60% на задние. В ходе последнего обновления, автомобиль приобрел не только новую внешность и салон, но также важные перемены по технике: помимо упомянутого выше 8-ст. «автомата», добавились увеличенные тормоза (диаметр дисков 354 мм). А версия версия Sport отличает еще и демпфером колебаний кузова – влияние которого, признаться, неощутимо.

Хотя в ходовой части Lexus LX есть своя изюминка: гидропневматическая подвеска. Она позволяет регулировать как жесткость амортизаторов (система AVS), так и высоту положения кузова (система X-AHC). Так, переднюю часть кузова можно поднять на 50 мм или опустить на 60 мм, заднюю часть можно поднять на 60 мм или опустить на 40 мм. Кроме того, на высокой скорости кузов сам опускается на 15-20 мм (для снижения аэродинамического сопротивления, уменьшения расхода топлива, улучшения устойчивости), также предусмотрен режим «посадки» с максимально опущенным кузовом. Словом, из этой системы выжали все, что могли: уважаю такой подход – когда сделано не для галочки, а для максимальной функциональности.

Основа – «классика жанра»: прочная рама, атмосферный мотор V8, традиционный «автомат», постоянный полный привод с понижающим рядом. Система Crawl Control была и раньше (изменился только селектор управления), равно как и гидропневматическая подвеска. При стандартном клиренсе 225 мм, высоту положения кузова можно регулировать в пределах примерно 100 мм (суммарно вверх/вниз). А если добавить возможность блокировки центрального дифференциала, функцию затормаживание заднего колеса для уменьшения радиуса поворота, систему Multi—Terrain Select, особый «офф-роад» режим дисплея… Следует признать, что у Lexus LX отменные возможности и технологии для тяжелого бездорожья. Другой вопрос – окажется ли он там? Думаю, ответ очевиден.

Цена Lexus LX и его конкуренты

Внедорожник Lexus LX в Украине доступен с двумя моторами: LX 570 (бензиновый 5,7-литровый V8 мощностью 367 л.с.) или LX 450d (4,5-литровый турбодизель V8 на 272 «лошадки»). Привод – всегда полный, коробка передач – всегда «автомат» (8-ст. для версии LX 570 или 6-ст. для версии LX 450d). Плюс несколько фиксированных комплектаций и 5- или 8-местный салон на выбор покупателя. Итого получаем пять вариантов автомобиля.

Версия Lexus LX 450d Luxury предлагает: отделку салона кожей и полированным деревом, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары ближнего/дальнего света, круговой обзор МТМ на четыре камеры, передние и задние сиденья с подогревом и вентиляцией, 4-зонный «климат» и отдельный блок управления для задних пассажиров, 10 подушек безопасности, распознавание дорожных знаков, системы Multi-Terrain и Select Crawl Control, функция удержания в полосе движения, пр. Цена автомобиля – от 2,84 млн грн. или $106 тыс.

На ступеньку выше расположен вариант Lexus LX 570 Luxury+, где добавлено: люк с электроприводом, аудиосистема Mark Levinson (19 динамиков и 450 Вт), контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, система проекции данных на лобовое стекло (HUD), два дисплея для задних пассажиров, бокс-холодильник в переднем подлокотнике, 21-дюймовые колесные диски, пр. Цена автомобиля с 5-местным салоном составляет от 3,29 млн грн. или $123 тыс., автомобиль с 8-местным салоном оценивается от 3,34 млн грн. или $125 тыс.

Также существуют два специальных варианта – по одному на каждый мотор. Так, исполнение Lexus LX 450d Black Edition создано на основе версии LX 450d Luxury: минус вентиляция сидений и беспроводная зарядка, но плюс аудио Mark Levinson и пакет внешней отделки «Black Edition» (зеркала и ручки черного цвета, темная решетка радиатора, черный декор на крышке багажника, пр.), 21-дюймовые черные колесные диски. Цена – от 3,1 млн грн. или $116 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в исполнении LX 570 Sport, где относительно варианта LX 570 Luxury+ добавлено следующее: пакет «Sport» (оригинальная решетка радиатора, накладка на передний бампер, накладка на задний бампер, зеркала заднего вида с черной отделкой), металлические накладки на педали, демпфер вибраций кузова. Цена Lexus LX 570 Sport – от 3,44 млн грн. или $129 тыс.

Мультимедиа с 12,3-дюймовый дисплеем и фирменный контролер Remote Touch (появились после обновления 2016 МГ), адаптивный «круиз» и слежение за разметкой, круговой обзор МТМ, множество систем для безопасности, пара 11,6-дюймовых дисплеев и отдельный «климат» для задних пассажиров – все это имеется «по умолчанию» в любой версии Lexus LX 570. Но вот вам нюанс: автомобиль не может предложить, к примеру, массажных сидений или панорамной крыши – имеется только люк, да еще и его шторку приходится двигать туда-сюда вручную. Конкуренты подобное уже предлагают. Кстати, о них…

С учетом внушительного размера, наличия 5- или 8-местной версии, акцента на комфорте, максимально-полного оснащения, в конкуренты Lexus LX можно записать только самые большие SUV-автомобили: Cadillac Escalade, Infiniti QX80, Mercedes-Benz GLS, Range Rover. Недостаток первого – он не представлен на уровне официальных дилеров, заказать можно только через частных продавцов. Далее: «японец» стоит меньше, его мотор мощнее, а самое главное – ходовая часть соответствует этой мощности. При этом автомобиль не особо проигрывает в комфорте. Однако Lexus LX разбивает позиции Infiniti своим салоном, в котором буквально витает ощущение дороговизны. Что касается «европейцев», то их сила – разнообразии версий/моторов. Причем если Range Rover по цене «стартует» примерно с уровня Lexus LX, то базовые версии Mercedes-Benz GLS оказываются дешевле на 1 млн грн. – достаточный зазор, чтобы выбрать и желаемый мотор, и желаемый перечень опций.

Новый Mercedes—Benz GLS – пожалуй, самый опасный соперник для Lexus LX: известное имя, широкий выбор версий, возможность заказа разных опций. Хотя и остальные соперники тоже непростые: эксклюзивный для Украины Cadillac (еще и свежее поколение), мощный и быстрый Infiniti (да еще и дешевле), престижный Range Rover (хотя и более дорогой). Сила Lexus LX – хороший комфорт и оснащение в стиле «все включено», а также поразительная живучесть благодаря проверенной классической конструкции.

Реальный расход топлива Lexus LX 570

В городе при обычном стиле езды автомобиль потребляет 20-23 л топлива на 100 км пути. Если будет минимум пробок и/или поехать максимально плавно (но даже без эко-режима) – то можно получить минимальный городской расход 17-18 л на 100 км. Но если поехать максимально динамично (насколько позволяет автомобиль, речь больше идет о резких стартах со светофоров) – то расход перешагнет отметку 25 литров на «сотню». На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 9,5-10 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход топлива возрастает до 13-13,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Стандартное ТО нужно проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость базового сервисного обслуживания составляет 5,5 тыс. грн, более объемные ТО оцениваются в 16-27 тыс. грн. в зависимости от пробега и точного перечня работ. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на май, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Подводя итоги, невозможно обойтись без упоминания Toyota Land Cruiser 200. И вспоминая прошлую статью, глобально я своего мнения не поменяю: мой выбор – породистый кроссовер с лучшими повадками на асфальте. Более мощный мотор и пакет «Sport» в данном случае вопрос не решают. Но также вспоминая прошлую статью, констатирую факт: внедорожник Lexus LX стоит каждой копейки доплаты к цене Toyota Land Cruiser 200. Еще раз – каждой.

Потому что Lexus LX – это не просто премиум-версия Toyota Land Cruiser. Нет, какая Toyota, о чем вы? Внедорожник Lexus LX – это три тонны роскоши и пафоса, вырубленные из гранита с прожилками золота. Если вы скажете, что никогда не хотели себе подобный автомобиль – то я скажу, что вы еще или слишком молоды, или лукавите. Вот здесь кроется ответ на последний вопрос, но самый важный: есть ли место Lexus LX в современном мире? Ну, просто оглядитесь по улицам. Внушительный дизайн и ощущение роскоши, поставленные на выносливое и надежное шасси, подходящее для любых дорог и направлений – именно за это «олдскульный» Lexus LX по-прежнему выбирают в этом вечно-спешащем современном мире.

Плюсы:

+ Салон в стиле «дорого, богато»: качественная отделка, искусная деталировка

+ Хороший комфорт подвески, мягкий ход

+ Традиционная конструкция – как залог потенциально высокой надежности и выносливости

+ Комплектация по принципу «все включено»

Минусы:

— Большой вес + мягкая подвеска + мощный мотор – это гремучая смесь при быстрой езде

— Малый выбор версий и высокая стартовая цена

— Большой расход топлива, как вариант – дизельная версия LX 450d

Технические характеристики Lexus LX 570 Sport

Кузов – внедорожник, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 5,15 х 1,98 х 1,91 м

Колесная база – 2,85 м

Клиренс – 225 мм

Багажник – 909 л (5 мест)

Грузоподъемность – 840 кг

Минимальная снаряженная масса – 2510 кг

Мотор – атмосферный, бензиновый, V8, 5,7 л

Мощность – 367 л.с. при 5600 об/мин

Крутящий момент – 530 при 3200 об/мин

Удельная мощность и момент – 146 л.с. на 1 тонну и 211 Нм на 1 тонну

Привод – постоянный полный привод, понижающий ряд, Crawl Control, Multi-Terrain Select, пр.

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,7 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход паспортный (город) – 20,2 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 10,9 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Dunlop Grandtrek PT3A 275/50R21

Минимальная цена автомобиля – около 2,84 млн грн. или $106 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 3,44 млн грн. или $129 тыс.