Тест-драйв Lexus RX 450h: ТОП-5 вопросов и ответов





Дорогой, но очень экономичный. Со «спорт»-режимом, но изначально очень мягкий. Острый во внешности, но очень уютный внутри. Все это касается кроссовера Lexus RX 450h, который вдруг стал одним из самых запоминающихся автомобилей 2020 года.

Кроссовер Lexus RX 450h 2020 МГ – что это?

История часто развивается циклами. В прошлом одним из первых автомобилей для ITC.ua был гибридный кроссовер Lexus RX третьего поколения. Затем выходил детальный обзор модели Lexus RX четвертой генерации. А ровно год назад был подготовлен репортаж про обновленный автомобиль Lexus RX 2020 модельного года. И вот встреча с моделью RX 450h – снова гибрид, снова кроссовер от Lexus. Круг замкнулся. Тем интереснее проследить, как вырос автомобиль. Или не вырос?

Судя по габаритным размерам относительно третьего поколения Lexus RX – конечно, вырос: почти 5-метровая длина и 2-метровая ширина. Однако относительно себя прошлого 2-3-летней давности, кроссовер Lexus RX сохранил прежние размеры: обновление не сказалось на габаритах. Да и в целом не сказалось на внешности – кажется, у дизайнеров была первоочередная задача не разрушить удачный образ. Поэтому сохранились острые грани кузова и сильный наклон стоек крыши, осталась без изменений форма бокового остекления. В ходе обновления к 2020 модельному году снаружи изменились лишь считанные детали: передний бампер и решетка радиатора, появились еще более узкие фары, нашлись небольшие перемены в заднем бампере, другая графика фонарей.

Стремительно и элегантно – вот два слова, которые описывают дизайн Lexus RX 2020. Хотя кто-то увидит здесь большие свесы (особенно передний), но я лучше обращу внимание на логотипы с голубыми подложками и надпись на задней двери – характерные отличия гибрида. А еще обязательно нужно «посмотреть в глаза» автомобиля: новая технология Blade Scan использует раздельные светодиоды и вращающиеся зеркала-отражатели для реализации функции матричного света. Я не могу сказать, сколько проживет такая конструкция на наших ямах, но могу сказать, что ночью эти фары обеспечивают отличное освещение дороги.

А в салоне что? Есть перемены?

Ситуация идентична внешнему виду: салон в целом остался прежним, но изменился в деталях. И эти детали очень важны! Ведь изменилось именно то, что вызывало главные замечания в автомобиле – мультимедиа. Огромный 12,3-дюймовый экран Electro Multi Vision обрел новый и более удобный вид меню (хотя шрифты и мелкие разделы меню оставляют делать лучшего), его по-прежнему можно разделить на два окна, что удобно. Также изменился основной орган управления – вместо неудобного джойстика появилась сенсорная панель Remote Touch. Признаться, это тоже далеко не образец эргономики, но все-таки стало заметно лучше прежнего. Наконец, появилась поддержка технологий Apple CarPlay и Android Auto.

Остальное менять не требовалось: огибающая водителя передняя панель, качественные мягкие материалы, шлифованное дерево. Сиденья больше похожи на кресла – настолько они широкие, мягкие, глубокие. Предусмотрены не только основные регулировки с электроприводом и память настроек, но также регулировка длины валика поддержки ног. Имеется подогрев и вентиляция кресел, которые могут работать в полностью автоматическом режиме – удобная мелочь (которая, впрочем, была и раньше).

Сзади также установлены скорее не «сиденья», а настоящий «диван» – с возможностью регулировок, подлокотником и подстаканниками, а также функцией подогрева. Плюс дефлекторы вентиляция и противосолнечные шторки на окнах. Замечания прежние: уровень пола может быть ниже, да хотелось бы иметь отдельную зону «климата» для задней части салона. Но все равно: кроссовер Lexus RX – это один из лучших перевозчиков для семьи. Тем паче, что все сумки поместятся – немаленький багажник оснащен крышкой с электроприводом и сенсором открывания под задним бампером. Если подвести итоги одной фразой, то скажу так: после обновления Lexus RX просто стал еще более удобным в повседневной жизни.

Отменный простор и качество в отделке были раньше. А обновление помогло сделать автомобиль лучше в мелочах: прежде всего, речь идет о системе мультимедиа, которая стала проще и понятнее в использовании. Кстати, в салоне гибридную версию можно опознать по необычным приборам, где тахометр умеет превращаться в «power»-метр: показывает расход или рекуперацию энергии, дает понимание работы гибридной системы – где трудятся электромоторы, а где в дело вступает ДВС.

Да-да, гибрид! Как едет? Он мощный? А экономичный?

Да, гибрид мощный – 313 «лошадей», которые обеспечивают сразу три двигателя: бензиновый 3,5-литровый V6 и пара электромоторов (отдельно для привода передних колес и для привода задних колес). Автомобиль воспринимается очень динамичным, быстрым, резвым: спасибо отсутствиям даже малейших задержек в реакциях электромоторов. И внимание – сейчас я говорю не о динамике в «абсолюте» (см. замеры разгона ниже), а именно о реакциях на нажатие педали акселератора и ускорениях на ходу. На восприятие динамичного разгона работает и глубокий низкочастотный звук бензинового двигателя, чем-то даже напоминая Lexus LX570 – будто под капотом не V6, а огромный V8. Кстати, подключение/отключение бензинового мотора V6 определяешь скорее по вот этому характерному звуку, нежели по каким-либо толчкам: все взаимодействие между моторами происходит максимально мягко. Поймал себя на мысли, что историческая фраза Rolls-Royce «мощность – достаточная» идеально подходит для описания гибридной силовой установки Lexus RX 450h. Вам не нужно думать о работе гибридной системы, вам не нужно думать о взаимодействии моторов: все происходит в автоматическом режиме, незаметно для человека, но мощности и тяги всегда «достаточно».

Определяющим в ходовых качествах тестового автомобиля Lexus RX 450h Luxury я бы назвал комфорт. Мягкая подвеска позволяет буквально плыть по дорогам, практически не обращая внимания на всевозможные разнокалиберные неровности: чем больше ямок и наплывов, чем больше волн и складок на асфальте – тем лучше восприятие от комфорта автомобиля. Единственным местом, где пасует подвеска, оказываются новые и сильно выступающие лежачие полицейские: особенно заметный пинок получаешь при их проезде поперек, поэтому желательно перекатываться чуть наискось. Да и, ожидаемо, при столь мягкой подвеске есть заметный крен кузова в повороте. Но ведь «комфорт» означает не только подвеску, правда? К примеру, у кроссовера очень легкий руль, который делает меньше трех оборотов от упора до упора. Его легко и просто вращать, при этом не «наматываешься» и маневренность хороша – спасибо большому вывороту колес. А вот к звукоизоляции есть замечания: ждал большей тишины от крупного премиум-кроссовера. Причем замечания касаются не столько шума от качения шин или аэродинамических шумов, сколько посторонних звуков улицы, которые вдруг проникают в салон. На трассе автомобиль воспринимается более тихим, чем в городе.

К слову, переключатель смены ездовых режимов позволяет выбрать режим «Sport» и даже «Sport+». Признаться, глобальной разницы между ними я не уловил – в любом случае подвеска становится более собранной (и это очень заметно), гибридный силовой агрегат отзывается на нажатие педали акселератора еще более резво, а на приборной панели вместо гибридного «power»-метра прорисовывается классический тахометр. В таком случае Lexus RX 450h позволяет ехать более активно и динамично… но лишь чуть-чуть более активно и динамично. Все равно вы имеете дело с огромным кроссовером, все равно он не приветствует доворот задней частью или резкие маневры рулем, все равно вы управляете 2,2-тонным автомобилем. Хотите спорта – выбирайте более легкий мотор и версию F Sport: в ее характере изначально заложена большая спортивность (прежде всего, в подвеске). А в случае Lexus RX 450h в комплектации Luxury, баланс явно смещен в сторону комфорта: сегодня такая мягкость подвески достигается лишь на «пневме». Но кроме комфорта, в характере Lexus RX 450h есть чувство уверенности и защищенности: мощности и динамики всегда хватит, полный привод (реализован через привод задних колес от электромотора) пусть и не имеет каких-либо грязевых настроек, но уж точно вывезет на заснеженном подъеме или размытой грунтовке. С этой точки зрения, автомобиль хорош и оправдывает себя на 100%.

Кроссовер Lexus RX – это несущий кузов, независимые подвески колес, переднее расположение мотора: все привычно. Схема гибридной силовой установки также принципиально не изменилась: основной бензиновый двигатель V6 и два электромотора – по одному на каждую ось. Суммарная мощность составляет 313 л.с., что для 2,2-тонного кроссовера не так уж и много. При заявленном разгоне 0-100 км/ч за 7,7 секунды мои лучшие попытка давали реальный замер чуть больше 8 секунд (хотя были пробуксовки зимних шин на холодном асфальте – думаю, летом можно «выехать» из 8 секунд). В езде автомобиль воспринимается более динамичным: нет турбо-ямы, нет эко-ужимок, нет заминок «автомата», есть только быстрая реакция на нажатие педали акселератора. Причем в режимах «Sport» и «Sport+» автомобиль становится еще более резким, подвеска AVS становится «плотнее», меняются приборы. Средний расход топлива в городе составляет 9,5 л на 100 км, если постараться и ехать очень плавно – то можно получить 7-7,5 л на 100 км пути. Пробки и динамичный стиль езды слабо сказываются на расходе (максимум было 10,5-11 л на 100 км): гибридная составляющая отлично компенсирует повышенные нагрузки на ДВС. Только на электротяге удавалось проехать 4-5 км: при аккуратной и медленной езде по пробкам-тянучкам. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5-6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 8,5 л на 100 км.

Хорош-хорош! Но наверняка очень дорого?…

М-да, недешево. Гибридный кроссовер Lexus RX 450h предлагается в трех комплектациях: Premium, F Sport, Luxury. Причем во внутренней иерархии модели RX, они занимают как минимум среднее или даже высшее положение. А потому и ценники немалые…

Так, исполнение Premium предлагает: кожаную обивку салона, 20-дюймовые колесные диски, светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего света (АНВ), адаптивный круиз-контроль (АСС), систему контроля перекрестного трафика сзади с функцией торможения (RCTB), мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида (BSM), подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев и регулировку задних сидений, центральный 12,3-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку смартфона, DVD-проигрыватель, пакет систем безопасности Lexus Safety System+ 2.0, штатную сигнализацию, бесключевой доступ, пр. Цена Lexus RX 450h Premium – от 2,22 млн. грн. или $79 тыс.

Версия F Sport добавляет к этому: собственный передний бампер, темную решетку радиатора, черные накладки на зеркалах, оригинальный задний бампер, иные колесные диски, спортивные сиденья и руль с перфорированной кожей, собственную панель приборов с центральным расположением тахометра/power-метра, адаптивную подвеску AVS, дополнительный ездовой режим «Sport+», черный потолок, тонированные колесные диски, адаптивные фары Blade Scan. Цена Lexus RX 450h F Sport – от 2,29 млн. грн. или $81 тыс.

Наконец, на вершине модельного ряда Lexus RX находится комплектация Luxury: особые колесные диски, семианилиновая кожа в обивке сидений и вставки из дерева в салоне, аудиосистема Mark Levinson (15 динамиков и сабвуфер), система панорамного обзора на четыре камеры (PVM), пр. Цена Lexus RX 450h Luxury – от 2,51 млн. грн. или $89 тыс.

Есть говорить о гамме модели Lexus RX вообще, то конечно есть варианты и с меньшей ценой. Так, Lexus RX 350 предложен в трех аналогичных комплектация и оценен 1,98-2,26 млн. грн. или $70-80 тыс. А версия Lexus RX 300 и вовсе стартует с отметки чуть меньше 1,6 млн. грн. или $56 тыс., в том числе – благодаря наличию комплектаций Business и Executive+.

Мой личный выбор в гамме Lexus RX – по-прежнему версия RX 350 с «каноничным» атмосферным двигателем V6. В сравнимых комплектациях RX 350 оказывается дешевле гибрида RX 450h на 200-300 тыс. грн.: думаю, это заметная сумма даже для покупателей Lexus. Если говорить об экономии топлива, то переплата оправдается минимум через 100 тыс. км пробега. Да и вряд ли Lexus RX 450h будут выбирать за экономию топлива. Скорее, его выберут за статус флагмана: самая высокая мощность, наилучшая динамика, инновационные технологии, только максимальные комплектации. Так, тестовый автомобиль Lexus RX 450h Luxury мог похвастать оптикой Blade Scan, круговым обзором, контролем перекрестного трафика, аудиосистемой Mark Levinson, адаптивным «круизом», распознаванием знаков, оригинальными 20-дюймовые колесными дисками, пр.

В итоге: оно того стоит?

Пишу третий материал о третьем варианте Lexus RX, а общие позитивные выводы все также неизменны. Если нацелились на Lexus RX, то можно смело выбирать любую версию – не прогадаете. Возможностей даже модификации RX 300 с 4-цилиндровым турбо-мотором хватит большинству покупателей, версия RX 350 является настоящей «золотой серединой», а гибрид RX 450h оправдано занимает статус флагмана, предлагая высокую мощность при минимальном расходе топлива. В любом случае Lexus RX подарит стильный дизайн, качественную сборку, отменный комфорт в езде. Великолепный автомобиль, который пусть не сильно удивляет деталями врознь, но умеет очаровать своим характером в целом.

Технические характеристики Lexus RX 450h

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,89 х 1,9 х 1,69 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 195 мм

Багажник – от 453 л (5 мест) до 1 626 л (2 места)

Грузоподъемность – 500 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 215 кг

Двигатель – гибрид, бензиновый мотор V6 3,5 л, плюс два электромотора

Мощность – 313 л.с. суммарная мощность гибридной силовой установки

Удельная мощность и момент – 141 л.с. на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – гибридная бесступенчатая трансмиссия

Динамика 0-100 км/ч – 7,7 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Dunlop Grandtrek SJ8 235/55R20

Минимальная цена автомобиля – от 1,6 млн. грн или около $56 тыс.

Цена тестового автомобиля – 2,51 млн. грн. или около $89 тыс.