Тест-драйв Lexus RX 2020: больше спорта и технологий





Недавно прошли мировые тест-драйвы Lexus RX – одного из лидеров сегмента премиальных кроссоверов и в мире, и в Украине. Что изменилось в Lexus RX 2020 МГ (модельного года), какие новые технологии получил автомобиль, насколько все это сказалось на характере новинки – все ответы найдете ниже. А еще бонусом тест-драйв исторических моделей Lexus RX!

Lexus RX 2020: еще острее, еще спортивнее

Именно так можно описать перемены во внешности Lexus RX 2020. Основные фары стали уже и тоньше, противотуманные «переехали» в нижнюю часть бампера и сменили форму – именно по измененным фарам проще всего опознать обновленный автомобиль. Конечно, подобные изменения потянули за собой и другие: новая решетка радиатора и пластика переднего бампера. В задней части перемены схожи: иной бампер, да графика сегментов-наполнителей фонарей – горизонтальные полосы к окончанию фонаря поднимаются вверх: подобное решение визуально расширяет автомобиль и дает четкие очертания границы кузова. Да и в целом – это просто красиво. Традиционно подготовлена оригинальная внешность для версии F Sport: свой передний бампер с воздухозаборниками в «щеках», вставка-диффузор в нижней части заднего бампера.

Аналогичная ситуация и с салоном. В целом интерьер сохранил прежний стиль и качественную отделку, версия F Sport отличается собственными приборами, рулем, декором. Главная видимая перемена – отказ от неудобного джойстика в пользу тачпада, который уже встречался в более современных моделях Lexus. А еще – неужели это произошло?! – сенсорный дисплей, причем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Габариты следующие: длина – 4890 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2790 мм. В целом обновки (что внутри, что снаружи) сделаны так аккуратно, чтобы не обидеть уже существующих владельцев RX четвертого поколения, но также явно выделить автомобиль 2020 МГ, что важно для новых клиентов. Дисплей теперь сенсорный, неудобный джойстик сменила также сенсорная панель. Есть и другие перемены…

Моторы прежние, технологии новые

Моторная гамма Lexus RX 2020 осталась без изменений: бензиновый 2-литровый турбо-мотор (RX 300), атмосферный 3,5-литровый V6 (RX 350), и гибрид на его основе (RX 450). В последнем случае за вращение задних колес отвечает отдельный электромотор, а вместо трансмиссии используется электромеханический вариатор на основе планетарной передачи. Остальные версии RX – с классическим полным приводом и гидромеханическим «автоматом».

Вот что изменилось, так это кузов и шасси. Так, кузов получил 25 новых точек сварки и 4,2 м клеевых соединений, что должно сделать его более жестким, а поведение автомобиля – более собранным. Перенастроена подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости стал толще, амортизаторы теперь выполнены по технологии FCD (Friction Control Device) – они лучше настроены под компенсацию мелких вибраций при езде по плохим дорогам. Улучшился и комплекс безопасности Lexus Safety System +: к примеру, система авто-торможения теперь лучше определяет пешеходов ночью и научилась распознавать велосипедистов.

Если обозначить все перемены Lexus RX 2020, то я использую слова «огранка» или «шлифовка»: точечные улучшения для того, чтобы автомобиль стал лучше и соответствовал запросам нового времени. Для глобальных перемен нашлось место в фарах: новая технология адаптивного света BladeScan.

Что это такое? Внутри фар расположены светодиоды и вращающееся зеркала, похожие на вентилятор – при вращении последние буквально «разбрызгивают» световой пучок по всей ширине дороге. В тоже время, светодиод может очень быстро включатся/отключаться (заявленное время срабатывания системы составляет 50 мс), в итоге оставляя некоторые сектора дороги без освещения: когда нужно «вырезать» встречный автомобиль, дабы избежать ослепления его водителя.

Насколько все хорошо работает – пока сказать не могу, поскольку тест-драйв автомобилей проводился в светлое время суток. Но компания Lexus заявляет, что новая технология позволяет почти вдвое увеличить длину светового пучка: до 56 м против 32 м у обычных адаптивных фар. При этом «вырезать» меньшие сектора, оставляя больше зону освещения.

Первые километры за рулем – и первые впечатления от новинки

Моим бек-граундом по автомобилю Lexus RX выступает 4-цилиндровая модель RX 200t с пакетом F Sport, а ездил я по украинским дорогам. Здесь же в руки попал Lexus RX 350: с атмосферным мотором V6 (300 л.с. и 370 Нм), с 8-ст. АКПП и на обычной подвеске, а ездить будем по узким, но отличным дорогам Ибицы. Словом: считай, бек-граунда и нет. Зато есть автомобиль, претендующий на титул одной из самых продаваемых версий RX в будущем для Украины. Ведь после введения новых акцизов больше всего подешевели как раз многолитровые моторы: если ранее разница в цене RX 200t/RX 300 и RX350 была существенной, но теперь сократилась – и это повышает шансы на хорошие продажи «атмосферника» V6.

Великолепный мотор! Небольшое отступление: помнится, турбо-четверка «спала» до 2,5-3 тыс. об/мин, но затем резко просыпалась мощной тягой. А этот V6 делает все размерено. Он мягко, но уверенно тянет автомобиль на 1,5 тыс. об/мин, отдавая в салон приятным низким баритоном. А по взмаху дирижерской палочки в виде педали акселератором готов петь тенором на 4-4,5 тысячах и разгонять автомобиль с достойной динамикой: «сотня» около 8 секунд. Огромный серый кроссовер не только выглядит, словно космический корабль из какой-нибудь 24-й серии бессмертных «Звездных войн», но и едет также – быстро, тихо, легко. Он прорезает пространственно-временной континуум дорог и направлений, перенося вас из одного места в другой. При этом, не смея потревожить кивком подвески на кочке-ямке, но также предлагая чувственный руль, четкость реакций, ощущение цельности автомобиля. Снова-таки, я не знаю: это сработали изменения в кузове и подвеске автомобиля, сработало перераспределение веса из-за мотора V6, сработало отсутствие пакета F Sport… Но факт – тестовый автомобиль RX 350 оказался лучшим воплощением того, что я ждал от этой модели: отменный мотор V6 и отменный баланс «комфорт/управляемость». Тут бы и остановить «первые впечатления», но…

Замеры динамики, расход топлива, нюансы езды по нашим дорогам – все это оставим для детальной статьи, когда авто уже будет в Украине. А пока скажу коротко: серый кроссовер Lexus RX350 с мощным V6 оказался великолепен. И, кстати, бек-граунд нашелся: все предыдущие поколения Lexus RX!

Выставить исторические модели – это, знаете ли, уровень и заявление: у компании за плечами есть многолетний опыт, можно рассказать, познакомиться, рассмотреть автомобили, дать понять и прочувствовать эволюцию. История Lexus RX – это история более 20 лет конвейерной жизни, в которые уместилось четыре поколения автомобиля. Я познакомился, рассмотрел, изучил три предыдущие модели RX. И проехал на каждой из них.

Кроссовер Lexus RX первого поколения вызвал смешанные чувства: первенец всего семейства! И вот теперь руки сжимают руль почти легенды, выводя автомобиль на 20-километровую прогулку. Однако на одометре Lexus RX уже более 190 тыс. км – и это чувствуется: скрипы по кузову, шаткость-валкость подвески, сиденья отполированы естественным способом и не держат тело. Хотя мотор на удивление бодр и «автомат» переключается мягко, пинки бывают только при кик-дауне. Но все-таки: «первый» Lexus RX был для меня почти легендой – а оказался просто пожилым автомобилем.

Ситуацию кардинально меняет «второй» Lexus RX. Автомобиль был представлен в гибридной версии RX400h и с пробегом 160 тыс. км – всего на 30 тыс. км меньше. Но давал чувство, будто он в разы моложе предыдущего: подвеска собрана и сбитая, гибридная техника дает классный разгон, даже невзирая на возраст. Руль налит тяжестью – я не говорю «усилием от поворота», я говорю «тяжестью» – но все равно: это позволяет точнее контролировать машину и придает чувство стабильности при быстрой езде. Второе поколение Lexus RX оказалось столь достойным, что в нем даже сейчас не чувствуется устаревание. Зато в этом автомобиле чувствуется, насколько большой шаг вперед сделала модель RX в целом: «второй» RX на голову лучше «первого».

Наконец, третье поколение Lexus RX. Здесь царит ощущение недосказанности. Вроде сделали аккуратный дизайн, дали качественный салон. Техника не подкачала: гибридный привод, разные дисплеи в салоне. Однако какой цели хотели достичь создатели этого автомобиля? Я не уловил. «Третий» Lexus RX пытается быть комфортным на ходу, хотя глубоко в меню можно отыскать «спорт»-настройки. Но при их активации не сказать, чтобы автомобиль становился заметно спортивнее. Признаться, я вообще не могу ничего сказать о третьем поколении Lexus RX. Вроде и неплохой автомобиль, вроде «и вашим, и нашим». Но в итоге – не запоминается.

Синий автомобиль – Lexus RX первого поколения (с 1998 года), серый автомобиль – Lexus RX второго поколения (с 2005 года), черный автомобиль – Lexus RX третьего поколения (с 2009 года).

Важно, что «третий» Lexus RX является основой для понимания «четвертого». Также, как это было ранее со вторым поколением по отношению к первому, становится понятен размера шага вперед. Это даже не шаг – это прыжок на пороховых ускорителях.

Что еще изменилось? И когда ждать в Украине?

Уточню: не «что», а «кто». Вместе с основной моделью Lexus RX изменился и кроссовер Lexus RX L: последний отличается 3-рядным салоном и видоизмененной задней частью с более высоким уровнем крыши. Сзади расположены два полноценных раздельных сиденья. В зависимости от формата среднего ряда (два раздельных кресла или сплошной трехместный диван), автомобиль может предложить 6- или 7-местный салон: RX-вариант для большой семьи, когда возможностей стандартной модели мало. Отныне Lexus RX L также украшен новым «носом»: узкие фары, иной бампер и решетка радиатора, горизонтальные противотуманные фары. Сзади автомобиль можно опознать по измененной графике фонарей (подобно RX), а вот нижняя часть бампера отличается от базовой модели.

На короткое время мне в руки попал Lexus RX 350 L: отличный вариант для сравнения против RX 350. Хотя, признаю, разница невелика. Вот представьте, что вы бежали 100-метровку в футболке, а теперь вам еще дали пустой рюкзак: вроде что-то добавилось сзади (длина теперь ровно 5000 мм), но можно почти не обращать внимания. Чуть больше внимания на крутых поворотах, чуть ниже динамика («плюс» 55-125 кг и «минус» 6 л.с.) – но все равно силы 3,5-литрового V6 здесь хватает всегда и везде. А если посадить в салон семью (условно закинуть в рюкзак кирпичей), то вряд ли кто-то будет выжимать все соки из автомобиля под охи тещи и визжание детей «папа/мама, давай еще!», правда? Однако есть разница в расходе топлива. Серый 5-местный RX 350 в ходе тест-драйва (смешанный цикл город + трасса) уложился в отметку чуть ниже 10 л на 100 км, а вот RX 350 L показал чуть больше 12 л на 100 км. Сложно делать однозначные выводы, т.к. нужно сравнить оба автомобиля на абсолютно одинаковых трассах и в одинаковых условиях, но ведь и 2-2,5 л разницы в расходе – это все-таки заметно.

Объем внешних изменений для Lexus RX L схож с переменами для RX: новый передний бампер, основные и противотуманные фары, иная графика фонарей. Главное конструктивное отличие Lexus RX L: увеличенная задняя часть (взгляните на форму крыши) и 3-рядный салон. Кстати, последний тоже обновился – теперь самые задние сиденья могут сдвигаться вперед/назад на 95 мм. Выбирая между двумя автомобилями по их ездовым повадкам, я бы взял RX 350. Хотя глобально на ходу отличия L-версии невелики.

Кстати, обе модели – Lexus RX и Lexus RX L – «приедут» в Украину совсем скоро: обещают начать поставки на протяжении осени. И когда автомобили попадут к нам, когда будет возможность взять RX для детального обзора, когда можно будет поездить по нашим дорогам – все обязательно будет сделано и написано здесь. А пока подвожу первые итоги.

Обновленный Lexus RX 2020 – отличный кроссовер. Он выглядит пришельцем из ближайшего техно-будущего, исправил большинство прежних замечаний, дает отличный баланс управляемости и комфорта. А мотор V6 наполняет все это смыслом: завидной силой, да правильными «олдскульными» нотками в виде нормальной «низовой» тяги и красивого «верхового» санудтрека. В ходе обновления кроссовер прошел шлифовку, чтобы уверенно сиять в своем классе еще несколько лет до выхода нового поколения. Идеальный союз элегантности и силы, воплощенный в одном автомобиле, имя которому Lexus RX 2020.