Тест-драйв MG HS 2025: бюджетный бизнес-класс

Наконец-то кроссовер С-класса повзрослел и перешел на новый уровень, где живут лучшие представители сегмента. Тщательные доработки, детальные изменения, общий новый образ, направленность на комфорт делает MG HS 2025 интересным предложением на рынке.

Мне нравится наблюдать за тем, как эволюционируют машины со сменой поколений. Еще в прошлом году, казалось, что HS в топовой версии Trophy вроде и предлагает много, и выглядит приятно, но не хватало ему современных черт, технологий, которыми уже хвастались другие представители английского бренда. Не говорю о «багах», которые ну очень хотелось убрать. И вот, наконец мы получили достойного флагмана, который поражает не только свежими обновлениями, но действительно большой и тщательной работой команды по улучшению деталей и приведением автомобиля к высшему уровню качества.

Перекроить снова

Общая концепция MG HS 2025 изменилась разительно. Не только в габаритах, а во многих деталях. Подход к новому поколению был вдумчивым и начали его создание почти с основ. Улучшение кузовной прочности и легкости. В результате плюс в аэродинамику, вес и общее впечатление от свежего дизайна. А в дополнение еще больше безопасности: сверхпрочная сталь, 7 подушек по умолчанию и 5 звезд от Euro NCAP.

Переход во вторую генерацию привел к глобальным изменениям внешности и технической составляющей. MG HS прибавил в длину 26 мм (4636 мм), в ширину — 14 мм и в колесную базу — 28 мм (2750 мм). Только в высоте потерял 21 мм (1664 мм), хорошо хоть на клиренс не повлияло и он до сих пор остается на уровне 145 мм.

Внешние изменения заметить легко, ведь MG HS 2025 вообще не похож на своего предшественника и если бы не шильдики, можно было бы долго гадать, что это за зверь. Больше мягких очертаний, купеобразный силуэт, минимум лишних деталей, но довольно много глянцевого пластика даже снаружи, чем страдают сейчас многие бренды, как Hyundai или Toyota. Но пошли MG не в кубический дизайн, а наоборот в смягчение и лаконичность.

Все вроде бы хорошо, если бы они не закрутили сами идеи, которыми вдохновлялись. Если переднюю часть привели к общему фирменному стилю, то в задней добавили немного индивидуальности в фонарях, сделав их в стиле разбитого стекла, как концепция известного небоскреба The Shard в Лондоне, если смотреть на него снизу вверх. Интересная фишка, поэтому шарма в задней части даже больше чем впереди. Плюс динамичность дополняют фальш-накладки спортивных патрубков.

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Почти бизнес-класс

Больше шарма MG HS прячет все же в салоне. Здесь действительно проделана огромная работа. Салон в карамельном цвете в комбинации с черным выглядит роскошно. Сдержанность дизайна и лаконичность архитектуры украшает только осторожное и грамотное сочетание материалов и цветов. После вычурности дизайна у предшественника здесь глаз отдыхает.

Любая спина выразит огромную благодарность за эти невероятно удобные кресла. Мягкая обивка, упругий наполнитель, который как будто подстраивается под вас, обволакивая и амортизируя вибрации и колебания. Использование нескольких слоев обивки с умной пеной и дополнительными компонентами делают свое дело.

Изменена общая архитектура, дополнительное пространство, воздуха как будто стало больше, а тактильные ощущения в целом приятные. Повсюду мягкая обивка, как в дорогих салонах Range Rover. Думаю в черном цвете он бы потерял весь шарм. И даже глянцевый пластик выглядит гармонично рядом со ставками из матового пластика под алюминий.

Новый рычаг коробки передач сделан, по данным производителя, по типу космической станции. Не совсем понятно при чем тут космос, но выглядит приятно, а держать его удобно. Рядом клавиши ручника, на которые стоит обратить внимание, потому что коробка допускает раскачивание при парковке, а это может сыграть с вами плохую игру, если не соблюдать дистанцию. Поэтому именно здесь стоит пользоваться дополнительным удержанием при парковке.

Большие мониторы объединены в единое пространство и имеют размер 12,3 дюйма. Графика хорошая, цвета сдержанные, а вот выбор вида приборной панели ограничен всего двумя вариантами и дополнительно, можно менять информацию с бортового компьютера. Тоже достаточно ограниченные функции, хотелось бы больше различной информации, как минимум еще дополнительно выводить температуру двигателя, масла, коробки и заряд аккумулятора. Поэтому есть над чем еще поработать. Тем более, что подключение смартфонов Apple CarPlay и Android Auto в нашей версии только проводные, а встроенной навигации нет.

Не очень удобное расположение клавиш на рулевом колесе. Слева будет управление адаптивным круизом и дополнительная клавиша для личных настроек, так что можно задавать ей необходимые переходы в меню мультимедиа. Например, изменение адаптивного круиза на обычный или на лимит. Потому что отдельной клавиши не будет. Дело же в управлении джойстиком отдано мультимедиа, а изменение информации от бортового компьютера происходит лишь отдельной кнопкой, а общий вид ее можно изменить только в меню на основном экране, как и переключать режимы езды. Хотя для последних можно запрограммировать еще одну отдельную клавишу.

Мне не хватало информативности и в мультимедиа. Настройки ограничены и запутанные, а добираться до климата еще тот квест, особенно, если включена синхронизация со смартфоном. Это можно делать только через меню, отдельная клавиша выведена только для включения или выключения климата и не перебрасывает в меню регулирования. А чтобы изменить температуру надо еще повозиться. А вот ситуацию с постоянным включением радио при запуске машины исправили и теперь она помнит, что было подключено и какая музыка играла.

Аудиоподготовка здесь приличная и предлагает восемь динамиков, которых хватает для приятного звучания. Главное, что с шумоизоляцией поработали на отлично. Потому что шумы по большей части не прорываются в салон. И только двигатель едва слышно при ускорениях. Приятно такое встречать в бюджетном сегменте.

Переезд беспроводной зарядки ближе к подлокотнику интересное решение и даже удобное, если бы не подстаканники прямо перед разъемами USB, которые ну точно мешают пользованию.

Сзади места пассажирам оставили вдоволь, а большое панорамное стекло в нашей комплектации Lux добавляет света в салон. Шторка прикрывается автоматически с клавиши и можно остановить ее в любой момент. Само стекло открывает большой люк на половину панорамы. Очень классная вещь, когда можно стоять за подлокотником и высунуться в открытое стекло — как в лимузине. Тем более, что нет центрального тоннеля и ногам ничего не мешает.

Есть сзади и подлокотник с подстаканниками, а вот доступа к багажнику нет, как нет и регулировки спинок дивана, чего очень не хватает, так как наклон их почти вертикальный. Не будет здесь и подогрева, оставили только два выхода USB и воздушные дефлекторы. Есть большие карманы в дверях и в спинках кресел.

Багажное пространство MG HS 2025 не впечатляет объемом, но этого на самом деле хватит на что угодно. Здесь 507 литров и 1484 при сложенных спинках дивана. Это больше на 44 литра чем у предшественника, но меньше чем у конкурентов, как Citroen C5 Aircross (580 литров) или Ford Kuga (526 литров).

Здесь нет крючков, но есть сетчатые ограничители по бокам для мелочей, а под полом дополнительное пространство для хранения необходимых инструментов и под ними докатка. Приятно, что по бокам обивка из достаточно прочного войлока, что не даст быстро поцарапать вещами боковины, как это бывает обычно, а дополнительный прорезиненный ковер — очень практичная вещь.

Интуитивная безопасность

Если говорить о практичности, то MG HS, кажется, может уже выходить на ринг с более опытными соперниками, как Nissan Qashqai или даже Toyota RAV4, потому что интерьер уже можно сказать их догнал и в некоторых моментах даже опередил, а вот работа систем безопасности — это отдельный пункт, который у китайских производителей пока что сильно отставал в надежности. Сейчас MG Pilot стал совершеннее и его работа не такая резкая, а его присутствие почти постоянно ощутимо.

Уникальная система в MG HS — это включение камер при резких поворотах на медленной скорости. Включается камера с той стороны, куда включили поворотник и крутится руль.

Очень удобно двигаться особенно во дворах, когда можно зацепить бордюры. В Hyundai похожая функция, но она подсвечивает слепые зоны, а здесь именно проезд возле колес, чтобы не поцарапать диски.

Комплектация LUX пока единственная в Украине и предлагает полный набор систем от камер 360 до адаптивного круиза с удержанием в середине полосы движения и дистанции до других авто. И работает она осторожно, мягко, не пугая резкими возвратами в полосу, как это было в случае с MG Marvel R. Но именно передней камеры, как у электромобиля здесь точно не хватает: она помогала при выезде и Т-образный перекресток и показывала угол на 50% больше, чем может увидеть водитель.

Однако оповещение о превышении скоростного лимита немного раздражающее и выключать его придется каждый раз, как садишься за руль. К сожалению, именно эта функция у нас в стране пока не имеет никакого смысла, потому что знаки иногда стоят не там где надо, а там где надо — не стоят.

А вот LED-оптика теперь радует. И хоть нет матричного света, все же адаптивного обычно хватает с головой. И тут фары отрабатывают на все деньги

Легкость манер и приятная мощность

За рулем MG HS 2025 раньше было хоть и приятно находиться, но ощущение тяжести не покидало. После знакомства с MG One он стал для меня образцом поведения этих китайских британцев и очень долго не покидало ощущение, почему же все машины бренда не следуют за этой концепцией и настройками. Вот наконец и большой представитель бренда получил все надлежащие качества и даже больше.

Он хорошо следует за рулем, который достаточно легкий, но налитый усилием и имеет неплохую отдачу. Есть четкий ноль и ощущение понимания поведения колес и их направленности на любом покрытии — и это, пожалуй, главный показатель, чем количество оборотов руля.

Электронные настройки могут меняться в зависимости от режима езды: Sport, Eco, Normal или Customer. Только ощутимо будет только изменение в работе коробки, которая будет реагировать острее на акселератор и держать двигатель на повышенных оборотах, или наоборот. Руль же не сильно меняет свое поведение, а подвеска вообще никак не реагирует, так что и режимы не так актуальны.

Тем более, что в целом этот гидротрансформатор на 9 ступеней с легкостью справляется со своей работой. Получилась неплохая комбинация 2-литрового бензинового двигателя GL31 HP мощностью в 231 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Этот двигатель — уже давно доработан концерном SAIC и предлагает лучшие характеристики производительности. Здесь с ним работать в плане усовершенствования впрыска топлива, масляного насоса, охлаждения. Поэтому он стал более эффективен в крутящем моменте и мощности, а в паре с «автоматом» предлагает расход топлива всего на уровне 7,4 литра, что вполне соответствует действительности. Иногда мне даже удавалось опуститься до 5,6 литра на 100 км, но только при совсем неспешной езде по трассе.

Не знаю, верны ли показатели разгона, не проверяла, мне хватало того, что ни разу во время резких стартов или обгонов он не подвел. Даже ускорения со скорости в 120 км/ч ему даются с легкостью и не пришлось даже переключаться в мануальный режим или пользоваться подрулевыми лепестками, которые здесь таки есть. Это скорее для резкой, динамичной езды, а с теми кренами, что имеет этот кроссовер лучше в такое не играть.

В MG HS 2025 знакомая конфигурация шасси, как в прошлом поколении, однако с существенными улучшениями. Изменения коснулись как передней, так и задней подвески. В основном это корректировка креплений и втулок, которые теперь работают максимально на комфорт.

И действительно, кроссовер и раньше имел достаточно всепоглощающую подвеску, но подпрыгивал на ухабах. Теперь здесь как будто подушка проложена между вами и дорогой. Конечно, провалы ощущаются, но где-то отдаленно, ненавязчиво. Мелкие недостатки проглатываются вообще не ощутимо, а пробить подвеску можно только серьезным провалом в асфальте. Так что скорее вы колесо пробьете, чем почувствуете какие-то проблемы.

Только обратная сторона такого комфорта — это наличие кренов. И как не отходили от них конструкторы, но избежать не удалось. Поэтому на скорости входить в повороты даже опасно. Есть некоторый угол, когда контроль как будто начинает исчезать, а только вспомогательные системы не дают кроссоверу сбиться с курса. Кажется, что с полным приводом ему было бы легче контролировать такие маневры, но пока в наличии биде только монопривод.

Выводы и позиционирование

MG HS незаметно зашел на рынок и не наделал шума, хотя мог бы. Вторая генерация оказалась более привлекательной не только в плане оснащенности, управления и комфорта, но и ценником от $30 400 (1 263 809 грн). Ни один достойный конкурент не может предложить такой уровень за хотя бы близкую цену. И это делает новый HS очень привлекательным предложением на рынке.

Он несомненно далеко прыгнул от азиатов Chery Tiggo 7 Pro или Changan Uni-K опередив их по качеству исполнения, четкости работы, уровню надежности, если не оснащению. Но пока что не построил себе достойную репутацию в сравнении даже с корейцами Hyundai Tucson или Kia Sportage, уже не говоря о Nissan Qashqai или Honda CR-V, которые точно опережают MG в плане управляемости и надежности.

Отличие MG HS еще и в том, что он предлагает только бензиновый двигатель без каких-либо интеграций электропривода. Однако под заказ можно приобрести PHEV версию, которая имеет электродвигатель и батарейку в 24,7 кВт. Они работают в паре с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и дополнительным стартер-генератором на 48 В. Общая мощность такой версии составляет 295 л.с., а возможность движения на электротяге — 100 км. Правда и стоимость кроссовера увеличится до $38 тысяч.

В Европе предлагают еще комбинацию турбированного бензинового 1,5-литрового двигателя с 7-ступенчатым роботом DCT на два сцепления, как в предыдущем поколении, но тщательно доработанным. Двигатель стал более эффективным и выдает больше мощности, а коробка теперь не «сухая», а «мокрая», что значительно улучшает ее характеристики и мягкость работы. Возможно эта версия может быть еще доступнее по цене. И если будет спрос на них, то импортер рассмотрит возможность их поставки в Украину.

А пока мы имеем, кажется, сбалансированное предложение в категории цена/качество. Для меня показателем хорошего авто является то, что ты почти не задумываясь с ним себя ведешь уже на второй день после знакомства. Он выполняет все необходимые повседневные функции, ускоряется когда тебе нужно, предлагает комфорт и легкость в общении. А главное, мысль о дальней поездке сквозь тяжелый трафик или на дальние дистанции не вызывает внутреннего сопротивления и желания избежать ее. И если предыдущий HS страдал такими недостатками, которые раздражали и утомляли, а управление было достаточно тяжелым и расход топлива большой, то теперь все иначе.

MG HS второй генерации направлен на комфорт даже больше, чем его конкуренты, балансирующие на грани управляемости и мягкости. Здесь может немного провальное именно поведение машины в динамике, но все это с головой компенсируется тем удобством, которое дарит салон, непринужденностью поведения на дороге, умению страховать в необходимый момент и интуитивным общением с машиной.

ПЛЮСЫ: комфорт, стилистика интерьера, динамика, расход топлива, стоимость.

МИНУСЫ: провальный интерфейс мультимедиа, отсутствие регулировки спинки дивана пассажиров.