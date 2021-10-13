Тест-драйв MG ZS: кто же ты – «британец» или «китаец»?

Встречаем совершенного нового «игрока» на автомобильном рынке Украины: кроссовер MG ZS в частности и бренд MG вообще. Чего здесь больше – оригинального британского наследия или особенностей китайского производства? Сейчас разберемся в формате детального обзора: история и позиционирование, впечатления от езды, конструкция и технологии, цены и конкуренты, расход топлива и гарантия. Поехали!

Позиционирование автомобиля MG ZS

Позиционирование данной модели вполне отвечает духу времени: это компактный кроссовер на стыке классов B-SUV и C-SUV. Однако именно за ним скрыта интересная история – и бренда MG в целом, и модели ZS в частности. Так, изначально британский бренд MG появился в 1924 году, а его название походило от словосочетания Morris Garages. Следующей важной датой стал 1952 год, когда в послевоенное время многие британские автомобильные бренды объединились в одну большую группу. Бренду MG удалось успешно дожить до 1990-х и 2000-х годов: в то время выпускались как свои модели, так и перелицованные модели Rover (которые, в свою очередь, были взаимосвязаны с автомобилями Honda или BMW). И это нас подводит уже к истории модели MG ZS: в 2000-х года это была спортивная версия Rover 45, а тот происходил родом из автомобиля Honda Civic. Наконец, новая эпоха началась в 2007 году: бренд MG выкупили китайские компании. Однако вместо очередного «noname» под известным брендом MG, китайцы из SAIC начинают играть по крупному. Во-первых, бренд MG получает офис и центр разработки в Великобритании. Да, производство и выпуск автомобилей происходит в Китае, но все-таки хоть какая-то историческая связь сохраняется. Во-вторых, автомобили MG выходят в Европу – а это накладывает совершенно другие требования к безопасности и качеству автомобилей, нежели принято у многих китайцев. Этот процесс пришелся как раз на 2016-2020 гг., когда и дебютировал кроссовер MG ZS.

Был легковой автомобиль со спортивными нотками, а стал компактный кроссовер – вот такая история модели MG ZS. Новинка появилась в 2017 году, продажи стартовали на протяжении 2017-2018 гг. (в зависимости от страны, включая и Европу), уже к 2020 модельному году вышла обновленная версия автомобиля. Именно такой обновленный кроссовер и стал героем данной статьи, а также он стал первенцем для знакомства с брендом MG в целом, который вышел на украинский рынок летом 2021 года.

Как едет кроссовер MG ZS?

Мягко и неторопливо. Кроссовер MG ZS явно не спешит в разгонах и ускорениях, зато у него всегда однозначные и очень покладистые реакции. Слегка (или сильно) нажимаешь педаль акселератора – и автомобиль просто следует вперед под различимый, но вполне умеренный звук работы двигателя. Никакой дерготни в разгоне, никаких всхлипываний или воплей мотора, все происходит очень плавно и линейно. Хотя и не быстро. Однако если добавить очень мягкую подвеску и легкий руль, то ездовой характер кроссовера MG ZS можно назвать целостным. Это просто кроссовер для неторопливых поездок на каждый день: он легкий при управлении на городских улицах, без проблем держит 110-120 км/ч (около 3 тыс. об/мин) на трассе. Автомобиль начинает отчетливо шуметь и ерзать по дороге лишь при скоростях 130+ км/ч да при сильном боковом ветре. Но до этого предела – тишь да гладь.

Просто не надо требовать от кроссовера MG ZS того, что для него не характерно. Если попытаетесь ездить быстро-динамично, то скорее не порадуетесь, а расстроитесь – от заметных кренов кузова (а что вы хотели с такой мягкой подвеской?), отсутствии динамики даже в S-режиме трансмиссии, уводов автомобиля при резком повороте. Причем опциональная регулировка руля в сторону его утяжеления дело управляемости не поправит, а лишь сделает руль тяжелее. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь фактом самого перемещения в пространстве, обсуждайте свои дела – и вдруг к концу дня вы поймете, что не устали за рулем: автомобиль MG ZS все делает незаметно и аккуратно, он не требует к себе лишнего внимания. Он не раздражает.

Аккуратно выглядит, также аккуратно едет: в характере кроссовера MG ZS определяющими качествами являются мягкость и неторопливость. Даже в S-режиме «автомата»-вариатора разгон 0-100 км/ч занимает чуть больше 12 секунд: все-таки под капотом обычный атмосферный 1,5-литровый мотор.

Также, как и движение, салон модели MG ZS не раздражает. Кроссовер MG ZS вдруг лишен регулировки руля по вылету: помню, недавно это стало большой проблемой на другом китайском автомобиле. Но здесь типичная высокая посада кроссовера, да и общее расположение руля/сиденья/педалей хорошо выверено – и в итоге нет проблем. Зато есть хороший обзор вперед с отлично различимым массивным капотом: создается ощущение автомобиля более высокого класса. В ходе недавнего обновления полностью изменилась центральная консоль, где теперь главное место отдано крупному сенсорному дисплею. Благо, создатели автомобили решились сохранить физические кнопки для управления основными функциями: система вентиляции, громкость аудио, подогрев стекла, возврат на домашний экран. Мелочь, но удобно! Аналогично кнопками на руле, которые напоминают то ли европейский Ford, то ли Volkswagen. Или вот еще одна отсылка к «немцам» – кнопка блокировки центрального замка, расположенная на двери.

Да и сзади все неплохо. На удивление много места над головой, достаточный запас для коленей, огромные окна с хорошим обзором и достаточным количеством света. Нашлись дефлекторы вентиляции и порты для зарядки гаджетов, подобран удачный угол наклона спинки. Хотя возможности регулировки этого самого наклона нет. А еще нет подлокотника для пассажиров второго ряда. Да в идеале не помешал бы подогрев сидений (равно, как и спереди). Вот и с багажником вышло похоже: в целом неплохо, хотя чего-то уникального нет.

Аккуратный и продуманный салон. На передней панели – мягкое покрытие и контрастная красная строчка. Под сенсорным дисплеем – кнопки доступа к наиболее востребованным функциям и регулировкам. Спереди и сзади просторно, установлены мягкие кресла. Жаль недостает подогрева и подлокотника сзади. Багажник предлагает неплохой объем, парочку кармашков, а запаска заботливо упакована в чехол.

Есть ли инновации в MG ZS?

Та не особо: с технической точки зрения перед нами «просто еще один кроссовер». Основой автомобиля выступает несущий кузов, спереди используется независимая подвеска типа МакФерсон, сзади установлена полунезависимая подвеска на основе поперечной балки, привод только передний, расположение мотора поперек. Из интересных нюансов можно отметить, что на разных рынках встречаются 1,0- и 1,3-литровые турбо-моторы, также существует электрическая версия MG ZS EV. А еще для максимальных дорогих комплектация кроссовера MG ZS доступна система MG Pilot: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробке, контроль рядности, отслеживание знаков ограничения скорости, пр.

Кстати, электромобиль и 1,3-литровая турбо-версия также представлены в Украине, но они заслуживают отдельного разговора. А если вернутся к тестовому автомобилю, то под его капотом установлен атмосферный 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор NSE (код 15S4C). Такой двигатель развивает мощность около 105-120 л.с. (в зависимости от страны, действующих эко-норм, степени форсировки). К примеру, для Украины заявлен двигатель с экологическим классом EURO 6B и мощностью 114 «лошадки». В качестве «автомата» используется CVT-вариатор, который предлагает два режима движения (D/S) и возможность ручного выбора «виртуальных» передач с фиксированным передаточным числом. Наконец, отмечу электрический усилитель руля: в настройках автомобиля можно выбрать одну из трех программ его работы – помимо среднего варианта, руль можно сделать легче или тяжелее.

Здесь можно не искать откровений: просто компактный переднеприводный кроссовер с бензиновым «атмо»-мотором и CVT-вариатором в роли «автомата». Зато под капотом можно поискать логотипы известных производителей: Valeo, Bosch. Но также повсеместно встречаются и обозначения SAIC: на двигателе, на стеклах.

Цена автомобиля MG ZS и его конкуренты

Гамма ДВС-модели MG ZS в Украине состоит всего из трех версий (существует еще электромобиль MG ZS EV, но он сам по себе). Однако все три версии выстроены так, что заметно отличаются по технике, оснащению, ценам – в итоге у покупателей реально есть широкое поле для выбора.

Гамму открывает кроссовер MG ZS в комплектации STD: атмосферный бензиновый 1,5-литровый мотор, 5-ст. МКПП, сенсорный 10-дюймовый дисплей, Android Auto Apple и CarPlay, круиз-контроль, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, тканевая обивка сидений, светодиодные фары, фронтальные подушки безопасности, система ESP, контроль давления в шинах, датчики парковки, камера заднего вида. Цена – 439 тыс. грн или $16,5 тыс.

На уровень выше расположена версия COM (как тестовый автомобиль), где добавлено: «автомат» в виде CVT-вариатора, боковые подушки безопасности, подогрев и электропривод складывания боковых зеркал, обивка сидений из эко-кожи. Цена – 482 тыс. грн или $18 тыс.

Вершиной линейки модели MG ZS выступает вариант LUX: уже 1,3-литровый турбо-мотор (156 л.с.), традиционный 6-ступенчатый «автомат», плюс боковые шторки безопасности, круговой обзор, панорамная стеклянная крыша-люк с электроприводом, датчики света и дождя, электропривод регулировки и подогрев сидений, пр. Цена – 605 тыс. грн или почти $23 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в средней комплектации: обычный атмосферный мотор и «автомат»-вариатор, зато оснащение уже вполне достаточное. К примеру, имеется 10-дюймовый дисплей: простое меню и нет локализации/перевода (обещают в 2022 году), зато ни одного «глюка», поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида с поворотными линиями-маркерами. Легкосплавные колесные диски и светодиодные фары – это «обязательная программа» для автомобилей такого класса. Недостает полноценного «климата» (имеется лишь невнятная регулировка температуры) и подогрева сидений (есть лишь в самой максимальной комплектации, хотя это must—have для обивки салона из кожи или эко-кожи). Зато предложены бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой – этакие бонусы-компенсации сверх «обязательно программы».

Что с конкурентами? В ценовом диапазоне 450-600 тыс. грн достойных вариантов не так уже и много. К примеру, известные «европейцы» и «японцы» лишь стартуют с отметки 550-600 тыс. грн, при этом еще и с массой оговорок: меньше габариты и простор салона, небольшие 3-цилиндровые моторы, за такую цену сложно подобрать версию с «автоматом» (любого типа). В качестве конкурентов можно рассмотреть другие китайские автомобили: ближе всего JAC S4 и Haval Jolion. Но первый проигрывает в классе езды и проработке деталей, при этом стоит схожих денег. А вот второй наоборот – хорош внешне и на ходу, но заметно дороже.

Но все-таки у MG ZS есть опасные соперники. Во-первых, автомобиль Renault Duster: он более «грубый» снаружи и внутри, но готов предложить отличную подвеску, широкую гамму моторов и КПП, модификации с полным приводом, дешевые стартовые комплектации и возможность создать максимальную версию «под себя». Во-вторых, автомобиль Suzuki SX4: известное японское имя (пусть и венгерская сборка), наличие в гамме мотора 1,6 л в паре с классической АКПП, вполне «достаточные» комплектации – но все это оказывается дороже. В-третьих, упомяну горячо-любимый кроссовер KIA Sportage, который с 1,6-литровым мотором и «автоматом» никуда не спешит (аналогично MG ZS), однако оказывается едва ли не самым крупным автомобилем в перечне соперников. Плюс за минувшие пару-тройку лет он стал крайне популярен, что обещает ему завидную ликвидность.

Сильные соперники не обещают новинке MG ZS легкой жизни, даже невзирая на его явные плюсы: комфорт подвески, габариты и простор салона, заманчивое соотношение цены и оснащения. Помимо конкурентов, к модели MG ZS есть еще один вопрос – это вопрос долгосрочной надежности и планы присутствия бренда MG в Украине. Насколько мне известно, сейчас у импортера есть планы по развитию до 2025 года, на сегодняшний день в Украине уже 13 дилеров MG, до конца следующего года их должно быть 23, данное направление является одним из ключевых в работе – т.е. перспективы для долгосрочной работы MG в Украине есть. Но самый лучший ответ на данный вопрос даст лишь время.

Реальный расход топлива MG ZS и содержание автомобиля

В среднем при езде по городу автомобиль потреблял около 10-10,5 л на 100 км пути. В зависимости от дорожной ситуации и стиля управления, расход менялся не лишком уж сильно: при плавной езде и отсутствии заторов – минимум порядка 8 л на 100 км; при динамичной стиле движения и/или большом количестве заторов – расход 11,5-12 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч также пропорционально растет и расход топлива – примерно до 7 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Сервисное обслуживание следует проводить каждые 10 тыс. км или раз в год. Данные и цены указаны по состоянию на октябрь без учета скидок или бонусов при покупке автомобиля.

Безопасность автомобиля MG ZS

Все сложно. Дело в том, что краш-тесты Euro NCAP кроссовер MG ZS проходил дважды – в 2017-м году обычная ДВС-версия и затем в 2019-м электрическая версия MG ZS EV. В первом случае автомобиль заработал лишь три звезды, во втором – уже максимальные пять. Что изменилось? Похоже, огромную долю внесли вспомогательные системы помощи водителю, которые позволили поднять общую итоговую оценку. Кроме того, существенно выросла оценка за безопасность детей. Наконец, в двух тестах использовались автомобили с разным расположением руля: в первом тесте – автомобиль с «британским» правым рулем, во втором тесте – автомобиль с привычным левосторонним расположением руля. Плюс еще учтите, что краш-тесты (что первый, что второй раз) проходили кроссоверы MG ZS до обновления. Вряд ли рестайл/фейслифт может поменять силовую структуру кузова, но все-таки нужно отметить все детали. Теперь поняли, почем все сложно? Однако два краш-тесты позволило точно выявить самую проблемную зону автомобиля – защита пассажира в области груди при жестком фронтальном ударе, которая всегда заканчивалась низкой оценкой. Зато остальные зоны имеют хорошую или нормальную защиту: ноги и грудь водителя, защита шеи, при фронтальных или боковых ударах.

В итоге

Кроссовер MG ZS – это «авто-китаец», за которого не стыдно, он не заставляет краснеть. Да еще и имеет за спиной историческое наследие бренда, подкрепленное отсутствием каких-либо явных промахов: что в ездовых повадках, что в эргономике, что в работе систем и функций. На удивление, но создатели избежали гонки за дешевыми фокусами, уделив внимание многим фундаментальным вопросам. Поймал себя на мысли, что кроссовер MG ZS вполне можно было назвать каким-то усредненным недорогим европейским или корейским брендом – и в такой роли он бы воспринимался вполне нормально. Пожалуй, это и есть самое главное достижение данного автомобиля.

Плюсы:

+ Ладно скроен снаружи, аккуратно выполнен внутри

+ Отличный комфорт подвески и легкое управление

+ Удачная гамма версий/комплектаций – есть, из чего выбрать; кроме…

Минусы:

— …кроме версии с полным приводом – от кроссовера такого класса/размера уже ждешь AWD

— Подогрев сидений, подлокотник сзади, регулировка руля, перевод/локализация – это все мелочи, но их нужно дорабатывать

Технические характеристики MG ZS 1.5 CVT COM

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,32 х 1,81 х 1,65 м

Колесная база – 2,585 м

Клиренс – 173 мм

Багажник – 448 л (5 мест)

Снаряженная масса – 1 318 кг

Грузоподъемность – 432 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,5 л

Мощность – 114 л.с. при 6 000 об/мин

Крутящий момент – 150 Нм при 4 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 86 л.с. на 1 т; 114 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат»-CVT (бесступенчатый вариатор)

Разгон 0-100 км/ч – 11,9 с

Максимальная скорость – 170 км/ч

Расход топлива (паспортный), комбинированный цикл – 7 л на 100 км

Страна производства – Китай

Шины тестового автомобиля – Maxxis Bravo HP 215/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 439 тыс. грн или около $16,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 482 тыс. грн или около $18,2 тыс.