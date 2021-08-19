Тест-драйв Nissan Juke New: уже в Украине, хорошая подвеска, от 515 тыс. грн





Наконец-то к нам пожаловал Nissan Juke второго поколения! Первый репортаж о новинке Nissan Juke выходил еще год назад и, забегая вперед, общие выводы остались прежними. Только теперь все это удалось проверить на украинских дорогах. Попутно добавив к разговору украинский ценник на автомобиль. Итак, кроссовер Nissan Juke второго поколения уже в Украине: что он может предложить покупателям?

Кроссовер Nissan Juke в статике: быстрее, выше, сильнее

Хотя правильнее будет говорить «больше». Новое поколение Nissan Juke стало явно больше предшественника: общая длина кузова перевалила за 4,2 метра, увеличилась ширина и высота. Одновременно с этим, облик модели остался безошибочно узнаваемым благодаря характерным фарам (кстати, светодиодным). Но если в прошлом главными «точками интереса» в дизайне автомобиля были эти самые фары да раздутые колесные арки, то теперь к ним добавился стык крыши на задней стойке кузова: «потайная» дверная ручка находит свое продолжение в черной глянцевой полоске. Данное решение особенно эффектно выглядит в паре с развитым спойлером, да еще и на кузове в белом перламутровом окрасе. Плюс отмечу горизонтальные задние фонари, которые напоминают нынешнее поколение Nissan Qashqai.

Отчасти еще и потому, что новый Nissan Juke существенно вырос в размерах: эти самые фонари разделяет более широкая крышка багажника. Причем вырос не только во внешних габаритах, но также и в колесной базе: теперь 2,64 метра – примерно на 10 см больше прежнего! Добавьте короткие свесы и защитные накладки на колесных арках, добавьте огромный капот и динамичный наклон стоек, добавьте смелый росчерк на боковинах: дизайнеры явно постарались.

Больше экспрессивности, но при обязательном сохранении узнаваемого стиля. Обратите внимание: передние фары теперь интегрированы в бампер, а решетка радиатора приняла более привычный облик. Дверные ручки задних дверей спрятаны в уголках, которые продолжаются в виде черных полос, отсекающих крышу. Все внимание – на явно выделенные ручки передних дверей и росчерки на боковинах: этакий намек на стиль «кросс-купе», который стал сейчас очень модным. Больше спортивности?

Если говорить о сиденья в салоне – то однозначно «да»! Классные, шикарные кресла типа «моноформ» с интегрированным подголовником и развитой боковой поддержкой. Кто-то скажет, что тесноваты, но зато посадка и фиксация тела в кресле такова, что европейцы назвали бы это «спорт»-пакетом и попросили еще денег сверху. Следующая гордость создателей автомобиля – сохранение физических кнопок управления всем и вся: мультимедиа, навигация, «климат», подогревы сидений. Плюс много кнопок на спицах руле, которые вполне логично собраны по разным группам. При тотальном засилье сенсорных дисплеев вот такая простота и естественность реальных нажатий для какого-то клиентам может стать решающей в выборе автомобиля. А еще запомнилось оформление центральной консоли с тремя круглыми дефлекторами вентиляции: Nissan Juke снова подтверждает свой статус «оригинала»!

Но ведь и с практичностью стало лучше. Возросшая колесная база позволила увеличить простор для задних пассажиров (плюс 6 см для коленей и еще плюс 1 см для головы благодаря форме крыши), попутно стала удобнее посадка/высадка ввиду большего дверного проема. Хотя, признаться, за последние пару лет вышли модели B-SUV, которые все-таки лучше в вопросах простора задней части салона. Да и багажник не рекордный: теперь 422 литра в стандартном варианте и 1 305 литров при сложенных задних сиденьях. Но все равно он стал больше. В салоне стало просторнее. Посадка назад стала удобнее. Если говорить в целом, то новый Nissan Juke стал более «семейным» и практичным – в итоге он теперь может переманить на себя некоторых покупателей Nissan Qashqai.

Салон стал более привычным по своему дизайну, но также более качественным в деталях: удобные сиденья-«моноформ», красивые приборы, оригинальные дефлекторы вентиляции, кнопки для системы мультимедиа и «климата». Посадка на второй ряд сидений стала удобнее, а места там – чуть больше. Равно, как и в багажнике.

За рулем Nissan Juke – теперь уже едем по украинским дорогам

И ведь хорошо едем: подвеска и рулевое управление явно удались. Подвеска средняя по комфорту, но у нее неплохая энергоемкость и приличный ход. Добавьте 17-дюймовые колесные диски с нормальной резиной (а не низкопрофильной «изолентой»), да минимальную раскачку кузова – и получите удачный баланс, когда и позвоночник не обсыпается, и можно неплохо мчать по разбитым дорогам. Схожим образом настроено и рулевое управление: нет перекосов в сторону слишком тяжелого или легкого руля, но есть четкость в управлении и нормальное чувство автомобиля. Хотя тем, кто хочет, можно и поиграть в «спортивность»: одно касание переключателя ездовых режимов D-Mode – и вот руль стал чуть тяжелее, коробка сбрасывает одну передачу, а двигатель крутится на более высоких оборотах.

В целом ловлю себя на мысли, что главное замечание к новому Nissan Juke касается именно его мотора. Причем даже замечание не к самому характеру мотора, а именно к его скромным возможностям: как ни крути (хоть аж до 5-5,5 тысяч), а под капотом лишь 114 «лошадей». В прошлом отмечал, что автомобиль позволяет поддерживать трассовые 100-120 км/ч – и не откажусь от этих слов. Вот только все, что больше – уже проблема: каждый обгон с педалью «в пол» и на высоких оборотах. Да-да, у нас на большинстве автотрасс запрещены скорости выше 110 км/ч и эту скорость автомобиль поддерживает без проблем. Но (во-первых) нужен запас мощности для обгона и (во-вторых) мы ехали в экипаже по два человека с небольшими сумками – а что будет, если возить семью на 3-4 человека да их вещи в придачу?

Но если говорить о городском движении или неспешной езде по трассе, то новый кроссовер Nissan Juke воспринимается вполне недурно. Ведь кроме 114 л.с. мощности у 1-литрового двигателя есть еще и 180 Нм крутящего момента (на европейском рынке момент достигает даже в 200 Нм в режиме overboost). А это почти сравнимо с 2-литровым бензиновым «кроссом» Nissan Qashqai! И в абзаце выше не просто так была написана фраза «замечание не к самому характеру мотора». Ведь характер работы мотора вполне логичен: крутящий момент доступен уже с 2,4-2,5 тысяч, а дальше вас ждет широкая полка в зоне средних оборотов. Если добавить новую коробку, которая дает однозначную «линейно-жесткую» связь, то новый Nissan Juke в разгонах с места и ускорениях в городе субъективно воспринимается более динамичным, нежели прежний. Хотя объективные цифры мощности, динамики, максимальной скорости почти сравнимы. А вот цифра расхода топлива в городском цикле отличаются – ранее было 8,3 л на 100 км, теперь заявлено 6,8 л на 100 км: вот вам «минус» не только 1,5 литра топлива, но и 30% выбросов углекислого газа. Надеюсь, что в будущем появятся другие версии Nissan Juke, которые помогут несколько увеличить мощность и, при этом, еще больше снизить расход.

Словом, если говорить преимущественно о городской эксплуатации (все-таки перед нами компактный «кросс»), то новинка Nissan Juke в ощущениях оказывает лучше предшественника. А если говорить о трассе, то просто езжайте в рамках правил, тщательно планируйте обгоны – и будет вам счастье. Плюс также будет радость от хорошей звукоизоляции: порой в колесных арках бывает перестук камней при езде по разбитой дороге, но аэродинамические шумы и звук мотора заглушены очень хорошо для своего класса.

Под капотом – безальтернативный 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбо-мотор DIG—T, в паре с которым работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка-«автомат» DCT с парой сцеплений. За рычагом АКПП установлен переключатель режимов D—Mode: это возможность немного повлиять на характер автомобиля (эко/спорт/стандарт), но не изменить его в целом. Расход «на круг» вышел 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле (город, села, трасса, всего примерно 400-500 км пробега во время презентации). Точные данные по расходу топлива и замеры динамики будут в детальном обзоре. Вот такой огромный 7-дюймовый дисплей на панели приборов получают автомобили, начиная с комплектации N—Connecta, а стартовые версии идут с 4,2-дюймовым экраном. Кстати, о разных комплектациях…

Цена Nissan Juke в Украине – от 515 тыс. грн. Но не спешите…

Одним из главных вопросов к любому автомобилю является его цена. И теперь она известна: от 515 тыс. грн за «базу» и примерно до 700+ тыс. грн за максимальные версии (ура, также почти угадал в первом обзоре год назад). Но, как это часто бывает, «есть нюансы».

Старт новому Nissan Juke дает комплектация Visia, где уже предложено немало: шесть подушек безопасности, системы экстренного торможения (FEB) и контроля рядности (LDW), светодиодные (LED) фары и фонари, круиз-контроль и ограничитель скорости. Однако также в данной комплектации – лишь стальные колесные диски с колпаками, кондиционер, обычная магнитола на четыре динамика, безальтернативная «механика». Вот такой кроссовер Nissan Juke Visia стоит от 515 тыс. грн или чуть больше $19 тыс.

Интереснее выглядит следующая комплектация Acenta, где добавлены: легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, климат-контроль, сенсорный 8-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, подогрев передних сидений, камера заднего вида. Плюс для данной комплектации уже предлагается выбор коробки: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «автомат» DCT. Цена Nissan Juke Acenta 6МТ – от 571 тыс. грн или $21 тыс., цена Nissan Juke Acenta 7DCT – от 614 тыс. грн или почти $23 тыс.

На уровень выше расположена комплектация N—Connecta: плюс системы контроля «слепых зон» зеркал заднего вида (BSW) и перекрестного трафика сзади (CTA), центральный подлокотник, аудиосистема на шесть динамиков, панель приборов с крупным 7-дюймовым дисплеем, задние датчики парковки, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, подогрев лобового стекла, пр. Цена Nissan Juke N—Connecta 7DCT – от 655,6 тыс. грн или $24,5 тыс.

Еще выше находится комплектация Tekna, которая является максимальной с точки зрения техно-оснащения: добавлен круговой обзор (AVM) и распознавание движущихся объектов (MOD), фоновая подсветка салона, комбинированная отделка «ткань-экокожа», передние датчики парковки, пр. Цена Nissan Juke Tekna 7DCT – от 703 тыс. грн или $26 тыс.

Наконец, ТОП-версией выступает комплектация N—Design, которая делает сильный акцент на стилистические отличия: изначально в цену включен 2-цветный окрас кузова и 19-дюймовые колесные диски, в салоне установлена аудиосистема BOSE Personal Plus (в комплекте со штатной навигацией), пр. Цена Nissan Juke N—Design 7DCT – от 786 тыс. грн или $29 тыс.

Кроме того, в момент запуска автомобиля на рынке Украине, также предлагается специальная версия Enigma: изначально высокий уровень оснащения плюс контрастный 2-цветный окрас кузова, 19-дюймовые черные диски, специальные накладки на зеркала и таблички-логотипы с надписью Enigma. Цена Nissan Juke Enigma 7DCT – от 713 тыс. грн или около $26,4 тыс.

Впервые кроссовер Nissan Juke получил заводской 2-цветный окрас кузова (всего доступно 11 основных цветов кузова и три варианта контрастного окраса крыши), а также 19-дюймовые колесные диски. Плюс автомобиль «вырос» по технологиям: больше систем безопасности, светодиодные фары уже со стартовой комплектации, мультимедиа с поддержкой интеграции смартфонов, «продвинутая» аудиосистема BOSE теперь не только для водителя, но и для переднего пассажира. Все это является ответом на запросы покупателей. Согласно опросам Nissan, порядка 30% людей делают свой финальный выбор автомобиля просто за его дизайн. Более половины клиентов отмечают узнаваемый стиль Juke. Примерно 2/3 опрошенных ждали от нового поколения Nissan Juke большего набора современных технологий. Над появлением системы ProPilot (полуавтономное вождение) в Украине уже работают: это произойдет не в нынешнем году, но все-таки произойдет. Но даже в нынешнем виде кроссовер Nissan Juke является самым «подключенным» автомобилем в украинской модельной гамме, позволяя управлять рядом функций со смартфона.

Автомобиль Nissan Juke и промежуточные итоги

Фактически получилось, что это уже второй «первый взгляд» на автомобиль. А в будущем, возможно, выйдет еще и большой обзор. Что ж, популярность кроссовера Nissan Juke позволяет: первое поколение стало одним из основателей класса (за 10 лет продано 1,5 млн автомобилей!) и закрепилось в памяти людей своим радикальным обликом. Второе поколение явно делает огромный шаг вперед в плане «воспринимаемого качества»: отделка салона, форма сидений, тишина в езде, работа подвески, уровень оснащения, возможности персонализации, внимание к деталям…

Но хватит ли этого, чтобы соперничать с конкурентами? Ведь когда появился первый кроссовер Nissan Juke, у него было лишь пара-тройка прямых соперников. А теперь – в Украине таких автомобилей пара-тройка, но уже десятков! Но думаю, что места хватит всем: сегодня SUV-модели занимаю 70-75% общего рынка Украины по легковым автомобилям, при этом объемы продаж кроссоверов постоянно растут, ожидается еще +30% роста к 2023 году. И классы B-SUV или C-SUV явно выступают локомотивом этих продаж. Поэтому дебют нового Nissan Juke в Украине происходит вовремя, новинка явно даст заметный рост продаж для Nissan. А дальше его поддержит новый Nissan Qashqai, который должен приехать до конца нынешнего года. Надеюсь, что он окажется таким же удачно-сбалансированным и «выросшим» относительно самого себя, как этот Nissan Juke второго поколения.

Технические характеристики Nissan Juke 1.0 DIG—T 7DCT Tekna

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,21 х 1,8 х 1,6 м

Колесная база – 2,64 м

Клиренс – 172 мм

Багажник – от 422 л (5 мест) до 1 305 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 267 кг

Грузоподъемность – 458 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3 1,0 л

Мощность – 114 л.с. при 5 250 об/мин

Крутящий момент – 180 Нм при 2 400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 90 л.с. на 1 т; 142 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (роботизированная преселективная АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 11,8 секунды

Максимальная скорость – 178 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,2 л на 100 км

Страна производства – Великобритания

Шины тестового автомобиля – Hankook Ventus Prime 3 215/60R17

Минимальная цена автомобиля – от 515 тыс. грн или около $19 тыс.

Цена тестового автомобиля – от 703 тыс. грн или $26 тыс.