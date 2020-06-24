Первый взгляд на Nissan Juke 2020: взлетит или забуксует?





Новый Nissan Juke 2020. Все, здесь можно ставить точку? Ведь, кажется, в своем классе модель является синонимом успеха: продано около 1,5 млн экземпляров первого поколения: более 100 тыс. автомобилей ежегодно! Сможет ли новинка Nissan Juke второго поколения поддержать столь высокий темп продаж? И за счет чего? Попробую ответить на первые вопросы в формате «первого взгляда».

Nissan Juke 2020: больше размер, узнаваемый дизайн

Кстати, вот действительно сделайте первый взгляд на фото нового Nissan Juke. Ну что, узнается модель? Удивительно, но полностью изменив кузов, кроссовер Nissan Juke в новом поколении остался полностью узнаваемым. Прежде всего благодаря парочке круглых фар и фирменной V-образной решетке радиатора. К слову, фары отныне полностью светодиодные (ближний/дальний свет), а маленькую круглую линзу внутри большого овального корпуса окружает характерный трилистник. Хоть бери, да называй новую оптику «LEDY» – в смысле: LED-фары и Y-образный декор. На стыке бампера и капота расположены узкие светодиодные полоски дневных ходовых огней, а под ними указатели поворотов – единственный элемент оптики, который выполнен на основе обычных лампочек накаливания.

Если передняя часть сохранила общую узнаваемую стилистику предшественника, то боковина изменилась кардинально: вместо явно-выделенных округлых колесных арок – смелые росчерки от центра передних дверей по направлению к задним фонарям. Последние отныне выполнены в стиле Qashqai, удачно комбинируя острые углы с почти горизонтальными линиями. А еще при взгляде на заднюю часть автомобиля едва замечаешь «потайные» дверные ручки, которые переходят в полоски-лоскутки, визуально «отсекающие» контрастную крышу от основного кузова. Да-да, отныне новый Nissan Juke 2020 может похвастать двухцветным окрасом кузова: но все это больше напоминает не только прошлый Nissan Juke, а также и модель Toyota C-HR (которую мы вспомним еще не раз). И новинка отныне готова к подобному сравнения – ведь новый Nissan Juke 2020 значительно вырос в размерах!

Новинка Nissan Juke 2020 в длину насчитывает 4210 мм (+75 мм относительно прошлой модели), колесная база выросла до 2636 мм (+105 мм), автомобиль стал чуть шире и выше – 1800 мм и 1595 мм соответственно. При этом платформа CMF—B плюс расширенное использование высокопрочных сталей позволили даже облегчить автомобиль (-23 кг) и сделать кузов более жестким (+13%). Клиренс не изменился: около 18 см, как и было у предшественника. Впервые в истории модели для Nissan Juke 2020 теперь доступен двухцветный окрас кузова и 19-дюймовые колесные диски. Малыш вырос!

Поддержка смартфонов, больше безопасности, и… «музыка в голове»!

Если внешность автомобиля можно описать словом «эволюция», но салон опишу словом «революция». Только это революция от ярких идей (пусть и не всегда удобных) в сторону классического дизайна и оформления. К примеру, блок «климата» отныне отвечает только за климат: система D-Mode для изменения ездовых режимов получила собственный переключатель в виде лепестка за рычагом АКПП. Дисплей системы мультимедиа отныне отдельно-стоящий, с привычными кнопками и круглыми барашками. Пропало крыло-козырек над приборами, ушел «бензобак мотоцикла», что украшал центральную консоль между передними сиденьями…

Но вот оно что: а ведь стало удобнее! Блок «климата» под рукой, мультимедиа теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а приборная панель выполнена в стиле Infiniti QX50 – с парой традиционных приборов и цветным дисплеем между ними: да тут Nissan X-Trail позавидует. При этом в салоне Nissan Juke второго поколения по-прежнему много интересных и приятных деталей. Крупная центральная овальная вставка с глянцевой отделкой и тремя дефлекторами вентиляции напоминает некоторые модели Audi и Mercedes-Benz. Передние сиденья в стиле «Моноформ» со встроенными подголовниками выглядят почти гоночными ковшами и обеспечивают удобную посадку. Кстати, на боковинах подголовников обнаруживаю логотипы BOSE Personal Plus: указание на использование дополнительных динамиков внутри подголовников, которые формируют стереозвук для водителя и переднего пассажира. Получаешь удовольствие не столько от качества звука (не плохой, не хороший, просто нормальный), сколько от того, что все песни, ноты, слова звучат прямо в голове – погружение в звук и стереоэффект впечатляют!

Но еще больше впечатляет та трансформация, которая произошла в задней части салона: неожиданный простор для Nissan Juke! По уверениям производителя, сзади для коленей прибавилось примерно 6 см, а также плюс 1 см над головой. Если ранее в первом Nissan Juke простор задней части салона был на уровне «сносно» и «ехать можно», то теперь здесь появился даже некий намек на «просторно»: сзади нормально размещаются даже крупные люди. Для лучшего понимания – новый Nissan Juke 2020 по простору сзади сравним, к примеру, с первым поколением Nissan Qashqai. Вырос и багажник: 422 л против 354 л ранее.

Салон автомобиля стал более просторным, более традиционным в дизайне, но также и более удобным: приборы с крупным ЖК-дисплеем, отдельный блок «климата», современная система мультимедиа с поддержкой смартфонов. Хотя интересных деталей по-прежнему хватает: круглые дефлекторы вентиляции, сиденья со встроенными подголовниками и интегрированными динамиками, кнопка ProPilot на руле. Да-да, Nissan Juke второго поколения получает эту комплексную систему помощи при езде по трассе (адаптивный круиз-контроль, контроль рядности, выравнивание автомобиля в рамках своего ряда) одним из первых в модельном ряду Nissan – и может стать вообще первым автомобилем бренда в Украине с технологией ProPilot. Если говорить о более «приземленных» вещах, то откровенно порадовал простор сзади и увеличение багажника. Отделка салона (а также некоторые детали во внешности) зависит от версии автомобиля, коих теперь четыре: Visia, Acenta, N—Connecta, N—Design.

В движении – без откровений. Хотя, стоп…

Сложно ждать ездовых откровений от небольшого массового кроссовера с литровым мотором и передним приводом. Ага, все правильно поняли: можно забыть про мощный двигатель и «умный» полный привод с раздельными фрикционами для правой/левой полуоси. Не готов сейчас сказать «забыть в ожидании расширения гаммы» или «забыть навсегда», но, скорее всего, второй вариант. С точки зрения рынка невелика потеря, подавляющее число клиентов в мире и в Украине приходили именно за вариантом «100+ лошадей и передний привод». Новый Nissan Juke 2020 как раз таков: литровый 3-цилиндровый турбо-мотор серии DIG-T развивает 117 л.с. мощности и 180 Нм крутящего момента (кратковременно 200 Нм), вся мощность и момент передаются на передние колеса. Революцией является даже не столько малообъемный турбо-мотор, сколько 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DCT, вместо CVT-вариатора, уже привычного для Nissan. Альтернатива «автомату-роботу» одна – это 6-ст. «механика». Догадайтесь сами, что выберут наши покупатели.

В разгоне с места и ускорениях на ходу Nissan Juke 2020 едет ровно так, как того ожидаешь: жужжит малообъемным турбо-мотором, разгоняется в среднем темпе (в целом сравнимо с прошлым двигателем 1,6 л аналогичной мощности), незаметно перебирает передачи в трансмиссии. Автомобиль позволяет без проблем поддерживать скорость 110-120 км/ч, оставляя под педалью достаточный запас для обгона на трассе, все-таки заметно возросший крутящий момент дает о себе знать, и это явный плюс на фоне предшественника. Есть отличия и при разгоне с места, если прошлый Nissan Juke с «атмосферником» и вариатором всегда делал акцент на мягкости реакций, то новый Nissan Juke 2020 может стартовать резко, даже с небольшим рывком, что усиливает впечатления от разгона. Но только впечатления: заявленное время разгона 0-100 км/ч составляет 11,1 секунды против 11,5 секунд у предшественника. И никакой «Спорт»-режим переключателя D-Mode не поможет, мало мощности для динамичной езды. А вот выбор «Еко»-настроек оказывает уже заметное влияние на поведение двигателя и коробки передач: реакция мотора на педаль газа едва ощутима, на верхние передачи уходит пораньше – наверняка этот режим позволит достичь минимального расхода топлива. Кстати, а если говорить о «максимуме», то этот максимум равен 180 км/ч.

Но, признаться, наигравшись в «спорт» или «еко»-ралли, далее выбираешь «Стандарт», и просто наслаждаешься удачным характером автомобиля «для реальной жизни». Все просто находится на нормальном уровне: и динамика, и логика переключения передач, и реакции автомобиля на поворот руля. Последний обходится без псевдо-спортивной тяжести, но дарит взаимопонимание с автомобилем. Однако есть один пункт в ходовых качествах, который приятно удивляет – это подвеска. Все тестовые автомобили были на огромных 19-дюймовых колесах с низкопрофильной резиной, а на маршруте тест-драва нашлись и довольно разбитые дороги, и неровная брусчатка. Вдруг, но ни одного замечания. Упругий ход, но без болезненных ударов и с завидной энергоемкостью. Если подобная настройка ходовой части сохранится и для украинских автомобилей, да выбрать 17-18-дюймовые колесные диски… Уверен, что новый Nissan Juke 2020 сможет порадовать работой подвески на наших дорогах.

На автомобили, подобные Nissan Juke 2020, у нас принято вешать клеймо «женских» – но подвеска здесь 100% «мужская»: довольно энергоемкая, при этом обеспечивает нормальный комфорт даже с 19-дюймовыми колесами. Подобных откровений от рулевого управления или мотора в паре с «автоматом» ждать не стоит, но в целом они нормально справляются со своим прямыми обязанностями по перемещению автомобиля в пространстве. Переключатель D-Mode установлен за рычагом «автомата»: «Спорт»-режим больше является самообманом, в «Еко»-режиме автомобиль становится уж слишком неторопливым, в итоге мой выбор – удачный «Стандарт». Замеры динамики и наблюдения за расходом топлива оставлю для полноценного обзора автомобиля в Украине – тем более, что ждать осталось недолго: продажи Nissan Juke 2020 стартуют у нас уже осенью.

Главный вопрос: сколько стоит?

На презентации модели представители Nissan поделились интересным наблюдением. В момент запуска первого поколения автомобиля – в далеком уже 2010 году – в классе было лишь два подобных автомобиля. Да, конечно кроссоверы B-SUV существовали и ранее, но столь провокационных по дизайну, смелых и ярких автомобилей, при этом с известным брендом и адекватным ценником – таковых было лишь два. В конце 2019 года, когда впервые был презентован новый Nissan Juke, класс насчитывал уже 24 соперника!

Невзирая на огромное число моделей, места должно хватить всем – ведь сегмент B-SUV растет: по расчетам маркетологов Nissan, к 2023 году количество продаж подобных автомобилей увеличится на 30% относительно нынешний показателей. Автомобили B-SUV сегодня заменяют собой как традиционные хэтчбеки В-класса, так и «замахиваются» на более габаритные модели С-класса. Попутно автомобили растут в размерах, что мы наблюдаем на примере Nissan Juke второго поколения, который ранее был меньше и дешевле Toyota C-HR, но сейчас фактически подрос до размеров своего ключевого соперника.

Новый Nissan Juke 2020 должен протиснутся в нишу между основных конкурентов. Главным считается Toyota C-HR, но я постоянно держу в голове еще Volkswagen T-Roc, а также Mazda CХ-3 и CX-30. Именно эти модели задают ценовой ориентир для Nissan Juke в Украине: около 700 тыс. грн. за автомобиль с хорошим оснащением и АКПП. Базовые версии Nissan Juke 2020 должны соперничать, к примеру, с Opel Crossland X, а это около 500-550 тыс. грн. в минимально-достаточной комплектации. Среди других конкурентов жду новинки Peugeot 2008, Ford Puma, Renault Captur, Volkswagen T—Cross. Словом, просто новому Nissan Juke 2020 не будет, а поэтому уже со старта продаж можно ожидать адекватных цен.

Именно от последнего пункта – цены – зависит ответ на главный вопрос, вынесенный в заголовок: взлетит или забуксует? Хочется верить, что ответом будет слово «взлетит».

Ведь все необходимое для этого у новинки Nissan Juke 2020 для этого есть: он ладно выглядит, неплохо едет, предлагает более просторный салон. Нашлось место парочке инновационных и необычных решений, вроде системы ProPilot или аудио Bose Personal Plus. Плюс добавьте ликвидность бренда Nissan и узнаваемость модели Juke в целом. Кто-то скажет, что с потерей экстравагантности Nissan Juke мог потерять и часть своей аудитории. Но ведь там, где потерял одних клиентов – нашел других: кто ранее не покупал Nissan Juke из-за его дизайна. Словом, если импортер угадает с ценой и выставит прайс в рамках рынка, то у второго поколения Nissan Juke есть все шансы повторить успех родоначальника.