Тест-драйв Porsche Taycan: добро пожаловать в новый мир





Один день – это много или мало? Этого очень мало, чтобы полностью понять характер Porsche Taycan: я не могу рассказать все детали о комфорте и управляемости электромобиля, я не могу рассказать о зарядке аккумулятора и длительной поездке. Однако этого достаточно, чтобы заглянуть в будущее. Электромобиль Porsche Taycan приоткрыл дверь в новый мир – мир с перспективой на 10-15 лет вперед.

Спорткар? Седан? Все вместе?

Пожалуй, последнее. Общий вид автомобиля задают два характерных элемента. Первый – купол крыши с явно заметной каплеобразной формой, плюс запоминаются тонкие стойки и элегантные маленькие окошки. Подобными словами можно описать и нынешнее поколение Porsche Panamera. Но там вы никогда не найдете столь явно выраженные «бедра» колесных арок – и это второе. Передние постоянно видны водителю сквозь лобовое стекло, а задние приметны в зеркалах.

Хотя, конечно, в облике Porsche Taycan найдутся и другие запоминающиеся детали. Пара лючков для зарядки на передних крыльях – с крышками, которые автоматически уезжают вверх при касании сенсора. Дверные ручки умеют прятаться вровень с панелями кузова. Овальные фары получили продолжение в виде вертикальных каналов, которые служат для улучшения аэродинамики (Сх 0,22 – лучший результат в истории Porsche). Крышка багажника украшена сплошной красной полосой и прозрачной надписью «Porsche». Много ярких деталей. Но именно два элемента – каплеобразная крыша и выделенные «бедра» колесных арок – в итоге формируют запоминающийся облик Porsche Taycan.

Электромобиль Porsche Taycan – это довольно габаритный и массивный седан: 4,96-метровая длина, почти 3-метровая база, примерно 2,2 тонны (при этом развесовка почти идеальная – 49/51 на переднюю/заднюю ось). На тестовом автомобиле установлены 20-дюймовые колесные диски с разноширокими шины: спереди – 245 мм, сзади – 285 мм. Багажников тоже два и они также отличаются: сзади 407 л, спереди 84 л. А еще у Porsche Taycan два электромотора (расскажу ниже) и два зарядных лючка с электроприводом открывания. Кстати, электромобиль Porsche Taycan при зарядке переменным током (АС) готов принимать до 22 кВт, а при зарядке постоянным током (DC) – вплоть до 270 кВт: вот вам первый рекорд. А вот и второй: тяговый аккумулятор работает с номинальным напряжением 723 В (в диапазоне 610-835 В), это т.н. «800-вольтный аккумулятор». Вдвое выше против привычных 400-вольтных, которые сегодня используются практически во всех электромобилях. В закрытом положении ручки прячутся вровень кузова. Активная аэродинамика включает в себя не только подъемное заднее антикрыло, но также подвижные шторки в переднем бампере – жаль, они не в силах защитить немецкие радиаторы от украинских камней.

Во внешности привязанность модели Taycan к семейству Porsche читается сразу. И в салоне также. Кажется, все другое – но все моментально узнается. Больше всего запоминается плоская панель приборов в виде почти 17-дюймового дисплея: даром, что номинально это рисованная картинка на большом экране – в ее овальной форме сразу читается ДНК Porsche. А второй запоминающийся элемент – центральная консоль, выставленная под углом и будто парящая в воздухе. Думаете, начну опять писать про сенсорные экраны и «вот это вот все»? Ну да, экраны там есть, работают быстро, дают обратную связь в виде четкого клика. Но центральная консоль лично мне запомнилась по другой причине – похоже на Carrera GT. Да и селектор выбора направления езды расположен справа, максимально близко к рулю. Вот так: был родстер с «атмосферником» и «механикой» – а теперь электрический седан с качающейся клавишей «R-N-D». Изменилось время. Но хорошие идеи и характерный дизайнерский стиль Porsche проходят сквозь десятилетия.

Хороши ковшеобразные сиденья. С низкой посадкой и надежной боковой фиксацией тела (вот даже не поддержка, а именно фиксация). Кнопка запуска электромобиля/двигателя – конечно, слева под рулем: этакая дань традициям! А вот и поклон инновация: отдельный дисплей для переднего пассажира, где собраны базовые функции меню. Да и в целом «дисплеи наше все»! В том смысле, что еще один нашелся у задних пассажиров. Которым, кстати, пусть не шибко просторно, но ведь явно и не настолько тесно, насколько обещала заваленная назад крыша. Производитель кокетливо указывает формулу салона «4+1», что в реальности следует читать «просто четыре нормальных места – зато подходят даже для взрослых людей». Удачный наклон спинки заднего дивана, нормальный запас места для коленей, приемлемый простор сверху – можно жить! И о мелочах позаботились: раздельный «климат», подогрев сидений, стеклянная крыша-«панорама» над головой.

Что такое салон Porsche Taycan? Это классические и даже исторические мотивы, но исполненные на новый лад – при помощи инновационных технологий и молодыми музыкантами-виртуозами. Вот как-то так. Низкая посадка, овальная панель приборов, кнопка запуска слева под рулем, общий минимализм в дизайне. Тестовый электрокар предлагал отличную комплектацию. Но, конечно, не бесплатно. Впрочем, о деньгах расскажу потом. А пока – скорее за руль!

Почти Nissan LEAF, вот только… он выезжает из 4-х секунд!

Первая поездка за рулем Porsche Taycan проходит настолько буднично, что я вдруг концентрируюсь на шумах: отчетливо слышу электромоторы, замечаю качение шин. Мы просто едем – и в таких режимах Porsche Taycan ощущается просто электрокаром. Что твой первый Nissan LEAF. Конечно, низкий кузов и небольшой клиренс. Конечно, подвеска будет поплотнее. Однако, вдруг, но откровенной жесткости нет: вполне приемлемый уровень – возможно, даже чуть мягче относительно Panamera. При обычной езде электрокар Porsche Taycan тщательно скрывает свою истинную натуру: ну да, большой, престижный, мощный седан – только и того. А затем, при замере динамики Porsche Taycan с «лаунч-контроля» разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем за четыре секунды.

Знаете, что такое четыре секунды в разгоне до «сотни»? Когда я был подростком и только увлекся автомобилями, 4-секундная отметка – это был некий водораздел между просто автомобилями, даже самыми классными, и суперкарами уровня «Бог». А теперь эту отметку «разменял» 4-дверный электрический седан с пятью квадратными метрами кожи в салоне и премиальной аудиосистемой с десятком динамиков. Да-да, современные гиперкары и электромобили разгоняются до 100 км/ч даже за 2,5-2,6 секунды (тот же Taycan Turbo S). Но впечатляют даже столько четыре секунды, сколько сам процесс – насколько буднично все происходит. Электромобиль Porsche Taycan будто дает понять: «готовьтесь ребята, вот такой уровень динамики станет общепринятым в будущем».

Конечно, не только разгоном до сотни отличился Porsche Taycan. К примеру, впечатляет динамика со старта и почти до максимальной скорости. Если даже мощные автомобили и электромобили с ростом скорости постепенно теряют динамику, то Porsche Taycan рвется вперед всегда, он не знает отдыха вплоть до «максималки». А еще в движении Porsche Taycan запоминается своими реакциями и устойчивостью в повороте. Вот этот маленький руль, который при обычной езде казался слегка перетяжеленным, оказывается продолжением рук водителя – настолько четко чувствуется каждый градус поворота колес. Вот автомобиль мечется в поворотах почти без кренов. Все благодаря низкому кузову вообще и минимальному центру тяжести в частности (420 мм), обусловленному низким расположением тяжелого (660 кг) аккумулятора. Шок, но все это делает 5-метровый 4-дверный 2-тонный электро-седан.

Номинально Porsche Taycan – просто электромобиль: аккумулятор типа «Литий-Ион» в пределах базы (кстати, производства LG, 28 или 33 модуля в зависимости от емкости), пара электромоторов для привода передних/задних колес. Но вся суть – в деталях: КПД инверторов (преобразователей тока) превышает 98%, в приводе задних колес используется 2-ступенчатая КПП (передаточные числа около 15:1 и 8:1): еще один важный пункт в конструкции Taycan. Жесткость 170-килограмового комбинированного кузова из алюминия и стали достигает 42 000 Нм/градус. При номинальном расходе энергии около 26 кВтч на 100 км у меня реально получалось 20-22 кВтч (что в городе, что на трассе) на 100 км пути. Ездовые режимы сказываются не только на работе силовой установки, рекуперации, тяжести руля, запасе хода, но даже на эффективности системы охлаждения – чтобы не перегреть узлы при быстром драйве. Итог: электромобиль Porsche Taycan начинал ехать как «электрокар на каждый день» – а раскатавшись, позволил «вваливать» на уровне суперкаров из вашей юности. И все это я пишу о версии 4S, что тогда предлагает Turbo или Turbo S? И что сколько стоит?

Билет в будущее – по цене от 3,3 млн грн.

Тестовый электромобиль был представлен в исполнении Porsche Taycan 4S с опцией Performance Battery Plus. Это некий промежуточный вариант: старт дает обычный Porsche Taycan 4S, выше расположены версии Turbo и Turbo S. Почему тестовый Porsche Taycan 4S называю промежуточным и почему он не равняется обычному Porsche Taycan 4S? Вся суть в пункте «Performance Battery Plus». Ведь он включает в себя сразу не только увеличенный аккумулятор (93,4 кВтч против 79,2 кВтч), но также и более мощные электромоторы – 490 л.с./360 кВт против 435 л.с./320 кВт изначально на версии 4S. Причем это я указал номинальную мощность, а пиковая мощность в краткосрочном режиме еще выше: 571 л.с. или 420 кВт. А ведь версии Turbo и Turbo S (оба идут изначально с АКБ 93,4 кВт) даже мощнее – 625/680 л.с. и 625/761 л.с. соответственно! Но вернемся к тестовому электрокару…

Цена Porsche Taycan 4S стартует с 3,3 млн грн (около 98 тыс. евро), опция Performance Battery Plus добавляет к цене еще 208 тыс. грн. Плюс в тестовом электромобиле были установлены и другие интересные опции: двухцветный кожаный салон (130 тыс. грн.), 20-дюймовые колесные диски Taycan Turbo Aero (69 тыс. грн.), светодиодные матричные фары PDLS Plus (70 тыс. грн.), адаптивный «круиз» и функция помощи движения в пробках (75 тыс. грн.), подогревы передних и задних сидений (28 тыс. грн.), вентиляция передних сидений (33 тыс. грн.), аудиосистема BOSE Surround Sound System (43 тыс. грн.), цветной ЖК-дисплей для переднего пассажира (33 тыс. грн.), пр. В итоге…

Приобретая флагманскую модель от премиального бренда, подсознательно ожидаешь хорошую комплектацию. И правда – в «базе» Porsche Taycan 4S можно найти светодиодные фары, элементы активной аэродинамики, 2-зонный «климат» и функцию предварительного прогрева/охлаждения салона, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, цветной 16,8-дюймовый дисплей (комбинация приборов), систему мультимедиа Porsche Communication Management (по центру передней панели), Hi-Fi-аудио на 10 динамиков, электропривод крышки багажника. Но и по опциям есть где «разгуляться»: к примеру, в тестовом экземпляре «допов» было установлена почти на 1,3 млн грн – в итоге его цена достигла примерно 4,5 млн грн. Версии Taycan Turbo и Taycan Turbo S еще дороже: они стартуют от 4,6 и 5,6 млн грн. соответственно.

В итоге: что такое Porsche Taycan?

С начала 2000-х годов мир знавал не так уж много столь эпохальных автомобилей. В глобальном масштабе – обязательно отмечу Tesla Model S и Nissan LEAF: именно эти две модели задали сегодняшний тренд на электромобили. А относительно истории Porsche обязательно назову Cayenne – именно этот кроссовер дал финансы и прочное основание для других проектов компании. К ним можно по-разному относиться, любить или ненавидеть, но факт – с появлением этих моделей мир разделился на «до» и «после».

Электрокар Porsche Taycan являет собой один из таких эпохальных автомобилей, которые уже сейчас определяют будущее. И пока на горизонте маячит лишь парочка новинок, которые могут столь же круто изменить автомобильный мир. Но они где-то там, в планах предварительных заказов с перспективной на 2-3-5 лет. А революционный электрокар Porsche Taycan уже здесь в Украине. В модель Porsche Taycan заложено так много фундаментальных перемен для VAG-группы в частности и для мира автомобилей/электромобилей вообще, что этого хватило бы на 2-3 довольно заметные новинки. Электромобиль Porsche Taycan совершает революцию уже сегодня – и спустя 10-15 лет все вышеописанные достижения будет восприниматься как должное. Но помните: начало тому положено именно здесь и сейчас лишь одним электрокаром, имя которому Porsche Taycan.

Технические характеристики Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест (4+1)

Габариты – 4,96 х 1,97 х 1,38 м

Колесная база – 2,9 м

Клиренс – 140 мм (диапазон 108-150 мм, регулируется пневматической подвеской)

Багажник – 407 л (задний) плюс 84 л (передний)

Грузоподъемность – 660 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 220 кг

Силовая установка – два электромотора, спереди и сзади

Мощность – суммарно максимум 571 л.с. (490 л.с. в режиме постоянной мощности)

Крутящий момент – суммарно 650 Нм

Удельная мощность и момент – 257 л.с. на 1 т и 293 Нм на 1 т

Привод – полный привод, реализован при помощи двух электромоторов

Трансмиссия – 2-ст. «автомат-робот» на задней оси

Динамика 0-100 км/ч – 4,0 с

Максимальная скорость – 250 км/ч

Тяговый аккумулятор – номинальная емкость 93,4 кВтч, Литий-Ион

Расход электроэнергии (паспортный, смешанный цикл) – 26 кВт на 100 км

Запас хода на электротяге – от 386 до 483 км (WLTP, в зависимости от режима езды)

Страна производства автомобиля – Германия

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Sport 4; спереди 245/45R20; сзади 285/40R20

Минимальная цена автомобиля – от 3,3 млн грн. или 98 тыс. евро.

Цена тестового автомобиля – около 4,5 млн грн. или 135 тыс. евро.