Тест-драйв Renault Duster «дизель»: ТОП-5 вопросов и ответов





В прошлом уже выходил подробный обзор нового поколения Renault Duster, однако в комментариях нередко встречаются вопросы об этой модели. Поэтому я еще раз взял Renault Duster, теперь уже турбодизельный, но также с 6-ст. «механикой» и полным приводом – отличные условия для сравнения с бензиновым автомобилем! Плюс кратко разберем другие дизельные версии модели.

Про Duster уже была статья раньше. В чем отличия этого? Только в дизельном моторе?

Фактически – да, но не совсем. Изначально задача данного материала состояла в том, чтобы оценить 1,5-литровый турбодизель и понять, насколько он уживается в новом поколении Renault Duster. Все строилось вокруг мотора. Однако, с дизельным мотором идет другая коробка передач. Невзирая на идентичное обозначение «6-ст. МКПП», здесь используется трансмиссия с другими передаточными числами. И это отлично.

Если в прошлом на Renault Duster с бензиновым мотором 1,6 л у меня были постоянные жалобы на слишком завышенные обороты и слишком заниженные передаточные числа, то здесь трансмиссия и мотор согласованы идеально. Трансмиссионные числа подобраны так, чтобы в нормальном темпе езды мотор не проваливался ниже 1,5 тыс. об/мин, где он уже проявляет свою тягу. А ведь тяги немало: 260 Нм при относительной легкости автомобиля (даже с учетом полного привода и дополнительного оснащения, Renault Duster укладывается примерно в 1,5 тонны). Правда, механикой «щелкать» придется часто, поскольку рабочий диапазон дизеля начинается на 1,5-2 тыс. об/мин и заканчивается уже на 3,5-4 тысячах. Зато «по мотору» езда выходит тихой, в чем немалая заслуга снова-таки коробки передач. К примеру, на трассе тахометр показывает на 800-1000 об/мин. меньше, чем у бензиновой версии на аналогичной скорости. Однако, аэродинамические шумы хорошо заметны, особенно в области передних стоек крыши.

Внешне дизельный Renault Duster идентичен бензиновой версии из прошлого, они даже были представлены в одинаковой комплектации ZEN, с одинаковыми колесными дисками и серебристыми рейлингами с названием модели. Версию с полным приводом отличают надписи 4WD на характерных накладках передних крыльев. Фары обычные (галоген), светодиодные только дневные ходовые огни. Задние фонари «крестиком» – оригинальное решение для такого класса и цены. Отличия под капотом – не только турбодизель, но также и другая 6-ст. «механика». Если 1-2 передача сходятся, то все последующие передаточные числа дизельной версии более «растянуты» (причем «растянуты» именно передачи, а не главная пара). Кстати, базовые версии автомобиля с бензиновым мотором 1,6 л получают 5-ст. МКПП с иными передаточными числами. Полный привод предлагает три режима работы, которые переключаются «шайбой». Дополнительный режим ЕСО слегка урезает прыть двигателя и пытается снизить расход, но реально его влияние едва ощутимо.

В остальном все знакомо. Не слишком острый руль (три оборота от упора до упора) довольно легкий. Руки не устают, хотя и связи с дорогой особо нет: просто руль, просто легкий, просто крутится. Автомобиль поворачивает с нормальной реакцией на движение рулевым колесом, здесь нет запаздываний и проблем. Зато есть изрядные крены, обусловленные мягкой подвеской. Но эта ходовая имеет и обратную сторону медали – полная невосприимчивость к ямам на дороге! Кроссовер Renault Duster мягкий и комфортный, причем при езде с разной скоростью и при прохождении разных неровностей. Он успешно «стирает» мелкую рябь и швы на дороге, остаются лишь шлепки, и он легко проходит крупные бугры и выступы. Пожалуй, лишь глубокие ямы способны вызвать заметную отдачу в подвеске. Но в последнем случае подвеска работает правило «больше хода – меньше ям»: при быстрой езде автомобиль просто успевает перескакивать через неровности. Вот этот союз тяговитого и экономичного турбодизеля, всепрощающей подвески, нормального полного привода с блокировкой муфты и «силовой» первой передачей – это такая гремучая смесь, которую никто не может предложить за аналогичные деньги в этом классе.

А что с салоном? Есть отличия?

Нет, в салоне все знакомо. Передняя панель с аккуратным оформлением, но сделана сплошь из твердого пластика. Форма сидений удобна, диапазоны регулировки велики, руль установлен удачно. В итоге посадка оказывается удобной. Раньше для меня это всегда был один из минусов автомобилей на платформе В0, однако новый Renault Duster стал лучше. Сзади довольно просторно, но обошлось без изысков: нет подлокотника, нет дефлекторов вентиляции. Объем багажника средний, он может быть больше в версиях с передним приводом (отдельно расскажу ниже). Хотите мягкий пластик и ЖК-приборы, дефлекторы вентиляции и подлокотник сзади, больше внимания к отделке багажника? Тогда компания Renault предлагает другие кроссоверы подобного размера. К примеру, Kadjar, но ведь там и цены другие. А за свои деньги Renault Duster хорош. Вспомню и другой пример: более компактный и доступный Sandero. Кажется, Renault Duster построен на аналогичной платформе, имеет такие же недорогие материалы в салоне, но в реальности воспринимается автомобилем даже не на класс, а на два класса выше, на нем просто более приятно ездить.

На это ощущение работает и комплектация автомобиля. Забудьте о прошлом прозвище «бюджетник» для Renault Duster: здесь можно получить и бесключевой доступ в салон, и систему помощи при спуске со склона, и мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида. А особая изюминка – система обзора на четыре камеры: справа/слева, спереди/сзади. Жаль, общей картинки «вид сверху» здесь нет, но все равно: подобная система – настоящая изюминка для бюджетни… Ой, простите!

Интерьер уже знаком: в целом больше радует простор салона, чем его отделка. Хотя несколько приятных мелочей нашлось: красивый блок «климата», кнопки-клавиши, фаска на рычаге «механики». А еще радуют некоторые пункты оснащения: мониторинг слепых зон, четыре камеры, пр. Но все это я рассказывал и раньше. Что нового, так это расход: обратите внимание на приборы, средний расход в городе составил около 7 л на 100 км, в зависимости от пробок и стиля езды может меняться в пределах +/- 1 л, а расход на зачетной «трассовой сотне» составил менее 5 л на 100 км.

С таким расходом возникает вопрос: дизель против бензина – что выгоднее?

Давайте считать: разница в цене аналогичных комплектаций Renault Duster, которые отличаются только мотором (бензин или дизель) составляет 72 тыс. грн. Помнится, бензиновый автомобиль в среднем расходовал 9,5-10 литров топлива в городе и 6-7 на трассе. Возьмем смешанный расход 50/50 (город/трасса). В таком случае усредненная цифра для дизельной версии – 6 л на 100 км, для бензиновой версии – 8,5. При примерно одинаковой цене дизельного топлива и бензина (около 28 грн за литр), выходит экономия 2,5 л на 100 км, или экономия «в деньгах» около 70 грн каждые 100 км пути. Разница в цене окупается примерно через 100-105 тыс. км пробега.

Добавим затраты на ТО. В обоих случаях регламент ТО одинаковый – сервис требуется каждые 15 тыс. км или раз в год. Интересно, что и цены примерно равны: минимальное ТО обходится в 3,3-3,4 тыс. грн., расширенное ТО – от 5,3-5,4 или 5,9-6 тыс. грн. И лишь на ТО-90 заметна разница примерно в 2,7-3 тыс. грн. В итоге при пробеге около 100-110 тыс. км бензиновый автомобиль попросит оставить на сервисе около 30 тыс. грн., а обслуживание дизельного автомобиля обойдется примерно в 33 тыс. грн. Таким образом, точка окупаемости дизельного Renault Duster смещается к пробегу около 110 тыс. км.

С другой стороны, за дизель на вторичном рынке можно получить больше, чем за бензиновый вариант. Допустим, удастся отыграть обратно пусть не все деньги, но хотя бы половину: в таком случае и окупаемость наступит раньше (на пробеге около 50-55 тыс. км).

Какие вообще бывают версии Duster с дизелем? И что сколько стоит?

Дизельные версии встречаются довольно уникальные. К примеру, если вы хотите получить Duster с «автоматом», то есть лишь один вариант – дизельный автомобиль с трансмиссией EDC. Однако в таком случае придется довольствоваться передним приводом, что в свою очередь тянет за собой использование обычной полунезависимой подвески сзади на основе П-образной балки (вместо «многорычажки» в версиях с полным приводом). Зато изменения в задней части позволили расположить запасное колесо снаружи, что в итоге привело к понижению уровня пола багажника, последний стал глубже и больше. А это 478 л в стандартной 5-местной конфигурации салона против 414 л у автомобиля с полным приводом, где используется многорычажная задняя подвеска, а «запаска» обосновалась в подполье багажника. Вот какие отличия по структуре кузова и задней подвеске. А кто-то говорит, что Renault Duster прост в своей конструкции…

Хотите Renault Duster с «автоматом»? Тогда это обязательно Renault Duster с турбодизелем, передним приводом и преселективной роботизированной трансмиссией EDC. У него полунезависимая подвеска сзади, зато больше багажник. Представленный бежевый автомобиль в салоне как раз такой. А вообще кроссовер Renault Duster 1.5 dCi с «автоматом» EDC стоит минимум в 500-550 тыс. грн. ($20-22 тыс.) в зависимости от выбранной версии (LIFE, ZEN, INTENSE) и без учета доп-опций.

Хотите дизельный Duster дешевле? Минимальный вариант подразумевает передний привод, 6-ст. МКПП, комплектацию LIFE: система стабилизации, шесть подушек безопасности, кондиционер, датчик света, магнитола с Bluetooth, круиз-контроль, передние электрические стеклоподъемники, пр. Цена – от 464 тыс. грн. или $18,5 тыс. Доплата за «автомат»-EDC составляет 36 тыс. грн. (вот и выходит 500 тыс. грн., которые я упоминал выше), доплата за полный привод составит около 55 тыс. грн.

Хотя если говорить про самый доступный вариант Renault Duster, то это все-таки 1,6-литровый бензиновый мотор с передним приводом и 5-ст. «механикой», комплектация BASE. Такой Renault Duster обойдется минимум в 360 тыс. грн. или $14,4 тыс.

Белый автомобиль – самый доступный вариант Renault Duster с дизелем. У него передний привод, «механика», комплектация LIFE: обычные колеса и кондиционер, отличаются приборы и ткань обивки сидений. Но минимально-достаточный уровень есть.

Тестовый автомобиль был представлен в комплектации ZEN, которая дополнительно предлагает: передние противотуманные фары, задние электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с подогревом и электрической регулировкой, систему мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, улучшенную отделку салона (другая ткань и хромированный декор). Такой автомобиль предлагается по цене от 483 тыс. грн. ($19,3 тыс.), доплаты за АКПП и полный привод аналогичны описанному выше.

Наконец, на статус ТОП-версии претендуют сразу два варианта: комплектация INTENSE и специальное исполнение TECHROAD. В первом случае можно ожидать дальнейшего расширения перечня оснащения: мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, система Multi-View (четыре камеры), климат-контроль, подогрев передних сидений, датчики парковки сзади, пакет «Intense LOOK» (17-дюймовые колеса, тонировка окон, серебристые накладки по кузову). Специальная версия TECHROAD подразумевает декор красного цвета снаружи и внутри, серо-красную отделку сидений, но немного уступает INTENSE в оснащении. Ценники на обе версии находятся в диапазоне от 496-571 тыс. грн. ($20-22,8 тыс.), в зависимости от сочетания МКПП/АКПП и типа привода, без учета дополнительных опций.

Красный автомобиль – это кроссовер Renault Duster в специальной версии TECHROAD. Красный декор повсюду, роскошные колесные диски, серые сиденья – кроссовер Renault Duster перестал быть скромным, теперь он «модник».

Напоследок в блоке о ценах пропишу еще один нюанс. По программе Renault Bonus (покупка в кредит) все версии Renault Duster обходятся дешевле на 40 тыс. грн.

Что в итоге?

Я по-прежнему считаю, что кроссовер Renault Duster второго поколения скорее является «эволюционным шагом вперед» относительно прошлого, нежели «революционным прыжком» в автомобильном мире. На пути к своему успеху автомобиль сделал ставку на уже проверенные преимущества: комфорт подвески, простую конструкцию, простор салона, и, конечно, низкую цену. Просто он стал лучше. Дизельный мотор и «механика» с другим подбором передаточных чисел явно добавили преимуществ автомобилю: он и едет веселее, и тратит меньше. Плюс только дизельный автомобиль можно взять с «автоматом». Именно с таким мотором Renault Duster создает целостный облик модели, заставляя мысленно произнести: «дизель наше все».

Технические характеристики Renault Duster dCi 110 4x4 MT

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,34 х 1,8 х 1,68 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 414 л (5 мест) до 1559 л (2 места)

Грузоподъемность – 504 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 395 кг

Мотор – турбодизель, R4, 1,5 л

Мощность – 110 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 260 Нм при 1 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 79 л.с. на 1 т; 186 Нм на 1 т

Привод – полный привод с тремя режимами работы

Трансмиссия – 6-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – 12,4 с

Максимальная скорость – 169 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,8 л на 100 км

Страна производства – Румыния

Минимальная цена автомобиля – от 360 тыс. грн ($14,4 тыс.) или от 320* тыс. грн. ($12,8 тыс.)*

Цена тестового автомобиля – около 580 тыс. грн. ($23,2 тыс.) или 540* тыс. грн. ($21,6 тыс.)*

*по программе Renault Bonus

Шины тестового автомобиля – Continental ContiCrossContact LX2 215/65R16