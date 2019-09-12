Тест-драйв Renault Sandero Stepway: самый доступный кроссовер?





Хорошо известная ранее модель, однако выход обновленной версии Sandero в связке с дебютом специальной серии Techroad, которая приправлена 0,9-литровым мотором ТСе и «роботом» Easy-R, является отличным поводом, чтобы детальнее рассмотреть это авто. Итак: что такое Renault Sandero Stepway, в чем его плюс и минусы, сколько стоит и какой расход, кто в конкурентах? Все ответы – ниже.

Позиционирование

Если верить официальному украинскому сайту Renault, то перед нами кроссовер. Да-да, именно так: модель выделена в группу кроссоверов и называется просто Stepway, без упоминания Sandero. Хотя сценарий этой истории даже более закручен: изначально существует компактный хэтчбек В-класса под именем Renault Sandero, который превратили в кроссовер (увеличен клиренс, защитные накладки по кузову, пр.) и добавили приставку Stepway в названии. Подобный рецепт уже имел успех в первом поколении модели: Sandero – c 2008 года, Sandero Stepway – с 2009 года. Теперь история повторилась и во втором поколении Renault Sandero, которое дебютировало в 2012 году. Одновременно появилась версия Stepway. В конце 2016 года автомобиль дождался планового обновления: изначально – для Европы (Dacia Sandero), позже для других стран и автомобилей под брендом Renault (к примеру, Латинская Америка дождалась обновлений только нынешним летом). Наконец, в 2019 году в Украине дебютировала лимитированная серия Techroad: оригинальные колеса, логотипы по кузову, отделка салона. Вот такая запутанная история для, казалось бы, простого автомобиля.

Первое поколения модели Sandero (в оригинале под брендом Dacia, на некоторых рынках Renault) появилось в 2008 году, кросс-версия Stepway дебютировала годом позже. Второе поколение автомобиля (включая и кросс-версию) было представлено в 2012, плановое обновление прошло на протяжении 2016-2017 годов (в зависимости от рынка). В статье представлен автомобиль Renault Sandero Stepway Techroad с бензиновым 3-цилиндровым 0,9-литровым турбо-мотором TCe и роботизированной КПП Easy—R. Также вкратце рассмотрим Renault Sandero Stepway (не Techroad) и обычный Renault Sandero.

Как едет?

Выражаясь языком современных классиков: «нельзя просто так взять и сделать кроссовер». В том смысле, что создатели версии Stepway взяли основу обычного хэтча Sandero и «посадили» кузов на 40 мм выше, не забыв при этом о фирменной мягкости Renault-подвесок. Результат ожидаемый: заметные крены в поворотах, которые влияют на перераспределение веса между колесами – в резком повороте автомобиль может поехать наружу траектории под писк резины. Конечно, удалось добиться хорошей мягкости хода на волнах и наплывах асфальта, но в ямах с острыми краями и на лежачих полицейских подвеска взбрыкивает и потряхивает людей в салоне. А еще есть клевки при торможениях и при смене передач во время разгона. В последнем случае целиком и полностью виновата роботизированная коробка с одним сцеплением, которая попросту «отрезает» тягу, идущую от мотора к колесам. Причем чем быстрее вы пытаетесь разгоняться – тем хуже дела с переключениями передач: больше пауза и сильнее «клевок» при переключении передач.

Но стоит умерить пыл «начинающего гонщика» – и езда автомобиль становится покладистее. При плавном разгоне переключения РКПП происходят примерно на 2,5 тыс. об/мин и почти незаметны: так, плавные покачивания, да смена звука работы мотора. Здесь к месту и кнопка «ЕСО»-режима, который чуть зажимает раскрутку мотора и снижает динамику, но в итоге делает езду более плавной. А если выбраться на разбитую дорогу, то и вовсе начинаешь радоваться характеру Renault Sandero Stepway: он мягко качает на волнах энергоемкой подвески, ямы просто пролетаешь ходом, а РКПП постоянно пребывает на пятой передаче, не досаждая переключениями. Даже тяжелый руль, который устаешь вращать в городской толчее, тут оказывает в плюсах: есть стабильный «ноль» при езде по прямой. Единственное замечание – звукоизоляция: аэродинамические шумы на трассе заметны уже на 80-90 км/ч, при скорости 110-120 км/ч они становятся сильнее, а на 130 км/ч к ним добавляется свист в районе передних стоек и ощущение парусности автомобиля. Словом, комфортная скорость на трассе находится около 100 км/ч с небольшим превышением при обгонах.

Кроссовер Renault Sandero Stepway выглядит молодо и подтянуто, но в реальности располагает к неторопливой езде: плавные разгоны – дабы избежать возможных кивков при переключения РКПП, неспешные повороты – чтобы крены были меньше. Жаль, ведь бойкий мотор ТСе любит покрутиться к высоким оборотам под характерное 3-цилиндровое тарахтение. Но, как бы не старался двигатель, разгон 0-100 км/ч быстрее 15 секунд не получается (явные ступеньки – это смена передач РКПП). А если включить ЕСО-режим, то выйдет и вовсе больше 16 секунд. Формальные признаки кроссовера: серебристые рейлинги, впечатляющий клиренс 197 мм, защитные накладки на колесных арках и порогах. Кстати, красивые колеса – это заслуга пластиковых колпаков серии Techroad на стальных дисках.

Особенности серии Techroad проявляются и в салоне в виде красивого красно-серого оформления сидений: выглядит дороже, чем есть на самом деле! Но традиционные Logan-проблемы с эргономикой это не исправляет: сложно подобрать посадку «руль/педали/сиденье» и само кресло оказывается слишком мягким. Руль лишен регулировки по вылету. А кнопки управления задними стеклоподъемниками расположены на центральной консоли (хотя и на двери оставалось вдоволь места).

Но других поводов для критики Renault Sandero Stepway нет. Рулевое колесо приятно на ощупь, за ним расположен удобный пульт управления аудиосистемой. Блок «климата» максимально прост и понятен. Сзади места меньше, чем в Logan – но ведь и колесная база поменьше будет. А вот с точки зрения хэтчбеков для города, Renault Sandero Stepway вполне просторен: на втором ряду достаточно места над головой и по ширине салона для двух взрослых людей. Багажник также неплохо своим объемом (320 л) как для подобных габаритов автомобиля, есть пара крючков для сумок и подсветка. В минусах – лишь частичная отделка пластиком да войлоком (краска на металле зацарапается со временем) и невозможность сложить второй ряда в ровный пол. Но все познается в сравнении: за цену Renault Sandero Stepway можно купить хэтч А-класса, который еще теснее в салоне и меньше в багажнике.

Салон хорош своим оформлением: выглядит дороже, чем есть! Хотя без пары огрехов в эргономике не обошлось – в основном замечания касаются посадки. Сзади места просто «достаточно» и не более того. Багажник также средний по объему, он расстраивает голым крашеным металлом (обязательно затрется со временем), но спасибо хотя бы за попытку организации пространства: домкрат и ключ – в нишах, есть крючки для сумок.

Есть ли инновации?

Как несложно догадаться, Renault Sandero является ближайшим родственником модели Logan, которую уже разбирали в прошлом: платформа В0, независимая подвеска и дисковые тормоза спереди, полунезависимая подвеска и барабанные тормоза сзади, гидравлический усилитель руля. Кросс-версия Stepway от обычного Sandero отличается внешностью: оригинальные передний бампер, решетка радиатора, накладки на порогах, защита колесных арок, рейлинги. А также – техникой: клиренс увеличен на 40 мм (197 мм в разгруженном состоянии и 173 мм при полной загрузке), пришлось использовать ряд оригинальных элементов в подвеске. Тестовый автомобиль оснащен 3-цилиндровым 0,9-литровым двигателем ТСе: турбина, многоточечный впрыск топлива, 12 клапанов, система «стоп/старт» – классика современных малообъемных европейских моторов. Роботизированная трансмиссия Easy-R создана на основе 5-ступенчатой «механики» Renault и дополнена механизмом автоматического переключения передач от ZF. В отличие от современных «роботов», здесь только одно сцепление, которое размыкается в момент смены передач: вот откуда клевки при разгоне.

Мультимедийная система Media NAV знакома по модели Duster еще прошлого поколения. Но от этого мультимедиа не стала хуже: понятное меню с разным цветовым оформлением, поддержка Bluetooth, штатная навигация, разъемы USB и AUX, пульт управления за рулем, камера заднего вида с маркерами-подсказками. Тот случай, когда простота – залог взаимопонимания. Плюс упомяну окошко бортового компьютера в комбинации приборов: расход, запас хода, температура воздуха, общий и суточный пробег. Ну вот, собственно, и все.

В целом техника известна: несущий кузов, независимая подвеска спереди, полунезависимая подвеска сзади, поперечное расположение мотора и передний привод. Отчасти новинкой для Украины является мотор ТСе – хорош тягой на средних и высоких оборотах, но есть вибрации и нет радикального снижения расхода относительно прошлых моторов сравнимой мощности (1,4 л или 1,6 л). Тестовый автомобиль был оснащен роботизированной КПП с одним сцеплением: это единственный вариант «автомата» для модели. Мультимедиа известна по другим недорогим автомобилям Renault: все просто, зато вмиг понятно.

Цены и конкуренты

Автомобиль Renault Sandero Stepway представлен в Украине с тремя вариантами мотор/КПП и в трех комплектациях – итого девять вариантов. Плюс ряд платных опций или пакетов.

Гамму открывает комплектация LIFE+: система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, усилитель руля, базовая магнитола на два динамика, пр. Цены следующие: с бензиновым мотором ТСе 90 л.с. и МКПП – от 333 тыс. грн. ($13,3 тыс.), аналогичная версия с «автоматом»-РКПП – от 358 тыс. грн. ($14,3 тыс.), с турбодизелем dCi 90 л.с. и МКПП – от 361 тыс. грн. или $14,4 тыс.

Следующий шаг – комплектация ZEN, которая добавляет: боковые подушки безопасности, климат-контроль, регулировку сиденья водителя по высоте, центральный подлокотник, задние электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, отделку руля эко-кожей. Автомобиль в данной комплектации оценен так: с бензиновым мотором ТСе 90 л.с. и МКПП – от 347 тыс. грн. ($13,9 тыс.), аналогичная версия с «автоматом»-РКПП – от 372 тыс. грн. ($14,9 тыс.), с турбодизелем dCi 90 л.с. и МКПП – от 375 тыс. грн. или $15 тыс.

На вершине модельной гамме расположена лимитированная серия Techroad (тестовый автомобиль). Фактически данная версия являет собой пакет внешней и внутренней отделки, плюс дополнительное опциональное оснащение: датчики парковки сзади, подогревы передних сидений, система Media NAV (аудио, навигация, подключение телефона, сенсорный 7-дюймовый дисплей), колесные колпаки Techroad, обивка сидений Techroad, черные корпуса зеркал с красными полосами, наклейки на стойках дверей. Причем серия Techroad – это не только «больше стиля», но также и «больше выгоды»: оснащение Techroad в виде опций для других комплектаций обходится примерно в 10 тыс. грн., а в рамках данной серии обходится в пять. В целом выходят следующие цены: с бензиновым мотором ТСе 90 л.с. и МКПП – от 352 тыс. грн. ($14,1 тыс.), версия с «автоматом»-РКПП – от 378 тыс. грн. ($15,1 тыс.), с турбодизелем dCi 90 л.с. и МКПП – от 381 тыс. грн. или $15,2 тыс. Тестовый автомобиль с учетом опциональной камеры заднего вида оценен в сумму около 380 тыс. грн. или $15,2 тыс.

Автомобиль в салоне – это Renault Sandero Stepway (не Techroad), зато с турбодизелем 1,5 л и 5-ст. МКПП (дизеля с «автоматом» нет): на такую модификацию приходится примерно половина продаж, чуть меньше покупателей выбирают вариант «ТСе + РКПП», и лишь небольшая часть покупают вариант «ТСе + МКПП». Обратите внимание на обивку сидений, колесные колпаки, базовую магнитолу. Если говорит о хэтче Sandero вообще (на 33 тыс. грн. дешевле Sandero Stepway с аналогичным мотором и оснащением), то он отличается внешностью (передний бампер, решетка радиатора, нет защитных пластиковых накладок и рейлингов), а также лишен серии Techroad. Зато модель Sandero может предложить базовую комплектацию LIFE и 1-литровый 73-сильный бензиновый мотор – благодаря этому ценник на Sandero стартует с 274 тыс. грн. А если добавить еще и специальную цену по программе «Renault Бонус» при покупке автомобиля в кредит, то можете «минусовать» 30 тыс. грн. от всех вышеназванных прайсов – итого базовый Renault Sandero стартует с 244 тыс. грн.: меньше $10 тыс.!

Кто в конкурентах? Если говорить о модели Renault Sandero Stepway и подбирать соперники-кроссоверы, то выбор практически единогласно сводится к китайским моделям: Chery Tiggo2, JAC S2, JAC S3, пр. Они чуть больше в размерах и мощнее моторами, однако есть вопросы к долгосрочной надежности и ликвидности (перепродажа на вторичном рынке). Если рассматривать Sandero или Sandero Stepway как автомобили для города, то в соперники запишу известные хэтчбеки В-класса с европейской родословной – к примеру: Citroen C3, Ford Fiesta, SEAT Ibiza, SKODA Fabia. Конечно, последние лучше в отделке салона, оснащении системами, предлагают более мощные моторы, современные «автоматы». Однако намного дороже. Настолько дороже, что соперниками Renault Sandero и Sandero Stepway выступают автомобили не В-класса, а скорее модели А-класса: Citroen C1, Hyundai i10, Peugeot 108, Ravon R2 – в таком случае можно рассчитывать на ценник 300-350 тыс. грн. за автомобиль с нормальной комплектацией. Здесь Renault проигрывает в оснащении (контроль рядности, интеграция смартфона), но выигрывает практичностью: он существенно просторнее в салоне, предлагает больше багажник и турбодизель, а если еще и кросс-версию Stepway взять…

Главными конкурентами назову китайские кроссоверы, недорогие модели В-класса, да парочку Citroen/Peugeot. Первые дают больше салон и мощности, но не ясна ситуация с надежностью и ликвидностью, вторые все равно оказываются дороже, третьи – просто меньше и слабее. Модели Renault Sandero и Sandero Stepway – это удачное «среднее арифметическое» на фоне конкурентов.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потребляет 8-8,5 л топлива на 100 км пути. При плавной езде, «ЕСО»-режиме, отсутствии пробок – можно получить расход 6,7-6,8 л на 100 км, при динамичной езде и/или большом количестве пробок расход топлива в городе может достигать 10 л на 100 км и даже немного превышать эти цифру. В итоге: городской расход топлива в любых режимах и условиях оказывается заметно выше паспортного. А вот на трассе вполне сравним: на скорости 80-90 км/ч – 4,7-5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход 6,5-7 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), предлагается опциональное увеличение гарантии до четырех лет или 150 тыс. км пробега. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км, базовое ТО оценивается в 2,5 тыс. грн., расширенное ТО (90 тыс. км) обойдется в 7,5 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на сентябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль (в виде Dacia Sandero) проходил цикл испытаний Euro NCAP еще в 2013 году, когда правила тестов были проще нынешнего. Но даже тогда Dacia Sandero получил «4-звездочную» оценку, а финальный протокол имел коричневые обозначения (высокая опасность) для некоторых частей тела человека: грудь водителя и пассажира при фронтальных и боковых ударах, шея при ударе сзади. Хотя голова, ноги, таз водителя и пассажира – в «зеленой» (хорошая безопасность) или «желтой» (достаточная безопасность) зоне.

В итоге

Признаться, автомобиль Renault Sandero Stepway не то, чтобы разочаровал – но явно не оправдал ожиданий. Вместо молодежного кросс-хэтча с задорным характером получился компромиссный вариант с неторопливо-спокойным нравом. Причем даже за невысокую цену Renault Sandero Stepway на рынке есть из чего выбрать: седан Renault Logan более вместительный и цельный в своей простоте, «малыши» Citroen/Peugeot веселее по дизайну и лучше в роли «сити-кары», а кургузый JAC S3 просторнее и мягче на ходу.

Но давайте вспомни значение слова «кроссовер» (crossover): это пересечение разных качеств (cross) и выход за пределы традиционных классов (over). Так вот, Renault Sandero Stepway – именно такой: автомобиль с размерами городского хэтча, клиренсом и подвеской из мира SUV, по цене модели А-класса, с приятной внешностью и хорошей ликвидностью. Поэтому отговаривать от покупки не буду – по соотношению потребительских качеств и цены Renault Sandero Stepway является интересным предложением в сегменте суб-компактных недорогих кроссоверов. Только вместо «робота» лучше доплатить за дизель.

Плюсы:

+ Реально «городской кроссовер»: большой клиренс, энергоемкость подвески

+ Удачная версия Techroad – выгодно для кошелька, красиво для взгляда

+ Низкая цена за нормальный европейский автомобиль

Минусы:

— Коробкам типа Easy-R нет места в XXI веке

— Огрехи эргономики: посадка и сиденья, регулировка руля, управление стеклоподъемниками…

Технические характеристики Renault Sandero Stepway Techroad TCe 90 Easy-R

Кузов – кроссовер (хэтчбек), 5 мест

Габариты – 4,08 х 1,76 х 1,62 м

Колесная база – 2,59 м

Клиренс – 197 мм

Багажник – от 320 л (5 мест) до 1200 л (2 места)

Грузоподъемность – 422 кг

Минимальная снаряженная масса – 1113 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 0,9 л

Мощность – 90 л.с. при 5000 об/мин.

Крутящий момент – 140 Нм при 2250 об/мин.

Удельная мощность и момент – 81 л.с. на 1 т; 126 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. «автомат»-РКПП (роботизированная КПП с одним сцеплением)

Динамика 0-100 км/ч – 11 с

Максимальная скорость – 169 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiEcoContact 5 205/55R16

Минимальная цена автомобиля – от 333 тыс. грн. или около $13,3 тыс. (от 303 тыс. грн. по программе Renault Бонус при покупке в кредит)

Цена тестового автомобиля – около 380 тыс. грн. или около $15,1 тыс. (около 350 тыс. грн. по программе Renault Бонус при покупке в кредит)

Страна производства – Румыния