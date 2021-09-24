Тест-драйв Toyota Corolla GR Sport: ТОП-5 вопросов и ответов





Новинка Toyota Corolla GR Sport – редкая, но все-таки встречающаяся «птица» в наших краях. Именно упоминание GR Sport в названии автомобиля, а также другой мотор под капотом относительно гибрида из первого обзора Toyota Corolla, стали причиной данного материала. Итак: разбираемся в том, что собой являет автомобиль Toyota Corolla GR Sport и для кого он был создан – в формате ТОП-5 важных вопросов и ответов на них.

Ух, как выглядит! Внешний спорт-пакет?

Да, можно и так сказать. При неизменном дизайне и форме основного кузов, изменились едва ли не все приметные навесные детали. Зажимайте пальцы: передний бампер с черными вставками боковых «ушек», оригинальные LED-фонари с тонированной полосой между ними, фирменный логотип «GR Sport», спойлер на крышке багажника, черно-серебристые 17-дюймовые колесные диски, темные молдинги по низу дверей, черно-глянцевые накладки на центральных стойках и корпуса зеркал…

Да здесь даже цвет оригинальный – вот такой приглушенный серо-бежевый окрас предложен исключительно для версии GR Sport. Интересно, как мелкими деталями удалось «оживить» облик нынешней генерации Toyota Corolla, которая уже частенько мелькает на улицах крупных украинских городов. Даже не просто «оживить», но реально сделать его более подтянутым и динамичным. Прям, «гроза спальных районов» и кафе-рейсер «на минималках»!

Версия Toyota Corolla GR Sport – это идеальный ответ всем тем, кто говорил «Toyota Corolla выглядит скучно». Теперь автомобиль выглядит интересно: гармоничный пропорциональный облик классического седана дополнили яркие детали-акценты.

С внешностью ясно. А что изменилось в салоне?

Тоже есть на что посмотреть. Прежде всего, внимание привлекают передние сиденья: развитая боковая поддержка, дополнительный упор в плечах, почти интегрированный подголовник, удачная серо-черно-красная цветовая гамма. Да эти сиденья сами по себе уже достойны любого спортивного автомобиля! В остальном убранство знакомо: горизонтальная передняя панель, собственный блок «климата», отдельно-стоящий дисплей. Хотя в деталях создатели автомобиля все-таки постарались выдержать спортивные мотивы: к примеру, руль имеет вставки с перфорацией и красной строчкой – «классика жанра» для подобных моделей.

Да и сзади тоже «красиво-нарядно». Здесь не найдешь каких-либо развитых анатомических сидений или царских просторов (сегодня в этом сегменте есть и более просторные автомобили). Но все-таки сиденья имеют приятную комбинированную отделку с красно-белой строчкой, присутствует подлокотник и дефлекторы вентиляции – также «классика жанра», только теперь применительно к седанам класса C-High. Вот и багажник на уровне класса с точки зрения общего полезного объема в 471 литр. Но ему по-прежнему недостает полочек/ниш для лучшей организации пространства.

При первом взгляде, в салоне внимание привлекает руль с перфорацией и (конечно!) классные передние сиденья. А при втором подмечаешь беспроводную зарядку для смартфона, которая является особенностью именно версии GR Sport – наряду с LED-фарами, подогревом нижней части лобового стекла, комбинированной обивкой, тонированными стеклами. Если добавить 8-дюймовый сенсорный дисплей, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, 2-зонный «климат», опциональный пакет Toyota Safety Sense – то получаем для GR Sport еще и статус ТОП-версии с точки зрения оснащения. Отсюда и цена Toyota Corolla GR Sport: минимум от 760 тыс. грн. Хотя уточню, что «база» Toyota Corolla City (МКПП, стальные диски с колпаками, обычные кондиционер и магнитола, фронтальные подушки) стартует намного ниже – от 504 тыс. грн.

С таким дизайном и салоном – что ж тогда под капотом?!

Бензиновый атмосферный 1,6-литровый мотор Valvematic и вариатор Multitronic S. Я не шучу: внешности и салона – на 200-300 сил, а под капотом реально лишь 132 «лошадки».

Да и те достигаются лишь на высоки оборотах (6 400), при этом «автомат»-вариатор настроен наоборот – он все время тяготеет к плавному размеренному движению. При разгоне в среднем темпе стрелка тахометра всегда «пляшет» около 2,5-3 тысяч. А как только автомобиль набрал нужную скорость, так вариатор и вовсе отпускает передаточное число, роняя обороты мотора на отметку в 1,2-1,3 тысячи. Зато выходит тихо и действительно «мягко». Эта мягкость прослеживается и в работе подвески. Опознать низкопрофильные шины Dunlop можно лишь по редким тычкам на стыках асфальта да повышенной шумности на абразивной дороге. Но в остальном подвеска оказывает на удивление комфортной: легко глотаем ямы и бугры, хорошее «пролетает» серию неровностей, при этом не дает раскачки кузова. Плюс автомобиль управляется легко и четко: хорошо отзывается на поворот руля, немного кренится в поворотах, безопасно-нейтральный на грани скольжений. А что касается спорта…

В салоне есть одна заветная кнопка Sport, установленная перед рычагом «автомата». При ее нажатии коробка и правда пытается держать передаточные числа пониже, а обороты мотора выходят повыше – получается, под педалью акселератора чуть больше мощности. Однако, как ни крути, а сами величины этой мощности и крутящего момента невелики. Автомобиль становится лишь чуть быстрее – но это по-прежнему 1,6-литровая Corolla, а не «заряженный» и GR-озный седан.

Под капотом установлен бензиновый атмосферный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель серии 1ZR—FAE: полностью алюминиевый мотор, цепной привод ГРМ, фирменная система регулировки фаз газораспределения Valvematic. В данном случае он работает с «автоматом»-вариатором Multidrive S: гидротрансформатор с возможностью блокировки и имитации переключения семи виртуальных передач в ручном режиме. При обычной езде – тишь да гладь. При включении спортивного режима езда становится активнее: к примеру, на тахометре можно увидеть стрелку около 6-6,5 тысяч, приборы подсвечивают красным, а в «М»-режиме коробка имитирует наличие передач и переключается вверх с кивками, словно подчеркивая динамику и раскрутку мотора до высоких оборотов. Однако цифры безапелляционны: разгон 0-100 км/ч занимает за 11,3-11,4 секунды. Даже если сделать скидку на едва обкатанный мотор (на одометре было чуть меньше 2 тыс. км) и качество топлива, все равно в лучшем случае получится «паспортные 10+ секунд» – это просто 1,6-литровый седан С-класса.

Зато можно получить заявленный городской расход 8 л на 100 км, пусть даже при условии плавной езды и пустым дорогам. Если добавить немного заторов, то средний городской расход топлива выходит 9-9,5 литров на «сотню», а при большом количестве пробок и/или днамичном стиле езды расход может превысить «десятку». На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5-5,5 л на 100 км пути, при скорости 110-120 км/ч – порядка 6,5-7 л на 100 км пути.

А в чем тогда суть версий GR и GR Sport? И какие они бывают?

Крайне важно не путать версии GR и GR Sport в иерархии компании Toyota. Автомобили с обозначением GR – это самые «заряженные» версии, которые радикально отличаются конструкцией от прародителя. Для примера возьмем Toyota Yaris: в гражданской жизни – это маленький и экономичный 5-дверный хэтчбек, а в «заряженном» GR-варианте – это турбо-монстр с полным приводом и 3-дверным кузовом.

Однако версии GR Sport, даже невзирая на добавление дополнительно «спорт»-слова, на самом деле являют собой лишь «вариацию на тему» этой самой спортивности: внешний обвес, коленные диски, доработанный салон. Плюс расширенный набор оснащения. В итоге комплектация GR Sport занимает уровень ТОП-версии внутри линейки отдельно взятой модели. Подобных примеров на украинском рынке уже несколько: вот этот седан Toyota Corolla GR Sport и кроссовер Toyota C-HR GR Sport. Плюс недавно появился третий пример, куда более интересный – внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Вслед за внешними и внутренними дизайнерскими переменами, он также получил заметные технические доработки для улучшения проходимости на бездорожье: как видите, GR Sport может быть не только «на стиле для асфальта», но и для покорения бездорожья.

Помимо Toyota Corolla, также отличительный знак GR Sport получили кроссовер Toyota C—HR и внедорожник Toyota Land Cruiser 300 – причем именно последний несет уже не только стайлинг, но и множество технических перемен. Все три автомобиля серии GR Sport представлены в украинской официальной дилерской сети. Хотя также очень хотелось бы увидеть от «официалов» в Украине другие GR-автомобили – «заряженный» хэтчбек Yaris и купе GR 86.

В итоге: для чего и для кого создан такой автомобиль?

Как же «лихо» выглядит седан Toyota Corolla GR Sport! И как же «обычно» он едет. Хотя даже в нынешнем виде седан Toyota Corolla GR Sport имеет право на существование – как минимум в виде расширения модельного ряда Toyota Corolla: это вариант для тех покупателей, кто хочет совместить классный внешний дизайн, привлекательный салон, максимальную комплектацию. Но в данный перечень так и просится еще одни пункт – эх, добавить бы мощнее мотор! Однако это тянет за собой требования более мощных тормозов. А затем еще дорабатывай подвеску…

Но даже если обойтись «малой кровью» и взять уже существующие компоненты платформы TNGA GA-C, то все равно на выходе можно получить куда более интересный «драйверский» автомобиль: доказано кроссовером Toyota C-HR 2.0 Hybrid. Надеюсь, что в будущем мы увидим подобный вариант: комбинацию привлекательной внешности и салона Toyota Corolla GR Sport с мощным 2-литровым 184-сильным гибридом. И вот тогда этот автомобиль, наконец, обретет завершенный образ «подогретого седана на каждый день». По крайней мере, внешность и салон для этого у Toyota Corolla GR Sport уже есть.

Технические характеристики Toyota Corolla GR Sport 1.6 Multidrive S

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,63 х 1,78 х 1,44 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 150 мм

Багажник – 471 л (5 мест)

Грузоподъемность – 550 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 280 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,6 л

Мощность – 132 л.с. при 6 400 об/мин

Крутящий момент – 159 Нм при 4 200 об/мин

Удельная мощность и момент – 103 л.с. на 1 т, 124 Нм на 1т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат» Multidrive S (бесступенчатый вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 10,2 с

Максимальная скорость – 190 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Dunlop SP Sport Maxx 050 225/45R17

Минимальная цена автомобиля Toyota Corolla – от 504 тыс. грн или около $18,5 тыс.

Минимальная цена автомобиля Toyota Corolla GR Sport – от 760 тыс. грн или около $28 тыс.