Первый взгляд на Toyota Land Cruiser 300: «это как 200, только новее»





На смену внедорожнику-флагману Toyota Land Cruiser 200 приходит наследник с индексом 300. И что приносит? Новый уровень мощности и динамики благодаря новым моторам? Отличное поведение на скоростной дороге вместе с легендарной проходимостью? Великолепный премиальный комфорт? А сколько за все это запросят? Первые ответы на первые вопросы я искал во время первой ездовой презентации внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

Знакомый облик, новая конструкция

Да, это полностью новый автомобиль. Но он так похож на предшественника! Прежде всего, общими пропорциями 5-метрового кузова: сохранилась и колесная база в 2,85 метра, и характерный огромный капот, и явно выделенная зона салона. А вот деталировка стала лучше. Взамен фарам со сдвоенными линзами пришла более спокойная и традиционная оптика (кстати, в максимальных комплектациях – с адаптивным дальним светом AHS). Дверь багажника теперь выполнена целиком вместо двухстворчатой калитки с откидным бортом. Плюс трапециевидные колесные арки и зеркала заднего вида на отдельной ножке. А еще отмечу, что новинка будет предлагаться в трех версиях, которые заметно отличаются визуально и в своем оснащении: расскажу детально ниже.

Это лишь внешние перемены. Однако внутри, в самой конструкции автомобиля, перемен намного больше. Первая общая информация о внедорожнике Toyota Land Cruiser 300 вышла еще месяц назад в авто-дайджесте, теперь пришло время детального разговора. Так, в основе автомобиля по-прежнему рама. Но благодаря новому методу сварки профилей «встык» (а не «внахлест», как прежде) удалось немного увеличить сечение и жесткость, при этом снизить массу. Также на облегчение автомобиля работает обширное использование алюминия: практически все навесные панели кузова теперь из алюминия. Высокопрочные стали используются лишь во внутренне структуре и на боковинах: в местах нагрузки и/или зонах, отвечающих за безопасность. Прочность кузова также выросла – на это работают не только новые сорта стали, но также новые методы производства: к примеру, использование клея в дверных проемах и большее количество точек сварки.

А еще несколько изменилось шасси. Но снова все непросто: спереди все также используется независимая подвеска на сдвоенных поперечных рычагах, сзади все также зависимая подвеска на основе моста и продольных тяг. Главное изменение – новый рулевой механизм, объединивший в себе электроусилитель (на рулевом валу) и гидроусилитель (на рулевой рейке). Первый позволяет реализовать системы помощи водителю, второй отвечает за поворот колес, даже в условиях тяжелого бездорожья. Плюс появились новые тормоза – с многоцилиндровыми тормозами и улучшенной системой внутренней вентиляции диска.

Монументально – вот как выглядит внедорожник Toyota Land Cruiser 300. В этом году семейству исполняется 70 лет: с момента запуска первых внедорожников Toyota в 1951 году и до сегодня уже выпущено порядка 10 млн. автомобилей.

Наконец, пожалуй, самая радикальная перемена в конструкции новинки – переход с бензинового атмосферного двигателя V8 на турбо-мотор V6. Изначально внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стартует в Украине именно с таким бензиновым мотором: код V35A-FTS, две турбины, система впрыска топлива D4-ST, цепной привод ГРМ, регулировка фаз газораспределения. А также – огромный прирост мощности и момента: теперь максимум 415 «лошадей» (+106 л.с. относительно прошлого V8) и 650 Нм (+211 Нм относительно прошлого V8). Частенько этот мотор сравнивают с тем, что уже встречался на Lexus. Однако обратите внимание на его характерные особенности. К примеру, особый глубокий картер для масла позволяет избежать масляного голодания при езде на крутом подъеме. А еще многие навесные агрегаты моторы получили улучшенную гидроизоляцию – на случай брода.

Вторым двигателем является турбодизель F33A-FTV: также V6 вместо прежнего V8, также две турбины, также цепной привод ГРМ. Но прирост мощности момента выглядит уже не столь впечатляюще – максимум 299 л.с. (+50 л.с.) и 700 Нм (+50 Нм). Динамика и максимальная скорость практически идентичны: для двух моторов обещан разгон 0-100 км/ч чуть меньше семи секунд и 210 км/ч «максималки». Насколько это правда – можно будет судить лишь после реального сравнения двух моторов. Но турбодизель пока в Украину не приехал, свою карьеру внедорожник Toyota Land Cruiser 300 начинает у нас с бензинового мотора.

Что касается трансмиссии, то все версии Toyota Land Cruiser 300 получают 10-ступенчатый «автомат» AJA0F и постоянный полный привод. Кроме того – обязательно блокировка центрального дифференциала (в версии GS Sport даже всех трех) и понижающий ряд. А также новая система Multi-Terrain Select: расширены варианты выборов типа бездорожья (включая вариант AUTO), да и сама система теперь работает не только в режиме пониженного ряда «4L», но также в режиме «4Н». И чтобы уж совсем завершить по технической части: немного снизился центр тяжести – теперь 720 мм (было 726 мм), стала лучше развесовка по осям «перед/зад» – теперь 53,5/46,5 (было 55/45, все в %).

Теперь переместимся в салон автомобиля. Во-первых, он полностью изменился по дизайну, хотя все также максимум внимания приковывает огромная центральная консоль. Во-вторых, внутри «поселились» более качественные дисплеи (и в комбинации приборов, и центральный дисплей мультимедиа): лучше картинка, увеличена диагональ. С моим ростом в 1,73 метра внутри достаточно места и спереди, и сзади. Плюс удобная посадка в широких креслах-сиденьях, а также хорошая обзорность. В-третьих: радует наличие не только блока раздельного «климата» и подогрева сзади, но также вентиляции. Словом, «трехсотый» явно стал более внимательным к водителю и пассажирам.

А вот, что неожиданно порадовал, так это эргономика и распределение органов управления. Да, по-прежнему можно найти кнопки со странным местоположением, но лишь для второстепенных функций. А вот управление системой мультимедиа или настройки «климата», выбор ездовых режимов и различные системы помощи на бездорожье – все это теперь четко собрано по своим зонам на центральной консоли. Также много кнопок управления на руле, зато все они большие, реально-физические, логично расположены. Как бы это правильно объяснить: ментально новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 воспринимается очень «легким» автомобилем, с ним быстро свыкаешься, все понятно с полуслова. Здесь даже позаботились о дополнительной безопасности, попросту встроив сканер отпечатка пальцев в кнопку запуска двигателя. Максимально эффективное решение, которое является максимально простым для использования владельцем автомобиля. Даже «владельцами»: система позволяет запомнить трех владельцев и четырех гостей.

Салон также монументален, как и внешность. Но если снаружи автомобиль создает впечатление неприступного замка-крепости, то в салоне – ощущение в стиле «этот весь замок-крепость для тебя»: все квадратно-прямоугольное, однако дарит невероятное чувство защиты. При этом порадовала эргономика, к автомобилю быстро привыкаешь. Задним пассажирам положен не только «климат» и подогрев, но даже вентиляция сидений. Однако не спешите записывать Toyota Land Cruiser 300 в идеального перевозчика. Багажник огромен, но по-прежнему далек от идеала: недостает полочек и ниш для мелочей.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в Украине: что, когда, за сколько

А еще порадовала гамма версий новинки. Я ждал, что в Украине будут продавать лишь максимальную комплектацию, да в лучшем случае дадут выбор моторов. Однако нам обещаны все комплектации (Prestige, Premium, GR Sport), выбор 5- или 7-местного салона, бензиновый мотор или турбодизель! Но есть нюансы…

Старт продаж дает комплектация Premium с бензиновым мотором: именно эти автомобили уже приехали в дилерские цены и доступны для покупателей. Цена такого внедорожника – порядка 2,5 млн грн или более $90 тыс., что немало: можно взять и другого большого «японца» с V8 (к примеру, Infiniti QX80), можно замахнутся на европейский «премиум» с мощной турбо-шестеркой (к примеру, Audi Q7 или Mercedes-Benz GLE). Кто-то скажет, что прямых конкурентов у новинки Toyota Land Cruiser 300 нет. С точки зрения «рама, проходимость, мотор, простор» – возможно. Однако если говорить «вообще», то за такие деньги выбор есть.

Однако уже осенью внедорожник Toyota Land Cruiser 300 усилит свои позиции в Украине. Во-первых, добавится вышеописанный турбодизель V6: если мотор окажется удачным, то на него наверняка придется львиная доля продаж новинки. Во-вторых, добавятся версии Prestige и GR Sport. Первая будет доступна только под заказ. Но все-таки она будет и позволит снизить стартовую цену «от» ввиду более простой комплектации (если так можно сказать для флагмана Toyota). Версия Prestige также будет отличаться бамперами, колесными дисками, и – предложением 7-местного салона!

В свою очередь, версия GR Sport (будет по цене плюс/минус как Premium) сделает акцент на внедорожных способностях: иные бампера позволят нарастить углы въезда/съезда, добавятся блокировки всех трех дифференциалов, меньшие колесные диски будут «обуты» во внедорожные шины, а система E-KDSS позволит «распускать» стабилизаторы поперечной устойчивости. В результате чего, кстати, обещан диапазон артикуляции колес в 700 мм – это лучший результат со времен Toyota Land Cruiser 80! Вот только такие автомобили нужно подождать: старт продаж новых версий «трехсотки» ожидается на протяжении осени, тогда также станут понятны и цены.

Пока я не могу рассказать о том, как едут разные моторы, не могу показать отличия разных версий в деталях (эх, интересна GR Sport, да и 7-местный салон хочется увидеть). К слову: для автомобиля будет доступно три основных варианта отделки салона, плюс еще два специальных варианта для версии GR Sport. Плюс пока «за кадром» остался турбодизель, работа E—KDSS, возможности трех блокировок. Ведь во время первого теста все автомобили были представлены лишь в одном исполнении, с которым автомобиль стартует в Украине: бензиновый мотор, комплектация Premium, 5-местный салон, цена 2,5 млн грн. На ее основе и делаю первые выводы.

Тест-драйв Toyota Land Cruiser 300: по-прежнему «крейсер» для круизов по земле…

Первый вывод о ездовом характере Toyota Land Cruiser 300 прост и однозначен: это по-прежнему отличный крейсер для дальних круизов по дорогам и направлениям. Причем чем больше направлений и меньше скоростных дорог – тем лучше восприятие автомобиля. Отменный комфорт на ходу остался особенностью внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Кто-то вспомнит о полноценной пневмо-подвеске (которая есть у «немцев»-конкурентов), другие посетуют на отсутствие гидро-пневматики (которая была у предшественника). Однако по итогу автомобиль все равно оказывается очень мягким и комфортным. Он отлично поглощает мелкие неровности разбитых проселочных дорог, сглаживает большие ямы и бугры, да и на грунтовке не пасует. Вот только восприятие комфорта заметно отличается от места посадки человека: спереди – все отлично, сзади – на плохих дорогах потряхивает немного больше ожидаемого. Посему картина выглядит так, что Toyota Land Cruiser 300 будут покупать либо для «себя любимого/любимой», либо если «под босса», то ему придется пересаживаться вперед при езде по разбитым дорогам. Что ж, теперь ждем новый Lexus LX в надежде на еще больший комфорт подвески, особенно сзади…

Кстати, вспоминая прежний Lexus LX: ранее я отмечал, что его мощность в 367 «лошадей» была уже практически предельная для того шасси. А ведь теперь внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал еще мощнее: он разменял глубокое и звучное гудение V8 на огромную прибавку «лошадей» и момента. Да еще получил 10-ступенчатую АКПП – особенность, которой лишены конкуренты. В итоге: новый Toyota Land Cruiser 300 превратился в спорткар? Нет, не превратился. Хотя и заметно улучшил свои динамические качества. Полка момента в 650 Нм простирается в диапазоне 1,8-3,5 тысячи оборотов, максимальная мощности достигается примерно на пяти тысячах, «автомат» переключается быстро (как вверх, так и вниз). В итоге, когда не нажми педаль акселератора – а всегда получишь отличный подхват. Да, в «абсолюте» Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему уступит в разгоне 0-100 км/ч «немцам» с 6-цилиндровыми моторами. Однако при реальной езде в городе – он будет ехать примерно на равных.

Но «на равных» именно по динамике. Потому, что при каждом резком повороте руля вас ждут огромные крены и качания тяжелого кузова. А при резком торможении колеса можно довести до юза и скрипа, срабатывания ABS и мелких подергиваний. Обязательно отмечу, что во время первого тест-драйва скоростная сессия проводилась на бетонном покрытии аэродрома: бетон более скользкий, чем асфальт, это давал о себе знать на торможении. Обязательно отмечу, что взаимосвязь по легкому рулю и педали тормоза в целом-то нормальная: нормально чувствуется, как ты управляешь автомобилем. Но также отмечу, что эффективности тормозов недостает даже с учетом их доработанной конструкции. Так, во время скоростного участка на аэродроме, тормоза перегрели на многих тестовых автомобилях, порой даже шел дым.

Конечно, изначально тест-драйв стартовал с площадки бездорожья – это правильно! И, конечно, организаторы подготовились: все неровности были проработаны так, чтобы новинка их гарантированно преодолела. Хотя я ни на мгновение не сомневаюсь в отличных способностях Toyota Land Cruiser 300 при езде на бездорожье: уж слишком много конструктивных особенностей и технологий, чтобы он спасовал. Оставим замеры динамики, фиксацию расхода топлива, впечатления от дизеля до времен детального обзора автомобиля. Но общий вывод понятен уже сейчас: отменный комфорт на любых дорогах и направлениях, заметное улучшение динамики благодаря новому турбо-мотору, прежняя нелюбовь к резкой и рваной езде. Управление ездовыми настройками – через несколько кнопок и поворотную шайбу Mode Select: она позволяет выбирать режим движения, скорость Crawl Control, пр. Возможно, звучит запутанно, но на деле – просто и удобно.

В итоге: что такое Toyota Land Cruiser 300?

Удивительно, как иногда одна фраза полностью раскрывает всю суть вопроса. Вечер того дня, когда проходила презентация автомобиля. Я встречаюсь с соседом-Toyota-водом, зацепили обсуждение автомобилей, рассказываю про Toyota Land Cruiser 300. Он выслушивает и подбивает итог: «ага, понятно, короче Toyota Land Cruiser 300 – это как 200, только новее».

Именно так! Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 полностью сохранил идеологию предшественника: мягкий и комфортный, большой и тяжелый, он по-прежнему готов к бездорожью и плохим дорогам лучше, чем к скоростным трассам. В тоже время – новичок Toyota Land Cruiser 300 реально стал лучше и современнее буквально во всем: убранство и отделка салона, эргономика и органы управления, удобства для пассажиров сзади, функционал для бездорожья, более мощные моторы. Можно долго перечислить все обновления и преимущества новинки. Но все это не важно.

Потому, что Toyota Land Cruiser 300 – это как Mercedes S-Класса, только в мире SUV. Достаточно сказать, что дилеры готовы продавать новый флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser – и к ним потекут реки клиентов. Без любых обзоров и тестов, что на сайтах, что в YouTube. Просто потому, что для этих клиентов достаточно рекомендации «как 200, только новее», для них это куда важнее. Поэтому я просто скажу: с сегодняшнего дня дилеры Toyota готовы – новый флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 уже в Украине!