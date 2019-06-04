Тест-драйв Toyota Corolla: «просто С-класс» или «почти Camry»?





Сегодня в обзоре автомобиль, который просто обязан стать бестселлером – так на роду написано. Однако вопрос в другом: сможет ли Toyota Corolla удивить чем-то особенным, кроме завидной надежности, хорошего комфорта, выгодной перепродажи? Или уже этих трех качеств достаточно для будущего успеха в мире и в Украине?

Позиционирование

Автомобиль Toyota Corolla – это модель С-класса, которая ведет свою историю с 1966 года. Первое поколение Corolla предлагало кузов длиной лишь 3,85 м и 1,1-1,2-литровые моторы. Дальше в истории Corolla можно отыскать версии с 2-3-ступенчатым «автоматом», можно найти и WRC-болиды, были дизельные моторы и гибриды, хэтчбеки и универсалы. История модели Toyota Corolla столь обширна и многогранна, что можно написать отдельную статью или даже книгу. Сегодня Toyota Corolla насчитывает 12 поколений, всего продано 46 млн. автомобилей – это один из самых популярных и массовых автомобилей в мире.

История модели началась более полувека назад, сегодня выпущено более десяти поколений модели, а уж сколько версий, кузовов, модификаций – и вовсе не сосчитать. Актуальное двенадцатое поколение Toyota Corolla Е210 было представлено в конце 2018 года, продажи стартовали в 2019 году. К сожалению, в Украине представлен только седан – к нам не «доехал» хэтчбек Corolla (имя Auris осталось в прошлом), который предлагает уникальную внешность и более мощный гибрид, а также не доехал универсал, который предлагает кросс-версию. Интересно они не доехали «пока» или «совсем»?

Как едет?

Откровенно говоря – без откровений. Уж простите за тавтологию. В драйве нет чего-то захватывающего, однако здесь нет и провалов ни в одном из ключевых пунктов.

К разгону гибридного автомобиля нужно привыкать: фактически управляешь не столько ускорением, сколько интенсивностью ускорения. Старт всегда происходит с помощью электромотора, затем в работу вступает ДВС. Хотя все зависит от действий водителя: при резком нажатии педали акселератора для динамичного ускорения – ДВС подключается в работу почти «с нуля», при плавном нажатии педали акселератора – можно разгонятся только при помощи электромотора. Если требовать довольно интенсивного ускорения, то бензиновый двигатель постоянно работает в зоне 3-4 тыс. об/мин.: получаем монотонный звук-рычание на одной ноте, без попытки имитации смены передач. Вместе с тем, скорость набирается довольно быстро и при этом очень плавно – буквально бесшовный разгон. А еще у гибридного силового агрегата нет ни малейшей задержки на нажатие педали акселератора: ни сброса передачи, ни «эко»-задержек. Сколько нажал, как только нажал педаль – так сразу и получил ускорение. Вот и с рулевым управлением схоже: нормальные и адекватные реакции на поворот руля, хотя и без особых изюминок в управляемости. Зато Toyota Corolla запоминается «железобетонной» стабильностью на прямой и в повороте, даже на разбитом асфальте.

Новинка действительно выглядит, словно уменьшенная копия Camry: внушительно и солидно. Однако едет как обычный автомобиль С-класс, не более того. С другой стороны – здесь нет ни одного провала в ходовых качествах. Единственное замечание касается больших (но красивых!) колес и широких шин: думаю, средние версии Corolla с 16-дюймовыми колесами добавят мягкости и уберут дорожный шум. При обещанном разгоне 0-100 км/ч за 11 секунд в реальности гибрид едет 11,6-11,9 секунд, но все происходит максимально плавно и «без швов» – отличная настройка взаимодействия электромотора и ДВС. Переключатель режимов почти не сказывается на характере: разницу между «эко» и «нормально» я не уловил, только в «спорте» руль становится тяжелее, рядом с селектором режимов движения расположилась кнопка «EV MODE» (езда на электротяге). Но давайте будем реалистами: кто будет пытаться ехать в спортивном стиле на гибриде Toyota Corolla? Здесь важнее стабильность, прогнозируемость управления автомобилем – и все это есть. А еще важен комфорт да энергоемкость подвески…

И вот здесь нас ждет самое большое замечание к ходовым качествам Toyota Corolla. На крупных неровностях, волнах и наплывах, при езде по колеям автомобиль дает хороший уровень комфорта, отличается довольно пружинистой подвеской. Однако на «мелочах» и ямах с острыми краями тестовая Corolla трясет. А на зернистом шершавом асфальте заметно шуршит колесами – порой уже на 70-80 км/ч салон наполняется неприятным гулом. Кто виноват в таких замечаниях? Знатоки сразу дадут ответ: жесткие, широкие, низкопрофильные шины.

Внутри также «просто салон». Передняя панель с горизонтальной ориентацией выполнена из мягкого пластика, сиденья удобны по форме и оптимальны по жесткости набивки, спереди и сзади места достаточно (хотя и без избытка). Есть пару замечаний: узкими кнопками климата сложно оперировать «вслепую», даже в ТОП-версии сиденья отделаны тканью, много маркого глянца на центральной консоли, руль подогревается только в местах хвата. Но также есть и плюсы: подсветка всех кнопок стеклоподъемников, отличные дисплеи в комбинации приборов и для системы мультимедиа, задний подлокотник стал больше – а потому пользоваться им удобнее. И с багажником похоже: хороший внутренний объем (471 л) да прямоугольная форма есть, а чего-то особенно нет – механизм и петли крышки багажника открыты, нет полочек-шин (только один крючок для сумок), в подполье приютилось запасное колесо и инструмент, но не органайзер.

Салон хорош качеством отделочных материалов (мягкая передняя панель, приятная кожа на руле), а также использованными дисплеями (расскажу чуть ниже). Однако в вопросах простора и внимания к мелочам он заслуживает лишь средней оценки. Аналогично и с багажником.

Есть ли инновации?

Конечно – и весь автомобиль сам по себе, и его гибридная силовая установка! Во-первых, актуальное поколение Toyota Corolla построено с использованием новейшей архитектуры TNGA на платформе TNGA GA-C: более жесткий кузов (+60% от прошлой модели), увеличена доля высокопрочных сталей и количество точек сварки, независимые подвески «по кругу», рулевое управление с демпфером – все для лучшей управляемости и комфорта. Во-вторых, тестовый автомобиль Toyota Corolla получил гибридный силовой агрегат нового поколения: 1,8-литровый бензиновый мотор 2ZR-FXE (98 л.с. и 142 Нм), электромотор 1NM (72 л.с. и 163 Нм), безступенчатая трансмиссия e-CVT на основе планетарной передачи, небольшой высоковольтный тяговый аккумулятор типа NiMH (около 1,6 кВтч) под сиденьем задних пассажиров. Это если вкратце. А если хотите детально – то обязательно загляните в обзор Toyota C-HR, который был целиком и полностью посвящен гибридной технике Toyota.

Не могу оставить в стороне и обычные версии Toyota Corolla. Во-первых, атмосферный 1,6-литровый мотор 1ZR-FAE с фирменной системой регулировки фаз газораспределения Valvematic оказывается даже мощнее гибрида: 132 л.с. и 159 Нм. Ввиду этого, автомобиль с двигателем 1,6 л быстрее гибрида и в разгоне 0-100 км/ч (примерно на секунду), и в максимальной скорости: в зависимости от трансмиссии максимум 190-200 км/ч против 180 км/ч у гибрида. Конечно, за все нужно рассчитываться расходом топлива – вдвое больше в городе, если верить паспортным данным: 8-8,2 л против 3,8 л у гибрида. Во-вторых, обычная версия Toyota Corolla предлагает выбор трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или «автомат»-вариатор Multidrive S с возможностью имитации переключения семи виртуальных передач в ручном режиме.

Седан Toyota Corolla имеет несущий кузов с повышенной жесткостью, независимые подвески и дисковые тормоза «по кругу», построен на платформе TNGA GA—C. Гибридная силовая установка развивает суммарную мощность 122 л.с. (мощность ДВС и электромотора нельзя складывать простым добавлением, поскольку максимум отдачи для каждого мотора достигается на разных оборотах). Электроника сама решает, как управлять гибридной системой: ехать на электротяге или ДВС, подзаряжать аккумулятор, запускать бензиновый мотор на высокой скорости, пр. Однако водитель все-таки может повлиять на управление: режим «В» – это более интенсивное торможение двигателем и рекуперация, кнопка «EV MODE» – перевод гибрида в режим электромобиля (если позволяет заряд АКБ, так можно проехать 1-1,5 км и разогнаться до 45-48 км/ч).

Также вспоминая Toyota C-HR, не могу не отметить изменения в обустройстве салона, а именно – в приборной панели и центральном дисплее. В этих двух пунктах видно, что Toyota Corolla является более современной моделью. Так, центральный 8-дюймовый дисплей идентичен тому, что использован в моделях Camry и RAV4: три окна стартового экрана можно настраивать по своему усмотрению, меню логично оформлено в виде плиток, а его вкладки-пункты стали более информативными и понятными. Хотя замечания остались. Во-первых, нет поддержки технологии Apple CarPlay с ее дополнительными функциями и навигацией. Во-вторых, даже в максимальной версии нет штатной навигации – и это не была бы проблема, если бы «см. пункт первый». Наконец, третье: камера заднего вида дает картинку со статичными линиями-подсказками, хотя по опыту RAV4 уже известно, что у Toyota есть система с поворотными линиями – ну к чему такая экономия на мелочах?

А вот к 7-дюймовому дисплею в комбинации панели приборов замечаний нет вовсе: красивая, цветная, сочная, четкая картинка – и всегда с отличной информативностью для водителя. На выбор предлагаются два варианта прорисовки приборов (обычная шкала или цифровой спидометр), в любом случае остается большая центральная зона, куда выводится дополнительная информация. К примеру, данные бортового компьютера, расход топлива, запас хода, режим работы гибрида, включенная радиостанция, название музыкального трека. Если в обычном режиме панель приборов имеет нейтральную синюю подложку, то в «спорт»-режиме она становится красной, а в «эко»-режиме – зеленой.

Новинка Toyota Corolla приносит с собой и новую организацию салона: оба дисплея стали лучше в организации разделов и подаче информации, но отдельной похвалы заслуживает 7-дюймовый монитор в комбинации приборов – все информативно, красиво, логично. Кстати, обратите внимание: гибридная версия Toyota Corolla сохранила привычный тахометр.

Цены и конкуренты

Невзирая на один тип кузова «седан», в остальном Toyota Corolla дает широкий выбор разных версий: обычный бензиновый мотор 1,6 л (132 л.с.) или гибрид (122 л.с.), «механика» или «автомат»-вариатор, четыре комплектации – итого девять вариантов для покупателя.

Гамму открывает Toyota Corolla с 1,6-литровым мотором и в комплектации City. Минимальная цена автомобиля – 494 тыс. грн. ($18,5 тыс.) для версии с МКПП или 536 тыс. грн. (почти $20 тыс.) для версии с «автоматом»-вариатором Multidrive S. Комплектация City предлагает: кондиционер, систему стабилизации, датчик давления в шинах, датчик света, усилитель руля, электропривод и подогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, приборы Optitron с 4,2-дюймовым цветным дисплеем, магнитолу CD/MP3 (6 динамиков), две фронтальные подушки безопасности.

Следующим шагом является комплектация Live. Цена Toyota Corolla Live – 531 тыс. грн. (чуть меньше $20 тыс.) с МКПП или 574 тыс. грн. ($21,5 тыс.) с «автоматом»-вариатором Multidrive S. Дополнительно к вышеописанному оборудованию, данная комплектация добавляет: круиз-контроль, хромированный молдинг окон, светодиодные противотуманные фары, подогрев передних сидений, кожаную оплетку руля и рычага КПП, задний центральный подлокотник и дефлекторы обдува задних пассажиров, USB-порт, боковые подушки и шторки безопасности.

На уровень выше расположена комплектация Active, где предложены все возможные сочетания силовых агрегатов: мотор 1,6 л и «механика» – 589 тыс. грн. ($22 тыс.), мотор 1,6 л и «автомат»-вариатор – 631 тыс. грн. ($24 тыс.), гибрид 1,8 л e—CVT – 694 тыс. грн. или около $26 тыс. В оснащение добавлено следующее: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, электромеханический стояночный тормоз, подогрев руля, 2-зонный климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида.

Вершина оснащения в гамме Toyota Corolla – комплектация Style. Вариант с мотором 1,6 л и «автоматом»-вариатором оценивается в 694 тыс. грн. ($26 тыс.), гибрид 1,8 л e—CVT потребует минимум 750 тыс. грн. или около $28 тыс. Максимальная версия предлагает много интересного оснащения: полностью светодиодные фары и фонари, датчик дождя, панель приборов на основе 7-дюймового цветного ЖК-дисплея, 17-дюймовые колесные диски, обогрев зоны «дворников», пр. Доплата требует только за цвет «металлик» или «перламутр»: так, тестовый автомобиль с учетом доплаты за цвет оценен чуть выше 760 тыс. грн.

Автомобиль в салоне – аналогичная максимальная комплектация, но атмосферный 1,6-литровый бензиновый мотор (132 л.с.) и трансмиссия Multidrive S. Есть возможность выбрать передачи самостоятельно (вариатор предлагает семь виртуальных ступеней), предусмотрен спорт-режим. Светлая бежево-серая обивка приятно выглядит и визуально делает салон более дорогим.

А теперь отбираем конкурентов. К примеру, в нижнем ценовом диапазоне данного класса (500-550 тыс. грн.) можно встретить Opel Astra Sedan и Honda Civic Sedan – оба автомобиля делают ставку на комфорт, но не могут предложить передовую технику (дизель или гибрид для экономии топлива, светодиодные фары, ЖК-панель приборов). Среднее положение занимает Hyundai Elantra: диапазон цен 450-600 тыс. грн, широкий выбор комплектаций, но только один мотор (бензин 1,6 л на 127 л.с.) – нет возможности выбрать более мощный или более экономичный двигатель. На вершине ценового диапазона данного класса оказывается новое поколение Mazda3: довольно высокий стартовый прайс, но изначально хорошая комплектация, есть выбор моторов и типа кузова. Также отмечу двух представителей «европейской школы»: новое поколение Ford Focus и уже пожилая SKODA Octavia – обе модели дают выбор типа кузова и мотора, разные комплектации и оснащение, сравнимые цены.

Конкурентов немало, но сила Toyota Corolla – в широком выборе версий: против каждого соперника найдется вариант сравнимого уровня и цены. При этом Toyota Corolla не имеет глобальных минусов-провалов, но имеет свои плюсы-преимущества: легендарная надежность, хорошая цена при перепродаже, наличие экономичного гибридного варианта…

Стоимость содержания

Благодаря гибридной технике, в городе автомобиль потребляет 5-6 л топлива на 100 км – причем даже при динамичном стиле езды, при многочисленных пробках и т.д. В реальности расход топлива зависит не столько от стиля езды и наличия/отсутствия пробок, сколько от маршрута (холмистая или ровная дорога) и скорости движения – в зависимости от этого, электромотор будет подключаться чаще или реже, аккумулятор будет больше или меньше запасать/отдавать энергию. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль расходует 4,2-4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 5,3-5,7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Периодичность сервисного обслуживания – 15 тыс. км или раз в год, цена стандартного ТО составляет 2,2-4,3 тыс. грн. в зависимости от точного перечня работ и выбранного дилера.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на начало июня, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Новое поколение Toyota Corolla вполне ожидаемо получило максимальную «5-звездную» оценку EuroNCAP. Причем это тот случай, когда при всех видах испытаний нагрузки находятся либо в «зеленой» (хорошо) либо в «желтой» (достаточно) зоне, корректно срабатывают системы безопасности, хорошая защита детей в салоне. Словом – настоящие пять звезд.

В итоге

Возможно, кто-то называет этот автомобиль «мини-Camry», но не я: новинка Toyota Corolla – это просто седан С-класса, где особый интерес вызывает только гибридная силовая установка. Хотя в других ключевых качествах – дизайн и салон, управляемость и комфорт, оснащение и цена, надежность и безопасность – нет ни одного явного провала или недостатка. И я бы не требовал большего, если бы не знал, что Toyota способна на большее даже в массовых моделях: доказано удачной Camry и отличным RAV4. Но с моделью Toyota Corolla выходит, что это просто «выбор калькулятора» для расчетливых покупателей. Впрочем, так это было всегда в истории Corolla – и стало ключом к успеху. Похоже, новинка готова продолжить эту историю.

Плюсы:

+ Широкий выбор различных версий – в итоге широкий выбор цен для покупателя

+ Гибридный силовой агрегат хорошо экономит топливо

+ Удачный баланс почти всех потребительских качеств

Минусы:

— Замечания к комфорту ТОП-версии: шум от колес, тряска на мелких неровностях

— Нет вариантов хэтчбек и универсал, нет нового мощного гибрида. Надеюсь, «пока нет»

Технические характеристики Toyota Corolla 1.8 Hybrid e—CVT

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,63 х 1,78 х 1,44 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 150 мм

Багажник – 471 л (5 мест)

Грузоподъемность – 450 кг

Минимальная снаряженная масса – 1385 кг

Мотор – гибрид, электромотор, бензиновый атмосферный мотор, R4, 1,8 л

Мощность – суммарная мощность гибрида 122 л.с.

Удельная мощность и момент – 88 л.с. на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – безступенчатая гибридная трансмиссия e-CVT

Динамика 0-100 км/ч – 11 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 3,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Dunlop SP Sport Maxx 050 225/45R17

Минимальная цена автомобиля – от 494 тыс. грн. или около $18,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 760 тыс. грн. или около $28,5 тыс.