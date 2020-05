Тест-драйв Toyota C-HR 2.0 Hybrid: самая увлекательная Toyota сегодняшнего дня?

Детальный обзор Toyota C-HR 2.0 Hybrid: кроссовер с намеком на «купе», который получил новую гибридную систему для того, чтобы стать мощнее и динамичнее. Как много противоречий, правда? Что ж, пришло время замерять разгон и посчитать расход, обсудить комплектации и цены, отметить конкурентов. И, наконец, ответить на вопрос заголовка: можно ли считать данный кроссовер самым оригинальным, необычным, увлекательным автомобилем сегодняшнего дня в украинской модельной гамме Toyota?

Позиционирование Toyota C-HR

Компактный кроссовер Toyota C-HR дебютировал в 2016-м году и тогда производитель заявил, что название модели C-HR расшифровывается, как Coupe High Rider – мол «купе, только с высоким положением кузова». Дизайн-стиль новинки и впрямь вышел довольно динамичным, молодежным, смелым. Настолько, что этого запала хватило и до планового обновления модели: в 2019-м году внешность и салон поменяли лишь в мелочах. Зато обновление подарило нам важную техническую перемену: новая мощная гибридная версия!

Кроссовер Toyota C—HR пока существует в первом и единственно поколении, модель недавно прошла плановое обновление – и получила мощную 184-гильный гибридную версию. Именно такой автомобиль и стал героем данного материала.

Как едет кроссовер-гибрид Toyota C-HR 2.0 Hybrid?

Мягко едет! Причем это не та мягкость, которая «валкость», а та мягкость, которая «аккуратность»: кроссовер Toyota C-HR 2.0 Hybrid умеет плавно и четко переезжать все неровности дорог – что отдельны ямы, что бугры/наплывы асфальта, что мелкая рябь на дороге. При этом в салоне минимум вибраций для водителя и пассажиров, нет посторонних звуков подвески, да и мягкая настройка подвески не привела к раскачке кузова или избыточным кренам (здесь, похоже, следует сказать «спасибо» небольшой высоте). Хотя комфорт и раньше был в характере C-HR. Но теперь еще появилась и убедительная динамика: новый гибрид силен. Старт с места дается неожиданно легко, в ускорениях на ходу нет и тени заминок, которыми расстраивают большая часть современных автомобилей, настроенный в угоду экологии. Под смешанные звуки г-у-у-у-у-дения электромотора и шелест периодически включающегося ДВС, кроссовер Toyota C-HR бодро набирает ход. Причем если отыскать в настройках бортового компьютера режим «Sport», то к убедительной динамике гибрида Toyota C-HR 2.0 Hybrid добавится еще и довольно острая настройка педали акселератора, а также слегка потяжелевший руль. Вот, что такое Toyota C-HR 2.0 Hybrid: смесь комфорта и динамики.

Жаль, но «спорт»-режим отключается при каждом перезапуске силового агрегата (хотя если выбрать «эко»-режим, то он остается на постоянной основе). Да и утяжеление руля все равно не повышает уровень взаимопонимания с автомобилем: вот было легкое фоновое усилие, вот стало тяжелее – только и всего. Хотя острота самого рулевого управления подобрана хорошо: чуть меньше трех оборотов от упора до упора – это позволяет и руки не перекрещивать, и на руль не «наматываться». Подобной усреднено-нейтральной настройки не хватает тормозам. Можно ошибиться с местом остановки, «плавает» интенсивность замедления. Похоже, во время торможения гибридная система постоянно регулирует интенсивность рекуперации электромотора и срабатывания штатных тормозов – но не всегда это происходит гладко, требуется привыкание. А еще автомобилю недостает звукоизоляции: порой слышно качение шины, на скорости «100+ км/ч» заметны аэродинамические шумы, да и при разгоне в стиле «газ в пол» звук бензинового ДВС уж слишком явно проникает в салон – причем, это не какой-то красивый звук, в просто монотонный визг атмосферного мотора на высоких оборотах.

Обновленный кроссовер Toyota C—HR узнается по переднему бамперу, новым фарам и фонарям, измененным колесным дискам. А версия 2.0 Hybrid – еще и по хром-окантовкам на заднем бампере. Новая гибридная система задает новый уровень динамики: заявленные паспортные 8,2 секунды подтверждаются реальным замером – причем даже на зимних шинах и далеко не в лучших дорожных условиях. Правда, хотелось бы больше тишины при разгоне в предельных режимах и при движении с высокой скоростью. У рычага трансмиссии появился S-режим – но не от слова «Sport», а от слова «Sequential»: мол, выбор из шести виртуальных передач в электромеханическом вариаторе e—CVT. Настоящий «спорт»-режим скрыт в недрах бортового компьютера: пусть новинка Toyota C—HR 2.0 Hybrid не превращается в «гонку», но уже бодрит.

Равно, как и с комфортом подвески, общая ситуация с интерьером не изменилась. В плюсах – высокое качество отделочных материалов и внимание к деталям: мягкая передняя панель классно выглядит да подведена контрастной линией, блок «климата» радует серебристыми клавишами, сиденья и руль отделаны приятной кожей. Но также с прошлыми плюсами остались и прошлые минусы: салон сам по себе невелик, а темный потолок еще сильнее скрадывает ощущение простора. Особенно это заметно для пассажиров сзади, где небольшие окна с лихим «дизайнерским» подъемом подоконной линии обрезают поток света. Да и посадка низкая. Понимаете, не сказать, чтоб совсем уже тесно – подростки или люди среднего роста сядут без проблем. Вопрос в психологии и эмоциональном восприятии. Частично этот вопрос может исправить комплектация Active, где доступен для выбора светлый потолок.

А вот багажник невелик и на взгляд, и по заявленным официальным цифрам объема: 290 литров при стандартном 5-местном салоне и 833 литра при сложенных задних сиденьях. Благо, хоть организован хорошо: большой погрузочный проем (хотя порог высоковат), правильная прямоугольная форма, подполье с органайзером, ниши под мелочевку и крючки для пакетов.

Салон в целом знаком – удобные передние сиденья, приятные отделочные материалы, внимание к мелочам. Хотя и не везде: возле руля можно отыскать жесткий пластик и простецкие кнопки, а центральная консоль буквально «залита» глянцем, который быстро загрязняется. Главной переменой обновленного автомобиля является новая система мультимедиа Toyota Touch 2 (расскажу ниже). Сзади место вдоволь для людей средней комплекции, хотя визуально и психологически салон воспринимается теснее, чем он есть на самом деле. Багажник продуман, однако невелик: лишь 290 литров.

Есть ли инновации в Toyota C-HR 2.0 Hybrid?

Как описать кроссовер Toyota C-HR в обновленной версии? Все просто: берем первый обзор модели Toyota C-HR и добавляем репортаж про новинку. Так, кроссовер Toyota C-HR по-прежнему построен на архитектуре TNGA, оснащается бензиновыми моторами или гибридами (снова-таки на основе бензинового мотора), в большинстве случаев привод – передний (полный привод имеется только у версии с бензиновым 1,2-литровым турбо-мотором). Кстати, гибриды оказываются еще и ниже обычного бензинового кроссовера: если у последнего клиренс равен 154 мм, то у гибридов лишь 142 мм – как у хэтчбека С-класса. Но если говорить «хэтчбек», то уж явно непростой, а «подогретый». Поскольку тестовый автомобиль предлагает суммарную мощность 184 л.с.: спасибо 2-литровому бензиновому двигателю M20A-FXS (152 л.с., 190 Нм) и электромотору 3NM (109 л.с., 202 Нм), которые суммируют свои усилия в гибридной трансмиссии e-CVT на основе планетарной передачи. Интересно, что в трансмиссии нет передачи заднего хода – движение назад реализуется попросту вращением ротора электромотора в обратном направлении. А если в это время вы слышите звук работы ДВС, то лишь потому, что бензиновый мотор включился для подзарядки тягового аккумулятора. Кстати, ввиду того, что максимальная мощность бензинового двигателя и электромотора достигаются на разных оборотах, суммировать их мощность напрямую попросту невозможно. Именно поэтому не действует правило «152 л.с. + 109 л.с.», а суммарную мощность следует указывать отдельно – 184 «лошадки» (при одновременной работе ДВС и электромотора).

Это лишь один интересный нюанс гибрида, но вот вам еще парочка: бензиновый двигатель работает со степенью сжатия 14:1 по циклу Аткинсона и отличается высоким КПД (41%). В паре с ним трудится электромотор 3NM: он заметно мощнее двигателя 1NM (72 л.с. и 163 Нм, используется на гибриде с 1,8-литровым ДВС), а также легче и компактнее. Новый блок-преобразователь электроэнергии (PCU, Power Control Unit) стал компактнее и эффективнее в работе. Однако стандартный 12-вольный аккумулятор под капотом все равно не уместился и его перенесли в багажник. Плюс добавьте запасное колесо и вставку-органайзер – в итоге пришлось приподнять пол багажника, что уменьшило его номинальный объем. Вот такая особенность нового 2-литрового гибрида: багажник 290 л против 297 л для других версий C-HR. Если говорить о тяговом аккумуляторе всей гибридной системы, то он привычно расположен под задним сиденьем: АКБ типа «NiMH» (никель металл-гидрид), 180 ячеек и 216 вольт. Представители Toyota говорят о высокой термостойкости аккумулятора, он позволяет выдерживать частые разгоны/торможения при динамичной езде. Интересно, что 1,8-литровая гибридная версия Toyota C-HR после обновления получила аккумулятор типа «Li-Ion» (56 ячеек и 207 вольт) вместо «NiMH» ранее (168 ячеек и 201,6 вольт) – вот такая метаморфоза.

Из других техно-перемен обновленного автомобиля отмечу систем мультимедиа Toyota Touch 2: реальные физические кнопки для перехода к наиболее востребованным пунктам меню, добавилась поддержка технологий Android Auto и Apple CarPlay, стартовая страница стала более удобной и многозадачной (три настраиваемых основных окна – в каждом можно выводить свою нужную информацию). Хотя если погрузится вглубь пунктов меню, то встретите известную простенькую графику или недоработки в мелочах – к примеру, картинка с камеры заднего вида выглядит зернистой, а направляющие линии не поворачиваются при вращении рулевого колеса. Кстати, есть еще один дисплей – в комбинации приборной панели. И среди прочего, он научен посчитывать время движения на электротяге: мой рекорд был 86% во время коротких и неспешных поездок.

Главная техническая перемена – дебют нового 184-сильного гибрида: 2-литровый бензиновый двигатель M20A—FXS, электромотор 3NM, трансмиссия e—CVT, тяговый аккумулятор в задней части кузова. Ходовая часть осталась без изменений: полностью независимая подвеска спереди/сзади и дисковые тормоза «в круг». Главная перемена по электронике – новая система мультимедиа, которая уже знакома по Camry и RAV4.

Цена Toyota C-HR и конкуренты

Модель Toyota C-HR в Украине доступна с бензиновым 1,2-литровым турбо-мотором (116 л.с.), либо с одним из двух гибридов – 1,8 л (122 л.с.) или 2,0 л (184 л.с.), как тестовый автомобиль. Трансмиссия отличается в зависимости от двигателя: мотор 1,2 л всегда работает в паре с CVT-вариатором Multidrive S, но автомобиль может быть с передним (2WD) или c полным приводом (4WD). Гибриды бывают только с трансмиссией e-CVT и передним приводом. Плюс добавьте три разные комплектации – итого получаем 10 вариантов модели.

Стартовая комплектация Active уже довольно хороша: светодиодные фары, датчики света и дождя, обогрев нижней части лобового стекла, электропривод и обогрев зеркал, кожаная отделка руля, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений и руля, мультимедиа Toyota Touch 2 (поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 8-дюймовый сенсорный дисплей), система стабилизации VSC, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, распознавание знаков, контроль рядности), шесть подушек безопасности, 17-дюймовый легкосплавные колеса, пр. Цена Toyota C—HR 1.2 Active 2WD – от 741 тыс. грн. ($27 тыс.), Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active 2WD – от 816 тыс. грн. ($30 тыс.).

На уровень выше расположена комплектация Style, которая добавляет: прожекторные светодиодные фары, светодиодные фонари с «бегущими» указателями поворотов, тонированные стекла, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, ионизатор воздуха nanoe, 2-цветную окраску кузова, другое оформления салон (с черным потолком и синими декоративными акцентами), пр. Данная комплектация доступна уже со всеми вариантами моторов и трансмиссий: цена Toyota C—HR 1.2 Style 2WD – от 793 тыс. грн. ($29 тыс.), Toyota C—HR 1.2 Style 4WD – от 878 тыс. грн. ($32 тыс.), Toyota C—HR 1.8 Hybrid Style – от 873 тыс. грн. ($32 тыс.), Toyota C—HR 2.0 Hybrid Style – от 925 тыс. грн. ($34 тыс.).

На вершине модельного ряда расположена версия Premium, где дополнительно предложено следующее: адаптивная система освещения AFS, обивка сидений кожей с перфорацией, электропривод настроек сиденья водителя, система мониторинга «слепых зон» в зеркалах заднего вида (BSM), система контроля перекрестного трафика при движении задним ходом (RCTA), пр. Цены: Toyota C—HR 1.2 Premium 2WD – от 832 тыс. грн. ($31 тыс.), Toyota C—HR 1.2 Premium 4WD – от 917 тыс. грн. ($34 тыс.), Toyota C—HR 1.8 Hybrid Premium – от 907 тыс. грн. ($33,5 тыс.), Toyota C—HR 2.0 Hybrid Premium – от 964 тыс. грн. ($35 тыс.).

Тестовый автомобиль стоит $35 тыс., что немало для компактного кроссовера – пусть даже гибрида и с хорошей комплектацией. Хотя все-таки отмечу, что оснащение и правда хорошее: здесь качественная и приятная кожа (у «немцев» или «французов» за такую попросят неслабую доплату), много современных систем помощи водителю (адаптивный «круиз», контроля рядности и «слепых зон»), подогрев нижней части лобового стекла и руля (правда лишь в местах хвата), система помощи при парковке, адаптивные светодиодные фары. Я бы хотел добавить лишь многоспицевые 18-дюймовые колесные диски, которые видел во время первого тест-драйва: они доступны как опция за 35-37 тыс. грн. (в зависимости от окраса).

Кроссоверов на стыке сегментов B-SUV и C-SUV много – среди высокотехнологичных и стильных конкурентов назову Volkswagen T-Roc, Peugeot 3008, Mazda CX-3, Mitsubishi Eclipse Cross. Первые два хороши своим балансом комфорта и управляемости, здесь неплохая мягкость и энергоемкость подвески сочетаются с четким рулем. Правда, оба европейца предлагают у нас лишь передний привод, да и выбор моторов невелик. Зато цены едва ли не ниже Toyota, есть выбор опций поштучно, да и багажники побольше будут. Вариант от Mazda – это все про эмоции: возможно, вы будете ехать медленнее C-HR в абсолютных цифрах, но радости и удовольствия от активного драйва будет больше. Хотя, признаю, за полученные эмоции следует заплатить: и жестковатой подвеской, и простором салона. Кстати, нынешней весной в поддержку СХ-3 подоспела более новая и габаритная модель Mazda CX-30, которая также акцентирована на драйв. Наконец, Mitsubishi: автомобиль лихо выглядит, но делает ставку скорее на комфорт, нежели на драйв. Зато салон сзади просторен и удобен, есть полный привод, да и цены ниже Toyota. В ближайшем будущем ждем еще Peugeot 2008 (уже приехал), Nissan Juke (конец лета), Ford Puma. А вот номинально прямой конкурент Nissan Qashqai на самом деле оказывается лишь косвенным: его выбирают из практических соображений, но покупатель C-HR делает больше акцент на эмоции. Схожая ситуация и с родственником-конкурентом Toyota RAV4, который во всем выглядит более прагматичной и правильной покупкой – кроме вопроса эмоциональной составляющей. И еще пару слов о косвенных конкурентах. Из-за довольно высокой цены Toyota C-HR в максимальных версиях, на горизонте начинают маячить «премиум»-кроссы: за 900-950 тыс. грн. уже можно смотреть в сторону базовых Audi Q3/Q3 Sportback, рядом начальные версии Infiniti Q/QX30.

Я приведу фото лишь самых сложных конкурентов для Toyota C—HR, но вообще соперников с десяток! Кроме прямых конкурентов, которые уже есть на рынке, также весной-летом ждем дерзких новичков, да еще и косвенные соперники имеются. На этом фоне сила Toyota C—HR не в цене или просторе салона, а в оригинальном дизайне, хорошем комфорте, топливной экономичности (для двух гибридов) и высокой мощности (для новинки 2.0 Hybrid). Словом, кроссовер Toyota C—HR делает ставку на смесь практичности и эмоций.

Реальный расход топлива Toyota C-HR 2.0 Hybrid

В среднем при езде по городу автомобиль у меня потреблял 5,5-6 л топлива на 100 км пути. Таким образом, расход 2-литрового 184-сильного гибрида примерно сравним с 1,8-литровой 122-сильной версией – при 1,5-кратной разнице в мощности! Мало того, если задаться целью экономии, то можно «привозить» минимум около 4,5 л на 100 км, приблизившись к паспортным показателям. Признаюсь, что я несколько раз гонял кроссовер Toyota C-HR 2.0 Hybrid «в хвост и гриву», получая расход топлива порядка 8-10 л на 100 км в городе. Но чем динамичнее вы едите, чем больше тормозите – тем быстрее заряжается аккумулятор гибрида, и затем в дело чаще вступает электромотор. Как результат: «выпустив пар» на любимой извилистой улочке, вы проедете оставшуюся часть маршрута в более спокойном темпе – и приедете домой с расходом снова около 5-6 литров, не особо больше. А вот на трассе бензиновый мотор почти не отключается, он работает в постоянном режиме. Поэтому трассовый расход пусть невелик (спасибо аэродинамике кузова), но все-таки не ждите подобных чудес, как это происходит в городе: при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял 4,5-5 л топлива на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 5,5-6 л на 100 км пути. Зато гибрид работает для ускорений – электромотор прибавляет тяги при обгонах. Предусмотрена кнопка «EV»-режима: максимум на электротяге можно проехать 1-1,5 км – этого достаточно для поездки во дворах дома, заездах/выездах при парковке, проезда небольшой пробки-тянучки.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Стандартное ТО нужно проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Стоимость регламентного сервисного обслуживания составляет 3-5 тыс. грн. (в зависимости объема работа и очередности ТО), лишь при пробеге 90 тыс. км потребуется довольно объемное сервисное обслуживание, которое обойдется примерно в 10 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на начало мая, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Toyota C-HR

Автомобиль проходил краш-тесты Euro NCAP еще в своей дорестайловой версии, однако структура кузова, платформа, шасси не изменились – потому ориентируемся на полученные ранее результаты. А они хороши: «5-звездочная» общая оценка. Причем впечатляет даже не сама максимальная оценка, а стабильность результатов при разных испытаниях: защита груди, головы, шеи, ног, таза – все сплошь в «зеленой» (хорошая защита) или «желтой» (достаточная защита) зоне. Ни одного явного провала в безопасности.

В итоге

Для начала – я скажу, что сегодня именно вот такой 2-литровый гибридный кроссовер C-HR является самым интересным автомобилем в украинской модельной гамме Toyota. Здесь оригинальный дизайн подкреплен мощным гибридом, который уже не только «про экономичность», но также и «про драйв». А сверху все это приправлено комфортной подвеской и довольно качественным салоном. Но в продолжение – обязательно добавлю, что гибридный RAV4 предлагает более просторный салон и выше мощность за сравнимые деньги.

Впрочем… Оригинальность всегда в цене? Если вы желаете динамичный и яркий кроссовер, при этом не хотите переплачивать за гибрид Lexus UX, и не нужна массивность Toyota RAV4, то модель Toyota C-HR 2.0 Hybrid – это именно то, что вы искали.

Плюсы:

+ Хорошая динамика со старта и на ходу, нет запаздываний на педаль акселератора

+ Низкий расход топлива в городе, слабая зависимость расхода от пробок: гибрид работает!

+ Комфорт в движении, мягкая подвеска, тишина в пробках-тянучках

+ Оригинальная внешность и салон, молодежный стиль

Минусы:

— Высокая цена – примерно сравнима с более крупной моделью Toyota RAV4

— Небольшой клиренс, полный привод только со слабым бензиновым мотором

— Звукоизоляция могла быть лучше – аэродинамические шумы, звук ДВС на высоких оборотах

Технические характеристики Toyota C—HR 2.0 Hybrid

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,395 х 1,795 х 1,555 м

Колесная база – 2,64 м

Клиренс – 142 мм

Багажник – от 290 л (5 мест) до 833 л (2 места)

Грузоподъемность – 370 кг

Минимальная снаряженная масса – 1560 кг

Силовая установка – гибридная, бензиновый ДВС 2,0 л R4, плюс электромотор

Мощность – 184 л.с. (общая мощность гибридной системы)

Удельная мощность – 120 л.с. на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – гибридная безступенчатая трансмиссия e-CVT

Динамика 0-100 км/ч – 8,2 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход паспортный (город) – 4 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 4,5 л на 100 км

Заявленный производитель – Toyota Motor Europe NV/SA (Бельгия)

Сборочный завод – Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc., (Турция)

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Ice SUV Gen-1 215/60R17

Минимальная цена автомобиля – около 741 тыс. грн. или $27 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 964 тыс. грн. или $35,7 тыс.