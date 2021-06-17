Тест-драйв Volkswagen Caddy: когда красота – не помеха практичности





Минивэны постепенно уходят в прошлое. С одной стороны наступают кроссоверы. С другой стороны – атакуют пассажирские версии фургонов. Вот как новый Volkswagen Caddy. Который, к слову, очень близко подошел к понятию «полноценного минивэна» сразу по нескольким критериям. Итак, новый Volkswagen Caddy в формате полноценного обзора для максимально детального обсуждения всех деталей данного автомобиля. Поехали!

Позиционирование Volkswagen Caddy

История Volkswagen Caddy начинается в 1978 году: небольшой коммерческий фургон, созданный на базе Volkswagen Golf первого поколения. Следующее поколение модели последовало в 1995-м, снова на базе Volkswagen (но уже модели Polo). Также в это время изредка встречался автомобиль Volkswagen Caddy на основе Skoda Felicia в виде пикапа. Наконец, в 2004-м третье поколение Volkswagen Caddy буквально превзошло само себя: новая платформа, родство с моделями Golf и Touran, существенное увеличение габаритов, однообъемный кузов. Его наследником стал «четвертый» Volkswagen Caddy, запущенный в 2015-м. И вот, наконец, в 2020 году дебютирует автомобиль Volkswagen Caddy пятого поколения: платформа MQB и новая ходовая часть, бензиновый мотор TSI (114 л.с.) или турбодизели TDI (75/102/122 л.с.), стандартный или увеличенный кузов Maxi. Развитие модели не останавливается: за прошедший год новый Volkswagen Caddy успел доехать до Украины, недавно автомобиль еще и получил версию с полным приводом (ожидается у нас к концу года).

Суть Volkswagen Caddy глобально не менялась: это всегда был компактный фургон. Однако при каждой смене поколений автомобиль становился все более крупным, технологичным, мощным. Знакомимся с моделью Volkswagen Caddy пятой генерации на примере пассажирской версии с 2-литровым 122-сильным турбодизелем и DSG-«автоматом». Также в статье будут представлены другие варианты Caddy.

Как едет новый Volkswagen Caddy?

Почти так, как легковой автомобиль. И это огромное достижения для фургона Volkswagen Caddy. Главное в том, что уже с первых метров за рулем Volkswagen Caddy порадовал неплохим комфортом. Что ж, похоже перемены в задней подвеске не прошли зря: автомобиль «везет» очень аккуратно и довольно мягко по разбитым дорогам, усыпанным многочисленными заплатами. Однако изредка грузовая суть Volkswagen Caddy все-таки чувствуется, особенно на пустом автомобиле. Если на пути встретится отдельная глубокая яма или ходом пролететь поперечную волну, то разгруженная задняя часть заметно взбрыкнет, вплоть до потери сцепления колес с дорогой. Подобный эффект возникает и при торможении в повороте на неважной дороге. Но стоит усадить назад пару человек или забросить вещей в багажник, как проблема уйдет. А вот хороший комфорт останется. Эх, еще бы звукового комфорта добавить: все-таки высокий кузов с вертикальной задней частью уж слишком заметно рассекает воздух при скоростной езде, нужна лучше звукоизоляция от аэродинамических шумов.

Но что касается управления или поведение мотора, то замечаний нет. Причем не только с точки зрения данного класса автомобилей, а вообще даже с точки зрения хэтча С-класса. Довольно легкий руль настолько логично связан с колесами, что новый фургон Volkswagen Caddy можно ставить в пример многим легковым моделям. Средняя острота руля вместе с хорошей отзывчивостью автомобиля дарят ощущение четкости в поворотах, однозначности реакция, простоты управления. Также и с разгоном: автомобиль легкий «на подъем», что при старте с места, что в ускорениях на ходу. Несмотря на скромные цифры мощности (122 л.с.), в реальности 2-литрового турбодизеля всегда «хватает». Причем мотор особенно богат крутящим моментом на средних оборотах, которые используешь чаще всего: 1,7-2-2,5 тысячи оборотов наполнены едва заметным дизельным рокотом, но очень заметной дизельной тягой. И, конечно, отдельная похвала DSG-коробке за ее плавность и скорость переключений. Смену передач замечаешь лишь по прыжкам стрелки тахометра да тембру звука работы мотора. Кстати, миниатюрный джойстик «автомата» кроме основного D-режима (Drive) предлагает также S-позицию (Sport). Признаться, это уж слишком оптимистично для фургона и невольно вызывает улыбку. Но если говорить о поездках на каждый день, то новый Volkswagen Caddy очень хорош: этакий подчеркнуто-правильный Volkswagen Golf среди фургонов.

Два главных плюса автомобиля Volkswagen Caddy – почти легковой дизайн и почти легковой класс езды. Лаконичный, выверенный, сдержанный облик подкрепляется таким же приятным и аккуратным ездовым характером. При этом Volkswagen Caddy совсем не тихоня: 0-100 за 11-11,2 секунд – это лучший результат среди автомобилей подобного класса, побывавших у меня в руках. Уже прям начинаешь верить, что Volkswagen Caddy наконец-то стал первым фургоном, который в своей пассажирской версии достоин называется «минивэном». Пока…

Пока не начнешь рассматривать салон автомобиля в деталях. Да, здесь очень просторно, особенно много «воздуха» над головой, масса полочек и ниш для вещей (что, впрочем, характерно для всех подобных фургонов). Да, здесь отличная обзорность и образцовая эргономика в стиле «все под рукой» (что, впрочем, характерно для автомобилей Volkswagen). Но почему передняя панель сплошь собрана из жесткого темного пластика? Ведь в этом классе и за эти деньги есть автомобили с более радостными и приятными салонами. Можно долго рассказывать о практичности, но напомню, что речь идет о пассажирском фургоне небесно-синего цвета, который сначала дарит улыбку своей внешностью, который радует ездовыми повадками. А потом расстраивает простеньким салоном.

Уровень отделки и дизайнерской выдумки – это именно то, что явно выделяет минивэн на фоне пассажирской версии фургона. Причем в случае Volkswagen Caddy это заметно не только спереди, но и сзади. Бодро начав с просторного сиденья и возможности регулировки угла наклона спинки, продолжив дефлекторами вентиляции и портами USB Type-C, автомобиль вдруг «споткнулся» на отсутствии столиков для пассажиров (они предлагаются как опция и в более дорогих версия Life и Style) или невозможности открыт боковое окно. Поэтому для Volkswagen Caddy оставим шанс для исправления при следующей встрече. А вот что можно не править, что уже практически возведено в абсолют – так это багажник: огромный и прямоугольный, с низкой погрузочной высотой, нишами-кармашками для вещей, крючками для пакетов. Отлично!

Салон хорош практичностью и эргономикой, но хочется более качественных отделочных материалов и больше внимания к задним пассажирам. Хотя простор и удобство посадки у них уже есть, да еще и сиденья можно полностью снять и забрать с собой на пикник: даже ручки предусмотрены (ведь сиденья тяжелые). Если разобрать заднюю часть салона, то автомобиль демонстрирует свою истинную натуру фургона. Но даже в стандартном 5-местном варианте багажник хорош: большой и практичный.

Есть ли инновации в Volkswagen Caddy?

Новый Volkswagen Caddy создан на известной платформе MQB: поперечная установка двигателя, независимая подвеска спереди, несущий кузов, а также широкие возможности трансформации ключевых параметров. К примеру, для нового Volkswagen Caddy доступно два варианта колесной базы: стандартный кузов с 2,75-метровой базой (как тестовый автомобиль) либо удлиненный кузов Maxi с почти 3-метровой базой. Также возможен передний или полный привод: версии 4х4 появились в гамме Volkswagen Caddy весной 2021 года. Одной из фундаментальных перемен является изменение задней подвески: если ранее устанавливалась простая балка и рессоры, то теперь также поперечная балка, но в качестве упругих элементов использованы пружины (как раз и позволило улучшить плавность хода), а еще нашлось место тяге Панара для большей стабильности. Наконец, изменилось рулевое управление: теперь руль совершает примерно 2,5 оборота от упора до упора (раньше было три). При этом передаточное число рейки чуть снизилось (примерно 14 против 16 ранее), сглажены пики около «нуля» и в зонах граничного выворота руля. Словом, все сделано так, чтобы рулевое управление стало более «линейным».

Как видите, радикальных инноваций здесь нет, но есть плановая эволюция технической части автомобиля. Аналогичное утверждение касается силового агрегата: под капотом тестового Volkswagen Caddy был установлен 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель TDI серии EA288 Evo. Главной особенностью которого назову даже не впрыск топлива под высоким давлением или наличие турбины, а систему Twin Dosing: это система очистки выхлопных газов с двойным впрыском мочевины AdBlue. Что позволяет достичь максимально-высоких на сегодня эко-норм Euro 6d. В паре с турбодизелем работает 7-ст. «автомат»-DSG DQ381 (преселективная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями), базовые варианты оснащаются МКПП.

Наконец, пару слов об электронике. Использование современной MQB-платформы позволяет установить массу ассистентов водителя: для нового Volkswagen Caddy заявлено 19 помощников, из которых шесть полностью новых. К сожалению, первый тестовый автомобиль Volkswagen Caddy не мог все показать. Посему остается ждать нового тестового автомобиля (с большим перечнем оснащения) и довольствоваться тем, что было здесь. К примеру, полностью светодиодными фарами со встроенными модулями освещения при плохой погоде. Также тестовый автомобиль был оснащен системой мультимедиа Composition с 8,25-дюймовым дисплеем и знакомым функционалом (снова вспомню Volkswagen Golf, хотя в некоторых пунктах меню или, к примеру, в управлении «климатом» последний был лучше Caddy). Кстати: аналогично Golf-у, для нового Volkswagen Caddy доступна ЖК-панель приборов Digital Cockpit и максимальный 10-дюймовый дисплей.

Несущий кузов, MQB-платформа, поперечная установка мотора, «механика» или DSG-«автомат». Этакое эволюционное развитие модели. Революцией можно считать переход на пружинную заднюю подвеску. А также много электронных систем. И пусть тестовый автомобиль мог похвастать лишь LED-фарами да 8,25-дюймовым дисплеем, однако потенциал у модели намного больше. Ждем новых встреч!

Цена автомобиля Volkswagen Caddy и его конкуренты

Автомобиль Volkswagen Caddy в Украине доступен в грузовой или пассажирской версии, с «механикой» или «автоматом», стандартным или увеличенным кузовом (Maxi), плюс можно заказать различные опции. Вариантов для выбора много, поэтому очертим лишь основные.

Самый доступный грузовой фургон Volkswagen Caddy Cargo предлагает: подушку безопасности водителя, кондиционер, сенсорный 6,5-дюймовый дисплей, ABS и ESP, электрические стеклоподъемники, электропривод настройки зеркал, одну боковую сдвижную дверь (справа), стояночный тормоз с электроприводом (кнопкой), усилитель руля, пр. Цена автомобиля Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 102 л.с. МКПП – от 646 тыс. грн. или $23,5 тыс., вариант с мотором 2.0 TDI 122 л.с. и DSG – от 742 тыс. грн. или $27 тыс.

Пассажирские варианты начинаются с модели Volkswagen Caddy Kombi: фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, одна сдвижная боковая дверь и 6,5-дюймовый дисплей, задний ряд сидений с разделением в пропорции 60/40, кондиционер, электропривод стекол и зеркал, стальные колеса с колпаками, пр. Цена Volkswagen Caddy Kombi 2.0 TDI 102 л.с. МКПП – от 697 тыс. грн. или $25,5 тыс.

На уровень выше расположена основная версия Volkswagen Caddy, где добавлено следующее: боковые подушки безопасности спереди, надувные шторки безопасности спереди и сзади, две сдвижные боковые двери, шесть динамиков аудиосистемы, подогрев зеркал, пр. Цена Volkswagen Caddy 2.0 TDI 102 л.с. МКПП – от 730 тыс. грн. или $26,5 тыс., вариант с мотором 2.0 TDI 122 л.с. и DSG – от 832 тыс. грн. или $30,4 тыс.

Следующим шагом является версия Volkswagen Caddy Life, которая дополнительно предлагает: увеличенный 8,25-дюймовый дисплей в салоне, окрашенные бамперы и ручки дверей, электропривод складывания боковых зеркал, дефлекторы обдува для задних пассажиров, легкосплавные колесные диски, круиз-контроль, улучшенная звукоизоляция, хром-отделка в салоне, рейлинги на крыше, пр. Цена Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 102 л.с. МКПП – от 781 тыс. грн. или $28,5 тыс., вариант с мотором 2.0 TDI 122 л.с. и DSG – от 883 тыс. грн. или чуть больше $32 тыс.

На вершине гаммы находится Volkswagen Caddy Style: светодиодные фары Full LED, 2-зонный «климат», серебристые рейлинги на крыше, руль с кожаной отделкой, цифровая панель приборов Digital Cockpit, пр. Цена Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 л.с. и DSG – от 964 тыс. грн. или чуть больше $35 тыс. Если взять ТОП-версию Style и добавить увеличенный кузов Maxi с 7-местным салоном, то цена автомобиля достигнет 1,1 млн грн. или почти $40 тыс.

Белый автомобиль – это грузовая версия Caddy Cargo, да еще и в удлиненном 4,95-метровом кузове Maxi. Такой кузов (а с ним и 7-местный салон) предлагается также и для пассажирских версий. В итоге получается плюс 20-40 тыс. грн. в зависимости от конкретного исполнения/модификации Caddy. Коричневый автомобиль – это пассажирский вариант Volkswagen Caddy в своей основной версии (без всяческих «добавок», вроде Kombi, Life, Style): обычные фары и колеса с колпаками, зато изначально в комплектации две боковые сдвижные двери и хороший дисплей в салоне. Чем ответят конкуренты?

Рынок подобных фургонов в Украине невелик и, пожалуй, уже четко поделен по сегментам. Центральную часть плотно заняла родственная троица: Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life. В целом эти автомобили предлагают идентичные варианты мотор/трансмиссия, могут похвастать 5- или 7-местным салоном и стандартным или удлиненным кузовом. Но уступают Volkswagen как в перечне оснащения, так и в ездовых повадках. Главным бонусом Citroen Berlingo является его оригинальная внешность и аккуратная отделка салона, модель Opel Combo Life выделяется спокойным дизайном, а ее пакетные версии дают определенную выгоду в цене. Однако из этой троицы именно Peugeot Rifter готов предложить кардинальные преимуществ в виде увеличенного клиренса, защитных накладок, оригинального салона, хорошей настройки подвески.

Бренд Renault также предлагает немало автомобилей схожего класса, но самая главная новинка – это модель Express (скоро расскажу): довольно простой автомобиль, зато и самый доступный в классе. Полной противоположностью является Ford Connect: современный и хорошо оснащенный фургон, но один из самых дорогих. Добавьте в целом неплохой, но просто уж слишком пожилой фургон FIAT Doblo, который зато продается по заманчивой цене – вот и все.

Ключевых конкурентов можно перечислить на пальцах одной руки: Citroen/Opel/Peugeot, Renault, FIAT, Ford. С точки зрения ездовых повадок и различного оснащения, пожалуй, именно Peugeot Rifter являются самым сложным конкурентом для Volkswagen Caddy. Обязательно уточню, что сейчас речь идет только о пассажирских версиях автомобилей и частных покупателях.

Реальный расход топлива Volkswagen Caddy и содержание автомобиля

В городе автомобиль потребляет 6,4-6,5 л на 100 км пути. Причем при спокойном стиле езды и пустых дорогах можно отыграть еще литр – минимум был 5,5 л на 100 км. И наоборот: при большом количестве заторов и/или динамичном драйве получится «7+ литров» на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 4,5-4,8 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч выйдет порядка 6,4-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега или четыре года с ограничением по пробегу 120 тыс. километров (причем эта расширенная гарантия действует по умолчанию). Периодичность сервисного обслуживания – 15 тыс. км или раз в год. Стоимость стандартного технического обслуживания составляет 5,2 тыс. грн., более обширные ТО (пробег 30/60/90 тыс. км и т.д.) обходятся в 8,8-9,6 тыс. грн. Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июнь без учета различных скидок при покупке автомобиля или его обслуживании. Цены на ТО могут меняться в зависимости от дилера и объема работ.

В итоге

Что важно для коммерческого автомобиля? Быть надежным и выносливым, недорогим в покупке, экономичным в эксплуатации. Но сегодня конкуренция настолько жесткая, что все автомобили находятся примерно на одном уровне. И если погнаться за низкой ценой, то в итоге вы придете явно не к дилеру Volkswagen: есть «бусики», которые намного дешевле.

Однако существуют ли те, кто дарит впечатления почти легкового автомобиля, как это умеет делать Volkswagen Caddy? Вот с этим вопросом уже сложнее. А если добавить приятный дизайн, в котором помимо практичности нашлось место и стилю? Новое поколение Volkswagen Caddy все также предлагает безупречную практичность, характерную для данного класса, но дополнительно делает ставку на обще-автомобильные ценности: ладный дизайн, ездовые повадки, современные технологии. Именно это сочетание позволяет однозначно позиционировать новинку Volkswagen Caddy в числе лидеров своего класса.

Плюсы:

+ Хорошо едет: достаточная динамика, почти легковое управление и комфорт

+ Современный дизайн, продуманный и удобный салон

+ Широкий выбор версий, причем в будущем их будет еще больше

Минусы:

— Один из самых дорогих в классе

— Ждем более качественную отделку салона, индивидуальные сиденья, больше оснащения…

Технические характеристики Volkswagen Caddy 2.0 TDI DSG

Кузов – фургон, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,6 х 1,855 х 1,8 м

Колесная база – 2,755 м

Клиренс – 144 мм

Багажник – от 1 213 л (5 мест) до 2 556 л (2 мест)

Снаряженная масса – 1 722 кг

Мотор – турбодизель, R4 2,0 л

Мощность – 122 л.с. при 2 750-4 250 об/мин

Крутящий момент – 320 Нм при 1 600-2 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 71 л.с. на 1 т; 186 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (преселективная роботизированная трансмиссия DSG)

Разгон 0-100 км/ч – 11,4 секунды

Максимальная скорость – 186 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,0 л на 100 км

Страна производства – Польша

Шины тестового автомобиля – Maxxis Mecotra 3 205/60R16

Минимальная цена автомобиля Caddy Cargo (грузовой) – от 646 тыс. грн. или $23,5 тыс.

Минимальная цена автомобиля Caddy Kombi (пассажирский) – от 697 тыс. грн. или $25,5 тыс.

Минимальная цена автомобиля Caddy (пассажирский) – от 730 тыс. грн. или $26,5 тыс.