Тест-драйв Citroen Berlingo: практичность плюс стиль





Сходу: я считаю новый Citroen Berlingo одним из самых красивых в сегменте «вэнов-фургонов-бусов». Но ведь на красоте далеко не уедешь: в данном классе важна практичность, экономичность, надежность, комфорт, выносливость, оснащение, цена… Что еще может предложить Citroen Berlingo нового поколения? Сейчас детально расскажу.

Позиционирование

Модель Citroen Berlingo – это «вэн» или «фургон», который ранее относился к компактному классу, но сегодня относится уже к среднему классу (ведь сейчас есть более «мелкая» модель Nemo). В момент своего дебюта в 1996 году первое поколение Citroen Berlingo фактически создало новый сегмент автомобилей: компактный вэн-фургон, который одинаково хорошо подходил и для коммерческого, и для семейного использования. Особенностью первого Citroen Berlingo, да и последующих поколений, стало то, что автомобиль был изначально разработан таковым – ранее подобные вэны-фургоны строили как «переделку» легковой модели В-С-класса. Новый подход обеспечил не только более целостный дизайн, но и улучшенное использование габаритов: можно сделать капот короче, кабину выше, салон удобнее, грузовой отсек просторнее. Актуальный автомобиль относится к третьему поколению, которое дебютировало в 2018 году и стартовало с продажами в Украине зимой 2019-го.

Мир знает уже три поколения Citroen Berlingo: первое – фактически создало новый класс, второе – привнесло больше комфорта и простора (а также новую электрическую версию, хотя вообще электрокары были в гамме Citroen еще с 1980-х годов). Наконец, модель третьего поколения доказывает миру, что практичный автомобиль не обязательно должен быть скучным! В статье представлен Citroen Berlingo в максимальной комплектации SHINE с пакетом ХТR, также кратко представлен автомобиль в базовой версии FEEL.

Как едет?

Во-первых, удивительно тихо, как для вэна, который вырос из коммерческой модели: в рабочей зоне 1,5-3 тыс. об/мин в салоне едва слышен приглушенный звук мотора, неожиданно мало шума от дороги (качение колес, звукоизоляция арок) и по аэродинамике (обтекание воздухом). Этот же диапазон 1,5-3 тыс. об/мин является и самым оптимальным с точки зрения тяги: ниже – мотор тянет слабо, выше – начинается резонанс и неприятный гул двигателя, хотя тяги заметно не прибавляется. Благо, «механика» позволяет удерживать нужные обороты: удачный подбор передаточных чисел – передачи логично цепляются одна за другую без провалов или ступенек. Хотя избирательность механизма средняя, да и ход рычага мог быть поменьше. А еще – просится шестая передача: при скорости 115-120 км/ч мотор подбирается к отметке 3 тыс. об/мин. и появляется заметный шум-гул от мотора. А если вы попытаетесь «перескочить» эту отметку и остановится на 3,5-4 тыс. об/мин., то это будет уже около 130-140 км/ч, где Citroen Berlingo начинает немного «плавать» на мягкой подвеске.

Во-вторых, да – у автомобиля очень мягкая подвеска. Пусть к ней есть пара замечаний (передние колеса стучат на отбое после лежачих полицейских, велики крены в поворотах), но для большинства водителей и пассажиров, с учетом наших дорог, такая мягкая подвеска является великим благом. Ведь она скрывает мелкие и большие ямы, удачно сглаживает бугры и выступы. А если добавить легкий руль со средней чувствительностью (три оборота от упора до упора), Citroen Berlingo и вовсе выглядит этаким семейным релакс-автомобилем.

Внешне добрый и позитивный Citroen Berlingo получил такой же характер: он располагает к мягкому и спокойному стилю езды, предлагает комфорт и тишину. Двигатель хорошо тянет и тихо звучит в диапазоне 1,5-3 тыс. об/мин, передаточные числа «механики» подобраны удачно. В идеале сюда и вовсе просится АКПП для максимально гладкой и расслабленной езды – ждем новый 1,5-литровый турбодизель и 8-ст. «автомат». Невзирая на пару замечаний, новый Citroen Berlingo все равно оказывается удивительно «легковым» в своих ездовых повадках.

Аналогично и с интерьером: ну где здесь коммерческая модель? Скорее перед нами «легковик», причем стильный. Дополнительный пакет отделки XTR подарил не только оранжевые кольца снаружи, но и яркий салон внутри: передняя панель с зеленым покрытием «софт-тач» и красочные бело-оранжевые сиденья – это смело! Причем за внешней мишурой практичность не пострадала. Кресло водителя мягкое и удобное, ему лишь недостает боковой поддержки (помните про крены?), предусмотрен подлокотник и регулировка поясничной поддержки. Перед глазами драйвера – понятные приборы с цветным дисплеем бортового компьютера, над которыми приютилась ниша под мелочевку. Для переднего пассажира – аналогичное удобно сиденье с подлокотником, два отдельных «бардачка», полка для мелочей. А ведь еще есть полка на потолке, выдвижной ящик в сиденье водителя, возможность складывания переднего пассажирского сиденья для перевозки длинномеров до 2,7 м…

Хотя и замечания есть. Снова вспомню МКПП – к рычагу на постаменте приходится тянуться. А почему между сиденьями такая простая и едва выраженная полка? Если положить небольшую сумку-несессер (это так сейчас называется барсетка), то спустя пару поворотов и торможений она будет находиться каком-то углу безграничного салона. За доплату можно заказать более удобный бокс-органайзер – но к чему доплата и так уже в максимальной версии SHINE XTR?

Передняя панель классная: покрытие «софт-тач», темно-зеленый цвет, декоративная бежевая полоса с оранжевой строчкой – да это на зависть многим легковым автомобилям! Сиденья в целом удобны (посадка и распределение веса), хотя им недостает боковой поддержки. Приборы лаконичны и понятны, дисплей дает необходимую информацию, но не перегружает ею. Удобный блок климата «приехал» от старшей модели SpaceTourer, жаль не нашлось места для кнопок подогрева – они расположены в уголках оснований передних кресел. Ниши, полочки, отсеки, ящики – буквально повсюду!

Да и сзади хорошо: очень просторно над головой и по ширине (это ожидаемое с таким форматом кузова), достаточно места для коленей и ступней, полностью ровный пол для удобства посадки среднего пассажира. Новый Citroen Berlingo впервые в классе предложил полноценные опускающиеся стекла с электроприводом, также предусмотрены противосолнечные шторки. Да, пусть это все опции (о ценах поговорим ниже), но подобное оснащение снова приближает Citroen Berlingo в понятию «семейного минивэна»: на полступеньки ниже Citroen C4 Picasso, но явно не хуже прошлой модели C3 Picasso. Среди дополнительных удобств для задних пассажиров – ниши для мелочей в полу и раскладывающиеся столики с подстаканниками… Хотя, признаться, столики хлипкие: они едва выдерживают большой стакан чая, не говоря уже о многочисленных игрушках или еде для детей. Недостает дефлекторов вентиляции и центрального подлокотника (центральное сиденье складывается низко «в пол»). А еще жаль, что новый Citroen Berlingo лишен уникальной крыши Modutop: прозрачные вставки над головой и бокс под потолком.

Ожидаемо, что багажник в Citroen Berlingo оказался хорош. Изначально он хорош в основных вопросах: большой объем и правильная прямоугольная форма, широкий погрузочный проем и низкий порог. Дополнительно хорош в мелочах: есть полка и ниша с фиксаторами-резинками, для загрузки мелких вещей можно открыть только стекло, шторка багажника выполнена двухсекционной и может устанавливаться на разной высоте (в промежуточном положении нагрузка на шторку – до 25 кг).

Сзади просторно и удобно, есть полноценные опускающиеся стекла и противосолнечные шторки. Плюс ниши в полу, карманы в дверях, столики с подстаканниками. Правда, столики хлипкие, а еще хотелось бы видеть систему вентиляции: пусть даже как опция, пусть даже только на XTR – но так бы автомобиль себя лучше оправдывал как пассажирский вэн. Но этого нет, надеюсь «пока». Багажник хорош буквально всем: объем и форма, организация пространства, подъемное заднее стекло. Складывающееся переднее сиденье позволяет возить длинные предметы.

Есть ли инновации?

Автомобиль Citroen Berlingo построен на комбинированной платформе: передняя часть – ЕМР2 (Peugeot 508 и 3008, Citroen С5 Aircross), задняя часть – оригинальная, рассчитанная под высокую нагрузку и с максимально-широким расположением колес. Под капотом тестового автомобиля установлен 1,6-литровый 92-сильный турбодизель серии HDi, в паре с ним работает 5-ст. «механика» – известная, надежная, выносливая пара. Для нового Citroen Berlingo также заявлена современная техника в виде 1,5-литрового 130-сильного турбодизеля BlueHDi и 8-ст. «автомата» ЕАТ8, но подобные автомобили пока привозят только под заказ. Также под заказ для Berlingo предложенного много систем помощи водителю: распознавание дорожных знаков, контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида.

Среди других интересных решений: система помощи при езде по бездорожью Grip Control, камера заднего вида с функцией прорисовки кругового обзора, сенсорный 8-дюймовый дисплей (аудиосистема, подключение телефона, Apple CarPlay и Android Auto). Практически все эти пункты уже были описаны ранее – к примеру, вот Citroen C3 Aircross.

Модель Citroen Berlingo предлагает свежую платформу ЕМР2, сенсорный дисплей, Grip Control для бездорожья, «умную» камеру заднего вида (три варианта картинки и даже имитация кругового обзора). Но это все частности, а для многих покупателей Citroen Berlingo важны более глобальные пункты: выбор стандартного (длина 4,4 м и база 2,78 м) или удлиненного кузова (длина 4,75 м и база 2,97 м), возможность заказать 7-местный салон, многочисленные полочки и ниши, возможности трансформации салона и складывания сидений. Это уже следующий раздел…

Цены и конкуренты

Автомобиль Citroen Berlingo предлагается в двух комплектациях (FEEL или SHINE), с двумя силовыми агрегатами (1,6 HDi 92 л.с. 5МКПП или 1,5 BlueHDi 130 л.с. АКПП EAT8), в двух вариантах по длине кузова и размеру колесной базы (L1 или L2) – итого шесть вариантов. Плюс изначально автомобиль предлагается с 5-местным салоном, но опционально можно заказать 7-местную версию, причем на любой тип кузова. Особняком стоит коммерческая версия Berlingo Van: своя передняя часть в стиле старшей модели SpaceTourer, уникальные версии с 3-местным однорядным салоном и увеличенной грузоподъемностью, пр.

Модельную гамму открывает Citroen Berlingo FEEL за 477 тыс. грн. или $18,5 тыс. Данный автомобиль предлагает турбодизель 1,6 л и 5-ст. МКПП, а также вполне достаточное оснащение: система стабилизации, кондиционер, усилитель руля, фронтальные подушки безопасности, верхняя полка над водителем и пассажиром, две сдвижные боковые двери, аудиосистема с Bluetooth, датчик света, передние электрические стеклоподъемники.

Следующая версия SHINE (от 520,5 тыс. грн. или $20 тыс.) добавляет к этому: электрический стояночный тормоз, боковые подушки безопасности, электрические стеклоподъемники в задних дверях, задние датчики парковки, передние сиденья с подлокотниками, ниши в полу и столики для задних пассажиров, три индивидуальных разделенных задних сиденья, противотуманные фары, управление аудиосистемой на руле, датчик дождя, рейлинги. Тестовый автомобиль, с учетом многочисленных опций – пакет XTR, сенсорный 8-дюймовый дисплей, камера заднего вида, система Grip Control, пр. – оценен примерно в 630 тыс. грн. или около $24 тыс.

Базовая версия FEEL уже довольно хорошо укомплектована: фирменная аудиосистема и кондиционер, светло-зеленые вставки здорово оживляют салон, органайзер с подстаканниками между сиденьями даже лучше, чем в тестовом автомобиле. Заднее сиденья складывается в пропорции 40/60, вместо опускающихся стекол – обычные окна-форточки. Также в Украине продается и собрат героя статьи – коммерческий фургон Citroen Berlingo Van (от 422 тыс. грн.), который интересен сам по себе: свой «нос» опциональный 3-местный салон, специальная версия WORKER, грузоподъемность до 1000 кг – возможно, как-то отдельно расскажу.

Теперь пару слов о конкурентах. Первым и явным конкурентом является брат-близнец Peugeot Rifter: идентичные габариты и техника, однако ценник выше на 10-40 тыс. грн. – в основном из-за более обширного оснащения. Вторым явным конкурентом выступает Volkswagen Caddy: есть мощный турбодизель, да и бренд уважаемый, но модель уже в возрасте, а ценник заметно выше Citroen. Вспомним Ford Tourneo Connect: стильный дизайн, сравнимый турбодизель 1,5 л (100 л.с.), на выбор 5- или 7-местный салон, версия с «автоматом» – но снова заметно дороже Citroen. Можно попытаться экономить с FIAT Doblo: итальянец немногим дешевле, но только в бензиновой версии, а дизель снова оказывается дороже героя статьи. Настоящую экономию денег при покупке дают только автомобили Renault Lodgy и Dokker: они заметно дешевле, но также заметно проще в отделке и оснащении.

Класс небольших вэнов-фургонов неплохо представлен в Украине: есть все основные игроки сегмента, можно найти 5- или 7-местный вариант, стандартный или удлиненный кузов, «механику» или «автомат». Тем удивительнее факт, что Citroen Berlingo – новый, привлекательный, технологичный – оказывает еще и самым выгодным по цене среди сравнимых конкурентов.

Стоимость содержания

В городе автомобиль стабильно потребляет 7 л на 100 км пути. В зависимости от дорожных условий и стиля езды, расход топлива колебался незначительно: 6,5-7,3 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4-4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал примерно до 6 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет два года, но также предлагаются дополнительные платные контракты, которые фактически продлевают гарантию – максимум четыре года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется раз в 10 тыс. км., стоимость ТО составляет около 2,5 тыс. грн. (ТО-10, ТО-30, ТО-50…) или около 4,5 тыс. грн. (ТО-20, ТО-40, ТО-60…).

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на май, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Для Citroen Berlingo были засчитаны результаты одноплатформенного автомобиля Peugeot Rifter: четыре звезды из максимально-возможных пяти по рейтингу Euro NCAP. Ситуация двояка. Довольно высокие общие оценки по защите водителя, пассажиров, детей. Но если рассмотреть различные испытания (фронтальный удар с перекрытием 40% или 100%), то в отдельных случаях заметны повышенные нагрузки на грудь водителя, под угрозой повреждения разные части тела переднего пассажира. Однако все это с точки зрения самых современных легковых пассажирских автомобилей. А с точки зрения фургонов сегодня модели Citroen/Peugeot все-таки являются одними из самых безопасных в своем классе.

В итоге

Новый Citroen Berlingo доказывает, что даже столь практичный автомобиль может быть стильным и красивым. А это открывает передним еще большие перспективы и претензии на роль «универсального семейного автомобиля»: и для разъезда семьей, и для ведения мелкого бизнеса. Плюс новинка сохранила проверенную технику (мотор и КПП), но добавила много современного оснащения: сенсорный дисплей, системы помощи водителю, «умная» камера заднего вида. И все это продается по одному из наиболее выгодных прайсов в своем классе. Вы еще сомневаетесь в том, что новый Berlingo ждет успех в мире и в Украине? Я – нет.

Плюсы:

+ Привлекательный дизайн в стиле легковых моделей Citroen

+ Комфорт: мягко «по ходовой», тихо «по мотору», удобные сиденья, нормальные окна…

+ Практичность, возведенная в абсолют (ну почти): ниши и полки, большой багажник

Минусы:

— Стук передней подвески на поперечных неровностях

— Версий с АКПП пока только под заказ, крыши Modutop вообще нет (даже под заказ)

Технические характеристики Citroen Berlingo L1 1.6 HDI XTR

Кузов – фургон, 5 мест

Габариты – 4,4 х 1,85 х 1,84 м

Колесная база – 2,78 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – от 983 л (5 мест) до 2126 л (место водителя)

Грузоподъемность – 690 кг

Минимальная снаряженная масса – 1370 кг

Мотор – турбодизель R4, 1,6 л

Мощность – 92 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 230 Нм при 1 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 67 л.с. на 1 т; 168 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – 15,6 с

Максимальная скорость – 164 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin CrossClimate 205/60R16

Минимальная цена автомобиля – от 477 тыс. грн. или около $18,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 630 тыс. грн. или около $24 тыс.