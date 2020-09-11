Тест-драйв Opel Combo Life: ТОП-5 вопросов и ответов





Бренд Opel продолжает свою «перезагрузку» в Украине. Но если в прошлом речь всегда шла о легковых новинках, то начиная с 2020-го, в гамме Opel появились и коммерческие модели. Первым в руки попал автомобиль Opel Combo Life: пассажирская версия компактного фургона Combo. Сможет ли Opel Combo Life заменить традиционный минивэн? В чем он отличается от родственных французских моделей? И как проявит себя связка 1,5-литрового турбодизеля с 8-ступенчатым «автоматом»? Сейчас все расскажу.

Что такое Opel Combo Life? И что за родственные французские модели? Неужели…

Да, именно так. Автомобиль Opel Combo Life – это не что иное, как вариация моделей Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. Конечно, каждый автомобиль выполнен в характерной стилистике собственного бренда, а потому безошибочно узнаваем. Так, Opel Combo Life получил собственную переднюю часть: крупные фары со светодиодными «молниями» ходовых огней, решетка радиатора с привычным хромированным логотипом, оригинальный передний бампер.

Но, собственно, это все – отличия закончились. Профиль боковин уже знаком, лишь колесные диски другие. Задняя часть отличается только логотипом да обозначением модели. Хотя в целом все выполнено недурно. К примеру, сдвижные двери открывают большие проемы, что удобно при посадке/высадке пассажиров. А на крышке багажника нашлось место отдельному подъемному стеклу, благодаря которому чему можно легко и быстро забросить небольшие сумки. Лишь жаль, что варианту от Opel на фоне «французов» недостает выдумки: Peugeot предлагал темные защитные накладки по всему периметру кузова и даже на колесных арках, Citroen превратил боковые молдинги и рейлинги в дизайнерские элементы…

Модель Opel Combo Life выглядит просто «нормально»: аккуратно и лаконично. Есть парочка характерных деталей в стиле Opel – к примеру, фары со светодиодными «молниями» или крупная решетка радиатора. Есть парочка решений на тему практичности – к примеру, распашное стекло дверцы багажника. Однако последние пункты найдутся и у французских родственников Citroen или Peugeot, на фоне которых Opel Combo Life воспринимается скучновато…

А что в салоне? Есть отличия?

Глобально – нет. Салон Opel Combo Life максимально похож на внутреннее убранство Citroen Berlingo. В данном случае намеренно не сравниваю с моделью Peugeot Rifter, которая получает оригинальный интерьер – с маленьким рулем и приборами над ним. Но даже если сравнить нашего нынешнего героя с моделью Berlingo, то автомобиль Opel Combo Life проигрывает отсутствием «софт-тач»-пластика на передней панели и приятной зелено-бежевой цветной отделки. Хотя в чем-то и выигрывает: к примеру, внизу центральной консоли нашлось место под пару подстаканников да площадку-нишу в придачу. У «француза» была лишь одна площадка, причем не с самыми высокими краями из-за чего вещи постоянно ерзали по салону.

Другие отличия снова-таки касаются лишь фирменно принадлежности каждого автомобиля к своей марке. Так, Opel Combo Life получил фирменный 3-спицевый руль и отдельный блок управления светом в левом уголке передней панели (у французских моделей управление светом – на подрулевом переключателе). Плюс несколько отличается обивка салона: для модели Opel Combo Life подобрана темная черно-серо-коричневая гамма. Не марко, практично… Кто сказал «опять скучно»?!

Форма передней панели уже знакома по французским моделям, главное отличие – собственный руль и отдельный блок управления светом. Масса отсеков для мелочей: полки, ниши, кармашки. Но не всеми пользоваться одинаково удобно – к примеру, центральная верхняя ниша фактически перекрыта большим дисплеем мультимедийной системы. Несмотря на строгие прямоугольные формы, сиденья имеют мягкий наполнитель. Спереди можно найти удобные подлокотники, сзади – три крепления Isofix. Центральное сиденье может складываться, но это не превращает его в подлокотник для задних пассажиров. Кстати, сиденье переднего пассажира также можно сложить – все для перевозки длинномерных грузов: максимум 2,7 м (или даже 3,05 м для кузова L2).

А едет-то он как? Лучше или хуже «французов»?

Фургон Opel Combo Life наконец дал возможность познакомится со связкой 1,5-литрового 130-сильного турбодизеля и 8-ступенчатого «автомата» (ранее французские модели постоянно доставались с 92-сильным мотором и МКПП). Так вышло, что именно силовой агрегат стал определяющим в характере автомобиля – и этот вариант идеально подходит для Opel Combo Life. Едва различимый звук работы мотора, плавные и незаметные переключения «автомата», довольно хорошая тяга. Никто не говорит, что модель Opel Combo Life превращается в гоночный семейный вен (кто-то еще помнит Opel Zafira OPC?), но мотор наделяет автомобиль более, чем достаточными возможностями для ускорения. Поймите правильно: все познается в сравнении. К примеру, аналогичная пара «1,5 л турбодизель + 8-ст. АКПП» была установлена на моделях Peugeot 2008 и Opel Crossland X. Но если от современного кроссовера B-C-класса, под капотом которого упрятано 300 Нм, ты ждешь динамики и скорости, то от темно-синего семейного фургона на пухлых «16-х» колесах ты ждешь… Да вообще ничего не ждешь. А вдруг получаешь плюс-минус нормальный разгон.

Есть еще один небольшой повод для радости – комфорт подвески. Снова-таки, вспоминая Citroen Berlingo: у французского «собрата» также была приятная мягкость на разбитых дорогах. Но все это периодически сопровождалось неприятными стуками в передней подвеске (кажется, при ходе колес на отбое). В случае Opel Combo Life мягкость и комфорт есть, а стуков почти нет. Однако и других откровений в ходовых качествах не ждите. Руль – это просто руль: нейтральное фоновое усилие, аналогично нейтральные три оборота от упора до упора. Здесь нет понятия «снос» или «занос» потому, что вы не дойдете до этих пределов – изначально испугаетесь огромных кренов высокого кузова. Поэтому просто наслаждайтесь комфортом и уверенностью в запасе тяги мотора. Но не увлекайтесь скоростью: на трассе становится заметна парусность кузова при порывах бокового ветра.

Под капотом – турбодизель объемом 1,5 л на 130 л.с. и 300 Нм: это немало для автомобиля вроде Opel Combo Life. Особенно когда мотор работает в паре с ладно настроенным 8-ст. «автоматом». Кроме стандартных ездовых настроек также предусмотрена возможность выбора передач вручную (кнопка «М»), да плюс «ЕСО»-режим: более ранние переключения вверх для снижения оборотов мотора и расхода топлива. Кстати, о расходе топлива: в городе стабильно 7,5-8 л на 100 км (хотя минимум я «привозил» даже около 5-5,5 л на сотню), на трассе при скорости 80-90 км/ч расход составляет около 4-4,5 л, при скорости 110-120 км/ч – расход топлива возрастает до 5-6 л на 100 км пути. Мой собственный замер 0-100 км/ч дает результат 11,7 с – против 12,3 с (согласно паспортным данным).

А что по ценам? Может дешевле? Или лучше комплектация?

Сегодня автомобили Opel на рынке Украины предлагаются в фиксированных комплектациях – и они совсем не бедные. Так, модель Opel Combo Life стартует с комплектации ENJOY: система стабилизации, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, усилитель руля, кондиционер, электроприводы стеклоподъемников в передних и задних дверях, подогрев передних сидений, система мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, датчик света, складывающие задние сиденья в пропорции 1/3-2/3, и пр. Цена Opel Combo Life Diesel 1.6 92 л.с. МКПП ENJOY кузов L1 (4,4 м) – от 578,9 тыс. грн. или почти $21 тыс., цена версии с удлиненным кузовом L2 (4,75 м) – от 612,8 тыс. грн. или около $22 тыс.

Аналогичный автомобиль, но с 1,5-литровым турбодизелем и 8-ст. АКПП предлагает еще и улучшенное оснащение: пакет «Безопасность» (распознавание дорожных знаков, контроль рядности, система предупреждения о возможном столкновении), кожаная отделка руля, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, противотуманные фары, ассистент дальнего света «High Beam Assist», датчик дождя и авто-включение «дворников», система «стоп-старт». Цена Opel Combo Life Diesel 1.5 130 л.с. АКПП-8 ENJOY L1 – от 709,5 тыс. грн. или $25,5 тыс., цена версии с кузовом L2 – от 739,9 тыс. грн. или $26,5 тыс.

Наконец, на вершине гаммы расположена комплектация INNOVATION, которая добавляет: камеру заднего вида, 2-зонный «климат», стекло крышки багажника с возможностью открывания, столики для задних пассажиров, солнцезащитные шторки в боковых окнах, потайные нишы в полу, три раздельные сиденья второго ряда, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, дневные ходовые LED-огни, пр. Автомобиль в данной комплектации доступен только с 1,5-литровым мотором и 8-ст. «автоматом». Цена Opel Combo Life Diesel 1.5 130 л.с. АКПП-8 INNOVATION L1 – от 767 тыс. грн. или почти $28 тыс., цена версии с кузовом L2 – от 797,7 тыс. грн. или почти $29 тыс.

Единственными вариантами платных опций для Opel Combo Life являются всевозможные краски-«металлики» (около 13 тыс. грн.) и пара сидений для третьего ряда (27-33 тыс. грн. в зависимости от вариантов сидений – фиксированные или подвижные). В тестовом автомобилей из опций присутствовал только цвет-«металлик», поэтому его цена составила около 780 тыс. грн. или порядка $28 тыс.

Порядка $25-29 тыс. – что, удивились таким ценам за «бусик» в нормальной комплектации «на автомате»? Зато оснащение Opel Combo Life хорошее: современная мультимедиа, камера заднего вида, раскладные столики (правда, хлипкие) и шторки для задних пассажиров, 2-зонный «климат», камера для контроля рядности и распознавания знаков, «16-е» легкосплавные колеса. Жаль, ни за какие деньги невозможно получить ксеноновые или светодиодные фары – а ведь ближний свет неважный. Да и системы вентиляции для задних пассажиров нет – а это важно для большой семьи, когда сзади много людей. А ведь подобное оснащение уже было в минивенах Citroen или Opel уже много лет назад. Вот поэтому пассажирский фургон сложно считать полноценной заменой минивэну. Кстати, аналогичного оснащения нет и в Citroen Berlingo. Который номинально дешевле, но большинство вышеперечисленного оснащения предлагает только в виде платных опций. И по итогу оказывается дороже – разница может достигать 20 тыс. грн. в пользу Opel.

В итоге: какой смысл автомобиля Opel Combo Life?

Откровенно говоря, главный смысл Opel Combo Life в том, чтобы закрыть определенную нишу у производителя. Но вот в чем суть: от этого выиграет именно конечный покупатель – который получает больший выбор автомобилей под свой запросы и свой кошелек. Пусть Opel Combo Life не «взрывает мозг» или «открывает новый класс», но он удачно находит себе место на рынке – аккурат между Citroen и Peugeot. Причем в чем-то Opel оказывается даже лучше, чем Citroen: как минимум, работа подвески и соотношение «цена/оснащение». Одной фразой: автомобиль Opel Combo Life – это тех людей, кто хотел купить Citroen Berlingo, только в более традиционном дизайне и с хорошей комплектацией.

Технические характеристики Opel Combo Life L1 BlueHDi 130 АКПП-8

Кузов – фургон, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,4 х 1,85 х 1,84 м

Колесная база – 2,785 м

Клиренс – 150 мм

Багажник – от 983 л (5 мест) до 2126 л (2 места)

Грузоподъемность – 650 кг

Минимальная снаряженная масса – 1430 кг

Мотор – турбодизель, R4, объем 1,5 л

Мощность – 130 л.с. при 3750 об/мин

Крутящий момент – 300 Нм при 1750 об/мин

Удельная мощность – 91 л.с. на 1 тонну, 210 Нм на 1 тонну

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 12,3 с

Максимальная скорость – 184 км/ч

Расход паспортный (город) – 4,5 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 4,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Energy Saver+ 205/60R16

Страна производства – Испания

Минимальная цена автомобиля – от 578,9 тыс. грн. или $21 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 780 тыс. грн. или около $28 тыс.