Тест-драйв Volkswagen Golf 8: внутри – инновации, под капотом – «атмосферник» и АКПП (нет, не DSG)





Первый мировой тест-драйв Volkswagen Golf 8, проходивший в Португалии, дал возможность не только познакомиться с автомобилем заочно в статике, но также на деле проверить его передовые технологии. А вот о ходовых качествах пока рано говорить, хотя мне удалось прокатиться на всех трех версиях автомобиля, представленных для тестов. Почему? Все ответы найдете в данном материале.

Volkswagen Golf 8: последний – лучший?

Прошлую статью-репортаж о презентации Volkswagen Golf 8 я назвал «легенда сегодняшнего дня». В данной фразе каждое слово было наполнено смыслом. Хэтчбек Volkswagen Golf уже давно стал легендой рынка: один из самых популярных автомобилей в мире (продано 35 млн. экземпляров), один из самых зрелых (выпускается с 1974 года), настоящий «трендсеттер» мирового автопрома. Да, я в курсе, что формат «компактный хэтчбек с передним приводом» появился за пару лет до первого Golf-а. Да, я в курсе, что британцы пытались переименовать популярный сегмент в «Focus-класс», а у нас его можно скорее величать «Octavia-класс». Но все-таки: в мировых масштабах, с учетом количества поколений и объема выпуска, с учетом дебюта инноваций в своем сегменте – хэтчбек Volkswagen Golf всегда был лидером класса.

Вместе с тем: не покидает мысль, что новый Volkswagen Golf 8 может быть последним. Ведь роль носителя самых важных инноваций последних лет – электромобильность и автономное вождение – теперь принадлежит Volkswagen ID. Компания-производитель не стала готовить «еще одну электрическую версию» своего бестселлера Golf, а решилась начать новую историю – с нового листа и с новой моделью. Возможно «завтра», т.е. через 7-10 лет, когда пройдет жизненный цикл нынешней новинки Volkswagen Golf 8, массовый европейский рынок уже будет кардинально переориентирован на электромобили. Прежде всего, в умах покупателей.

Но это не значит, что для Volkswagen Golf 8 пожалели технологий. Даже наоборот – новинка получила столько инноваций, что другим автомобилям этого запала хватило бы на два поколения моделей. При этом все технологии «упакованы» в привычный компактный кузов-«хэтчбек» с почти вертикальной задней частью: в тесной Европе каждый сантиметр на счету.

Volkswagen Golf 8 – это, прежде всего, Golf: классический 5-дверный хэтчбек с характерной широкой задней стойкой. Автомобиль стал более обтекаемым: коэффициент Cd для новинки составляет 0,275 против 0,3 для предшественника: важно для топливной экономичности и уменьшения уровня шумов. Габариты кардинально не изменились (ну почти): длина – 4284 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1456 мм, колесная база – 2636 мм, объем багажника – 380 литров. Глобально не изменилась и конструкция: платформа MQB, независимая передняя подвеска, независимая задняя подвеска (150 л.с. и выше, версии с полным приводом) или полузависимая задняя подвеска (до 150 л.с., версии с передним приводом), несущий кузов с высокой долей высокопрочных сталей, основные моторы TSI и TDI, «автомат» DSG. Хотя тут есть нюансы для Украины, о которых расскажу позже… А сейчас расскажу о деталях внешности и убранства салона.

Спокойная внешность, яркий салон

Не понимаю, как так удалось сфотографировать новинку (тем более, фирменные фото всегда хороши), но факт – на картинках Volkswagen Golf 8 выглядит уныло: низкий нос и опухшие фары. А ведь в реальности все намного лучше! Почти с любого ракурса новый Golf выглядит динамично и подтянуто, а его передняя часть скорее запоминается хищным взглядом уверенного новичка, полного сил, нежели усталостью 45-летнего человека, познавшего жизнь. Горизонтальная хром-линия связывает две фары вместе и даже находит свое продолжение на крыльях. Похоже, данный элемент не был обязательным с точки зрения производства, но наверняка окажется запоминающимся и позволит безошибочно идентифицировать «восьмой» Golf. Вместе с решеткой радиатора, все это работает на визуальное расширение автомобиля: подсознательно воспринимаешь Volkswagen Golf 8 более низким и приземистым.

Зад и вовсе шикарен: светодиодные фонари имеют четкую графику, где превалируют горизонтальные линии, а хромированная вставка-молдинг пытается имитировать сразу два разнесенных выхлопных патрубка. А вот при взгляде на боковину я вижу Volkswagen Golf 7: все из-за маленького окошка у основания лобового стекла. Новинку спасают детали. К примеру – небольшие «лычки» на передних крыльях с указанием названия комплектации: подхожу к тестовому автомобилю и вижу надпись комплектации «STYLE». Но еще больше запоминаются колесные диски: оригинально и смело.

Я постарался выбрать разные «живые» ракурсы, которые лучше передают облик автомобиля: ведь в жизни он смотрится динамично, подтянуто, строго, но никак не уныло. Серый цвет Dolphin Grey идеально подходит для такого характера. Хотя уверен, что на первых порах многие клиенты-модники будут заказывать насыщенный желтый, особенно в паре с роскошными 18-дюймовые 5-спицевыми колесными дисками. Главный спор в дизайне нового Volkswagen Golf 8 касается его фар; хотя в вопросах технологий спора нет: три типа головной оптики, всегда непременно светодиодный ближний/дальний свет, в ТОП-версиях – матричные фары IQ.LIGHT с 22 сегментами. Задние фонари также построены на светодиодах и могут быть двух видов.

Если внешность скорее эволюционна, но в салоне вас ждет настоящая революция. Нет, сиденья и руль на месте, да и запас места просто «в рамках С-класса». Однако сама концепция обустройства передней панели кардинально отличается от того, что мы видели в «седьмом» Volkswagen Golf – скорее, идея оформления салона больше похожа на Volkswagen Touareg, да и называется аналогично: Innovision Cockpit. Вокруг водителя расположена одна сплошная черная глянцевая панель, которая включает в себя пару дисплеев и сенсорные кнопки. Плюс ниже на центральной консоли расположены пару физических кнопок и рычаг «механики» или джойстик «автомата». Все, точка.

Спустя пару дней после тест-драйва я осознаю, что произошла кардинальная смена идеи проектирования интерьера. Настолько смелые и неформатные интерьеры сегодня позволяет себе делать, пожалуй, лишь Tesla да Peugeot. Осознайте мысль: пространство салона отдано не для органов управления, не для «работы с автомобилем» – а для «жизни внутри автомобиля». Автомобиль превращается не просто в средство передвижения, не просто в способ получения удовольствия – сегодня автомобиль превращается в место, где можно провести дополнительное время с семьей, друзьями, знакомыми. А раз так, то важными оказываются те вещи, который мы раньше считали мелочами: к примеру, разноцветная подсветка салона, массаж поясницы, беспроводная зарядка – и даже беспроводное подключение Apple CarPlay. Красной нитью сквозь тест-драйв прошла фраза «Life happens with a Golf», которая оказалась не просто маркетинговым девизом, а настоящим отражением концепции автомобиля. И тому встретится еще не одно подтверждение.

Оформление салона отныне кардинально изменилось: явно выражена зона водителя и зона пассажиров. Первую выделяет черный глянец, вторую – разноцветная подсветка. Последняя создает полноценную атмосферу в салоне: успокаивает, заряжает, бодрит. Но и в традиционных «мелочах» Volkswagen Golf 8 не промах: «климат» для пассажиров сзади, классная 480-ваттная аудиосистема (Harman Kardon), массаж поясницы для дальней дороги. Отдельного внимания заслуживают дисплеи.

Ведь Volkswagen Golf 8 получил два крупных цветных дисплея в салоне – и даже еще один: речь идет о проекции данных на лобовое стекло, что доступно впервые для модели. Первый блин не вышел комом – проекция реализовано классно: четкая картинка, скорость и информация «круиза», подсказки навигации. Хотя за данной информацией можно следить и по старинке – на панели приборов, которая выполнена в виде фирменного 10,25-дюймового дисплея Digital Cockpit. Привычные режимы отображения остались без изменений (классические круглые приборы, карта по весь экран), однако обновился дизайн иконок и окошек с информацией. А еще немного изменилась логика управления: отныне прямо с кнопок на рулевом колесе можно управлять правой/левой стороной дисплея, задавая желаемую информацию. Плюс на спице появилась кнопка включения и регулировки интенсивности руля, хотя ранее подогрев руля на автомобилях Volkswagen был увязан с подогревом водительского кресла. И раз уже речь зашла о кнопках, то отмечу, что на передней панели предусмотрено всего два островка сенсорных кнопок: слева от руля – управление светом и подогревом, справа от руля – кнопки управления центральным дисплеем, регулировки громкости, выбора температуры. Возможно, подобная салона организация кажется странной, но перечитайте еще раз пару абзацев выше: новый Volkswagen Golf 8 построен вокруг совершенно новых идей использования автомобиля. И тогда все встает на свои места. Зачем вам классический круглый барашек света, если на большинстве современных автомобилей есть датчик освещения и авто-включение света? Зачем прятать кнопки подогрева заднего стекла и размораживания лобового стекла? Вот они, только открыл дверь – все сразу на виду. Зачем вам много органов управления, если все выполняется через центральный сенсорный дисплей?

Причем последний буквально покоряет качеством картинки, цветопередачей и четкостью изображения. А еще – уровнем взаимодействия с водителем. Стартовая страница включает в себя окошко навигации, управления радио или аудиосистемой, вызова телефона. Слева – постоянное поле: время и настройки «климата», подогрев сидений, выход из меню. Сверху – выпадающая шторка с уведомлениями. Максимально похоже на смартфон, правда? Вопрос лишь в том, чтобы система не «тормозила»: у меня на трех тестовых автомобилях не было ни одного сбоя, но у коллег встречались. А еще вопрос в том, почему не подсвечиваются сенсоры регулировки температуры и управления громкостью. Представители компании уверяют мол «реальный владелец быстро привыкнет» – но зачем привыкать, если можно поставить копеечные светодиоды подсветки? Досадный прокол для дисплея, который в остальном открывает окно в будущее. Это я о технологиях помощи водителю: в добавок к привычному контролю рядности, адаптивному «круизу», распознаванию дорожных знаков, теперь появилась комплексная система Travel Assist. Вот он – очередной шаг к массовой автономности вождения: отныне Volkswagen Golf 8 сам придерживается середины своей полосы, реагирует на знаки ограничения скорости, может тормозить или ускорятся, следовать за впередиидущим автомобилем. В идеале, после начала широкомасштабного использования технологии Car2X, системы вроде Travel Assist должны подвести нас к третьему уровню автономности. По меньшей мере, Volkswagen Golf 8 к этому уже готов.

Дисплеи выводят уровень взаимодействия с водителем на новый уровень: возможностями тонкой настройки, отменным качеством картинки, детализацией меню, комфортом в использовании. Сенсорных кнопок кажется мало, но со временем понимаешь, что все необходимое – всегда под рукой, а второстепенное – спрятано в детальных настройках. В итоге получаем массу технологий, которые «на борту», но не отвлекают в движении. А теперь как в том анекдоте: попытаемся со всем этим взлететь.

Для Европы – турбо-мотор eTSI и DSG, для Украины – «атмосферник» MPI и АКПП…

Первым тестовым автомобилем выбираю бензиновый Volkswagen Golf 8 с 1,5-литровым турбо- мотором: его отдача в 150 л.с. и 250 Нм сравнима с тем, что будет у нас. Хороший мотор с широчайшей рабочей полкой – начинает уверенно тянут на 2-2,5 тыс. об/мин., заканчивает на 5-5,5 тысячах. Все, что есть в промежутке – все ваше. Единожды воткнут вторую передачу в «механике», я как-то так и прокатил несколько поворотов на серпантине, вовсе не переключаясь. Кстати, избирательность коробки хороша, ход рычага небольшой и легкий. Передачи даже не «втыкаешь», они сами «влетают», нужно лишь обозначить нужную лузу из шести. А вот с подбором передаточных чисел есть нюанс: «1-2-3» передачи явно «нарезаны» с расчетом на динамичную езду в городе, однако «4-5-я» уже по трассовому «растянуты», а «6-я» так и вовсе даже не трассовая – скорее «автобаная». В итоге при движении на скорости под сотню скорее оперируешь «5-й» передачей и каждый раз опускаешься на «4-ю» для обгонов, а «6-ю» и вовсе можно включать лишь при скоростях 110-120 км/ч и выше.

Аналогичный автомобиль, но с трансмиссией DSG, напрочь лишен подобных проблем. Я проехал нем немного, в качестве факультатива, но сразу понятно, что «автомат – наше все»: своевременные и мгновенные переключения, наличие «спорт»-режима по одному клику джойстика. Да-да, именно джойстика – забудьте о рычаге. Даже визуально центральная консоль на версии с DSG выглядит лучше: селектор трансмиссии объединен в одном блок с кнопками, осталось место под небольшую продолговатую полку под смартфон. Кстати, динамика и максимальная скорость Volkswagen Golf 8 с 1,5-литровым мотором TSI не меняется в зависимости от типа трансмиссии: 0-100 км/ч за 8,5 секунды и 224 км/ч.

Бензиновый мотор на 150 л.с. и 250 Нм для Volkswagen Golf 8 – то, что доктор прописал: мощности достаточно для ежедневной езды, а под настроение можно поехать и чуть быстрее обычного. Замечание к «механике» касается подбора передаточных чисел, я бы выбрал «автомат». В настройках автомобиля можно обнаружить комфортный, спортивный, эко-режимы движения: каждый по-своему влияет на мотор, АКПП, рулевое управление. В случае наличия подвески DCC, выбор режима движения сказывается и на ходовой части – можно настроить более комфортный или жесткий ход.

Хотя даже без этих тонких нюансов настройки подвески, в целом автомобиль ощущается четким, собранным, понятным на ходу. Отменная устойчивость на скоростном шоссе дополняется небольшими кренами и однозначными откликами на поворот руля. Новинка Volkswagen Golf 8 едет настолько правильно и естественно, насколько естественно для человека дышать. А вы могли предположить, что будет иначе? В компании, которая является одним из лидеров рынка, и создает одну из своих самых популярных моделей? Серьезно, вы ждали ошибки в ходовых качествах? Конечно, далеко не идеальные дороги Португалии пару раз намекнули, что Volkswagen Golf 8 может и тряхнуть на кочке или ямке – но я бы скорее назвал такое поведение «плотностью подвески», нежели «жесткостью подвески»: до откровенных ударов тут далеко, зато расплата в виде отменной стабильности и понятной управляемости есть каждый день. Плюс учтите будущую адаптацию автомобиля под Украину, пакет «Плохие дороги», клиренс побольше, шины потолще… Уверен, что к моменту выхода на рынок Украины, хэтчбек Volkswagen Golf 8 получит оптимальные настройки под наши дороги.

Наконец, утром второго дня удалось немного прокатиться на 2-литровой турбодизельной версии с трансмиссией DSG: считайте, второй факультатив. Кто-то говорит о больше нагрузке на передние колеса, но она пришлась как нельзя кстати, когда требовалось реализовать 360 Нм тяги и 150 л.с. на скользкой дороге после утреннего дождя. Турбодизель хорош и при разгонах с места, и при обгонах на трассе. Если верить производителю, то еще мотор хорош экологической чистотой: в выхлопной систем нашлось место для двойного SCR-катализатора с впрыском мочевины. Замечание одно: после бензиновых моторов хотелось бы, чтобы турбодизель тише работал. Если верить цифрам, то турбодизель уступает бензиновому TSI: разгон 0-100 км/ч за 8,8 секунды и 223 км/ч максимальной скорости. Но по ощущения – во многих ситуация (выход из поворота, ускорение на трассе) казался быстрее и динамичнее.

Из широчайшей гаммы моторов для Volkswagen Golf 8, наибольший интерес во время тест-драйва вызывал eTSI с 48-вольтной гибридной добавкой (только версии с DSG): стартер-генератор с ременным приводом, преобразователь энергии и небольшой литий-ион аккумулятор под передним сиденьями. Но на ходу сильнее запомнился турбодизель: больше шума, но также и больше тяги в средней зоне оборотов. Хотя для нас ситуация с моторами и трансмиссиями будет совершенно иная.

Потому, что Украина получит свои моторы, свои трансмиссии, свою настройку подвески. Изначально для нас запланировано два бензиновых двигателя и традиционные гидромеханические «автоматы». Гамму открывает 1,6-литровый 110-сильный «атмосферник» с распределенным впрыском MPI, который будет работать в паре с 6-ступенчатой АКПП Aisin. Подобная связка сегодня встречается в Украине на некоторых моделях VW Group: настоящая находка для покупателей-традиционалистов или для корпоративных продаж. Второй вариант – известный 1,4-литровый турбо-мотор TSI с мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который будет предложен с 8-ступенчатым «автоматом»: для частных покупателей, кто хочет порадовать себя современными технологиями и максимальной динамикой. И раз уж начали про Volkswagen Golf 8 в Украине…

Сроки появления и цена Volkswagen Golf 8 в Украине

Первая информация: новинка Volkswagen Golf 8 приедет к нам летом 2020 года. Также известна запланированная цена – от $23 тыс.: возможно «в базе» автомобиль не получит несколько систем, которые есть в Европе, зато получит 6-ступенчатую АКПП. Версии с «механикой» пока под вопросом, аналогично и с турбодизелем: последний очень жду – хорош!

С учетом временного гандикапа в полгода, пока еще слишком рано говорить о том, то получат украинские покупатели Volkswagen Golf 8: полная гамма моторов и КПП, комплектации и оснащение, пакет «плохие дороги», точные цены – все это станет известно ближе к старту продаж автомобиля. Но одно уже можно сказать точно: автомобиль Volkswagen Golf 8 снова задает новые стандартны сегмента, он снова является лидером С-класса. Уверен, что даже в Украине, при всей нашей любви к кроссоверам и седанам, найдется немало покупателей на столь породистого «европейца».