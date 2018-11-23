Тест-драйв Volkswagen Touareg: техно-лидер класса! Но вопрос – какого?

Вопрос с подвохом. Да и разговор непростой. Потому что новый Volkswagen Touareg приятно шокирует инновационными технологиями и уровнем езды – он буквально раздвигает границы класса! Весь вопрос: а какого класса? Потому что новый Volkswagen Touareg неприятно шокирует ценой – на уровне признанных «мэтров» сегмента SUV-премиум. А где «народный автомобиль»? Да вот же он – в отделке салона… М-да, непростой разговор предстоит.

Позиционирование

С момента своего появления в 2002 году автомобиль Volkswagen Touareg всегда был таким: крупным и мощным, с 5-местным салоном, на грани входа в SUV-премиум, с отличной техникой для своего времени. Таким, да не таким – первое (2002 г.) и второе (2010 г.) поколение модели предлагали версии с понижающей передачей. Но рынок не оценил: на автомобиле первого поколения «понижайка» была изначально, на автомобиле второго поколения ее предлагали во внедорожном пакете, и вот на текущем третьем поколении Volkswagen Touareg понижающей передачи нет вовсе. Теперь этот автомобиль можно назвать лишь «кроссовер», но все-таки это «кроссовер плюс»: толковый полный привод, много вспомогательной электроникой для бездорожья, «пневма» и 26-сантиметровый клиренс.

Кроссовер Volkswagen Touareg третьего поколения дебютировал в начале 2018 года, к концу лета автомобиль уже приехал в Украину. Предшественником текущего Volkswagen Touareg можно назвать не только первое и второе поколение модели, но также концепт-кар Volkswagen T—PRIME GTE, который еще пару лет назад показал фактически готовый внешний дизайн и новую концепцию салона Innovision Cockpit.

В статье представлен Volkswagen Touareg в исполнении Ambience с рядом дополнительных опций. Также кратко будут представлены более доступные версии автомобиля.

Как едет?

Ну а как может ехать один из самых современных и технологичных автомобилей в мире? Конечно, великолепно едет! Кроссовер Volkswagen Touareg отлично сочетает хорошую плавность хода и легковую управляемость. Автомобиль легко проезжает самые разные неровности и ямы, лишь шлепками шин сообщая о далеко не идеальном дорожном покрытии. Интересно, что выбор ездовых режимов почти не сказывается на поведении ходовой части: в обычном режиме – хорошо, в комфортном – еще мягче. Но больше всего удивил спортивный режим: здесь руль тяжелее, кузов присаживается, подвеска становится собраннее, но все равно остается вполне нормальный комфорт – на зависть многим.

Беда в том, что даже спорт-режим не может вылечить запаздывания двигателя на нажатие педали акселератора: пока мотор не раскрутится до 2-2,5 тыс. об/мин – тишь да гладь. В итоге резкий старт является проблемой (разве что с двух педалей), равно как и ускорения в среднем темпе на ходу. Либо едешь неспешно и мягко, зато с отменной топливной экономичностью, либо «валишь на все деньги», стараясь не опускать стрелку тахометра в зону ниже 2,5 тысяч. Отчасти проблему помогает решить спорт-режим «автомата»: в этом случае АКПП держит на 1-2 передачи ниже обычного, охотнее сбрасывает передачу при необходимости разгона, и в итоге двигатель чаще находится в зоне выше 2,5 тыс. об/мин – именно там, где он демонстрирует всю мощь, приятно и ощутимо вжимая тело в спинку сиденья. А еще похвалю автомобиль и мотор за тишину: в салоне довольно тихо даже на высоких скоростях, а рык звук мотора придушен настолько, чтобы напрочь убрать дизельное тарахтение и не быть навязчивым, но давать четкое понимание «под капотом что-то мощное и многолитровое».

В целом дизайн Volkswagen Touareg можно описать нейтральными словами: «уверенно», «современно». Запоминается лишь огромная решетка радиатора. Но если на ней слишком акцентировать внимание, то станут заметны крепежные болты в верхних уголках – неприятно. Зато под капотом скрыт мощнейший дизельный V6, который может таскать огромный Volkswagen Touareg с расходом хэтчбека С-класса, а может и припечатать тело к спинке при разгоне. Одна проблема: флегматичность на низких оборотах, до 2-2,5 тыс. об/мин (что, впрочем, характерно для большинства современных турбодизелей). Отчасти проблему решают спорт-режим АКПП или выбор соответствующего профиля ездовых настроек – но все-таки лишь «отчасти». А вот комфорт подвески есть всегда.

Но главная проблема Volkswagen Touareg даже не в динамике, а в мелочах отделки салона. Открываешь двери (кстати, с авто-доводчиками), смотришь в салон – благодать! Огромный центральный дисплей, ЖК-панель приборов, изогнутое дерево, сиденья в коже, вентиляция и массаж, 3-ступенчатый подогрев руля, везде простор с запасом… Что здесь может быть не так?

К примеру, декоративная строчка: она идет по пластику передней панели – это уровень KIA или Hyundai среднего класса, но никак не Volkswagen Touareg. Еще пример: жесткий пластик на боковинах центрального туннеля, где упирается колено – помнится Nissan Qashqai и Nissan X-Trail предлагают какую-никакую мягкую накладку на центральном туннеле. Смотрим на центральную консоль: там расположена пара открытых подстаканников, словно на Honda Pilot. Но тут уже хотелось бы крышку для этих подстаканников. Или вот еще казус, теперь уже связанный с сиденьями: великолепная кожа на лицевой части, но сзади – искусственная. Ладно, пусть будет искусственная, но так, чтобы хоть не было видно стыка. Причем на секундочку, но за эту обивку уже было доплачено «сверху» относительно «базы». Наконец, тестовый автомобиль жутко скрипел передней правой стойкой и у него болтался задний подлокотник – конечно, все относится к конкретному экземпляру и это нельзя переносить на модель Touareg вообще. Однако факт остается фактом: скрип и болтанка в машине за $90 тыс.

При первом взгляде салон без проблем дает «вау»-эффект: два дисплея, изогнутое дерево, светодиодная подсветка (32 цвета на выбор!)… Сиденья хороши профилем и широкими возможностями настроек, есть массаж и вентиляция. В общем-то все хорошо! Но проблема как раз в деталях: строчка по пластику, открытые подстаканники, простая серебристая отделка центральной консоли…

Буду честен и встану на защиту Volkswagen Touareg: ни один из этих пунктов не является критическим в восприятии автомобиля – можно проклеить «антискрип» и шумоизоляцию, можно заказать другую обивку сидений, можно не обращать внимание на подстаканники и видимые винты решетки радиатора.

Проблема в том, что таких пунктов набралось много, как для автомобиля, который стоит $80-90 тыс. и заходит в класс «SUV-премиум», где жесткая конкуренция. Возьмите для примера салон Audi Q7/Q8: вид на миллион и субъективное ощущение высочайшего качества. Но вместо этого я вынужден для Touareg рассматривать примеры автомобилей, которые вдвое дешевле него.

Сзади очень просторно, диван регулируется (сдвигание вперед-назад на 160 мм и регулировка угла наклона), есть многоступенчатый подогрев, но нет отдельного климата для задней части салона (как опция – доступен полноценный 4-зонный «климат», т.е. раздельный климат-контроль даже для задней части салона). Багажник огромен и продуман: крючки и ниша-подполье, автомобиль умеет «приседать» на 40 мм.

Странное впечатление: новый Volkswagen Touareg великолепно едет и оснащен, но будто сам себя боится и постоянно одергивает подобными мелочами. В итоге автомобиль вызывает диссонанс: в нем не чувствуется гармонии и завершенности. Вдвойне обидно, ведь слова «великолепно едет и оснащен» сказаны не просто так: новый Volkswagen Touareg технически является одним из лидеров класса и мирового автопрома в целом.

Есть ли инновации?

Данный блок в случае Volkswagen Touareg не менее важен, чем предыдущий, поскольку по данной модели реально можно изучать современную автомобильную промышленность.

К примеру, экологи требуют от новых автомобилей снижения расхода топлива и уровня выхлопных газов, потребители требуют улучшения динамики – а производителю нужно все это воплощать в реальность. Что делать? Правильно: облегчать автомобиль. Так, новый Volkswagen Touareg получил комбинированный кузов, который на 48% состоит из алюминия: речь идет не только о навесных деталях (капот, крылья), но также об использовании алюминия в силовой структуре кузова – в итоге кузов стал легче на 106 кг относительно предшественника. В основе лежит платформа MLB и технический новый Volkswagen Touareg является ближайшим родственником Audi Q7: полный привод с полноценным дифференциалом, независимые подвески спереди и сзади, в качестве упругих элементов – стальные пружины и амортизаторы или пневматическая подвеска. К слову, пневматическая подвеска предлагается в одном пакете с подруливающими задними колесами: они могут поворачиваться на угол до 5 градусов противоположно передним (на скорости до 37 км/ч) или в одну сторону с передними (на скорости более 37 км/ч). Результат – уменьшение диаметра разворота на 1 м (около 11 м) и повышенная курсовая устойчивость на высоких скоростях.

Основа автомобиля – комбинированный алюминиево-стальной кузов и платформа MLB. Постоянный полный привод построен на основе механического дифференциала, который умеет менять распределение крутящего момента: штатное деление крутящего момента 40:60; в случае необходимости – деление крутящего момента может меняться в пропорции от 70:30 до 20:80 (соотношение перед/зад, в процентах). Что это означает? Что при вывешивании колес (ход подвески хотелось бы побольше) я могу смело буксовать и жать на газ: перегрева муфты не будет потому, что ее здесь нет – только надежный металлический «диф». С диагональным вывешиваем дела обстоят так себе: надежда только на подторможение колес электроникой. Зато пневматическая подвеска позволяет регулировать клиренс в пределах 148-258 мм (стандартно на «пневме» 188 мм, на пружинной подвеске 215 мм), что попутно тянет за собой и улучшение углов въезда/съезда – везде 31 градус. Глубина преодолеваемого брода – до 580 мм. Предусмотрены программы для бездорожья с автоматическим выбором параметров (высота подвески, работа мотора и КПП, система помощи при спуске), либо с ручными «ПРОФИ»-настройками «всего и вся».

Под капотом тестового автомобиля был установлен 3-литровый турбодизель V6 разработки Audi, который относится к семейству ЕА897 (evo 2): чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и поршни, стальной кованный коленчатый вал, впрыск Common Rail с давлением до 2 000 бар, цепной привод ГРМ. Большая турбина Honeywell развивает максимальное давление 3,3 бар и получила новый механизм регулировки геометрии турбинного колеса – это позволило уменьшить потери и завихрения воздуха. К слову, после выключения мотора система управления продолжает некоторые время перекачивать охлаждающую жидкость, дабы избежать коксования масла в турбине. А еще обязательно отмечу 2-канальный впускной коллектор: один канал является основным и служит для наполнения камеры сгорания воздухом, второй канал дополнительный – служит для создания вихревых потоков. Подобное решение позволяет воздуху лучше смешиваться с топливом, что означает лучше процесс сгорания – а это и повышение мощности, и снижение расхода топлива.

В паре с дизельным мотором работает 8-ст. АКПП ZF 8HP-65А, которая подобрана явно с запасом: обещанный предел по крутящему моменту достигает 700 Нм, «автомат» имеет усиленные шестерни в своем планетарном блоке. Наконец, противовесом мощному мотору выступают эффективные тормоза: спереди – вентилируемые диски диаметром 350 мм и 6-поршневые суппорта, сзади – также вентилируемые диски диаметром 330 мм. К слову: логично, что более мощная бензиновая версия V6 на 340 л.с. получает и увеличенные тормоза.

Сейчас основной силовой агрегат Volkswagen Touareg – турбодизель V6 объемом 3,0 л: 286 л.с. и 600 Нм. Этот двигатель изначально был разработан Audi и за последние годы претерпел ряд изменений (к примеру, турбина). Второй мотор, который ждем для Volkswagen Touareg – более мощный 3-литровый бензиновый турбо-V6: 340 л.с. и 450 Нм. Тормоза отличаются в зависимости от двигателя, но всегда дисковые вентилируемые «в круг» и с 6-поршневые суппортами спереди: все серьезно! Из других техно-изысков – уже описанная «пневма» и система подруливания задними колесами.

Следующий огромный раздел нового Volkswagen Touareg – его электроника. Прежде всего, речь идет о салоне Innovision Cockpit. Это два дисплея, которые визуально соединены между собой: центральный – сенсорный с диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920х1020 точек, плюс перед глазами водителя – виртуальные приборы на основе 12,3-дюймового дисплея с разрешением 1920х720 точек. Но эти цифры ровно ничего не значат, пока вы не начнете пользоваться дисплеями. Так, водительский дисплей умеет разворачивать карту и данные бортового компьютера во весь размер, умеет выводить нужную информацию между классическими круглыми шкалами либо внутри их. Причем все это настраивается в произвольном порядке, можно сохранить три любимых варианта приборной панели – круто!

Центральный дисплей поначалу поражает размерами, однако вскоре становится ясно, что не вся его площадь используется с максимальной пользой: так, нижняя часть постоянно занята полоской с виртуальными кнопками управления «климатом» – т.е. эта часть больше никак не используется. Однако есть и важный плюс: вертикальный набор иконок-кнопок на левой части дисплея, под рукой водителя – это как виртуальные кнопки-«виджеты». Их можно настраивать по своему усмотрению, перетаскивая из основного дисплея: привычная и понятная логика смартфона. А еще есть центральная кнопка, подобно «домой» на смартфонах или планшетах. Нажал – и перешел на один из двух домашних столов: акцент на карту и аудио, либо акцент на бортовой компьютер и часы. В остальном – привычная логика и меню мультимедийной системы Volkswagen, только заметно увеличенной в размерах.

Два дисплея предлагаю огромный набор информации: навигация, данные БК, камера заднего вида, аудиосистема и радио, всевозможные детальные настройки автомобиля, включая массажные сиденья и подсветку салона. Однако впечатляет не объем информации, а попытка ее систематизировать и сделать проще в управлении: удачное решение – боковая вертикальная панель кнопок-«виджетов», центральная кнопка «домой», различные варианты дисплея водителя, включая картинку с камеры ночного виденья…

Да-да, теперь Volkswagen Touareg может быть оснащен системой ночного виденья! Фактически речь идет о тепловизоре, который работает на дальности до 300 м и распознает объекты при дальности до 130 м. Что за объекты? Пешеходы и велосипедисты: если камера их видит и распознает (к слову, видит и распознает отлично) – тут же подсвечивает желто-красной рамкой. Система работает при температуре окружающей среды до +28 градусов и распознает человека высотой 85 см и более. Уже неплохо, но Volkswagen Touareg двигается дальше, связывая систему ночного виденья с матричными светодиодными фарами IQ.Light – и вот здесь начинается техно-волшебство… Представьте ситуацию: вы едете ночью по трассе уже несколько часов, проезжаете очередной поселок – и тут из-за кустов выныривает местный житель скажем так «на веселе». Не ровен час – пропустил, устал, не заметил – одна ситуация, которая может поставить крест на жизни. Новый Volkswagen Touareg замечает человека на обочине системой ночного виденья, сам включает картинку на дисплее, пищит и подсвечивает пешехода на дисплее, а вдобавок – начинает яростно моргать фарами, высвечивая человека.

Да и в целом: фары IQ.Light – это комок инноваций и технологий в одном элементе. Так, в каждой фаре расположено 128 светодиодов, каждый из которых выполняет свою роль: ближний и дальний свет, подсветка поворота через включение дополнительных секций светодиодов, дополнительный расширенный боковой свет при езде по бездорожью. Эти фары умеют «вырезать» впередиидущий и встречный автомобиль, дабы не ослеплять его водителя. Ну и конечно, здесь есть автоматическое переключение света «ближний/дальний» и «бегущие» указатели поворотов. Да что я рассказываю – смотрите сами…

На фоне того «техно-волшебства», что устраивают фары и система ночного виденья, остальные системы помощи водителя выглядят вполне ожидаемыми. Однако, следует отдать должное Volkswagen Touareg, автомобиль предлагает самые передовые поколения систем. К примеру, камера в верхней части лобового стекла используется для контроля рядности, управления фарами («ближний/дальний»), распознавания дорожных знаков. Причем последняя система – уже третьего поколения: она умеет распознавать не только знаки ограничения скорости, но также запрет обгона, указатели поворотов, знаки перекрестов. Позже эта информация сохраняется в памяти системы на некоторое время и выводится на дисплей перед глазами водителя как вспомогательные подсказки. Адаптивный круиз-контроль АСС с режимом прогнозирования ситуации и функцией Stop&Go (т.е. возможно торможение автомобиля до полной остановки) теперь дополнен ассистентом движения в «пробках». Для круиз-контроля АСС используется особый «дальнобойный» радар Long Range: дальность работы до 250 м, шесть лучей вперед и один луч вверх для позиционирования себя и понимания высоты объектов перед собой.

Наконец, присутствует и система контроля рядности движения, которая умеет не только сигнализировать о пересечении линии разметки, то также и самостоятельно подправлять автомобиль в рамках своего ряда – к примеру, при включении контроля рядности и адаптивного «круиза» АСС по Бориспольской трассе можно ехать почти без руля. Уточнение «почти» обязательно: пару раз выровняв автомобиль в рамках своего ряда, система все-таки попросить вернуть руки на руль под угрозой отключения. И это еще не весь перечень вспомогательных систем! Вопрос – как всем этим управлять, успевать обрабатывать данные, принимать решения? В данном случае используется отдельный блок управления JII21, который также известен как… zFAS, о котором я писал ранее: ну вот и привет автономное будущее, твои шаги уже слышны.

Индикация контроля рядности (работает на основе камеры в верхней части лобового стекла) – двумя зелеными полосками. Система активируется на скорости выше 60 км/ч и в целом работает неплохо, однако порой не может принять обочину за край своего ряда. Адаптивный «круиз» (работает на основе дальнобойного радара) умеет разгонять и тормозить автомобиль, поддерживать заданную дистанцию. Плюс есть система помощи при езде в «пробке» (тогда задействованы и датчики-радары, и камера): Volkswagen Touareg может неспешно следовать за автомобилем впереди, плавно разгоняясь и притормаживая. Конечно, такой комплекс технологий потребовал многочисленных датчиков.

Цены и конкуренты

Новый Volkswagen Touareg пока представлен в Украине только в одном исполнении по технике: 3-литровый турбодизель V6, 8-ст. «автомат», полный привод 4MOTION. В ближайшем будущем должны стартовать продажи бензинового 3-литрового Volkswagen Touareg мощностью 340 л.с., причем, потенциально эта версия оказывается дешевле дизеля примерно на $12 тыс., однако все зависит от новых законов и акцизов: это не к подорожанию бензиновой версии, а наоборот – дизельные версии автомобиля могут подешеветь. А еще для Volkswagen Touareg на некоторых рынках предлагает 2-литровый 250-сильный бензиновый мотор, но планов его поставки в Украину нет. Зато есть планы на поставку мощнейшего 4-литрового мотора V8 TDI, который является ближайшим родственником мотора Audi SQ7. Однако на текущий момент я оперирую ценами только на дизельные версии V6 3.0 TDI. А вот в вопросах оснащения выбор есть: четыре исполнения, плюс опции поштучно.

Гамму открывает основная версия Touareg: салон Innovision Cockpit, ЖК-панель приборов Active Info Display, серебристые рейлинги, светодиодные LED-фары (ближний/дальний свет), тканевая обивка сидений, серебристая отделка салона Cortina Silber Matt, система Front Assist, адаптивный «круиз» ACC, контроль рядности движения Lane Assist, выбор профиля езды, системы курсовой устойчивости ESP, электронная блокировка дифференциала EDS, камера заднего вида, датчики парковки, пакет Offroad и защита моторного отсека, безключевое отпирание дверей, 2-зонный «климат», многофункциональный руль с кнопками, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, поддержка App-Connect (подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto), мультимедийная система Discover Premium (15-дюймовый сенсорный дисплей, DVD, объемная трехмерная навигация, управление голосом и жестами), 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Ф-у-у-х… Здесь обозначены только самые важные пункты, а реально список оснащения даже базовой версии больше раза в два. Минимальная цена Volkswagen Touareg – от 2 млн. грн. или около $72 тыс. Но уточню, что обещанная минимальная цена на бензиновую версию V6 заметно ниже – от $59 тыс.

На ступеньку выше расположены три специальных исполнения: Ambience, Elegance, R-Line. Два первых варианта – Ambiance и Elegance – добавляют к «базе» следующее: проекционный дисплей, матричные светодиодные фары, сиденья ergoComfort, кожаную отделку салона, расширенную хромированную отделку, пр. Ключевая разница между ними – в отделке салона (дерево или алюминий) и различных колесных дисках. Поэтому оба варианта и оцениваются одинаково – от 2,29 млн. грн. или около $82 тыс. А вот исполнение R—Line стоит особняком: минимум хрома, свой «спортивный» бампер и накладки на дверях в стиле R-Line, салон украшен алюминием и стальными накладками на педалях, оригинальный руль R-Line, 19-дюймовые колесные диски. Плюс исполнение R-Line имеет все вышеописанное оснащение, характерное для вариантов Ambiance и Elegance. Логично, что Volkswagen Touareg R—Line оказывается самым дорогим – от 2,34 млн. грн. или около $84 тыс.

Но тестовый автомобиль еще дороже: около 2,65 млн. грн. или $95 тыс. За что? В данном случае речь идет о Volkswagen Touareg Ambience с рядом дополнительных опций: пневматическая подвеска и подруливающие задние колеса (90 тыс. грн.), цвет «черный перламутр» (28 тыс. грн.), 19-дюймовые колесные диски Tirano (27 тыс. грн.), сиденья с массажем и вентиляцией (40 тыс. грн.), система ночного виденья (57 тыс. грн.), пр.

Сегодня большинство Volkswagen Touareg, представленных в салонах – это дизельный мотор и средние версии Ambience или Elegance плюс опции. Белый автомобиль оценен в 2,5 млн. грн.: относительно тестового – здесь нет системы ночного виденья и вентиляции сидений, хотя «пневма» на месте, а темное дерево мне нравится даже больше светлого. Серый автомобиль за 2,4 млн. грн. потерял еще и пневматическую подвеску (шайбы «пневмы» уже нет), но приобрел большие роскошные колесные диски. Базовый Volkswagen Touareg можно увидеть только в конфигураторе: на момент подготовки материала в Украину был завезен лишь один такой автомобиль. Базовый салон – с маленьким дисплеем, кнопками «климата», стрелочными приборами – к нам вовсе не поставляют и это правильно: иначе потеряется весь «вау»-эффект от салона Innovision Cockpit. Бензинового мотора 2,0 л 250 л.с. в планах для Украины нет. Средняя цена Touareg сейчас – 2,1-2,5 млн. грн. или $75-90 тыс.

А подобный уровень цен означает, что Volkswagen Touareg окончательно переходит в класс SUV-премиум: Audi Q7 и Audi Q8 (скоро расскажу), новый BMW X5, Mercedes GLE, Volvo XC90. Конечно, если высчитывать соотношение комплектации и цены автомобиля, то я уверен, что Volkswagen Touareg будет лидером. Плюс Volkswagen Touareg может предложить и другие плюсы кроме цены: широкая дилерская сеть Volkswagen по всей Украине, увеличенная гарантия, относительно низкая стоимость обслуживания и ремонта. Да и вообще: возможно, кто-то просто хочет получить высококлассный автомобиль, но не хочет привлекать к себе внимание премиум-маркой во избежание очередных разговоров соседей и коллег по работе.

Но все равно не покидает чувство, что Volkswagen Touareg должен находиться на полкласса ниже: средний ценник $60-70 тыс., конкуренция с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, хорошо-оснащенными BMW X3 и Audi Q5, семейными кроссоверами Infiniti QX60 и Lexus RX. Потому что в таком случае Volkswagen Touareg явно будет «в дамках»: против одних – повадки на асфальте, против других – простор салона, против третьих – проходимость на бездорожье. При этом «сила имени» и эффектность восприятия от автомобиля уже примерно сравнима либо находится на стороне Volkswagen Touareg.

Сейчас ценник Volkswagen Touareg определяет его в самый центр сегмента SUV-премиум: может чуть дешевле конкурентов, но мне кажется, что здесь покупатель готов переплатить за имя. А вот если Volkswagen Touareg немного опустится по цене – то либо вступит в конкуренцию с автомобилями других классов (и на их фоне будет выглядеть выигрышно), либо разница в деньгах с моделями SUV-премиум будет такова, что часть покупателей все-таки подумают «а зачем платить больше».

Стоимость содержания

Кажется, паспорт обещает какие-то нереальные цифры для 5-метрового 2-тонного автомобиля. Но в городе я постоянно ездил с расходом 10-10,5 л на 100 км пробега. При спокойной езде и без пробок удавалось получить даже около 8 л на 100 км, хотя пробки и динамичный стиль езды ожидаемо поднимали расход – примерно 12 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч удавалось привозить даже меньше «паспорта»: при скорости 80-90 км/ч удается получить расход 5,5 л на 100 км. При скорости 110-120 км/ч расход возрастал до 6,5-7 л на 100 км, что все-равно откровенно немного для столь крупного автомобиля.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Однако для нового Volkswagen Touareg на платной основе (около 70 тыс. грн.) доступна расширенная гарантия – четыре года или 120 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание следует проводить раз в год или 15 тыс. км. Минимальное ТО обойдется примерно в 4,5 тыс. грн., большое ТО потребует около 9,3 тыс. грн. Точная стоимость ТО зависит от конкретного дилера и объема выполняемых операций с автомобилем.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Новый Volkswagen Touareg недавно прошел стандартную программу испытаний Euro NCAP и, конечно, показал себя отличником – максимальная оценка «5 звезд». Однако есть неприятный нюанс: грудная клетка водителя и переднего пассажира подвержена риску повреждения практически при всех типах ударов, кроме бокового удара с другим автомобилем. И лишь многочисленные системы помощи водителю (авто-торможение, контроль рядности, распознавание пешеходов) позволило повысить общую оценку автомобиля и все-таки взять заветные пять звезд.

В итоге

Итоги таковы, что я рискую остаться без тестовых автомобилей Volkswagen. Но все же: в текущий момент Volkswagen Touareg выглядит переоцененным и с непонятным определением класса. Он будто заходит в премиум-класс, но все время сам себя одергивает и пугается – потому что в концерне VW AG за полноценный «премиум» отвечают другие марки и Touareg по статусу не позволено «прыгнуть выше головы».

Поймите правильно: у нового Volkswagen Touareg очень хорошая техника, этот автомобиль технологически без проблем соответствует титулу «премиум». Проблема в том, что объективно соответствуя этому титулу, он не подкрепляет все это субъективным восприятием. Я без проблем проголосую за Volkswagen Touareg двумя руками, но только после того, как автомобиль заметно подешевеет. Благо, предпосылки к этому есть: осенние законы и старт продаж бензиновых версий.

Плюсы:

+ Хорошо едет всегда: комфорт и управляемость, динамика и расход, легкое бездорожье

+ Отличная техника: «пневма» и подруливающие задние колеса, фары IQ.Light и ночное виденье

+ Вау-эффект от салона Innovision Cockpit

Минусы:

— Общее несоответствие восприятия класса автомобиля и его цены

— В любом режиме и ездовом профиле – заминка при резком старте/ускорении

Технические характеристики Volkswagen Touareg V6 TDI

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,878 х 1,894 х 1,709 м

Колесная база – 2,9 м

Клиренс – 148-258 мм (пружинная подвеска 215 мм)

Багажник – от 470-810 л (5 мест) до 1 800 л (2 места)

Грузоподъемность – 850 кг

Снаряженная масса – 2 070 кг (тестовый автомобиль) или 1995 кг (на пружинной подвеске)

Мотор – турбодизель, V6, 3,0 л

Мощность – 286 л.с. при 3 500-4 000 об/мин

Крутящий момент – 600 Нм при 2 250-3 250 об/мин

Удельная мощность и момент – 138 л.с. на 1 т; 290 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод с межосевым дифференциалом

Трансмиссия – 8-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 6,1 с

Максимальная скорость – 235 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Alenza 001 255/55R19

Минимальная цена автомобиля – около 2 млн. грн. (около $72 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 2,67 млн. грн. (около $95 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Порше Украина, отделение Volkswagen