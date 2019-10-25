Первый взгляд на Volkswagen Golf 8: легенда сегодняшнего дня





Вчера вечером состоялась мировая презентация нового поколения Volkswagen Golf – одного из самых известных и популярных автомобилей в мире. Традиционно для себя, Golf старается задавать новые правила в своем классе, прежде всего – в инновационных двигателях и ультрасовременных технологиях. Итак: знакомимся с Volkswagen Golf 8 в статике, размышляя о наступившем «сегодня» и грядущем «завтра».

Volkswagen Golf 8: инновации – в каждом поколении

Для того, чтобы осознать важность Volkswagen Golf для автомобильной индустрии, обязательно следует изучить историю модели в целом. Первый Volkswagen Golf появился в далеком 1974 году и фактически задал тренд массового автомобилестроения вплоть до нынешних времен: передний привод, поперечное расположение мотора и КПП. Конечно, подобный рецепт создания автомобиля в то время уже встречался. Однако масштабность компании Volkswagen, помноженная на качество и неприхотливость автомобиля сделали первенца крайне успешным на рынке: было выпущено 7 млн. экземпляров автомобилей Golf и Jetta (в тот момент модель Jetta была теснее привязана к семейству Golf, в зачет шел общий результат). Второе поколение Volkswagen Golf дебютировало в 1983 году и сделало ставку на эволюционное развитие заложенных ценностей: больше размер и простор внутри, качественнее отделка салона, лучше оснащение. Результат – 6,3 млн. автомобилей.

Третье поколение Volkswagen Golf, дебютировавшее в 1991 году, кардинально изменило стиль: от угловатого кузова в сторону округлых и мягких форм. Также особая ставка была сделана на безопасность: к примеру, «третий» Golf получил фронтальные подушки безопасности в качестве стандартной комплектации. А еще в этом поколении появилась версия VR6. Итоговый результат: 4,8 млн. проданных автомобилей. Спустя шесть лет – в 1997 году – дебютирует Volkswagen Golf четвертого поколения, который запоминается аккуратным и лаконичным стилем. Однако особенность Volkswagen Golf 4 была не только в дизайне, но также и в использованных технологиях: первые моторы FSI, версия R32 с коробкой DSG, пр. Всего было выпущено 5 млн. автомобилей.

В 2003 году дебютировал «пятый» Volkswagen Golf, который был создан под знаком технологического рывка вперед: независимая задняя подвеска, 7-ступенчатая DSG, отличная отделка салона, масса инновационного оснащения для своего времени. Автомобиль прожил короткую жизнь – до смены поколения в 2008 году было выпущено 3,4 млн. экземпляров. Но оказался настолько прогрессивным, что стал основой для следующего поколения модели: в 2008-м дебютировал Volkswagen Golf 6. Который, в итоге, завоевал титул «World Car of the Year 2009» и разошелся по миру тиражом в 2,85 млн. единиц. Наконец, 2012 год подарил нам Volkswagen Golf 7: новинка была построена на модульной платформе MQB, ставшей основой для большинства моделей Volkswagen. А общее развитие автомобиля происходило под идеей облегчения конструкции: в среднем все версии Volkswagen Golf полегчали на 100 кг относительно аналогичных в прошлом поколении модели.

Восьмой Volkswagen Golf на фоне предшественников: за 45 лет истории модели сегодня уже выпущено около 35 млн. автомобилей всех поколений. Интересная деталь: широкая задняя стойка трансформировалась и менялась согласно общему дизайну каждого поколения, но никогда не исчезала вовсе: это самый узнаваемый дизайн-элемент Golf-а.

Volkswagen Golf 8 – привычный дизайн, новые технологии

Как видите на первых фото, внешность нового поколение Volkswagen Golf наследует уже известные модели, сохраняется привычный стиль: явное деление двух объемов (моторный отсек и салон), низкий капот, почти вертикальная задняя часть. В деталях новинки одновременно прослеживаются черты разных предшественников. К примеру, в форме бокового остекления с небольшим треугольным передним окошком угадывается «седьмой» Golf. А вот горизонтальная плечевая линия выглядят намеком на Volkswagen Golf 6. Наконец, широкая задняя стойка крыши – это про все Golf-ы сразу.

Автомобиль построен на платформе MQB: в нее изначально был заложен огромный потенциал для развития. Представители Volkswagen заявляют, что ежегодно на платформе MQB производится 3,4 млн. автомобилей под брендом Volkswagen или даже 5,1 млн. автомобилей – если говорить Группе Volkswagen в целом (добавляем Audi, SEAT, Cupra, Skoda). Поэтому все перемены, которые сейчас закладываются в новый Volkswagen Golf 8 – это также перемены на будущее для огромного числа автомобилей разных брендов. Но здесь, скорее, речь идет о переменах в технологиях. Поскольку размеры, общий стиль, позиционирование и класс кардинально не изменились: это эволюционное развитие Volkswagen Golf в рамках класса имени себя – «гольф»-класса.

Новый «восьмой» Volkswagen Golf – 5-дверный хэтчбек (3-дверки больше не будет), который сохранил свое позиционирование и остался в примерно прошлых габаритах: длинна – 4284 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1456 мм, колесная база – 2636 мм. Однако даже во внешности можно искать высокие технологии. Прежде всего, речь идет о фарах и фонарях.

Так, новинка получила фары IQ.LIGHT – технология матричных светодиодных фар, которая в прошлом использовалась на моделях Touareg и Passat, теперь приходит в «народный класс». Речь идет о фарах LED Matrix, которые могу подстраивать световой пучок в зависимости от текущей ситуации на дороге. Каждая фара состоит из 22 светодиодов: ближний/дальний свет, указатели поворота, габариты, подсветка поворотов. Благодаря использованию разных светодиодов, удается реализовать около десятка разных функций освещения.

Задние фонари также построены на светодиодах и могут менять свой рисунок. К примеру, указатели габаритов и направления поворота выполнены в виде горизонтальных полос. А стоп-сигнал загорается в виде пары коротких вертикальных рисок. Данное решение призвано привлекать больше внимания водителя, который едет в автомобиле позади: больше внимания – быстрее реакция и более раннее нажатие на педаль тормоза, что позволяет выиграть тот самый «последний метр» в тормозной дистанции.

Живьем новый Volkswagen Golf выглядит в разы лучше, чем на фирменных фото: нет грусти в передних фарах. Зато внутри есть 22 светодиода, которые могут включаться в произвольной комбинации, формируя разный световой пучок. Фонари также меняют рисунок в зависимости от функции. Однако фары и фонари – это лишь начало. Ведь основные технические перемены скрыты внутри автомобиля: в салоне и под капотом.

Салон в стиле «больше дисплеев», гамма моторов в стиле «больше гибридов»

Если внешний дизайн эволюционировал в привычном ключе, то салон изменился радикально. Встречайте концепцию Innovision Cockpit, которая уже знакома по Touareg: два дисплея, выстроенных по горизонтали и объединенных между собой. Новое поколение Volkswagen Golf отныне «по умолчанию» получает ЖК-дисплей вместо традиционных приборов: диагональ 10,25” и несколько вариантов отображения информации. Рядом расположен центральный сенсорный дисплей: диагональ 8,25” или 10”, он-лайн сервисы, навигация, аудиосистема, настройки автомобиля, пр. А также – управление климатом. Хотя стоп, успокойтесь: пару климатических кнопок осталось. Под дисплеем расположены сенсорные кнопки-ползунки для регулировки температуры, причем по двойному сплошному клику они же открывают доступ к подогреву сидений. Также сохранился отдельный регулятор громкости – но, снова-таки, в виде сенсорного ползунка-полоски. А еще изменилась фурнитура: вместо поворотного включателя света отныне используется площадка с парой сенсорных кнопок, рычаг «автомата» превратился в небольшой джойстик, который напоминает актуальное поколение Porsche 911.

Есть и другие перемены. Отныне для Volkswagen Golf 8 в качестве максимальной аудиосистемы предложен комплект Harman Kardon суммарной мощностью 400 Вт. Предусмотрен голосовой помощник, проекция данный на лобовое стекло, функция IQ.DRIVE – это расширенные возможности системы Travel Assist, которая отныне может управлять автомобилем на скорости до 210 км/ч, проходить повороты, тормозить при необходимости. Наконец, Volkswagen Golf получил технологию Car2X с 800-метровым рабочим диапазоном – и последнюю инновацию сложно переоценить. Такими силами и масштабами, которыми обладает Группа Volkswagen, данная технология может стать массовой. Автомобили смогут общаться между собой, заранее предупреждая о возможной опасности. Конечно, все это задел на будущее. Но это будущее уже не «где-то там далеко», а это завтрашнего дня, которое создает автомобиль дня сегодняшнего – понимаете? Зафиксируйте себе день, когда данная технология начала свой переход из «теории» в «реальность».

Интерьер с концепцией Innovision Cockpit задает впечатление будущего, которое вдруг взяло и наступило: два дисплея, минимум физических кнопок, «рисованные» виртуальные приборы, миниатюрный джойстик «автомата». Оснащение, технологии, системы как будто тоже пришли к нам из ближайшего будущего: автомобиль реально задает новые стандарты класса – это не красивые слова, а реальность. Хотя кардинальных перемен в вопросах простора салона или объема багажника нет: это и невозможно при сохранении примерно прежних габаритов. Но улучшения по мелочам есть: к примеру, сзади появилась отдельная зона климата и подогрев сидений.

Наконец, пару слов о силовых агрегатах. В целом для Volkswagen Golf 8 обещана широчайшая линейка моторов мощностью 90-300 л.с.: бензиновые («TSI»), дизельные («TDI»), газовые («TGI»), гибриды («eTSI» и «eHybrid»). Наибольшего внимания заслуживают как раз последние – новинка получает суммарно пять гибридных версий. Во-первых, три мотора по технологии «mild hybrid»: 48-вольтный стартер-генератор с ременным приводом и небольшая батарея литий-ион. Данная разработка доступна для моторов 1,0 л (110 л.с.) или 1,5 л (130 л.с. и 150 л.с.), обязательно в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Во-вторых, две версии с технологией «eHybrid»: бензиновый 1,4-литровый двигатель, электромотор, 6-ступенчатая трансмиссия DSG, тяговый аккумулятор на 13 кВтч. В зависимости от настроек, данная гибридная техника может выдавать 204 л.с. («eHybrid») или даже 245 л.с. («GTE»).

Также будут предложены и более привычные варианты. К примеру, базовым мотором назначен 3-цилиндровый 1-литровик мощностью 90 л.с., в качестве трансмиссии может выступать обычная «механика» (тогда сохраняется традиционный рычаг на центральной консоли, но с МКПП невозможно получить технологию «mild hybrid»). Автомобиль по умолчанию получает передний привод, но также опционально будет предложен полный привод 4MOTION. Аналогичная ситуация и с комплектациями: изначально новинка запускается в исполнениях Golf, Life, Style, R-Line. На презентации была показана версия GTE. А в перспективе – ждем исполнения GTI, GTI TCR, GTD, R.

Сегодня версия GTE (белый автомобиль) является едва ли не флагманом модельного ряда: предлагая интересную технику, этот автомобиль еще и выглядит красивее всех. Даже при сравнении с Volkswagen Golf R-Line (зеленый автомобиль). Однако гибриды – что обычные (eTSI), что подзаряжаемые (eHybrid) – пока под вопросом для Украины.

Вместо итогов: до новых встреч?

Интересный нюанс – новый Volkswagen Golf уже заявлен к участию в международном конкурсе «Автомобиль года 2020», хотя отбор претендентов-участников происходил заранее, модель тогда еще не была презентована. Но компания Volkswagen уверяет, что успеет начать производство нового Golf до конца года: первые клиенты должны получить свои автомобили в декабре. Примерно в это же время пройдут и первые тест-драйвы для СМИ – если все пойдет по плану, то к концу года смогу рассказать о Volkswagen Golf 8 не только «в статике», но и «в динамике». Наконец, пару слов о поставках и начале продаж в Украине: первые экземпляры Volkswagen Golf 8 должны приехать к нам осенью следующего года. Украинские комплектации, моторы, цены станут известны ближе к началу продаж.

Первое знакомство с новинкой оказалось насыщенным информацией, но оставило после себя ряд вопросов – прежде всего о том, как едут гибридные моторы и будут ли они представлены в Украине. Поэтому я не говорю Volkswagen Golf 8 «прощай», но говорю «до новых встреч».