Тест-драйв Volkswagen Touareg V6 TSI: 340 «лошадей» и пакетные версии





ТОП-5 вопросов (и ответов) про новые варианты кроссовера Volkswagen Touareg. Ведь с нашей прошлой встречи прошло два года – и за это время автомобиль… подешевел! Все благодаря специальным пакетным комплектациям. А еще впервые в руки попал вариант с бензиновым мотором V6, да плюс изменения по мелочам… Словом, снова есть о чем рассказать.

Стоп, что за «пакетные версии»?

Вот первый обзор кроссовера Volkswagen Touareg – и глобально с тех пор гамма версий не изменилась: 3-литровые моторы V6 (бензин или дизель), комплектации Touareg, Ambience, Elegance, R-Line. Добавилась модификация V8 с огромным 422-сильным дизелем – но оставим ее на будущее для возможной отдельной статьи. Кроме того, добавились «пакетные версии»: набор определенного оборудования, наиболее востребованного у покупателей, которое предлагается по очень заманчивой цене. Так, для стартовой версии Touareg предложен пакет Silver, комплектации Ambience и Elegance получают пакет Gold, покупатели автомобиля в исполнении R-Line могут выбрать пакет Gold или Platinum, а для ТОП-версия V8 TDI предложен пакет Platinum.

Что все это значит? К примеру, тестовый автомобиль представлен в комплектации Ambience, которая изначально предлагает: матричные светодиодные фары, сиденья ergoComfort, салон Innovision Cockpit с парой больших дисплеев (12,3” и 15,3”), проекцию на лобовое стекло, кожаную обивку, адаптивный круиз-контроль, пр. Плюс добавлен пакет Gold: 20-дюймовые колесные диски Braga (или подобные), системы Side Assist и Line Assist, доводчики дверей, пакет памяти настроек сидений, пневматическая подвеска, подруливающая задняя ось, цвет «металлик» или «перламутр» на выбор. Если заказывать все эти опции в одном пакете, то итоговая выгода составит более 340 тыс. грн. (или $12 тыс.) относительно цен за эти же опции поштучно – и эта выгода заложена в итоговую цену.

Так, тестовый автомобиль с бензиновым мотором 3,0 л V6, в комплектации Ambience с пакетом Gold, стоит порядка 2,01 млн грн. или чуть меньше $71 тыс. – против стандартной цены порядка $83 тыс. ранее. Вот как работают «пакетные комплектации». Ну что, интересно?

Стоит меньше – а выглядит лучше! Кроссовер Volkswagen Touareg с оригинальным цветом Sechura Beige и на 20-дюймовых дисках визуально стал и «легче», и «дороже» относительного прошлого тестового автомобиля. Хотя поводы для критики во внешности по-прежнему есть: почему через боковые решетки в бампере видно трубки омывателя фар? А вот поводов для критики салона уже практически нет: концепция Innovision Cockpit с парой цветных дисплеев, удобные сиденья с возможностью регулировки даже ширины боковой поддержки, красивая бежевая обивка с контрастными серо-синими вставками. И, наконец, новый руль с сенсорными кнопками – он явно выглядит и воспринимается «круче» прошлого. Мне по-прежнему не нравится строчка по пластику да открытые «ямы» подстаканников, но все это стирается на фоне общего благоприятного восприятия от светлого салона. Простор был и раньше. Равно, как и широкие возможности настройки заднего дивана – угол наклона спинки, сдвигание вперед/назад. Багажник огромен, предусмотрены кнопки электропривода крышки и опускания задней части для облегчения погрузки. Тестовый автомобиль был представлен в средней комплектации Ambience с доп-пакетом Gold: один из самых популярных вариантов у покупателей.

С тестовым авто понятно. А вот «база» наверняка примитивно-простая?…

Ну, признаться, к третьему поколению Volkswagen Touareg вообще слабо применимы слова «примитивно» и «просто». Ведь уже со стартовой версии покупатель получает: LED-фары (все также светодиодные, но не матричные), систему контроля рядности движения, камеру заднего вида, 2-зонный «климат», выбор профиля езды, навигационную систему Discover Pro, 18-дюймовые легкосплавные диски, пр. Пакет Silver добавляет к этому следующее: кожаный салон Vienna ergoComfort, 19-дюймовые колесные диски Osorno, пакет памяти настройки сидений, а также пневматическую подвеску. Итоговая выгода для данного оснащения в рамках пакета Silver составляет более 180 тыс. грн. или порядка $6,5 тыс.

Наконец, максимальную выгоду – порядка 480 тыс. грн. или почти $17 тыс. – можно получить при заказе пакета оснащения Platinum для комплектаций R-Line и V8. Кстати, пакет Platinum интересен смесью высоких технологий и оснащения для комфорта. Так, здесь можно встретить пневматическую подвеску Pro с функцией активной стабилизации кренов, систему ночного видения Night Vision, а рядом в списке оснащения значатся сиденья с массажем и вентиляцией. В итоге: пакет Platinum – это для покупателей-«максималистов».

Специально покажу автомобили в начальных версиях: проще фары и фонари (но по-прежнему LED), минимум хрома, черный низ бамперов. В салоне внимание привлекают стрелочные приборы с 7-дюймовым дисплеем между ними, да центральная консоль – кнопки «климата» и 9,2-дюймовый дисплей: «традиционалисты» будут рады. Зато теперь даже базовый Volkswagen Touareg (с пакетом Silver) сразу идет на «пневме»! Подобный автомобиль обойдется в 1,6-1,7 млн. грн. или порядка $56-60 тыс. – а раньше, без учета пакетного предложения, он стоил бы $63-66 тыс. Точная цена зависит от финального перечня опций – кстати, «ДА»: к вышеперечисленным пакетам оснащения можно еще добавлять желаемые опции поштучно. И еще интересный нюанс: стартовым двигателем сегодня для Touareg-а в Украине является турбодизель V6 на 231 л.с.: никаких 4-цилиндровых моторов даже для начальных версий. Хотя поводом для разговора стал не 3-литровый дизельный V6, а совершенно другой 3-литровый мотор – бензиновый и 340-сильный.

Да-да, что на счет бензинового мотора? Едет как?

Главной переменой в данном тестовом автомобиле стал бензиновый 3-литровый турбомотор: 340 л.с. мощности и 450 Нм момента в широчайшем диапазоне (1340-5300 об/мин). Главная перемена, но не единственная. Так, бензиновые версии Volkswagen Touareg относительно дизельных V6 получают еще и увеличенные тормоза. Кроме того, версия с бензиновым V6 является самой легкой в гамме модели – 2020 кг. Наконец, нынешний тестовый автомобиль получил 20-е диски с меньшим профилем шин относительно толстых 19-х колес в прошлом.

Все это сделало Volkswagen Touareg спорткаром? Пожалуй, нет – в его характере по-прежнему главную роль играет комфорт. Даже уменьшение профиля шин (теперь 285/45R20 против 255/55R19 ранее, модель шин одинаковая) не сказалось на ощущении общей мягкости хода. Ямы и заплатки растворяются в подвеске, нет продольной или поперечной раскачки, отсутствуют какие-либо удары или тычки в подвеске. Да еще и звукоизоляций хороша: едешь в тишине и покое. Пожалуй, лучше может быть лишь представительский седан или премиум-кроссовер с ценником в 2-3 раза больше. Правда, признаться, в поворотах есть крены кузова. И признаться (да, еще раз) – они окончательно не уходят даже в «спорт»-режиме. Вот вроде и автомобиль присел на пневмо-подвеске, вот и «автомат» держит передачу пониже (а порой и две) – но все равно Volkswagen Touareg не превращается в спорткар. Хотя возможно и не надо. Эх, похоже я окончательно старею, но мне нравится тот баланс между комфортом и подвижностью, который дает этот автомобиль.

Во многом – как раз благодаря бензиновому турбомотору. В прошлом дизель запомнился провалом, паузой, заминкой между нажатием педали акселератора и реакцией двигателя. А в бензиновом варианте этого практически нет! Уже со старта, с 1-1,2 тыс. об/мин приходит какая-то тяга, начинается разгон и ускорение. На отметке в 1,5-2 тыс. об/мин двигатель выходит на «полку» максимально крутящего момента и уверенно разгоняет автомобиля: хоть с места, хоть на ходу, но запас тяги есть всегда. Наконец, этот V6 умеет «выкручивать» 5-6 тыс. об/мин с пронзительным высокочастотным ревом выхлопной системы – кажется, будто оседлал вулкан, внутри которого работает огромная бор-машина дантиста: недурно «сверлит»!

Шикарный мотор нашел идеальную пару в виде полноценного 8-ступенчатого «автомата» ZF и «железного» полного привода на основе полноценного межосевого дифференциала. Никаких рывков при переключениях, никаких перегревов муфты при стартах с места или копании в грязи. Хотя на бездорожье советую осторожничать: все-таки, жалко бамперов, выкрашенных в красивый цвет Sechura Beige («металлик» уже включен в пакет Gold, но как опция он стоит 42 тыс. грн, ага). Если на каком-нибудь пикапе типа Toyota Hilux привык «валить ходом», то кроссовер Volkswagen Touareg требует ехать осторожно и «пошагово». Хотя в таком режиме он может заехать далеко – все-таки максимальный клиренс 258 мм плюс пакет «Off-Road» с толковой настройкой электроники: плавные реакции на нажатие педали акселератора, имитация блокировок…

Снова упомяну прошлую статью про Touareg: платформа MLB, алюминиево-стальной кузов, пневматическая подвеска, поворотная задняя ось. А еще упомяну Audi A7 Sportback: именно там впервые повстречал 3-литровый бензиновый турбо-V6 на 340 «лошадей» (только в отличие от Audi, здесь к мотору пристыкована традиционная трансмиссия). Кажется, для большого кроссовера лучше подходит турбодизель с более высоким крутящим моментом, но я буду хвалить и рекомендовать бензиновый мотор. Ведь реальность такова, что современные дизели зажаты в очень небольшом диапазоне оборотов максимального крутящего момента, а все что ниже или выше – будто «обрубает». На этом фоне бензиновый турбо-мотор обеспечивает больше гибкости в характере: у него есть разная тяга на разных оборотах (но тяга есть всегда), здесь шире сам используемый диапазон оборотов и возможностей мотора. Результат: минимальные, почти отсутствующие задержки при педалировании «на низах» и высокая мощность на «верхах». Щелк – и я получил реальный замер 0-100 км/ч за 5,7-5,8 секунды: быстрее паспорта! Причем такой результат дается очень легко и его можно повторять несколько раз подряд. Тестовый автомобиль был оснащен пневматической подвеской и системой подруливания задних колес, плюс выбор различных режимов езды и 8-ст. АКПП – настоящий «универсал» по своей сути!

Все хорошо, но сколько ест 3-литровый бензиновый турбо-V6?

Да в рамках приличия – как для мощности в 340 л.с. и такой динамики на 5-метровом 2-тонном кроссовер с постоянным полным приводом. Так, усредненный городской расход топлива составляет 13-14 л на 100 км пути – это уровень таких же больших 5-метровых кроссоверов, но с моторами мощностью на 100 л.с. меньше и динамикой разгона 0-100 км/ч примерно за 8,5-9 секунд. Конечно, если вы будете «топить» и/или на маршруте будет много пробок, то расход возрастет до 15-16 л на 100 км. Но также отмечу, что при аккуратном стиле езды потребление топлива можно сильно уменьшить – мой минимум был чуть ниже 11 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастает примерно до 7,5-8 л на 100 км.

В целом подобные цифры – это очень хороший результат как для столь крупного и мощного автомобиля. Конечно, относительно прежнего дизельного варианта Volkswagen Touager (286 л.с.), бензиновый автомобиль потребляет больше топлива: в городе – плюс 3 л, на трассе – плюс 1 л на каждые 100 км. Но это справедливая плата за более высокую мощность и отзывчивость мотора. Тем паче, что бензиновый 340-сильный автомобиль дешевле дизельного 286-сильного на 46 тыс. грн. – разница окупится примерно через 90-100 тыс. км пробега.

Да, я специально поставил это фото – расход топлива 11,3 л за реальный 20-километровый маршрут по Киеву: с левого на правый берег, через Мост Патона, затем Набережная, Подол, и финиш в районе КПИ-Шулявки. Для тех, кто не в курсе: нет, это далеко «не тепличный» маршрут – тут есть и прямые магистрали, и развязки, и мелкие улицы, и немало светофоров. Если повезет с трафиком, да в основном будете ездить по магистралям с минимальным количеством светофоров, то в городе можно и вовсе «привозить» порядка 10,5-11 л на 100 км пути. А на трассе помогает многоступенчатый «автомат»: во время установленной скорости (без обгонов, ускорений, пр.) автомобиль едет на 7-8 передаче – и тогда на тахометре видишь 1,5 тыс. об/мин.

В итоге: стало лучше?

Операция «реабилитация» прошла успешно. Вот этот мощный бензиновый автомобиль красивого бежевого цвета, да с аналогичным салоном, воспринимается на полголовы лучше, нежели первый дизельный Touareg, с которого началось знакомство с моделью. Еще два года назад я отмечал, что у модели Volkswagen Touareg отличная техника и великолепный комфорт. Но субъективное восприятие автомобиля – из-за поведения мотора, внешнего вида, нюансов отделки салона – не дотягивало до установленного уровня цен.

А теперь получилось все наоборот: мощный бензиновый автомобиль едет лучше, отлично выглядит снаружи и роскошен внутри – а стоит меньше. Наконец Volkswagen Touareg третьего поколения стал тем, чем он должен был стать изначально: высококлассный автомобиль за адекватную цену. Поэтому на ключевой вопрос «теперь можно брать?» я уверенно отвечу – не просто «можно, а даже «нужно». И желательно – с бензиновым турбо-V6.

Технические характеристики Volkswagen Touareg V6 TSI Ambience Gold

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,88 х 1,98 х 1,71 м

Колесная база – 2,9 м

Клиренс – 148-258 мм (регулируется пневматической подвеской, стандартно 200 мм)

Багажник – от 810 л (5 мест) до 1 800 л (2 места)

Грузоподъемность – 770 кг

Снаряженная масса – 2 020 кг

Мотор – бензин, турбо, V6, 3,0 л

Мощность – 340 л.с. при 5 300-6 400 об/мин

Крутящий момент – 450 Нм при 1 340-5 300 об/мин

Удельная мощность и момент – 168 л.с. на 1 т; 223 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод с межосевым дифференциалом

Трансмиссия – 8-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 5,9 с

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 11,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Alenza 001 285/45R20

Минимальная цена автомобиля – от 1,58 млн. грн. или около $55 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 2,01 млн. грн. или $70,8 тыс.