The Frame и The Serif: как телевизоры Samsung становятся частью интерьера

Компания Samsung начала продавать в Украине телевизоры The Frame и The Serif, которые входят в дизайнерскую линейку, появившуюся в модельном ряду производителя несколько лет назад. Её основная идея заключается в том, что телевизор может превратиться из чёрного прямоугольника в решение, которое будет дополнять интерьер, а не просто занимать полезное пространство. Давайте детальнее посмотрим, что предлагают пользователям The Frame и The Serif, и как они становятся частью интерьера. The Frame Эта модель начиналась в качестве концепта, который компания Samsung разрабатывала совместно с дизайнером Ивом Бехаром (Yves Béhar), но в итоге переросла в полноценный продукт. Более того, в Украину приехало уже второе поколение The Frame, в котором установлена панель QLED в трёх диагоналях: 43, 49, 55 и 65 дюймов.

В The Frame компания Samsung в первую очередь пыталась создать достаточно лаконичное решение, которое могло бы легко вписаться в окружающее пространство. И главным вдохновением при разработке модели стали картины в рамке. Сама идея кажется достаточно простой и как будто лежит на поверхности, учитывая прямоугольную форму телевизора, но для её реализации Samsung понадобилось создать несколько инженерных решений. Во-первых, это крепление без зазора No Gap Wall Mount, которое позволяет The Frame плотнее прилегать к стене, и для лучшей интеграции в интерьер это очень важно. Телевизор в оформлении под картину, свисающий на стене с традиционного кронштейна, выглядел бы просто нелепо. К счастью, в Samsung уделили этому достаточно внимания, поэтому The Frame действительно выглядит на стене как полотно, пусть и довольно массивное.

Во-вторых, обилие кабелей, которые неизбежно тянутся к телевизору, сразу бы выдали в The Frame его прямое предназначение, и тогда бы ни о какой интеграции в интерьер не могло быть и речи. Эту проблему в Samsung решили с помощью тонкого и почти прозрачного кабеля One Invisible Connection, который одновременно может передавать на экран видеосигнал и обеспечивать телевизору необходимое для работы питание. При этом стоит отметить, что и крепление без зазора, и «невидимый» кабель поставляются в комплекте с The Frame, так что их не нужно покупать отдельно. В-третьих, у The Frame сменная рамка, вернее можно поменять панели, которые создают имитацию деревянной рамы. Всего доступно шесть цветов: белый, чёрный, ореховый, светло – бежевый, бежевый и бордовый. С одной стороны, это позволяет сразу выбрать рамку под дизайн своего интерьера, с другой, если захочется его потом освежить, то панели можно просто поменять. Дисплей в The Frame имеет разрешение 4К и построен на основе матрицы QLED, которая обеспечивает отображение 100% цветового пространства DCI-P3 и контента в формате HDR10+. А за обработку изображения отвечает процессор Quantum 4K, который в режиме реального времени умеет масштабировать видео до разрешения 4К, используя машинное обучение для определения границ объектов, воссоздания текстур и шумоподавления.

Чтобы оживить экран, когда телевизор не используется, в Samsung реализовали режим «Картина», в который The Frame переходит автоматически сразу после выключения. Кроме доступных пользователю картинок, как говорится «из коробки», в телевизоре есть приложение «Art Store», в котором загрузить изображения произведений искусства можно по подписке. В нём находятся работы более 1200 известных художников и фотографов из крупнейших галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos и LUMAS. При этом в режиме «Картина» яркость и цвета изображения автоматически регулируются в зависимости от освещения в помещении с помощью соответствующего датчика. И хотя экраны QLED не выгорают при длительном отображении статической картинки, в телевизоре есть датчик движения, который выключает дисплей, когда в комнате никого нет, но делается это для экономии энергии. The Serif Первый The Serif известные французские дизайнеры мебели и фурнитуры, братья Ронан и Эрван Буруллек (Ronan & Erwan Bouroullec) создали для Samsung ещё в 2015 году. Тогда телевизор предлагался только в одном размере с экраном диагональю 40 дюймов. Вторая версия The Serif превратилась в целую линейку, в которой теперь представлено три модели с QLED экранами 43, 49 и 55 дюймов.

Дизайн модели по сравнению с первым релизом практически не изменился, братья Буруллек используют I-образную форму корпуса, которая обрамляет плоскую панель экрана. Дизайнеры специально старались уйти от традиционной для современных телевизоров формы, которая не очень хорошо вписывается в интерьер. В то же время, на первый взгляд крупная рамка The Serif, во-первых, формирует для телевизора подставку, а во-вторых, плоскость сверху, которую можно использовать в качестве подставки, например, для вазы или книг. На тыльной стороне этой модели можно увидеть тканевое полотно, которое прикрывает всё разъёмы, но при этом легко снимается. Это ещё одно интересное решение, которое раньше не встречалось в дизайне телевизоров.

В комплекте с The Serif идут четыре ножки, которые прикручиваются к нижней части корпуса. И в таком виде модель немного напоминает телевизоры 60х годов с их дизайном под мебель. Впрочем, это обманчивое впечатление, ведь, как и The Frame, The Serif имеет вполне современное оснащение с 4К экраном QLED, отображением 100% цветового пространства DCI-P3 и HDR10+. За обработку картинки и масштабирование отвечает всё тот же процессор Quantum 4K с поддержкой машинного обучения. Когда The Serif выключен, его дисплей тоже может оставаться активным, для этого предназначен режим Serif Ambient, в котором на телевизор может выводиться время, фотографии, заставки или работы современных художников и дизайнеров. Братья Буруллек также называют эту функцию «режимом занавески», так как с ней экран как будто покрывается лёгкой тканью, поверх которой может выводиться полезная информация, например, дата и время.