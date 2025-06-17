Новости Устройства 17.06.2025 в 14:38 comment views icon

Изображения Samsung Galaxy Watch8, Classic и Ultra (2025) — компания готовит сразу трое часов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Когда Samsung собирается что-то презентовать, то делает это не спустя рукава, а с размахом. И уже в июле нас ждет целый парад новинок — включая новые складные смартфоны, а также обновленную линейку умных часов Galaxy Watch8. И, судя по утечкам, на этот раз компания решила не ограничиваться привычными двумя моделями Galaxy Watch8 и Watch8 Classic, а добавить третью — с громким названием Galaxy Watch Ultra (2025).

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch8 / Эван Бласс

В свежей утечке от хорошо известного инсайдера Эвана Бласса появились качественные изображения сразу трех моделей: Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic и загадочного Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch8 выглядит довольно сдержанно — классический формфактор с округлым корпусом. Galaxy Watch8 Classic — немного массивнее, с вращающимся безелем для тех, кто не представляет себе навигацию в часах без него. А вот Galaxy Watch Ultra — это уже отдельная история. Во-первых, его название намекает на флагманскую амбициозность. Во-вторых, похоже, что они имеют несколько более свежий и агрессивный дизайн — по крайней мере на фото в ярко-синем цвете. Правда, пока непонятно, это полноценное обновление или просто новый вариант уже известной модели.

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch8 Classic / Evan Blass

Интересно, что это первый случай, когда Samsung выводит сразу трое часов в одну серию. Похоже, компания решила не просто обновить классическую линейку, а создать что-то вроде ультра-сегмента — для тех, кто хочет максимума всего: и функций, и веса, и цены.

Все новинки будут работать на обновленной версии One UI 8 Watch. Она недавно поступила в бета-тест. Ждем, какие сюрпризы принесет эта прошивка, кроме новых обоев и еще одного способа считать ваши шаги.

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) / Evan Blass

Итак, если вы собираетесь обновлять свои смарт-часы или просто ищете что-то новое на запястье, июль обещает быть насыщенным и интересным.

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Источник: 9to5google

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