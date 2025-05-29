Apple iPhone 16 стал самым популярным смартфоном года, Samsung не отстает, а Xiaomi едва попала в рейтинг

Мир смартфонов динамично меняется — едва ли не ежедневно производители анонсируют новые модели, лучше предшественников. Однако лидерство на этом рынке удерживают только две компании: Apple и Samsung. Устройства именно этих двух производителей занимают большинство позиций в рейтинге ТОП-10 самых популярных смартфонов первого квартала 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Counterpoint Research. По словам аналитиков компании, безоговорочным победителем этого рейтинга стал iPhone 16. Да и всю тройку лидеров заняли продукты Apple.

Согласно отчету Counterpoint Research, по результатам продаж в первом квартале 2025 года, Apple и Samsung в очередной раз разделили между собой почти весь ТОП-10. Девять из десяти самых продаваемых моделей принадлежат именно этим двум брендам. Единственной другой компанией, которой удалось попасть в рейтинг, стала Xiaomi. Но только с одной моделью.

Итак, больше всего покупателей выбрало базовую модель iPhone 16 — и это первое возвращение «обычного» айфона на вершину рейтинга с 2023 года. Смартфон особенно хорошо продавался в регионе Ближнего Востока и Африки, а также в Японии, где он показал самый высокий прирост популярности.

На втором месте оказался iPhone 16 Pro Max, а третье занял iPhone 16 Pro. Вместе модели серии Pro обеспечили почти половину всех продаж iPhone за этот период.

Четвертую позицию занял iPhone 15, а самым успешным смартфоном Samsung стал Galaxy A16 5G — он оказался на пятом месте.

Далее в списке расположились следующие модели:

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6 место — Galaxy А06,

7 место — Galaxy S25 Ultra (единственный флагман Samsung в десятке),

8 место — Redmi 14C от Xiaomi (единственная модель другого бренда в топе),

9 место — Galaxy A55,

10 место — iPhone 16 Plus.

Этот рейтинг еще раз подтверждает, что Apple умеет удерживать интерес к своей продукции, особенно когда речь идет об обновленной базовой модели. Также мы видим, что Samsung сохраняет сильные позиции в среднем сегменте, а Xiaomi, хоть и менее заметна, все же имеет свою стабильную аудиторию.

Источник: gsmarena