Galaxy S25 Ultra спас жизнь украинского солдата — Samsung отремонтирует смартфон бесплатно

Если бы не Galaxy S25 Ultra, обломок мог бы вызвать смертельное ранение. Хотя речь идет о ремонте, Samsung, может предоставить новый смартфон, повреждение кажется тяжелым.

К счастью, шрапнель попала в верхнюю часть аппарата, где расположены камеры и платы. Если бы осколок попал в батарею, это бы нанесло даже больший вред, ведь почти наверняка произошел бы взрыв. О случае рассказал пользователь Reddit Dapper_Chance8742, который обнародовал фотографию смартфона и слова солдата.

«Я — военнослужащий. Во время обстрела большой осколок попал прямо в мой Samsung Galaxy S25 Ultra. Он пробил экран, но застрял в прочном титановом корпусе и не попал в мое тело», — пишет пострадавший.

Фото и оригинальный отзыв удалось найти на странице Samsung. Каких-либо подтверждений инцидента в других источниках а также его деталей, похоже, нет. В ответе компания поблагодарила военного и анонсировала общение по восстановлению аппарата:

«Спасибо Вам и Вашим собратьям за службу. Относительно ситуации с поврежденным смартфоном, пожалуйста, ожидайте дополнительную обратную связь по почте, на email, который Вы оставляли вместе с отзывом».

Вероятно, защите от тяжелого ранения действительно способствовал титан в корпусе Galaxy S25 Ultra и стекло Gorilla Glass спереди и сзади смартфона, как отмечает Wccftech. Впрочем, гаджеты способны спасти владельца не только прочностью своего корпуса, но и благодаря своим функциям, как часы Apple Watch, о которых писал ITC.ua в 2019 году.