Очень тонкий Samsung Galaxy Fold7 на очень большом фото и вероятная дата выхода

Любите складные смартфоны, но вас раздражает толщина, будто держишь в руке мини-кирпичик? Похоже, Samsung наконец-то вас услышала. В сеть попали новые утечки, которые намекают, что будущий Galaxy Fold7 будет не просто обновлением с новыми компонентами, а получит настоящий редизайн. И главная ставка на этот раз сделана на тонкость.

Что известно о Samsung Galaxy Fold7

Серия Galaxy Fold с каждым годом становилась немного изящнее, но конкуренты вроде Oppo и Honor ушли далеко вперед. В Samsung долго с этим мирились, но, похоже, терпение лопнуло. Новый Samsung Galaxy Fold7, вероятно, существенно похудеет: 9 мм в закрытом состоянии и примерно 4,5 мм в открытом. Для сравнения, Fold6 имеет толщину 12,1 и 5,6 мм, соответственно.

На Reddit и на корейском сайте DogDrip появилось фото стенда маркетинговых материалов, на котором Fold7 выглядит значительно изящнее, чем его предшественник. Даже петля — ахиллесова пята дизайна предыдущих моделей — стала почти незаметной. Правда, это все же реклама, призванная вызвать интерес.

Кроме дизайна, Samsung намекает и на другие новинки: камеры с элементами ИИ, поддержка зарядки Qi2, новое соотношение сторон внутреннего экрана и, что приятно, без изменений в цене (если утечки правдивы). Также упоминаются новые цвета, так что выбрать будет из чего.

Дата презентации Samsung Galaxy Fold7

Официальной даты презентации еще нет, но Samsung сама себя немного выдала. Компания запланировала серию мероприятий Samsung Health для бегунов и пользователей своих умных гаджетов. Интересно, что первое из них состоится в Нью-Йорке 13 июля — именно эту дату и локацию ранее упоминали инсайдеры как потенциальный день презентации Galaxy Fold7, Flip7, новых часов Watch8 и даже Flip7 FE.

Итак, будет ли это 13 июля? Пока что официальных приглашений нет, но пазл выглядит слишком точным, чтобы быть случайностью.

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Источник: 9to5google, gsmarena