Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики

Складные смартфоны уже давно перестали быть чем-то удивительным, но каждое новое поколение вызывает немало интереса. В преддверии большой презентации Samsung Galaxy Unpacked, которая состоится 9 июля, в сеть попали «живые» фото нового Galaxy Fold7. И хотя Samsung пока молчит, снимки уже позволяют представить, чего ждать от этого складного флагмана.

На фото с утечки можно увидеть Galaxy Fold7 в новом насыщенном цвете Blue Shadow. Модуль камеры внешне напоминает тот, что был в Fold6, но теперь камеры обрамлены металлическими кольцами, а вспышка переместилась ниже. Это не революция, но точно приятная эстетическая эволюция.

Корпус смартфона стал тоньше — всего 4,2 мм в раскрытом виде и 8,9 мм в сложенном. Вес тоже уменьшился: 215 граммов, что на 24 грамма меньше, чем у Fold6. Это даже лучшие показатели, чем обещали предыдущие утечки. Для складного гаджета это существенно, особенно если пользователь долго держит его в руке. По параметрам толщины и веса будущий складной смартфон Samsung догнал новый Honor Magic V5.

Ожидается, что основной дисплей Fold7 будет иметь диагональ 8,2 дюйма, а внешний — 6,5 дюйма с вытянутым соотношением сторон 21:9. Работать новинка будет на мощном чипе Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Различные конфигурации предложат до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Аккумулятор будет иметь емкость 4400 мА-ч, а мощность быстрой зарядки составит 25 Вт. По этим параметрам устройство существенно уступает Honor Magic V5.

Как ожидается, Galaxy Fold7 сразу получит версию One UI 8 на базе Android 16 — то есть новейшее программное обеспечение с первого дня.

Что ж, до официальной премьеры осталось совсем немного. Насколько эти утечки соответствуют реальному положению вещей, мы узнаем уже через неделю.

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Источник: gsmarena