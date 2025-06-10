Увеличение памяти видеокарт: модули Samsung GDDR7 3 ГБ появились в свободной продаже

Сейчас в Китае можно приобрести модули Samsung 3 ГБ GDDR7. Это открывает путь для создания видеокарт NVIDIA RTX 50 с большей памятью.

Модули K4VCF325ZC-SC28 24Gb (24 Гбит, 3 ГБ) были замечены в свободной продаже. Поставщик обещает бесплатную доставку от 5 модулей, каждый из которых стоит около $10.

На данный момент официально только пользовательская мобильная RTX 5090 оснащена модулями памяти на 3 ГБ. Они обеспечивают общий объем 24 ГБ с 256-битной шиной. По слухам, следующей станет RTX 5080 SUPER с такой же конфигурацией памяти. Другие данные свидетельствуют о RTX 5070 SUPER с 18 ГБ вместо 12 ГБ. Есть сообщения даже о RTX 5060 с 12 ГБ, которая кажется неплохой после откровенно слабой версии с 8 ГБ. NVIDIA также выпустила профессиональную видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell с двусторонней памятью 3 ГБ.

Интересно, что NVIDIA фактически показала подобные модули памяти и десктопную RTX 5090 с 48 ГБ памяти еще четыре месяца назад. В видео, посвященном дизайну видеокарт Founders Edition показана 3D-модель печатной платы RTX 5090 с модулями, маркированными 3 ГБ K4VCF322ZC. Учитывая их количество, видеокарта оснащена 48 ГБ VRAM.

Поскольку модули объемом 3 ГБ сейчас в продаже, это лишь вопрос времени, когда моддеры выяснят, как увеличить объем памяти существующих видеокарт. Технически, если NVIDIA не внесла физических модификаций, чтобы предотвратить такие обновления, любую карту RTX 50 можно было бы обновить. То же самое было возможно почти на всех предыдущих моделях RTX. На этот раз это может быть даже проще — большинство карт RTX 50 имеют одинаковые модули.

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Источник: VideoCardz