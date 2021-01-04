Lenovo ThinkPad Fold X1: первый ноутбук со сгибаемым экраном





Технология сгибаемых дисплеев в первую очередь громко о себе заявила в смартфонах, где гаджеты в стиле Samsung Galaxy Fold действительно произвели большое впечатление на фанатов электроники. Эти смартфоны и правда дарят очень необычный и интересный опыт использования, которого раньше просто не было. И вот теперь в доступности для всех появился не концепт, а настоящий серийный образец компьютера, экран которого тоже можно сложить пополам. Он называется Lenovo ThinkPad X1 Fold, и его цена стартует с $2500 (в США). Что он из себя представляет и насколько готов к повседневной эксплуатации мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация ThinkPad Fold X1

В самой дешевой версии комплекта пользователю достанется сам компьютер с блоком питания и встроенными 256 ГБ памяти. Далее доплатить можно за более емкий накопитель, стилус, клавиатуру и модуль сотовой связи. При этом доплата за стилус и (спойлер: неудобную) клавиатуру составляет $250. Пусть у других производителей подобные устройства для планшетов тоже не из дешевых, тут хотелось бы в «базовом» варианте получать хотя бы клавиатуру, ведь она и без этого стоит очень немалых денег.

На украинский рынок официально поступит только одна версия со стилусом и клавиатурой, а емкость накопителя у нее составит 512 ГБ. Еще в списке дополнительных аксессуаров есть беспроводная клавиатура с трекпоинтом за $100 и подставка для самого компьютера за $35. Также ничто не помешает воспользоваться беспроводными мышью и гарнитурой, например, или любым другим сторонним устройством. Ну и рано или поздно может понадобиться хаб с более широким набором портов, которым сам ноутбук не располагает.

Дизайн ThinkPad Fold X1

Производитель осторожно называет новый ThinkPad. Чаще всего в маркетинговых материалах встречаются слова «устройство» или «ПК», реже это «планшет» или «ноутбук». По своей сути ThinkPad X1 Fold как по мне больше ощущается планшетом под управлением Windows, нежели ноутбуком. Но вот его размер и вес все же, так сказать, «перевешивают» в сторону ультрабуков: 158,2х236х27,8 мм в сложенном положении и 299,4х236х11,5 мм в разложенном. Весит само устройство 1 кг, к которому можно добавить еще 200 граммов веса клавиатуры и стилуса. Не самое маленькое устройство, но носить его с собой вообще не составляет труда.

Снаружи на корпусе есть кожаный чехол, который в закрытом положении приоткрывает стильную стеклянную вставку, а в открытом состоянии другой его угол может исполнять роль подставки. При этом основная часть корпуса сделана из магниевого сплава, а рамка вокруг дисплея покрыта прорезиненной вставкой. На стыке в некоторых позициях можно найти мелкие щели, но ничего критичного. В остальном корпус устройства собран замечательно и на первый взгляд не внушает сомнений в своей долговечности (к тому же, как большинство ThinkPad’ов, он проходит тесты MIL-STD-810H). Только со временем будет понятно, насколько он прочный.

Также производитель предлагает использовать устройство как книгу. Но и на этом не остановились: клавиатуру можно установить на половину экрана и поднять вторую, получив таким образом небольшой ноутбук. В каких-то ситуациях такой вариант может оказаться удобнее остальных. Ну и, опять же, форму крупного планшета тоже никто не запрещал. Тут уже каждый пользователь будет выбирать для себя свой вариант формы под конкретную ситуацию.

Я попробовал немного другую модель использования: для рабочих задач компьютер подключался к внешнему монитору, и с беспроводными манипуляторами можно было получить обычное рабочее место. А вот в остальное время, для развлечений и каких-то небольших задач «на ходу», можно было выбирать вышеуказанные опции форм для устройства. Пара дней работы в таком формате показалась мне наиболее комфортными, если ThinkPad Fold X1 должен стать единственным компьютером пользователя.

Но для такого варианта точно нужен будет хаб. На самом устройстве есть только два порта USB-C (3,2, Gen 2) и слот для SIM-карт в моделях с соответствующим модулем. И все. Еще из управления есть кнопки включения и регулировки громкости. Стоит отметить, что в позиции с подставкой один из портов оказывается снизу и пользоваться им не получится.

Интересным решением от производителя стало место для хранения клавиатуры и стилуса при транспортировке. В сложенном положении устройства клавиатуру можно оставить в середине, и сразу на ней есть небольшое «ушко» для «карандаша». На практике это намного удобнее, чем может показаться со стороны. Но как побочный эффект — при раскладывании и складывании этого всего есть легкое ощущение сборки конструктора. Тогда как с Fold X1 нужно проделать несколько шагов, чтобы собрать все, обычный ноутбук достаточно просто закрыть и сразу можно положить его в рюкзак. (Разница напоминает откидные крыши кабриолетов, где одна складывается вручную, а вторая — автоматически.) Если же клавиатуру не складывать, то внутри просто останется небольшой зазор, а противоположные углы «схватятся» магнитами

Большой и складывающийся пополам компьютер ThinkPad Fold X1 все же ближе к планшету. Крупному, но планшету. Не во всех режимах использования он будет удобным на все 100%, но скорее всего покупатель такого компьютера будет понимать, как устройство впишется в его повседневные задачи. И в таком случае компьютер не должен подвести, ведь несмотря на свои особенности, он показался довольно качественным и выносливым, как и положено устройству линейки ThinkPad.

Дисплей ThinkPad Fold X1

Интересных особенностей у экрана этого компьютера сразу две: во-первых, он сгибается пополам, во-вторых, тут установлена OLED-матрица. Но начать лучше с изгиба. Как мы хорошо помним по смартфонам, место «залома» и видно, и ощущается при прикосновении. У ThinkPad Fold X1 изгиб экрана практически незаметен, так еще он не особо чувствуется во время использования. Но в согнутом положении подсветка в середине экрана словно выделяет эту область. Ну и само собой, искажается картинка, чего никак не избежать в такой позиции экрана.

На самом деле впечатляет тот факт, что дисплей диагональю 13,3 дюйма можно «безболезненно» согнуть пополам. Добавить к этому стоит высокое разрешение 2048х1536 пикселей и соотношение сторон 4:3. Естественно, дисплей сенсорный и поддерживает уже упомянутый стилус. Компьютер отлично «понимает» свое положение и автоматически поворачивает картинку согласно своей позиции. Единственное, угол наклона подставки не получится регулировать с таким же диапазоном, как у шарниров обычных ноутбуков.

С цветопередачей тут повторяется история OLED-матриц смартфонов, у которых можно видеть заметно перенасыщенную картинку. Любителям «сочного» изображения это явно понравится. По остальным параметрам экран хорошо откалиброван и совершенно никакого дискомфорта от него нет. Углы обзора тоже не подвели, но при взгляде сбоку будет очевидно, что перед нами OLED-экран. Жаль, что поменять цветовой профиль на более натуральный, как это делается на смартфонах, тут нельзя.

Во время тестирования не было солнечных дней и однозначно утверждать, как дисплей справится с ярким светом сложно, но на первый взгляд подсветки будет маловато. Нашим колориметром удалось замерить яркость до 270 кд/м², а минимум составил 8,2. И такому компьютеру просто необходим датчик освещения, но пока приходится регулировать яркость вручную. Заодно тут есть функция затемнения определенных областей (панели задач, фона рабочего стола или всего экрана) для экономии энергии.

Манипуляторы ThinkPad Fold X1

Подробнее обсудим комплектную клавиатуру. Без физических клавиш работать с большим количеством текста будет неудобно. У ThinkPad одни из лучших клавиатур ноутбуков, но не в этот раз. Маленькая клавиатурка должна была вместить на себе слишком много, как для ее размера (234,8х144,6х4,2 мм), и для большей компактности некоторые символы разместились не на своих местах, а теперь работают через Fn на соседних клавишах (это касается правого края раскладки). А для PrtSc вовсе не нашлось клавиши, тогда как для на ее месте вызов панели с Emoji.

И теперь такая клавиатура требует привыкания. Я с компьютером провел больше недели и каждый день на нем работал, так и не освоился с этими особенностями и уверенно печатать вслепую с былой скоростью у меня не получалось. Благо, на привычных рабочих местах пользователь сможет подключать более удобные клавиатуры, а этой пользоваться, скажем, в кафе, на даче и так далее.

На корпусе клавиатуры можно найти разъем microUSB (а рядом с ним перемычка для включения и выключения). Он служит для зарядки. Но не нужно торопиться и ругать компанию за странное решение, ведь это резервный вариант. Клавиатура заряжается без провода, когда сложена в самом компьютере, а емкости батареи (400 мА•ч) должно хватать на 40 часов работы. Я обычно складывал устройство на ночь и всегда подключал к зарядке, чтобы утром получить заряженный аккумулятор, и при такой модели использования ни разу не разрядил клавиатуру.

Миниатюрный трекпад приятно удивил. Как для его очень скромного по современным меркам размера, он полезен и его достаточно даже для работы на внешнем большом мониторе. У него хорошие чувствительность и точность, также работает жест скролла двумя пальцами. Для обычной навигации по системе мне его полностью хватало. Ну и не нужно забывать, что сенсорный экран и поддержка стилуса возьмут немалую часть работы трекпада на себя.

И раз речь пошла о стилусе, то и здесь есть хорошие новости. Комплектный «карандаш» (Lenovo Mod Pen) тоже работает без особых проблем. На нем есть пара стандартных кнопок, LED-индикатор, съемное «перо», а его форма и размеры (155 мм) вполне комфортны для длительного использования. Также он способен распознавать до 4096 степеней силы нажатия и «чувствует» наклон до 60° по отношению к экрану. А заряжается Mod Pen через USB-C, одного заряда должно хватать на 332 часа работы.

И так получилось, что этой первый попавшийся мне ThinkPad без тензометрического джойстика. В логотипе так и осталась известная «красная точка», а вот в центре клавиатуры ее нет. Можно, конечно, купить отдельную клавиатуру с трекпоитом, но ни в одном комплекте ThinkPad X1 Fold такого не будет.

Динамики и камеры

На корпусе компьютера есть пара динамиков. Они расположены таким образом, что в альбомной ориентации они находятся сверху и снизу на левой боковине, ближе к краям корпуса. Если же согнуть устройство в маленький ноутбук, тогда размещение динамиков становится более логичным и они оказываются по бокам экрана.

Звучание, увы, подводит. Низких частот почти нет, что означает практически полное отсутствие объема при воспроизведении музыки. Так что динамики больше подойдут для разговоров, подкастов или сериалов, но послушать свежую подборку в музыкальном сервисе лучше с другим источником звука. И если это будут наушники, то для проводных еще и нужно будет найти переходник.

Еще у компьютера есть две камеры. Первая — вполне неплохая 5-мегапиксельная веб-камера, которая сгодится для видеосвязи с близкими и коллегами. Более удачная позиция у нее получается в режиме «планшета» на подставке, иначе она получается направлена немного в щеку. А вот вторая камера инфракрасная и должна помогать быстрее попасть в систему без необходимости ввода пароля. В тестовом образце она недоступна, поэтому оценить качество ее работы не получилось. Но можно достаточно смело предположить, что сильных трудностей не будет, ведь подобные камеры ноутбуков обычно неплохо справляются с поставленной задачей.

И в обязательном порядке тут есть четыре микрофона. Изначально их звук не понравился, но стоило запустить фирменную утилиту Lenovo и в соответствующей вкладке отключить подавление эхо, как звук преобразился, стал намного четче и приятнее. Правда, щелчки клавиш, мелкие шорохи рук и прочие звуки вокруг микрофоны все равно не погашают, но в тихой обстановке качеством связи пользователь останется доволен.

Производительность и ПО

Ожидать высокой производительности от подобного рода компьютеров все еще не стоит, и в отличии от других лептопов линейки, тут нет такой вариативности комплектаций. ThinkPad Fold X1 поставляется с пятиядерным процессором Intel Core i5-L16G7 и графикой Intel UHD Graphics, а объем оперативной памяти всегда составляет 8 ГБ. Что все же будет меняться, так это накопитель, емкость которого стартует с 256 ГБ и закончится одним терабайтом. Для связи используется Wi-Fi 6 и опциональные встроенные 5G-модемы, для аксессуаров есть Bluetooth 5.1.

Тестовая модель показала вполне неплохие результаты синтетических тестов, которые хоть и меньше, но относительно сравнимы с показателями некоторых обычных ноутбуков даже из линейки ThinkPad. Но очевидно, из-за разницы с возможностями охлаждения, поведение Fold X1 будет не таким. В итоге даже при несложной рутине, иногда в работе будут заметны небольшие заминки. Это абсолютно простительно с оглядкой на все особенности компьютера, но покупая устройство за такую сумму, все же хотелось бы более гладкой работы (например, даже привычные страницы в интернете могут открываться немного дольше обычного). Хотя интересно, что при работе на внешнем Full HD-экране заметных притормаживаний было намного меньше.

И за время использования этого компьютера, система охлаждения всего несколько раз дала о себе знать (тесты производительности не в счет). Ее было слышно при установке обновлений и несколько раз при «холодном» старте системы, все остальное время вентилятор был отключен, а температура процессора держалась на уровне 45°C (хотя в тесте стабильности можно было видеть в среднем 95°C, что для такого устройства достаточно много). Во время обычной работы нагрев корпуса практически не ощущается, а при интенсивной работе охлаждения левый (или верхний в портретной ориентации) край заметно теплеет. Собственно, там же расположены и прорези воздуховодов.

В работе система Windows 10 слегка доработана под нужды такого устройства. К примеру, есть Lenovo Mod Switcher, который поможет расположить окна по бокам экрана (правда, Windows и сам так умеет), а с помощью Lenovo Vantage можно менять некоторые настройки и следить за обновлениями. Ну и устройство должно «ориентироваться в пространстве», подстраиваясь не просто под повороты экрана, но и разные положения изгиба дисплея, а также реагировать на прикрепленную клавиатуру. И в большинстве случаев проблем с этим нет, разве что «молниеносной» реакцию устройства не всегда можно назвать, а также во время изменения режимов экран может чуть-чуть подвисать или «моргать».

Честно говоря, как основное устройство Fold X1 пока не чувствуется готовым, ведь заметные проблемы при несложной работе достаточно часто бросаются в глаза, а если у пользователя много запущенных приложений и какие-то из них могут требовать побольше ресурсов, приятной такая работа не будет. Да и в режиме «планшета» у системы все равно остается довольно много мелких элементов интерфейса, с которым будет сложновато. Тем не менее, если это не будет основным рабочим инструментом, или «тяжелые» задачи не встречаются в ежедневном обиходе пользователя, то работа с таким компьютером может быть неплохой.

Автономность ThinkPad Fold X1

Одну из половинок корпуса в большей степени заполняет батарея. Ее емкость составляет 50 Вт•ч. Наш привычный тест автономности PCMark всего 10 минут не дотянул до 5 часов работы. Это довольно мало на сегодняшний момент, особенно с учетом конкуренции планшетов и новых ультрабуков. Офисная работа расходует от 15% заряда в час, тогда как двухчасовому фильму понадобилось больше 30%. От такого устройства все же были ожидания повыше.

Комплектный блок питания мощностью 65 Вт совсем небольшой, хотя и весит 350 грамм. Носить его с собой все же придется, но при наличии на рабочих местах блоков питания с USB-C, можно сильно не переживать. Полная зарядка комплектным блоком займет чуть-чуть больше двух часов.