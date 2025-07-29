ТОП 9 электромобилей с самым большим запасом хода

Часто электромобили судят не по мощности, а по возможности как можно дольше не проситься в розетку. Над этой способностью до сих пор бьются лучшие бренды мира. Что сейчас нам предлагает рынок и какие из этих лидеров уже есть в Украине — об этом пойдет речь в этом рейтинге.

Запас хода зависит не только от емкости батареи, но и от сбалансированности всех систем, мощности и веса. Расход энергии — часть важных способностей электромобиля, а в купе с рекуперацией она дает наилучшие результаты. Не менее важно обращать внимание и на скорость зарядки. Именно такие взвешенные с разных сторон характеристики делают электромобили более практичными. Интересно посмотреть, кто из брендов сегодня предлагает наибольший запас хода и что для нас доступно на рынке.

Polestar 3 Long Range Single Motor

Это стильный большой электрический SUV с задним приводом на платформе SPA2, оснащенный батареей 111 кВтч (107 кВтч полезная), что обеспечивает официальный WLTP-пробег до 650 км и EPA-оценку около 563 км. В реальных условиях водители и независимые тесты подтверждают до 600 км пробега при умеренном потреблении около 19-20 кВтч/100 км, что ставит этот SUV в число самых эффективных среди крупных кроссоверов-электрокаров.

Модель оборудована одним задним электромотором мощностью 220 кВт (299 л.с.) с крутящим моментом 490 Нм, что дает разгон до 100 км/ч за 7,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Для зарядки предусмотрено 11-17 ч от розетки на 11 кВт, а DC-зарядка поддерживает до 250 кВт, что позволяет восстановить батарею от 10 до 80 % примерно за 30 минут.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 107 кВтч / 111 кВтч Запас хода (WLTP) до 650 км Реальный пробег 563 км Мощность двигателя 220 кВт (299 л.с.) Крутящий момент 490 Нм Ускорение 0-100 км/ч 7,8 с Максимальная скорость 180 км/ч Тип привода Задний привод (RWD) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт, 0-100 % 11-17 часов Зарядка DC (CCS) до 250 кВт, 10-80% 30 мин Среднее потребление WLTP 18,9-20,3 кВтч/100 км Вес (ЕС) 2403 кг

BMW i7 xDrive60

BMW i7 xDrive60 занимает одно из ведущих мест в рейтинге электромобилей по дальности хода — до 625 км по WLTP, и это один из самых высоких показателей среди электролюкс-седанов. Вместе с аккумулятором на более 100 кВтч, он обеспечивает не только длительный пробег, но и плавное и экономное потребление (20-19 кВтч/100 км), благодаря наличию системы теплового насоса и оптимизированной зарядной кривой.

В плане комфорта и технологий i7 xDrive60 — не просто EV, а подвижная резиденция с высоким качеством отделки. Два электродвигателя суммарной мощностью 400 кВт (544 л.с.) позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с. Интерьер оснащен большим цифровым экраном, системами адаптивного климат-контроля, панорамной крышей, многозонным освещением, инновационными функциями — например, движениями руки можно управлять аудиосистемой или сделать селфи камерой внутри авто. И более того он доступен в Украине официально за 5 890 702 грн.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 101,7 кВтч / 105,7 кВтч Запас хода (WLTP) 590-625 км мощность 400 кВт (544 л.с.) Крутящий момент 745 Нм Ускорение 0-100 км/ч 4,7 с Максимальная скорость 240 км/ч Зарядка AC (домашняя, Type 2) до 11 кВт (опционально 22 кВт), 0-100 % 9,5-11 часов Зарядка DC (CCS) до 195-200 кВт, 10-80 % за 28-34 мин Тип привода Полный привод (dual motor, AWD) Вес (ЕС 2715 кг

BMW i4 eDrive40

BMW i4 eDrive40 — заднеприводный электрический седан среднего класса, который сочетает долгожданную дальность пробега с традиционной «баварской» динамикой езды. Благодаря батарее емкостью около 83,9 кВтч (полезная 80,7 кВтч), модель достигает до 590 км по циклу WLTP и 484 км по EPA, что делает i4 eDrive40 одним из самых эффективных компактных EV в своем сегменте. В реальных условиях, в зависимости от климата и скорости движения, диапазон держится между 350-475 км на одной зарядке.

Если верить официальным данным, то i4 eDrive40 способен поддерживать быструю зарядку до 200-205 кВт DC (CCS), а зарядка от 10 до 80% занимает около 30-31 мин. На домашней или AC-станции с мощностью 11 кВт автомобиль можно полностью зарядить примерно за 8-8,5 часа. Таким образом, BMW i4 eDrive40 достойно входит в рейтинг EV с большим запасом хода: он отличается эффективной батареей, конкурентной дальностью и хорошим балансом между комфортом, технологиями и зарядными возможностями. Приобрести его можно у официальных дилеров бренда, а цена составляет 2 590 725 грн.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 80,7 кВтч / 83,9 кВтч Запас хода (WLTP / EPA) 590 км WLTP / 484 км EPA мощность 250 кВт (340 л.с.) Крутящий момент 430 Нм Ускорение 0-100 км/ч 5,7 с Максимальная скорость 190 км/ч Тип привода Задний привод (RWD, 1 мотор) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт, 0-100 % 8-8,5 часов Зарядка DC (CCS) до 200-207 кВт, 10-80 % 27-31 мин Вес (ЕС) 2125 кг Емкость багажника (сложенная/разложенная) 470/1290 л

Hyundai Ioniq 6 Long Range

Hyundai Ioniq 6 Long Range, построенный на платформе e-GMP, отличается элегантным силуэтом fastback, эффективной аэродинамикой и одним из самых длинных пробегов на одном заряде в своем классе. Штатный вариант RWD с батареей 77,4 кВтч обеспечивает до 610 км WLTP, тогда как AWD-версия — до 583-545 км в зависимости от колес и условий эксплуатации. В реальных условиях это составит около 450-520 км при умеренной погоде и спокойном стиле езды.

Ioniq 6 с AWD мощностью 320 л.с. (239 кВт) демонстрирует хорошую управляемость, хоть и более рассудительное поведение, чем более спортивные версии. Зарядка стабильна даже в прохладную погоду, с пиковыми показателями более 220 кВт — хоть максимальная заявленная мощность до 350 кВт, но реальная редко превышает 235 кВт в благоприятных условиях и при наличии такой мощности на станции. Это делает Ioniq 6 одним из самых эффективных вариантов для долгих путешествий — с превосходными результатами по дальности, технологичности и времени зарядки.

Hyundai Ioniq 6 Long Range сильный участник рейтинга в сегменте EV с большим запасом хода. Благодаря батарее на 77 кВт*ч, 800-вольтовой архитектуре, мощности более 200 кВт и зарядке до 80% за 18 мин, он сочетает дальность, скорость зарядки и функциональность в элегантном кузове. Преимущество в том, что его можно приобрести у официального дилера, а стоимость составит 2 298 600 грн.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 74 кВтч / 77,4 кВтч Запас хода (WLTP / EPA) 610 км WLTP (RWD), 583-545 км AWD мощность 168 кВт (225 л.с. RWD) / 239 кВт AWD Крутящий момент 350 Н-м (RWD) / 605 Н-м (AWD) Ускорение 0-100 км/ч 7,4 с (RWD) / 5,1 с (AWD) Максимальная скорость 257 км/ч (AWD) Тип привода RWD (один мотор) или AWD (два мотора) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт (3-фазная) — 8 часов Зарядка DC (CCS) До 233 кВт пиковой, 200 кВт средняя; 10-80 % 18 мин вес 1910-1986 кг (AWD Long Range) Эффективность 14-15 кВтч/100 км WLTP; 155-160 Втч/км

Kia EV6 Long Range

Стильный кроссовер построен на той же общей с Hyundai Ioniq архитектуре e-GMP, так что имеет все те же преимущества, учитывая батарею объемом около 77,4 кВтч (полезная 74 кВтч). Он способен преодолеть до 504 км по WLTP для AWD-версии, или до 528 км для моноприводного варианта с той же батареей.

Кроме дальности, модель также предлагает удивительно быструю зарядку: до 233-240 кВт DC, что позволяет зарядить от 10 до 80% примерно за 16-20 минут в зависимости от условий, и до 11 кВт AC при условии домашней зарядки от трехфазной розетки (7-8 часов до 100%).

Кроме того, EV6 поддерживает функцию V2L (Vehicle-to-Load), позволяя подключать внешние устройства и даже питать другие электромобили или бытовую технику до 3,6 кВт. Этот электрокар доступен для знакомства в салонах дилеров и предлагается за 2 326 550 грн.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 74 кВтч / 77,4 кВтч Запас хода (WLTP / EPA) 504 км WLTP (AWD) / 528 км WLTP (RWD); мощность 239 кВт (325 л.с. AWD), 168 кВт (229 л.с. RWD) Крутящий момент 605 Нм (AWD), 350 Нм (RWD) Ускорение 0-100 км/ч AWD 5,2 с; RWD 7,3 с Максимальная скорость 185 км/ч Тип привода Полный (AWD) или задний (RWD) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт, 0-100 % 7-8 часов Зарядка DC (CCS) до 233-240 кВт, 10-80 % 16-20 мин Среднее потребление (WLTP) 17,2 кВтч/100 км Вес (ЕС) AWD 2105 кг; RWD 1985 кг Функция V2L до 3,6 кВт

Tesla Model S Long Range

В рейтинге электромобилей невозможно не упомянуть о Tesla и сейчас мы подчеркнем топовую Model S Long Range — флагманский седан бренда, остающийся одним из ведущих в сфере дальности пробега: официальная EPA-оценка составляет 660 км, а по WLTP — до 723 км в зависимости от конфигурации. Благодаря батарее емкостью 100 кВтч (95 кВтч полезной) и эффективному потреблению около 13-16 кВт*ч/100 км, Model S Long Range входит в число лучших электрокаров по дальности в реальном использовании.

Еще одна ключевая сильная сторона — зарядка: мощность до 250 кВт DC (Supercharger V3) позволяет зарядить батарею с 10 до 80% примерно за 30 минут, а AC-зарядка 11 кВт обеспечивает полное восстановление емкости за 10 часов. Model S Long Range также имеет разгон до 100 км/ч за 3,2 с и максимальную скорость 250 км/ч — пока что образцовый баланс дальности, производительности и зарядных возможностей. Ну, и как ее покупают в Украине все знают, а стоимость на рынке колеблется от $35 000 (1 459 500 грн) до $40 000 (1 668 000 грн) в зависимости от состояния и года выпуска.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 95 кВтч / 100 кВтч Запас хода (EPA / WLTP) 660 км EPA / до 723 км WLTP мощность 500 кВт (670 л.с.) Крутящий момент 755 Нм Ускорение 0-100 км/ч 3,2 с Максимальная скорость 250 км/ч Тип привода Полный привод (AWD, два мотора) Зарядка переменного тока (Тип 2 CCS/NACS) до 11 кВт — 0-100 % 10 часов Зарядка DC (Supercharger V3) до 250 кВт — 10-80 % 30 мин Эффективность (WLTP) 13-16 кВтч/100 км вес 2160 кг

Volkswagen ID.7 Pro S

Volkswagen ID.7 Pro S — большой лифтбек на платформе MEB с батареей 86 кВтч (полезная 86 кВтч), который по официальным показателям WLTP пробегает до 709 км, что уже делает его одним из лидеров по автономности среди электрических седанов. В реальном тесте швейцарской команды под руководством специалиста по гиперэкономичной езде Felix Egolf, ID.7 Pro S преодолел 794 км на одной зарядке, со средним потреблением лишь 10,3 кВтч/100 км — намного ниже официального диапазона 13,6-16,2 кВтч/100 км, доказывая статью эффективности этого EV-седана.

С точки зрения производительности зарядки и мощности, Pro S оснащен электромотором мощностью 210 кВт (286 л.с.) с крутящим моментом 545 Нм, что дает разгон до 100 км/ч за 6,6 с и сдерживает максимальную скорость на 180 км/ч. Этот EV поддерживает DC-зарядку до 200 кВт, что позволяет продлить запас хода на 244 км за 10 минут и заряжать от 10 до 80 % примерно за 26 минут. Однако для нашего рынка официально он еще не доступен.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 86 кВтч / 91 кВтч Запас хода (WLTP) до 709 км Оттестированный реальный пробег до 794 км (среднее потребление 10.3 кВт*ч) мощность 210 кВт (286 л.с.) Крутящий момент 545 Нм Ускорение 0-100 км/ч 6,6 с Максимальная скорость 180 км/ч Тип привода Задний привод (RWD, один мотор) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт, 0-100 % 12-14 часов Зарядка DC (CCS) до 200 кВт; 10-80 % 26 минут Аэродинамика (cw) 0,23 Средняя эффективность WLTP 13,6-16,2 кВтч/100 км Вес (ЕС, седан) 2230 кг Объем багажника 532-1586 л (в зависимости от сложенного салона)

Mercedes‑Benz EQS 450+

Можно смело назвать Mercedes-Benz EQS 450+ флагманским электроседаном марки. Электрокар оснащен задним приводом и одномоторной силовой установкой. Официально по WLTP он может преодолевать до 784 км, а в реальных тестах — до 685 км на одной зарядке, со средним потреблением около 17-18 кВтч/100 км, что делает его одним из самых эффективных и дальнобойных EV на сегодня. Отдельные тестовые заезды при комфортной температуре показывали до 876 км при постоянной скорости 60 км/ч, что еще больше подчеркивает исключительную эффективность модели.

С точки зрения производительности, EQS 450+ оснащен мотором мощностью 245 кВт (360 л.с.) и крутящим моментом 568 Нм, что обеспечивает разгон 0-100 км/ч за 6,2 с и максимальную скорость 210 км/ч. Для зарядки доступно до 11 кВт (стандарт) или 22 кВт опционально, а DC-зарядка поддерживает до 200 кВт, позволяя восстановить от 10 до 80 % батареи за 31 минуту.

Параметр Значение Батарея (полезная/общая) 107,8 кВтч (полезная) / 120 кВтч (номинальная) Запас хода WLTP до 784 км Реальный пробег 685 км Самый высокий зафиксированный реальный до 876 км при 60 км/ч Мощность двигателя 245 кВт (360 л.с.) Крутящий момент 568 Нм Ускорение 0-100 км/ч 6,2 с Максимальная скорость 210 км/ч Тип привода Задний (RWD, один мотор) Зарядка переменного тока (тип 2) до 11 кВт (стандарт), до 22 кВт (опционально) — 0-100 % 6-11 часов Зарядка DC (CCS) до 200 кВт — 10-80 % 31 минута Коэффициент аэродинамики (Cd) 0,20 Емкость багажника (VDA) 610-1770 л Среднее потребление WLTP 16,6-17,7 кВтч/100 км Вес (ЕС) 2480 кг

Lucid Air Grand Touring/Dream Edition

Lucid Air Grand Touring (и еще более мощная Dream Edition) считается одним из самых эффективных электроседанов: модель Grand Touring с батареей 112 кВтч дает официальный пробег до 831 км WLTP — это один из самых высоких показателей на рынке в 2024-2025 годах. Реальные тесты при умеренной скорости подтвердили дальность более 740 км с эффективностью 2,3-2,5 кВтч/км, что подтверждает феноменальную экономичность авто даже на скоростных маршрутах.

Grand Touring также отличается молниеносной зарядкой: благодаря 924-вольтовой архитектуре (Lucid «Wunderbox») поддерживается пиковая DC-мощность до 320 кВт в реальных условиях, что позволяет добавить примерно 322 км запаса за 11-12 минут зарядки. Кроме того, Lucid получил поддержку Tesla Supercharger через адаптер, хотя с ограничением скорости зарядки до 50 кВт из-за несовместимости с 400-вольтовыми системами.

Lucid Air Grand Touring/Dream Edition — абсолютный лидер по дальности хода среди современных EV: 831 км WLTP, высокая эффективность, сверхбыстрая DC-зарядка и топовая производительность. Это идеальный выбор, если нужен электролюкс-седан с максимальной автономией и инновационными зарядными решениями. Только вот доступность в нашей стране пока что ограничена.

Параметр Значение Батарея (номинальная/полезная) 112 кВтч (Grand Touring), Dream Edition 118 кВтч Запас хода (EPA / WLTP) 831 км EPA, до 960 км WLTP Реальный пробег (тест) 740-800 км Эффективность 2,3 кВт*ч/км на трассе мощность 619-620 л.с. (460 кВт) Grand Touring; Dream Edition до 933 л.с. (680 кВт) Крутящий момент До 1200 Нм у трехмоторной версии Ускорение 0-60 mph (≈0-100 км/ч) Grand Touring 3,4 с; Dream Edition 2,5 с Максимальная скорость 270 км/ч Тип привода AWD (Dual‑/Tri‑motor) Зарядка переменного тока до 19,2 кВт (уровень 2) Зарядка DC (CCS) пиковая до 320 кВт, 10-80 % 11-12 мин; поддержка Tesla Supercharger через адаптер (50 кВт) Архитектура напряжения 924 V (Wunderbox) вес 2272 кг