ТОП 8 клавиатур: для игр, офиса, текста и полного дзена

Что объединяет офисного клерка, геймера, писателя-фантаста и дизайнера? Правильно: клавиатура. Именно она ежедневно принимает удары наших пальцев, поддерживает наши прокрастинационные порывы и иногда даже помогает выиграть баталии в CS 2. В этом топе мы собрали клавиатуры по ключевым категориям — от бюджетных до игровых.

Критерии выбора клавиатур

Для чего она вам?

Прежде всего следует определить, для каких задач вы ее покупаете. Это поможет избежать переплат за ненужные функции и выбрать оптимальный вариант.

Для офиса и учебы — важна тихая работа, удобство набора текста, компактность.

Геймерам нужна механика, быстрый отклик, поддержка макросов, подсветка, anti-ghosting.

Для работы с текстами — эргономика, комфортный ход клавиш, правильная раскладка.

Программистам зайдёт: чёткий ход, настройки под себя и дополнительные кнопки для быстрой работы

Для мобильных решений или ноутбуков — отсутствие проводов, легкость, компактность, Bluetooth.

Например, не стоит покупать механическую клавиатуру для офиса — щелчки могут раздражать коллег, а также приведут к лишним тратам.

Тип клавиш

Тип переключателей определяет ощущения от нажатия, громкость, долговечность и цену.

Мембранные — тихие, более дешевые, мягкие на ощупь, но менее долговечные. Подходят для офиса.

Механические — точные, надежные, с отчетливым кликом или тактильной обратной связью. Отлично подходят для игр и работы с текстами.

Гибридные — пытаются совместить плюсы обоих типов, но часто не дотягивают до уровня механики.

Механические переключатели бывают разными: Cherry MX Red — плавные и относительно тихие, Blue — громкие с чётким кликом, а Brown — нечто среднее между ними. Выбор свитча заметно влияет на ощущения при наборе и удобство в разных задачах.

Форм-фактор и раскладка

Размер и расположение клавиш имеют значение для удобства, особенно если у вас ограниченное рабочее место.

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Полноразмерная (100%) — с полным набором клавиш, включая цифровой блок Numpad.

Без Numpad (TKL, 80%) — более компактная, сохраняет функциональные клавиши, удобная для игр и работы.

Компактные (60-75%) — без отдельных блоков, экономят место, но требуют привыкания.

Эргономичные — разделены на две части или с изгибом, созданные для уменьшения нагрузки на запястья.

Также стоит учитывать тип раскладки: ANSI (американская) или ISO (европейская). Они отличаются формой клавиш Enter, Shift, наличием дополнительных клавиш и тому подобное.

Тип подключения

Выбор зависит от того, что важнее — стабильность или мобильность.

Проводные — стабильное соединение, отсутствие задержек, не требуют заряда.

Беспроводные — удобны для ноутбуков, чистый стол, но могут иметь задержку, требуют зарядки или батарей.

Гибридные — универсальное решение, сочетающее оба варианта.

Уточняйте автономность — некоторые модели работают неделями без подзарядки, а другие садятся за несколько дней активной работы.

Дополнительные функции

Эти элементы не являются обязательными, но могут значительно повлиять на комфорт.

Подсветка — может быть одноцветной или RGB, помогает работать в темноте, создает атмосферу.

Мультимедийные клавиши/колесики — для управления громкостью, запуска программ.

Подставка под запястья — улучшает эргономику, особенно при длительной работе.

Программируемые клавиши — полезны для игр, автоматизации задач, работы с макросами.

Защита от проливания жидкости — снижает риск повреждения после случайных «кофейных аварий».

Razer BlackWidow V4 75% — концентрированная эссенция геймерского кайфа, сжатая до формата 75%, почти без всяких компромиссов. Она создана для тех, кто хочет всё и сразу: горячая замена переключателей (да, даже у Razer это уже есть!), прокладки для более мягкого хода, FR4-плата, которая поглощает вибрации лучше, чем кофе поглощает понедельник.

Razer тут серьезно подошел к делу: клавиатура звучит глубже, щелкает приятнее и дарит ту самую тактильную магию, за которую мы и любим механику.

А ещё здесь есть мультимедийное колёсико и Chroma RGB-подсветка с настройкой на каждую клавишу. Здесь все настраивается. И корпус — алюминиевый, как у флагмана, тяжелый и монолитный, устойчивый к rage-quit’ам, ведь они случаются у каждого игрока.

Razer BlackWidow V4 75% — отличный вариант для киберспортсменов, стримеров и просто фанатов топового железа, которые ценят баланс между компактностью, функционалом и ощущением «вау». Ее стоимость от 7 299 до 13 399 гривен.

OfficePro SK360 — простой и доступный вариант мембранной клавиатуры для тех, кто уверен, что «экономия должна быть экономной». Она подключается через USB Type A, что делает ее универсальной для большинства ПК. Стандартное расположение клавиш с украинской раскладкой обеспечивает комфортный набор текста.

Клавиатура имеет базовый дизайн без дополнительных функций, но при этом выполняет свою основную задачу без проблем. Мембранные переключатели обеспечивают более мягкое нажатие по сравнению с механическими, что может быть удобнее для тех, кто много работает за компьютером или регулярно набирает текст. Для бюджетной клавиатуры довольно хорошая альтернатива.

Клавиатура имеет весьма компактные размеры, что позволяет экономить место на столе. Однако по сравнению с более дорогими моделями, OfficePro SK360 имеет определенные ограничения: нет подсветки, а клавиши работают на основе мембраны, что снижает долговечность и тактильные ощущения.

Не удивляет, не раздражает — просто работает. Иногда этого достаточно. А вот цена все таки приятно удивит: от 488 до 859 гривен.

Dell KB216 — базовая и надежная мембранная клавиатура для тех, кто ищет эффективный инструмент для офисной работы и обучения без лишних затрат. Эта модель предлагает превосходное качество по доступной цене, что делает ее хорошим вариантом для тех, кто проводит большую часть времени за компьютером, работая с документами, таблицами или онлайн-ресурсами.

Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильную передачу сигнала без задержек или помех. Это особенно важно для долгих сессий набора текста Dell KB216 компактная по размеру, с классическим расположением клавиш, включая цифровую панель для удобства подсчетов.

Хотя KB216 не имеет подсветки, что может быть недостатком при плохом освещении, ее простота и удобство компенсируют отсутствие этого дополнительного элемента. Она не будет отвлекать лишними функциями и настройками, что идеально подходит для тех, кто ищет беспроблемный рабочий инструмент.

Dell KB216 — доступный выбор для тех, кто нуждается в простом и эффективном инструменте для офисной работы и обучения. Стоит клавиатура от 450 до 1 399 гривен.

Asus ROG Strix Scope II RX — клавиатура, которая способна превзойти ваши ожидания, когда речь идет о механических переключателях и стиле. Она сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и все необходимые функции для игр и работы.

Главная фишка этой клавиатуры — механические переключатели ROG RX, которые обеспечивают линейный ход и быстрое срабатывание клавиши без лишнего шума. Идеально подходит не только для интенсивных игр, но и для быстрого набора текста на работе или во время учебы.

Клавиатура Asus ROG Strix Scope II RX оснащена яркой RGB-подсветкой с поддержкой Aura Sync. Это позволяет создавать впечатляющие световые эффекты, синхронизировать их с другими Asus-устройствами, а также настраивать подсветку каждой клавиши индивидуально для максимального эффекта. Такая подсветка не только выглядит стильно, но и помогает ориентироваться в темноте, особенно во время ночных игровых сессий.

Asus ROG Strix Scope II RX — отличный выбор для геймеров и тех, кто хочет иметь на своем рабочем месте клавиатуру с максимальным уровнем настроек и стиля. Цена на нее варьируется от 5 632 до 8 999 гривен.

Logitech Ergo K860 — своего рода реабилитационный центр для уставших пальцев и запястий. Ее эргономичная форма с изгибом по горизонтали и вертикали подстраивается под руки, заставляя держать их в естественном положении. А мягкая, тройная подставка для запястий — как ортопедическая подушка в мире клавиатур. Уже через несколько часов печати начинаешь замечать разницу: меньше напряжения в предплечьях, комфортное расположение кистей, и никаких «звоночков в туннеле», так сказать.

У K860 разделена клавиатурная зона, а значит, обе руки работают независимо, не сдвигая плечи и позвоночник в попытке добраться до центра. Кто-то скажет, что к этому надо привыкать — и будет прав. Но после адаптации клавиатура дарит новый уровень удобства, особенно для тех, кто живет в Google Docs, Word или VS Code. Отличный вариант для журналистов, копирайтеров, программистов и всех, кто считает клавиатуру своим основным рабочим инструментом.

Нажатия тихие — мембранные свичи работают почти бесшумно, но с приятной тактильной отдачей. Это не механика, но и не типичная «офисная клава»: каждый нажим выглядит продуманным и ощутимым. Плюс, Logitech Ergo K860 поддерживает Bluetooth и USB-ресивер, что позволяет быстро переключаться между несколькими устройствами — например, ноутбуком, планшетом и ПК.

Единственная ложка дегтя — отсутствие подсветки, что делает ночную работу менее удобной, и высокая цена. Но если для вас клавиатура больше, чем просто набор кнопок, Logitech Ergo K860 быстро окупит себя комфортом. «О, наконец-то ничего не болит после восьми часов печати». За это ощущение просят от 4 761 до 8 252 гривен.

Glorious GMMK TKL — клавиатура для тех, кто хочет властвовать над RGB. Гармоничный TKL-формат (без Num-блока) освобождает место для мышки, оставляя максимум удобства для игр и работы. RGB-подсветка здесь не просто «есть» — она адресная, полностью настраивается в Glorious Core 2.0, поддерживает десятки эффектов, профилей и создание собственных световых сценариев.

Настоящая сила Glorious GMMK TKL — в ее hot-swap-сокетах. Ты можешь установить переключатели Cherry, Gateron, Kailh, Akko, любые 3-пин или 5-пин свитчи. В один день — линейные для тишины, в другой — клики для кайфа. Такой себе LEGO-сетап для энтузиаста. Тяжелая металлическая пластина добавляет ощутимого веса и стабильности — клавиатура не скользит и не шатается.

Кейкапы стандартно идут ABS, но бренд поддерживает кастомизацию на все 200%: хочешь PBT — меняй, хочешь SA-профиль — пожалуйста. Стабилизаторы частично смазаны из коробки, но энтузиасты часто совершенствуют их самостоятельно — для еще более мягкого хода и чистого звучания.

Общее качество сборки Glorious GMMK TKL — выше среднего, клавиатура звучит намного дороже своей цены — почти как кастомы в несколько раз дороже. Ее стоимость — от 3 612 до 5 899 гривен.

Logitech MX Keys S — беспроводная клавиатура, которая сочетает в себе стильный дизайн, комфорт и функциональность. Она оснащена низкопрофильными клавишами, которые обеспечивают тихий и быстрый набор текста, что делает ее разумным выбором для офисной работы или длительных сеансов набора текста. Клавиатура поддерживает одновременное подключение до трех устройств через Bluetooth или USB-приемник, что позволяет удобно переключаться между различными девайсами без необходимости подключать или отключать кабели.

Основным преимуществом Logitech MX Keys S является ее эргономичный дизайн. Клавиши имеют мягкий ход и оптимальное расстояние между ними. Кроме того, клавиатура оснащена встроенными датчиками, которые активируют подсветку при приближении рук, что повышает удобство использования в условиях плохого освещения.

Logitech MX Keys S обладает также высокой автономностью, обеспечивая до 10 дней работы на одном заряде батареи (с подсветкой) или до 5 месяцев без подсветки. Это делает ее удобным выбором для людей, которые не хотят постоянно беспокоиться о подзарядке клавиатуры.

Однако, для пользователей, которые ищут механическую клавиатуру или модель с четким тактильным откликом, этот вариант может показаться слишком мягким. Клавиши мембранного типа менее чувствительны, и для геймеров или тех, кто часто работает с графическими программами, это может быть не идеальный вариант. Цена модели от 4 169 до 7 728 гривен.

Microsoft Sculpt Comfort Desktop — клавиатура, специально разработанная для пользователей, которые ищут эргономичный дизайн для длительной работы за компьютером. Ее ключевой особенностью является изогнутая форма, которая снижает нагрузку на запястья, а также клавиши, что удобно расположены для естественного положения рук. Клавиатура также оснащена специальной подставкой для запястья, что дополнительно поддерживает комфорт при длительном наборе текста.

Одной из особенностей Microsoft Sculpt Comfort Desktop является то, что она имеет разделенную конструкцию с отдельными секциями для левой и правой руки. Это позволяет пользователям избегать перенапряжения и уменьшает вероятность возникновения боли в запястьях или плечах, что типично для традиционных клавиатур.

Мышка, входящая в комплект, также имеет эргономичный дизайн, поддерживающий естественное положение кисти, что уменьшает напряжение. Но будем честными, она просто приятный бонус.

Microsoft Sculpt Comfort Desktop удобна для работы в офисе или дома, поскольку ее конструкция позволяет уменьшить усталость во время длительного использования. Бесшумное беспроводное подключение через USB-приемник позволяет сохранить рабочее место свободным от кабелей и обеспечивает комфортное использование без ограничений.

Однако стоит отметить, что хотя конструкция очень удобная, это все же мембранная клавиатура, которая не дает тактильного отклика, как механические модели. Для некоторых пользователей это может быть минусом, а плюсом — стоимость. Цена на Microsoft Sculpt Comfort Desktop составляет от 1 799 до 3 584 гривен.