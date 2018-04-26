Toyota Land Cruiser Prado: мечта украинца или разочарование?

С начала 2018 года марка Toyota в Украине «на коне» – продажи растут не за счет акционных авто, а за счет ключевых новинок. И внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в числе важнейших. Давайте разберемся, что являет собой Toyota Land Cruiser Prado в реальности – это «мечта каждого украинца» или «динозавр-ископаемое на колесах»?

Позиционирование

Модель Toyota Land Cruiser Prado всегда была сама собой и не изменяла главной сути: крупный полноценный внедорожник, который отличается завидной проходимостью и выносливостью: прочная рама, полный привод, пониженный ряд, блокировки «дифов», огромные колеса, небольшие свесы. Первое поколение Toyota Land Cruiser Prado 90 появилось в конце 1990-х годов и заняло промежуточное положение между легковыми кроссоверами Toyota и ТОП-моделью Toyota Land Cruiser 100 – так осталось и поныне: Toyota Land Cruiser Prado 150 стоит лишь на пол-ступени ниже ТОП-модели Toyota Land Cruiser 200.

Первый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 90 дебютировал в 1996-м; второе поколение Toyota Land Cruiser Prado 120 появилось в 2002 году. Текущий автомобиль – это третье поколение модели: Toyota Land Cruiser Prado 150 впервые был представлен в 2009-м и пережил незначительное обновление в конце 2013-го (уже как версия 2014 МГ). А в прошлом году Toyota Land Cruiser Prado 150 еще раз обновился и теперь проходит как версия 2018 МГ: новый дизайн передней части; другой салон, руль, приборы.

В статье представлен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 с 4-цилиндровым турбодизелем, в максимальной комплектации Premium. Также отдельным блоком будет представлен автомобиль в средней комплектации Prestige – укажу отдельно по тексту.

Как едет?

Если вы ждете от рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado динамики и управляемости BMW плюс комфорта Mercedes, то вынужден вас расстроить. В городе Toyota Land Cruiser Prado откровенно тесно. Он неспешно разгоняется до 70-80 км/ч, причем порой кажется, что вместо традиционного «автомата» здесь вариатор – при нажатии педали акселератора есть «плаванье» по оборотам, что приводит к нелинейной связи с динамикой разгона. Руль тяжеловат и пусть автомобиль откликается на движения «баранки» без запаздываний, но также здесь нет и энтузиазма. Зато есть крены – и при поворотах, и при торможении…

Но вот какое интересное наблюдение: автомобиль для тест-драйва мне выдали в конце марта и я застал за рулем Toyota Land Cruiser Prado снег и лед, морозы и тающий снег, сорванный асфальт. И для таких условий езды по нашим украинским «дорогам» Toyota Land Cruiser Prado – это, пожалуй, один из лучший автомобилей в мире.

Новый Toyota Land Cruiser Prado выглядит солидно и внушительно. Главные перемены сосредоточены в передней части: новые фары, запоминающийся капот. Боковины и задняя часть обновились лишь в мелочах: к примеру, новые колесные диски и фонари, которые теперь получили черные «маски». Но обратите внимание на изменение силуэта – задняя часть может подниматься (+40мм) или опускаться (-20мм) благодаря пневматической подвеске: на общем боковом виде автомобиля это заметить сложно; но при взгляде на заднюю колесную арку диапазон перемещения кузова хорошо заметен.

Откровенно говоря, Toyota Land Cruiser Prado не скрывает ямы, бугры, неровности: даже небольшие стыки заметны по тихим хлопкам в салоне; а любые другие дефекты дороги отзывают мягкими «тычками» на сиденьях. Но чудо Toyota Land Cruiser Prado в том, что вот эти «дефекты дороги» – это ямы размером от «среднего» до размера «пробивает колеса у кроссовера, а легковушка обрывает бампер». В этих режимах Toyota Land Cruiser Prado позволяет мчать вперед, не обращая внимания на состояние дороги – от слова «совсем».

Причем мчать на Toyota Land Cruiser Prado по-настоящему приятно. Мало того, что толстые колеса и энергоемкая подвеска без проблем отрабатываю все неровности, так еще и автомобиль становится более понятным в управлении – будто полегчал на 500-800 кг. Представьте себе, но как только пройдена отметка 70-80 км/ч, руль становится одновременно более легким и при этом на нем есть больше обратной связи. После этой скорости двигатель и АКПП обеспечивают великолепную реакцию на нажатие педали акселератор – ни малейших запаздываний и упомянутой выше «вариаторной резины»: вот теперь все классно!

Турбодизель и «автомат» на низких скоростях похожи на спящего медведя: урчат, но шевелиться не торопятся. Однако как только скорость перевалит за 70-80 км/ч – Toyota Land Cruiser Prado преображается: хороший разгон и быстрые отклики на педаль акселератора, легкий руль с достаточной обратной связью. Разбудить автомобиль можно и принудительно режимом «Sport+». Также есть режимы «Comfort», «ECO», «Sport», но при каждом новом запуске мотора по умолчанию включается режим «Normal». Подкапотное пространство скрывает горловину для жидкости AdBlue и две АКБ.

Схожая ситуация и с обустройством салона: лед и пламень. К примеру, перед собой я вижу классные приборы, будто из мира Lexus: темно-серебристая отделка, блестящая фаска, подсвечивающиеся капельки-метки скорости и оборотов, красивый цветной ЖК-дисплей. Да и руль в руках хорош: подогрев и кожа, кнопки управлению меню и аудиосистемой, включение/отключение различных функций. Но вдруг – нижняя часть руль с простеньким жестким пластиком, а «дерево» в верхней части обода скользкое и не подогревается…

Передняя панель – монолит из мягкого и молчаливого материала: ни малейшего скрипа за все внедорожные «вылазки» и скачки по ямам. Но центральная консоль около дефлекторов вентиляции увенчана накладкой из дешевого пластика; а еще центральный 8-дюймовый дисплей не отличается хорошей графикой. Зато предлагает много функций: кроме ожидаемой аудиосистемы, навигации, подключения телефона, здесь также есть функция кругового обзора. И она реализована хорошо: много разных вариантов обзора, авто-переключение между ними, линии-подсказки. Вот к чему вообще нет претензий – так это к блоку «климата»: большие удобные кнопки, отдельный дисплей, возможность управления климатом сзади.

Монолитная передняя панель привлекает внимание «башней» центральной консоли, где расположен климат-контроль, различные кнопки и переключатели, многофункциональный ЖК-дисплей; правда, качество картинки последнего откровенно хромает…

Хотите красивый дисплей? Смотрите на приборы – настоящее украшение салона! Передние сиденья широкие, мягкие, удобные; есть электропривод, подогрев, и даже вентиляция. Причем между ними не просто подлокотник, а бокс с мини-холодильником!

Кстати, о задней части салона – здесь все хорошо: много места по всем направлениям, своя зона «климата», дефлекторы вентиляции, есть раздельный подогрев сидений. Сиденья второго ряда большие и удобные, предусмотрена возможность сдвигания вперед/назад и регулировка угла наклона спинки. Потенциально внедорожник Toyota Land Cruiser Prado может иметь 7-местный салон, но в Украине официально доступны только 5-местные версии – а это означает, что сзади расположен по-настоящему огромный багажник: 621 л в стандартном варианте и почти 2 000 л при условии складывания сидений.

Хотя без нюансов в случае багажника не обошлось: его дверь открывает горизонтально слева направо – т.е. если привычно припарковать автомобиль к правой обочине, то при загрузке/выгрузке вещей придется обходить немалую «калитку». Но и плюсов в багажном отсеке немало. К примеру, есть откидывающееся вверх стекло: удобно, когда нужно забросить в багажник небольшую сумку или пакет. Еще пример: в дверце багажника предусмотрены потайные ниши под «мелочевку». Плюс направляющие для органайзера, розетка, отдельный «кармашек» для домкрата…

Сзади просторно и удобно: сиденья большие и мягкие, есть возможность регулировок вперед/назад и по углу наклона спинки, плюс подлокотник. Среди «технологий для комфорта» отмечу отдельную зону «климата» и многоступенчатый подогрев. Багажник огромен и (если забыть про сторону открывания двери) шикарен: есть поднимающееся стекло, парочка кармашков для мелких вещей, розетка и направляющие для органайзера…

Конечно, невозможно обойти стороной бездорожье. Для меня проходимость Toyota Land Cruiser Prado стала понятна во время «SUVорого теста», где я впервые познакомился с этим автомобилем; затем была неделя с заснеженным полянами и раскисшими грунтовками. В целом внедорожные возможности Toyota Land Cruiser Prado можно писать так: «вы испугаетесь раньше, чем он застрянет». Клиренс 215 мм в данном случае не отражает все геометрические параметры автомобиля для бездорожья: глубина преодолеваемо брода – 700 мм; угол въезда – 31 градус; съезда – 25 градусов; передний и задний бампера находятся высоко и «срезаны» под углом. Вопроса с нехваткой тяги здесь нет: спасибо дизелю и понижающей передаче с отношением 2,566:1. Да и такого понятия, как диагональное вывешивание колес, кажется, вовсе не существует: ходы подвески велики и даже если колесо повиснет в воздухе – поможет блокировка центрального дифференциала и задний «диф» Torsen (ТОП-версии Prado). А еще есть системы Multi-Terrain Select и Crawl Control – это электронные «помощники» для езды по бездорожью. Круто!

Но не дает покоя тот факт, что эти системы можно задействовать только в режиме трансмиссии 4L (т.е. «пониженный ряд»), а в этом режиме Toyota Land Cruiser Prado прет вперед как локомотив; причем ввиду большого общего понижающего числа скорость движения и так невелика – зачем тогда Crawl Control? А проблему «зацепа» на разном покрытии решают правильные колеса: как минимум «зубастая зима» или внедорожные А/Т-шные шины – зачем тогда Multi-Terrain Select? Ответ кроется в одной ситуации: на бездорожье оказался человек, который вообще не понимает, как проезжать грязь/камни/песок. В таком случае Multi-Terrain Select и Crawl Control выступают чем-то вроде «круиз-контроля для бездорожья»: задал тип бездорожья да скорость езды – и вперед, только подруливай, дальше Prado все сделает сам.

Проходимость Toyota Land Cruiser Prado изначально находится на высоком уровне благодаря «правильному железу»: прочная рама; короткие свесы и углы въезда/съезда (31/25 градусов); большой клиренс (215 мм); пониженная передача; центральный дифференциал Torsen с возможностью блокировки. В этом случае системы вроде Multi—Terrain Select и Crawl Control служат лишь дополняющим, но не определяющим фактором проходимости. Но за работу инженеров Toyota для повышения проходимости в руках новичков все-таки отдельное «спасибо». А вот Multi—Terrain Monitor пригодится и опытному «джиперу»: картинка перед автомобилем (передняя камера в «носу») плюс прорисовка траектории движения передних колес и «передка» автомобиля в целом.

Есть ли инновации?

Признаться честно, здесь «слишком много всего» – по пункту о конструкции Prado можно писать отдельную статью. Поэтому разберем основные вопросы «по железу», плюс разберем системы для бездорожья и безопасности. Итак, Toyota Land Cruiser Prado построен на основе пространственной рамы, поверх которой «одет» кузов: салон, моторный отсек, багажник. Привод постоянный полный, есть понижающая передача и центральный дифференциал повышенного трения Torsen с возможностью блокировки; в ТОП-версии сзади также установлен дифференциал Torsen. Подвеска: передняя – полностью независимая, с пружинами; задняя – зависимая с пружинами или пневмоэлементами (ТОП-версия). Плюс есть KDSS – система контроля стабилизатора поперечной устойчивости при помощи гидроцилиндров: «зажимается» на хороших дорогах, уменьшая крены кузова; «распускается» на бездорожье, чтобы увеличить ход колес (подобное встречалось на Infiniti QX80 и Peugeot 3008). Под капотом тестового автомобиля был установлен 4-цилиндровый турбодизель; в паре с ним – традиционный гидромеханический 6-ступенчатый «автомат».

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado построен по привычной схеме: рама, полный привод, традиционный «автомат», дифференциалы Torser с возможностью блокировки. Никаких новомодных преселективных «роботов» или фрикционных муфт в трансмиссии – это может быть лишним на тяжелом бездорожье. Задняя подвеска в ТОП-версиях Toyota Land Cruiser Prado серии 150 может быть пневматической.

Хотя парочку интересных пунктов для езды по бездорожью отмечу. Как вы догадались, речь идет о Multi-Terrain Select и Crawl Control. Первая система – Multi-Terrain Select – служит для выбора типа покрытия, по которому едет автомобиль, подстраивая его двигатель и АКПП к выбранному типу бездорожья. К примеру, на «камнях» следует точнее дозировать тягу, чтобы ненароком не прыгнуть впереди и повредить днище – значит, система сделает реакции на нажатие педали акселератора более мягкими. Вторая система – Crawl Control – являет собой «круиз-контроль для бездорожья». Достаточно выставить желаемую скорость езды в диапазоне 1-5 км/ч – и автомобиль сам будет ползти вперед под урчание мотора и хруст тормозов, распределяющих тягу между колесами. Для активации данных систем следует нажать соответствующую кнопку на центральной консоли, а затем поворотом верхней шайбы выбрать необходимый режим работы. Также из полезного оборудования отмечу упоминавшийся выше Multi-Terrain Monitor: обзор ситуации перед автомобилем, под его колесами, а также справа/слева – полезная вещь, когда обзор вперед перекрыт капотом.

Системы Multi—Terrain Select и Crawl Control фактически заменяют собой круиз-контроль, только это «круиз» для бездорожья. Первая служит для комплексной настройки автомобиля к определенному типу бездорожья: грязь, снег, камни, пр.; вторая позволяет задавать необходимую скорость езды (1-5 км/ч). Активация систем – с помощью кнопок на центральной консоли; управление – с помощью крупной серебристой шайбы рядом. Multi—Terrain Monitor – это камера в «носу» и дисплей в салоне для обзора того, что происходит спереди, перед автомобилем и под колесами.

Также отдельного упоминания заслуживает комплекс Toyota Safety Sense. Здесь объединились активный «круиз» (умеет поддерживать дистанцию до впередиидущего автомобиля), контроль рядности движения, автоматическое переключение света фар «ближний/дальний», распознавание дорожных знаков, автоматическое экстренное торможение, пр. Данные системы построены на основе радара в передней части автомобиля (активный круиз-контроль) или на основе камеры в верхней части лобового стекла (контроль рядности, считывание знаков, переключение света «ближний/дальний»). Есть ряд нюансов – к примеру, система контроля рядности движения сама не ровняет автомобиль, а только предупреждает водителя; система экстренного торможения не может гарантировать полную остановку автомобиля для недопущения ДТП (здесь все зависит от скорости езды, покрытия под колесами, дальности обнаружения препятствия впереди). Словом, управления автомобилем по-прежнему остается в руках и ногах водителя. Однако, в любом случае, эти технологии существенно упрощают поездки, делают их более безопасными.

Управление большинством систем комплекса Toyota Safety Sense – через кнопки на руле и меню дисплея панели приборов. Активный «круиз» работает на скорости 40-180 км/ч; управление – с помощью подрулевого рычажка. Если спереди появился автомобиль, если выехал со своего ряда, если система заметила дорожный знак – вся информация выдается на цветном дисплее в комбинации приборов. Главные «органы чувств» для этих систем – дальнобойный радар под логотипом и камера в верхней части лобового стекла.

Цены и конкуренты

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado доступен в Украине с тремя моторами (бензин 2,7 л 163 л.с.; дизель 2,8 л 177 л.с.; бензин V6 282 л.с.) и в четырех комплектациях – итого получаем восемь разных версий. По умолчанию всегда есть: 5-местный салон, 6-ст. АКПП, полный привод, понижающий ряд 4L, блокировка центрального «дифа». Поскольку версий много и они отличаются в мелочах, то детально опишу средние версии (как основные в продажах); плюс по статье представлен автомобиль в максимальной версии Premium – все его особенности уже расписал выше.

Гамму открывает Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым мотором 2,7 л в комплектации Comfort: 17-дюймовые легкосплавные колеса; галогенные фары; электрические стеклоподъемники; круиз-контроль; камера заднего вида; подогрев передних сидений; регулировка задних сидений; мультимедиа Toyota Touch 2 с 8-дюймовый сенсорным дисплеем; 2-зонный «климат»; свой «климат» сзади; системы ABS и VSC; семь подушек безопасности; пр. Цена – 1,12 млн. грн. или около $43 тыс. Следующая комплектация – Elegance – добавляет: светодиодные фары; полноценный обогрев лобового стекла; кожаную обивку сидений; вентиляцию передних сидений; подогрев задних; пр. Автомобиль дизелем 2,8 л оценивается в 1,63 млн. грн. или около $63 тыс.

Почти максимальная версия Prestige дополнительно предлагает: хром по кузову; 18-дюймовые колеса; датчик дождя; электропривод складывания зеркал; отделка салона деревом или алюминием; комплекс Toyota Safety Sense (активный «круиз», контроль рядности, авто-торможение, распознавание дорожных знаков). Данная комплектация с дизелем 2,8 л обойдется в 1,78 млн. грн или около $68,5 тыс.

Указаны т.н. «специальные цены», которые пересчитываются отдельно для каждой партии автомобилей в зависимости от действующего валютного курса и обычно выходят заметно ниже стандартных цен.

В статье представлен Prado в максимальной версии Premium; в этом блоке фото – авто в комплектации Prestige. Внешность не изменилась: аналогичные колесные диски и фары. В салоне – кожа и вентиляция сидений; для задних пассажиров есть отдельный «климат» и регулировки сидений. Ввиду отсутствия некоторых систем чуть изменилась компоновка центральной консоли и зоны около рычага АКПП. Однако все самое важное на месте: полный привод и пониженный ряд, возможность блокировки дифференциала, система помощи при спуске, спорт-режим «автомата». На версии Elegance и Prestige приходится по 16% продаж (каждая); версия Comfort – это 65% от общих продаж модели. Ситуация по моторам следующая: за дизелем 2,8 л – 60% в структуре продаж Prado; бензиновый мотор 2,7 л – 35%; на счету максимального бензинового V6 – 5% от общих продаж модели.

Разобрались с рыночным положением Toyota Land Cruiser Prado – теперь подбираем конкурентов. С одной стороны – крупные внедорожники, вроде Mitsubishi Pajero Sport или Mitsubishi Pajero Wagon. Номинально автомобили сравнимы, но во многих пунктах Mitsubishi не дотягивают до уровня Prado: широта выбора различных версий; оснащение для комфорта (вентиляция спереди, «климат» сзади); системы для бездорожья («пневма», камеры для бездорожья). С другой стороны – кроссоверы с хорошими задатками для бездорожья: Mercedes GLE, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, уходящий VW Touareg. Но вот в чем суть: эти кроссоверы подготовлены для серьезного бездорожья с помощью различных «офф-роад пакетов», а Prado под него спроектирован изначально – чувствуете разницу?

Список конкурентов немалый: здесь и классические внедорожники, и «продвинутые» кроссоверы. Против первых Prado выставляет широкий выбор версий и лучшее оснащение; против вторых – завидную выносливость и проходимость на бездорожье.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потреблял около 13-13,5 л топлива на 100 км; на выходных и при пустых дорогах – расход падал до 9-10 л; при езде по пробкам и динамичных стартах – возрастал до 14-15 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составлял 6-7 л; при скорости 110-120 км/ч автомобиль потреблял 8,5-9,5 л на 100 км пути. При высоких скоростях (130 км/ч на Бориспольской трассе) расход составляет 11-12 л на 100 км. Заметная разница в расходе (1 л) объясняется большим угловатым кузовом и влиянием встречного или попутного ветра.

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км. Простое минимальное ТО (замена масла, смазка карданной передачи, диагностики) обойдется в 3 тыс. грн. Более обширные ТО (стандартное ТО плюс трансмиссионное масло, воздушный фильтр двигателя, фильтр салона, тормозная жидкость, пр.) обойдутся в 10,7-12,7 тыс. грн. Здесь указаны данные для одного из киевских дилеров марки, цены могут незначительно отличатся в зависимости от города и дилера.

Цены на автомобили и ТО указаны по состоянию на конец марта 2018 года, когда автомобиль передавался для тест-драйва; однако в целом сейчас порядок цен не изменился и остался на примерно аналогичном уровне. Все цены указаны без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании, кроме указанных выше.

В итоге

Сложно подводить итоги для Toyota Land Cruiser Prado, поскольку у многих потенциальных клиентов из круга моих знакомых были такие ожидания: крутой и уважаемый, всепогодный и универсальный внедорожник «на века». Все это есть. Но ожидания динамичной езды в городе и перины-комфорта в езде? А вот этого нет…

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado подкупает другим: простота езды по любым разбитым дорогам и направлениям в стиле «куда глаза глядят», запредельно огромный запас проходимости и выносливости, хорошее оснащение для комфорта. Если сегодня вы путешествуете по самым «глухим» уголкам Украины, а завтра вам нужно приехать на деловую встречу, то Toyota Land Cruiser Prado – это один из тех немногих автомобилей, который отлично подходит и для первого, и для второго.

Плюсы:

+ Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado откровенно крут – и теперь это читается во внешности

+ Энергоемкая подвеска, хорошая проходимость, прочная рама – для дорог и направлений

+ В деталях и оснащении – это почти ТОП-модель: приборы, вентиляция сидений, 3-зонный «климат», круговой обзор, активный «круиз», контроль рядности…

Минусы:

— Один из самых дорогих в классе; хотя для многих это тоже плюс – показатель статуса

— Слишком большой и неторопливый для города – это не столько проблема Prado, сколько проблема ожидания некоторых потенциальных клиентов

Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T

Кузов – рамный внедорожник; 5 мест

Габариты – 4,84 х 1,89 х 1,89 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 215 мм

Багажник – от 621 л (5 мест) до 1 934 л (2 места)

Грузоподъемность – 730 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 260 кг

Мотор – турбодизель; R4; 2,8 л

Мощность – 177 л.с. при 3 400 об/мин

Крутящий момент – 450 Нм при 1 600-2 400 об/мин

Удельная мощность и момент – 78 л.с. на 1 т; 199 Нм на 1 т

Привод – полный привод, пониженный ряд, блокировка центрального дифференциала

Трансмиссия – 6-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 12,7 с

Максимальная скорость – 175 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,6 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Ice SUV 265/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,12 млн. грн. ($43 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Тойота Украина