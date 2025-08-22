Вот это да. Украина занимает 4 место среди государств мира по количеству биткоинов

12 государств мира владеют 525 753 млн биткоинов на сумму почти $60 млрд, что составляет 2,50% монет в обращении. Интересно, что Украина занимает четвертое место в этом списке с около 463 51 BTC. Больше только у США, Китая и Великобритании.

Самые богатые на биткоины государства

Правительство США получил свои биткоины благодаря ряду громких конфискаций — от ликвидации маркетплейса Silk Road к операциям против даркнета и хакерских группировок. Таким образом США накопили почти 200 000 BTC. По состоянию на начало 2025 года их стоимость оценивается в $22 млрд. В марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва BTC, консолидировав все конфискованные активы под федеральным контролем.

Китай остается одним из ключевых игроков по количеству биткоинов, хотя его позиция менее прозрачна. В 2019 году власти конфисковали более 190 000 BTC в рамках дела PlusToken. Дальнейшая судьба этих монет остается неизвестной: одни аналитики считают, что часть продали, другие — что они хранятся в государственных кошельках. В государстве все еще действует запрет на торговлю и майнинг.

Великобритания занимает третье место, поскольку в 2021 году конфисковала 61 245 BTC по делу об отмывании средств. Что делать с этими активами до сих пор неизвестно: продать или оставить их в государственном резерве. Если их сохранят, Великобритания войдет в клуб крупнейших владельцев BTC.

На пятом месте КНДР. Северной Корее благодаря кражам хакерских группировок Lazarus Group и других удалось собрать более 14 000 BTC, из которых в 2025 году продано активов на более чем $1 млрд.

Шестой в списке — Бутан, который с 2019 года майнит биткоины путем использования избытка электроэнергии от гидроэлектростанций. К 2025 году страна накопила 13,029 BTC на сумму $1,3 млрд, что эквивалентно 38% ВВП, который составляет $3,42 млрд.

Как Украина оказалась на 4 ступени?

На сайте ниже указано, что активы государственных служащих составляют 463 51 BTC еще с 7 апреля 2021 года. По данным этого веб-сайта, подсчитано количество монет на счетах чиновников путем изучения их налоговых деклараций. Тенденция к накоплению биткоинов началась еще в 2018 году, когда 57 украинских чиновников заявили о владении более 21 000 BTC. К 2021 году эта цифра выросла более чем вдвое: 652 чиновника сообщили об общей сумме 46 351 BTC. С тех пор Украина рассматривается как страна с одним из самых высоких уровней владения биткоинами среди чиновников.

С начала полномасштабного нападения России в 2022 году криптовалюту использовали как инструмент для глобального сбора пожертвований на оборону. В первый год поступило около 57 BTC, которые пошли на вооружение, гуманитарную помощь и логистику.

В свое время данные о владении биткоинами стали предметом спекуляций. Например, весной циркулировали слухи, что Украина хочет создать стратегический биткоин-резерв. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что готовится официальный законопроект. На этом все затихло.

По состоянию на середину 2025 года в государственных кошельках оставалось лишь 186 BTC — монеты не накапливались, а постоянно расходовались. Согласно данным Arkham Intelligence, криптоадреса Украины, предназначенные для пожертвований, сейчас имеют различных активов на сумму чуть более $300 тыс.

То есть, указанные на многих сайтах накопленные Украиной BTC это не государственные средства, а токены на счетах чиновников. Теперь интересно, что будет с цифровыми активами владельцев более $5 млрд после введение регуляции крипторынка в Украине, что планируют ввести в конце текущего-начале следующего года?