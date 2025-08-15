Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе

19 августа украинский парламент наконец начнет рассмотрение в первом чтении законопроекта №10225-д о легализации рынка виртуальных активов. Документ уже прошел профильный комитет и рекомендован к принятию как основа для дальнейшей работы. Кроме того, до октября текущего года должны определиться с распределением полномочий регуляторов на базе европейской директивы MiCA.

Ожидается, что принятие закона поможет упорядочить оборот криптоактивов в Украине.

Ключевые положения законопроекта:

определение виртуального актива как особого вида цифрового имущества, существующего благодаря технологии блокчейн. Виртуальные активы пока не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа. Однако предусмотрено отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».

Классификация активов на три категории: токены с привязкой к активам, токены электронных денег (стейблкоины) и другие виртуальные активы, перечень которых будет определять регулятор.

Права собственности будут подтверждаться криптографическими ключами; будет действовать презумпция правомерности владения.

Публичное предложение виртуальных активов потребует «белой книги» с полной и правдивой информацией об активе и рисках.

Поставщики услуг в сфере криптовалют должны проходить авторизацию и обеспечивать защиту клиентов.

Предусмотрены меры против манипуляций на рынке, инсайдерской торговли и незаконного разглашения информации.

Налогообложение: отдельный режим для доходов от операций с криптовалютами, налогообложение только прибыли, освобождение от налогов в ряде случаев, а для активов, приобретенных до вступления в силу закона, в 2026 году будет действовать льготная ставка НДФЛ в 5%.

Источник: Даниил Гетманцев