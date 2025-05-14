Внезапно. Украина планирует запустить собственный биткоин-резерв?

В соцсетях 15 мая внезапно начать циркулировать слухи о том, что Украина рассматривает возможность создания собственного стратегического биткоин-резерва при участии Binance.

Нардеп Ярослав Железняк подтвердил информацию. По его словам, в ближайшее время он внесет соответствующий законопроект, который сейчас находится на стадии доработки. О планах по созданию криптовалютного резерва Железняк говорил еще в феврале.

Это при том, что в Украине до сих пор нет нормативной базы по регулированию крипты. Накануне Железняк заявившийчто рассмотрение законопроекта о легализации виртуальных активов заблокировано Офисом Президента на неопределенное время якобы из-за жалобы со стороны главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Русланом Магомедовым.

Согласно свежему опросу, только 4% населения мира владеет биткоинами. Украинцы также входят в этот список.

Источник: Incrypted