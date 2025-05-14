Новости Крипто 14.05.2025 в 17:23 comment views icon

Внезапно. Украина планирует запустить собственный биткоин-резерв?

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Внезапно. Украина планирует запустить собственный биткоин-резерв?

В соцсетях 15 мая внезапно начать циркулировать слухи о том, что Украина рассматривает возможность создания собственного стратегического биткоин-резерва при участии Binance.

Нардеп Ярослав Железняк подтвердил информацию. По его словам, в ближайшее время он внесет соответствующий законопроект, который сейчас находится на стадии доработки. О планах по созданию криптовалютного резерва Железняк говорил еще в феврале.

Это при том, что в Украине до сих пор нет нормативной базы по регулированию крипты. Накануне Железняк заявившийчто рассмотрение законопроекта о легализации виртуальных активов заблокировано Офисом Президента на неопределенное время якобы из-за жалобы со стороны главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Русланом Магомедовым.

Согласно свежему опросу, только 4% населения мира владеет биткоинами. Украинцы также входят в этот список.

Источник: Incrypted

Популярные новости

Fortune: Meta планирует начать использовать стейблкоины уже в этом году
Нардеп предлагает создать Космические Силы ВСУ ─ законопроект уже в ВРУ
ARK Invest: даже при худшем сценарии биткоин будет стоить $300 тыс. к 2030 году

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить