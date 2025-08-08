Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны

Бутан попал в тройку государств с наибольшими запасами биткоина (хотя теперь занимает пятое место). Благодаря использованию избыточной гидроэнергии, стране удалось накопить 13,029 BTC на сумму $1,3 млрд. Это эквивалентно почти 38% ВВП, который составляет $3,42 млрд.

С 2020 года Бутан тихо наращивал майнинг криптовалюты, используя свои богатые гидроэнергетические ресурсы для подпитки устойчивого и высокодоходного предприятия. К 2022 году работали четыре государственных майнинговых объекта, а спутниковые снимки теперь подтверждают по крайней мере шесть объектов по всему королевству, питающихся от обширной гидроэнергетической сети Бутана.

Занималась этим государственная компания Druk Holding & Investments (DHI) через подразделение Green Digital. Запасы биткоина Бутана хранятся в кошельке, управляемом DHI — коммерческим инвестиционным подразделением правительства.

В апреле 2025 года тогдашний премьер-министр страны Церинг Тобгай раскрыл в интервью Al Jazeera, что правительство продало биткоины на сумму $100 млн в 2023 году, чтобы профинансировать удвоение зарплат государственных служащих. Также в июле 2025 года Бутан продал биткоинов на $59,42 млн через Binance. 6 августа биткоины на сумму $60 млн перевели на горячий кошелек биржи Cobo.

Кстати, еще в 2018 году Болгария продала конфискованные 213,500 BTC на сумму $3,5 млрд. Сегодня бы это количество монет стоило бы около $25 млрд, что превышает государственный долг страны.