Новости Крипто 08.08.2025 comment views icon

Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны

Бутан попал в тройку государств с наибольшими запасами биткоина (хотя теперь занимает пятое место). Благодаря использованию избыточной гидроэнергии, стране удалось накопить 13,029 BTC на сумму $1,3 млрд. Это эквивалентно почти 38% ВВП, который составляет $3,42 млрд.

С 2020 года Бутан тихо наращивал майнинг криптовалюты, используя свои богатые гидроэнергетические ресурсы для подпитки устойчивого и высокодоходного предприятия. К 2022 году работали четыре государственных майнинговых объекта, а спутниковые снимки теперь подтверждают по крайней мере шесть объектов по всему королевству, питающихся от обширной гидроэнергетической сети Бутана.

Занималась этим государственная компания Druk Holding & Investments (DHI) через подразделение Green Digital. Запасы биткоина Бутана хранятся в кошельке, управляемом DHI — коммерческим инвестиционным подразделением правительства.

В апреле 2025 года тогдашний премьер-министр страны Церинг Тобгай раскрыл в интервью Al Jazeera, что правительство продало биткоины на сумму $100 млн в 2023 году, чтобы профинансировать удвоение зарплат государственных служащих. Также в июле 2025 года Бутан продал биткоинов на $59,42 млн через Binance. 6 августа биткоины на сумму $60 млн перевели на горячий кошелек биржи Cobo.

Кстати, еще в 2018 году Болгария продала конфискованные 213,500 BTC на сумму $3,5 млрд. Сегодня бы это количество монет стоило бы около $25 млрд, что превышает государственный долг страны.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Известный аналитик считает, что криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности»
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Быки и лонгисты счастливы: стоимость Solana пробила $200, а более 99% владельцев XRP находятся в зоне прибыли
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Миллиардер Адам Вайтцман приобрел более 5 тыс. NFT Yuga Labs
Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам
eToro запустил круглосуточную торговлю токенизированными акциями более 100 топовых компаний США
После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Bloomberg: Трампы заработали на криптовалютах $620 млн
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
В Лондоне похитили мужчину с $9 на счету, потому что тот называл себя криптомиллионером
Visa углубляет использование стейблкоинов
А так можно было? Bitcoin Lightning Network сервис Alby забрал у пользователей средства
Это предательство: работа разработчика криптобиржи CoinDCX «на стороне» стоила компании $44 млн
Рынок NFT внезапно ожил и показал рост на 182%
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить