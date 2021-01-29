Xbox Series X — теперь надолго





Это вторая часть личного знакомства и опыта использования консолей нового поколения от Microsoft. Сегодня речь пойдет о старшей модели в этой линейке — Xbox Series X. Как вы можете помнить, в конце статьи о Xbox Series S я писал, что для меня она станет переходным вариантом и однажды я перейду на Series X. Теперь это произошло, пусть и раньше, чем я рассчитывал. Уж больно хотелось лучшего качества графики и полноценной поддержки 4К. И тут Series X не подвела, но обо всем по порядку. Сразу отмечу, что и эта статья не будет обзором в привычном понимании, а опытом эксплуатации личной консоли. И, кстати, речь пойдет не только о Series X, но и об отличиях между старшей и младшей моделями. И, надеюсь, что этот материал позволит вам сделать правильный выбор.

Предисловие

Казалось бы, менять одну консоль на другую спустя полтора месяца после покупки — это, мягко говоря, странно. Да, я согласен. Причину почему я не купил сразу Xbox Series X я уже описывал в статье о Series S. В конце ноября 2020 года, младшая консоль от Microsoft уже стоила приемлемых для меня денег, а вот старшая — пока еще совсем неприличных. Но теперь, цена на Series X стала относительно адекватной и я решился на замену. Что касается PlayStation 5, то после знакомства с Series S, я больше о ней не задумывался. Если вкратце, почему не приставка от Sony, то основными причинами являются стоимость игр и более привычная форма геймпада.

Комплектация

Комплект поставки аналогичен Series S: консоль, геймпад, пара одноразовых батареек Duracell для питания геймпада, кабель HDMI 2.1 и кабель питания. Несмотря на разницу в размерах, коробки от консолей Microsoft почти идентичных размеров. Фотографии комплекта не привожу, так как он аналогичен Series S, а консоль мне приехала в весьма потертой коробке.

Геймпад

С обеими моделями приставки поставляется одинаковый геймпад, разница только в цвете. С Series S идет белый, а с Xbox Series X — черный. Это идентичные модели. Но, как оказалось, разница в качестве между одним и тем же геймпадом может иметь место быть. Например, спустя несколько недель использования Series S, ее геймпад при сильном сжатии рукояток ощутимо хрустел в руках. В экземпляре от Series X такой проблемы нет.

В целом, это очень удобные геймпады и наличие текстурированных поверхностей и триггеров сделало их более ухватистыми по сравнению с геймпадами от Xbox предыдущих поколений. Кроме измененной текстуры пластика, геймпад обзавелся новой кнопкой для быстрого создания скриншотов и, в общем-то, все. Должен отметить, что в динамичных играх стики и кнопки получились достаточно шумными.

По-прежнему, геймпад не оснащен перезаряжаемым аккумулятором. Выбор источника питания остается на владельце консоли. Это могут быть одноразовые батарейки, перезаряжаемые аккумуляторы, фирменный аккумулятор от Microsoft с возможность зарядки по кабелю Type-C. С одной стороны, геймпад от Microsoft требует дополнительных финансовых вложений, а с другой — предоставляет больше выбора своему пользователю. Я, в свою очередь, ранее воспринимал это негативно, но приобретя комплект перезаряжаемых аккумуляторов поменял свое мнение на этот счет.

Дизайн и компоновка

Это может показаться странным, но даже в младшей Series S дизайна больше, чем в Series X. И если Series S выглядит хотя бы отчасти привлекательно за счет сочетания белого и черного, то Series X по уровню минимализма переплюнула всех.

С другой стороны, нас ведь интересует то, как приставка работает, а не то, как она выглядит. Благодаря такому максимально нейтральному дизайну она впишется в любой интерьер и будет оставаться незаметной. Кстати, дизайн в свое время обсмеяли уже все кому не лень, да и Microsoft отнеслась к этому с юмором, выпустив полноценную версию холодильника в дизайне Series X, правда, в лимитированном количестве.

Во внешнем виде, Series X является полной противоположностью PlayStation 5, которая привлекает к себе внимание как дизайном, так и размерами. Series X примерно в два раза толще, чем Series S и на столько же тяжелее. Она менее портативная, чем младшая модель, но при желании ее можно положить даже в не самый большой рюкзак с объемом в 20 литров.

Несмотря на минимализм, в дизайне есть кое-что, что привлекает внимание — вентиляционные отверстия, под которыми расположен вентилятор системы охлаждения. Зеленый оттенок в центральной части является всего-лишь окраской, а не подсветкой, хотя в интернете уже можно встретить тех, кто заменил вентилятор на таковой с подсветкой.

По сравнению с Series S, X теперь ориентирована на вертикальное расположение, на что намекает круглое основание на одной из сторон параллелепипеда. Формально, приставку можно положить на бок, но так она смотрится еще хуже, как по мне.

Вообще, лично у меня претензий к дизайну Xbox Series X нет. Консоль у меня стоит на полу, я ее там не замечаю и она к себе не привлекает внимания. На мой взгляд, недостаток у нее в другом — маркий пластик корпуса. Отпечатки на корпусе не просто легко остаются, но и тяжело удаляются с него. К сожалению, для фотосессии для этой статьи мне не удалось полностью очистить корпус приставки.

Набор портов

Аналогичен Series S. На задней панели расположен разъем питания, HDMI 2.1, сетевой гигабитный порт, два USB 3.0 и разъем для расширения памяти.

На передней панели — щель для дисков Blu-Ray, кнопка извлечения диска, еще один USB 3.0 и кнопка быстрого подключения геймпада. Она же является ИК-портом для пульта дистанционного управления, который приобретается отдельно. В последнем нет необходимости, так как роль пульта может выполнять ваш смартфон с приложением Xbox.

Среди беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi стандарта 802.11ac и радиоканал для подключения геймпада. Для подключения аксессуаров по Bluetooth придется покупать специальный USB-адаптер.

Оснащение, память

Главным отличием Xbox Series X от Series S является более высокая производительность, нативная поддержка 4К (против 1440р) и в два раза более емкий SSD-накопитель.

Xbox Series X запускается столь же быстро, как и младшая, каких-либо заметных глазу различий я не заметил. Формат меню также не отличается, он теперь унифицирован для всех консолей Microsoft и это по-прежнему не самое интуитивно понятное меню (иногда найти пункт настроек — еще тот квест). К сожалению, технически невозможно сделать скриншот в меню Xbox, но это все те же плитки, знакомые и по Windows и консолям предыдущего поколения. Операционная система позволяет устанавливать дополнительные приложения, вроде YouTube, Netflix или VLC-плеера. Для браузинга предустановлен Microsoft Edge.

Что касается памяти для хранения игр, то для этого в Xbox Series X предусмотрен быстрый NVMe-накопитель с емкостью 1 ТБ. Но пользователю доступно 802 ГБ, что заметно выше, чем 364 ГБ в Series S. Память можно расширить специальной карточкой на 1 ТБ от Seagate. Но ее цена пока достаточно высока, с другой стороны, судя по тестам, она работает с той же скоростью, что и встроенный накопитель.

Если не говорить о емкости, то SSD-накопитель нового поколения консолей заслуживает только похвалы. Игры запускаются максимально быстро, уровни подгружаются так быстро, насколько это возможно, даже в играх, которые еще не были оптимизированы под новую архитектуру. Чего стоит только возможность быстрого переключения между играми Quick Resume, когда вы буквально в течении нескольких секунд можете перейти в другую игру и вам для этого не нужно будет идти заваривать чай.

Xbox Series S и Xbox Series X основаны на архитектуре AMD Zen 2, которая включает в себя графику RDNA 2. В обоих случаях ЦПУ оснащен 8 ядрами с максимальной частотой 3,8 ГГц (против 3,6 ГГц в Series S). Объем оперативной/графической памяти выше — 16 ГБ (против 10 ГБ в Series S).

Графическая подсистема RDNA 2 для старшей консоли стала мощнее, и состоит из 50 вычислительных блоков, вместо 20 у младшей модели. Их частота также выше — 1,8 ГГц, против 1,5 у Series S. Общая мощность графики в три раза выше — 12 TFLOPS против 4 у Series S. Соответственно, для 4К здесь значительно больше потенциала.

Xbox Remote Play

Также есть функция стриминга игр на мобильные устройства. Например, если у вас на смартфоне или планшете установлено приложение Xbox, то вы можете запустить игру на консоли, подключить геймпад к смартфону и играть на самом смартфоне. Но это в теории, так как уже несколько месяцев есть проблема с приложением Xbox на iOS, из-за которого оно не видит подключенный контроллер Microsoft нового поколения.

Формально геймпад подключается, но само приложение его не видит, поэтому полноценный дистанционный гейминг на iPhone или iPad невозможен до тех пор, пока Microsoft не решит эту проблему. Отчасти, вы можете поиграть дистанционно, но только если геймпад будет подключен непосредственно к консоли, то есть в зоне видимости для радиоканала. И, в принципе, это работает, но качество геймплея будет напрямую зависеть от скорости канала, к которому подключена консоль и смартфон/планшет.

Xbox Series X для 4K

Должен отметить, что если вы рассматриваете к покупке консоль от Microsoft и планируете апгрейд на 4К-телевизор, или у вас уже есть такой, то Xbox Series X однозначно лучший вариант для этого. Series S не подходит для 4К и подключив к 4К-монитору Xbox Series X у меня было ощущение как будто я надел очки или воспользовался Retina-дисплеем — до того все стало четко. Спасибо за это стоит сказать полноценной поддержке 4К-разрешения.

Если же у вас FullHD-телевизор или монитор, то Series S для этого хватит с головой. Но, стоит помнить, что разница между консолями не только в поддерживаемом разрешении, но и мощности, которая позволяет обрабатывать графику с более высокой детализацией и частотой смены кадров. И как владелец обеих консолей могу с уверенностью сказать, что часто это разница заметна невооруженным взглядом.

Производительность

Например, в Forza Horizon 4, помимо более высокого разрешения, сразу бросается в глаза повышенная детализация игрового мира. Что касается показателя частоты кадров в секунду, то я не замечал просадок ни на младшей, ни уж тем более на старшей модели. Это касается графически насыщенных проектов, вроде Forza Horizon 4 или Gears 5. И за время игры не было ощущения, что консоль работает на пределе своих возможностей.

Если разработчики предусмотрели возможность вывода картинки в 60 к/с, то можно быть уверенным, что именно так игра и будет идти. Xbox Series X технически может показывать до 120 к/с, но проверить это я не смог, так как не было под рукой подходящего монитора. Разумеется, и графика, и производительность в конкретной игре зависит от того, каким образом ее адаптировал под новое поколение разработчик. Но потенциал у Xbox Series X очень большой, и это ощущается.

Единственное, что адаптированные игры под более мощное железо нужно продолжать ждать, ведь обновления больших хитов заявлены, в основном, только на вторую половину 2021 года. Но, если игра была выпущена под поколение Xbox One, то можно быть уверенным, что запустится она в максимальной для того поколения графике и, часто, очень неплохой.

Полный список адаптированных под новое поколение игр можно посмотреть по ссылке.

Xbox в Украине или снова едем в Аргентину

За время, прошедшее с момента выхода статьи о Xbox Series S, с официальным присутствием консоли в Украине ничего не поменялось. Официальной поддержки по-прежнему нет, каких-то движений в этом процессе тоже и гарантийная поддержка ложится по-прежнему на магазин, в котором вы покупаете устройство.

Ничего не изменилось и с выбором региона в вашем профиле для покупки игр на Xbox. Аргентина по-прежнему является лучшим вариантом с точки зрения цен. Аргентинский профиль без проблем принимает платежные карты украинских банков. Нет никаких проблем и с оплатой подписки Xbox Live для работы онлайна и подписки на игры Game Pass. Главное указать корректный почтовый индекс какого-либо населенного пункта в Аргентине и адрес.

С другой стороны, так как Xbox Series X оснащена дисководом, то частично можно сэкономить на последующей продаже дисков с играми, после того как вы поиграли.

Game Pass

О Game Pass я решил рассказать несколько подробнее, так как в комментариях к статье о Series S были вопросы об этом сервисе. Итак, Game Pass представляет собой подписку, которая позволяет без дополнительных вложений денег играть в те игры, которые в нее входят. Почти как Netflix. Стоимость на данный момент составляет почти 300 грн при пересчете с аргентинской валюты.

То есть вам не нужно покупать игры, чтобы в них поиграть, но вы не владеете ими. Для этого вам ее уже нужно будет купить за полную стоимость. Game Pass постоянно пополняется играми, там уже есть множество хитов для старых поколений консоли, но не стоит рассчитывать на появление в подписке самых популярных игр.

Например, Call of Duty Black Ops Cold War, Assassins Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, GTA 5, Red Dead Redemption 2 — все еще продаются отдельно. Но, среди игр по подписке есть множество и ААА-проектов, таких как Gears 5, Halo, Forza Motorsport 7 которые доступны для скачивания. В Game Pass также доступно множество игр от Xbox 360 и даже оригинального Xbox благодаря обратной совместимости. Со списком обратно-совместимых игр можно ознакомиться здесь.

Шум и нагрев Xbox Series X

Также как и в случае с Series S, флагманская консоль от Microsoft почти полностью бесшумная в работе. Вентилятор в работе можно услышать только в момент включения, а во время работы — на расстоянии до 15 см от консоли, даже после 8 часов игровых сессий.

Забор холодного воздуха в Xbox Series X осуществляется снизу по обе стороны от разъемов, а сверху выходит горячий воздух. Как мне показалось, вентиляционной решетке сверху очень не хватает пылевого фильтра, ведь отверстия достаточно крупные, а вентилятор ничем не защищен. Поэтому чистить систему охлаждения иногда, но придется. Также не стоит ставить консоль на ковер с высоким ворсом, так как это может частично перекрыть впуск холодного воздуха.