Xbox Series S — один месяц с новой консолью

Xbox Series S на данный момент — это самая дешевая игровая консоль нового поколения. И пока дефицит на мощные PlayStation 5 и Xbox Series X не прошел, а цены не снизились, младшая версия приставки от Microsoft показалась мне весьма интересным вариантом. Сразу отмечу: это будет не привычный обзор для ITC.ua, а опыт использования личной консоли на протяжении месяца, мои собственные впечатления и выводы.

Почему Series S, а не Series X или PlayStation 5?

Так уж сложилось, что серьезный PC-гейминг меня уже давно не привлекает. Собирать в очередной раз игровой системный блок с нынешними ценами на видеокарты тоже не хотелось, а вот эпизодически поиграть — почему бы и нет?

Я давно хотел попробовать консоль и карантинные ограничения стали хорошим поводом наконец-то задуматься об этом вопросе. Цены и дефицит на PlayStation 5 не радовали, ждать неизвестно чего особо не хотелось, но и покупать консоли предыдущего поколения на жестких дисках тоже желания никакого не было.

И к концу ноября 2020 года цена на Xbox Series S опустилась до вполне приемлемого для меня уровня, в отличие от старших моделей, и я решил попробовать бюджетный “next-gen” гейминг.

Да, я прекрасно понимал, что младший Xbox не умеет полноценно в 4K и в три раза слабее, чем Series X, но мне показалось, что это будет неплохим вариантом для старта. В конце я расскажу, оправдались ли мои ожидания.

Что в комплекте?

Здесь у нас все необходимое: геймпад с батарейками, HDMI-кабель стандарта 2.1, кабель питания (БП встроен в консоль), и несколько инструкций. Сама коробка относительно невелика.

Дизайн

Собственно, большая коробка тут и не нужна — ведь сама консоль довольно компактная и по своим размерам она меньше чем Xbox Series X или One X и, уж тем более — PlayStation 5. Series S можно спокойно положить в сумку или рюкзак и играть везде, где есть монитор/телевизор и свободная розетка.

Консоль представляет собой компактную коробочку с весом около 2 кг и толщиной 6,5 см. О дизайне можно сказать одно — минимализм, как он есть. Полностью белая, из матового пластика с круглой черной вставкой на верхней панели, стилизованной под динамик. Но, на самом деле, черная вставка нужна под вывод горячего воздуха наружу, под ней находится кулер.

Приставка может быть расположена в двух вариантах: горизонтальном и вертикальном, для этого с нужных сторон предусмотрены резиновые ножки. Забор воздуха осуществляется сбоку, а вывод — сверху через черный круг. Консоль довольно трудно расположить так, чтобы система охлаждения начала задыхаться, поэтому, главное, не закрывать вывод горячего воздуха.

Порты

С разъемами у консоли нет никаких проблем. На задней панели сосредоточен разъем питания, порт расширения хранилища, HDMI 2.1 и пара портов USB 3.2 Gen 1, а также гигабитный сетевой порт. На передней панели есть пара механических кнопок включения и сопряжения с геймпадом и еще один порт USB. Каждый из USB-портов поддерживает возможность подключения мыши, клавиатуры и накопителей, с которых можно запускать любимые фильмы и сериалы.

В качестве беспроводных интерфейсов, то в приставке есть Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth для подключения геймпадов.

Что касается скоростей загрузки игр, то по Wi-Fi я получал показатели около 200 Мб/с, а при подключении к Ethernet — примерно 500 Мб/с. Подключать консоль к быстрому интернету так же имеет смысл если вы планируете транслировать с нее игры на мобильные устройства, например, смартфон или планшет. Благо такая функция есть. Но транслировать игры на ПК пока возможности нет.

Xbox Series S|X Controller

По сравнению с геймпадом от консолей Microsoft предыдущих поколений, изменений совсем немного. Разработчики слегка поменяли текстуру внутренней части рукояток и триггеров. Также была добавлена кнопка быстрого создания скриншотов и разъем для зарядки теперь Type-C вместо MicroUSB. Формально геймпад стал даже чуточку меньше, но в руках это незаметно.

К сожалению, геймпад не оснащен встроенным аккумулятором. Та же ситуация и с версией, которая поставляется со старшей Xbox Series X. Для питания контроллера по-прежнему нужна пара батареек типа АА. Такое решение Microsoft объясняет тем, что среди пользователей Xbox по-прежнему есть запрос на сменные аккумуляторы. При этом, компания продает отдельно перезаряжаемый аккумулятор и кабель USB Type-C для зарядки геймпада.

В остальном, это очень удобный геймпад с прекрасной формой и благодаря текстурированному пластику он теперь лежит в руке надежнее. Сохранился порт для подключения наушников с микрофоном. Базовой возможности подключить беспроводные наушники нет, для этого нужно докупать отдельный адаптер.

Набор и расположение клавиш в геймпаде остался почти без изменений (кроме клавиши скриншотов). Никуда не делась пара аналоговых стиков, крестовина, триггеры, кнопки над ними. Всем этим набор очень удобно пользоваться, благодаря удобной текстуре. Кнопки по-прежнему классно щелкают, все как и в предыдущих версиях контроллера. Вибрация мощная, на максимальных уровнях неплохо трясет руки.

До этого я уже пользовался контроллерами от Xbox, преимущественно на PC и в новом геймпаде мне показалось все знакомо. Кстати, геймпад от Xbox — это одна из причин “почему не PlayStation?”. Я привык и для меня он очень удобен.

О железе

Начну с сухих цифр. Xbox Series S основана на кастомном варианте архитектуры AMD Zen 2, который включает в себя восьмиядерный процессор с частотой 3,14 ГГц и GPU AMD RDNA 2 с мощностью 4 TFLOPS. Если судить по последнему показателю, то Series S в 3 раза слабее, чем Xbox Series X и примерно аналогична Xbox One X.

По сравнению с предыдущей топовой консолью, у Series S есть главное отличие — скоростной NVME SSD. Благодаря этому, холодный запуск консоли происходит примерно за 15 секунд, все сохранения и загрузки почти моментальные. Скорость работы меню я могу назвать идеальной быстрой и плавной.

Хочется отметить и функцию Quick Resume, благодаря которой можно очень быстро переключаться между играми и приложениями и играть сразу без каких-либо подгрузок. И это заметно даже на неоптимизированных играх.

Память Xbox Series S

О качестве графики и производительности я обязательно расскажу дальше, но пока закончу впечатление о хранилище. Да, высокая скорость это круто. Но есть одно “но” — его объем. Xbox Series S поставляется с накопителем на 512 ГБ, но игроку доступно примерно 364 ГБ, а все остальное занимает система. Для расширения емкости памяти вы можете использовать внешние SSD и HDD, которые можно подключать к USB-портам. Формально, вы даже можете заменить предустановленный SSD, но для этого придется полностью разобрать консоль. Да, именно полностью.

Или вы можете воспользоваться более простым, но скоростным и дорогим методом — приобрести карту расширения от Seagate емкостью 1 ТБ. Но ее стоимость сопоставима с разницей в цене между старшей и младшей консолями. Поэтому малый объем памяти надо иметь ввиду перед покупкой. Хотя для меня это не является проблемой, так как я играю одновременно в максимум 1-2 игры.

Качество графики

Итак, теперь о играх и графике. Xbox Series S умеет выводить игры в разрешении 1440p на частоте до 120 к/с с апскейлом до 4К. В настройках вы можете без проблем выбрать вывод картинки в 4К-разрешении. Разумеется, это все в теории, а практика зависит от конкретной реализации игры разработчиками.

На момент написания этой статьи, в Xbox Store были доступны только 24 игры оптимизированные под новое поколение. Под словом “оптимизированные” стоит понимать частоту обновления свыше 30 к/с, поддержку разрешения выше 1080р и опциональную поддержку трассировки лучей. На 2021 год патчи для нового поколения консолей анонсировали разработчики Cyberpunk 2077, GTA V, Metro Exodus и другие. Актуальный список игр для нового поколения можно увидеть здесь.

Говоря об играх не стоит забывать и о сотнях игр для предыдущих поколений Xbox, которые безо всяких проблем будут запускаться в режиме совместимости. Графика от этого краше не станет, но на нехватку игр точно жаловаться не приходится.

Формально, кстати, Xbox Series S может выводить игры в 4К-разрешении и разница в качестве заметна по сравнению с апскейлом до 4К. Такая игра пока только одна — Ori and the Will of Wisps и на 4К-мониторе выглядит она просто шикарно.

24 оптимизированные игры — не густо, но те, что есть выглядят очень здорово. Например, Forza Horizon 4 или Gears 5 идут на всегда стабильных 60 к/с с апскейлом до 4К. Никаких просадок видимых глазу незаметно.

С хорошей графикой и стабильным фреймрейтом играть одно удовольствие, даже при подключении к монитору с разрешением 4К, как в моем случае. Должен отметить, что иногда апскейл заметен, но если вы планируете подключать консоль к телевизору, который будет стоять в 2-3 метрах от вас, то качество графики, уверен, не разочарует. Если же вы играете на FullHD/2K-мониторе или телевизоре и менять их не планируете, то Xbox Series S и вовсе можно назвать почти идеальной консолью для этого.

Переезжаем в Аргентину?

Официальной поддержки у Xbox со стороны производителя в Украине нет. О том, что здесь есть аудитория геймеров, Microsoft похоже не знает. Поэтому при регистрации профиля вам придется указывать регион или РФ, или другой. С поддержкой украинских платежных карт проблем возникнуть не должно, но придется поискать существующий адрес и почтовый индекс.

С учетом такой ситуации, можно указать в качестве региона Аргентину, так как там цены весьма неплохие. С украинской картой и этим регионом в Южной Америке никаких проблем не возникло. И с учетом цен, такой вариант имеет смысл. Например, стоимость месячной подписки Game Pass Ultimate, в которую входит абонемент на множество игр и мультиплеер, обойдется в примерно 300 грн при пересчете на украинскую валюту. Самые новые тайтлы стоят относительно недешево, но скидки и распродажи — довольно частое явление в Xbox Store и, в целом, ценовая политика кажется более демократичной, по сравнению с таковой от Sony. Разумеется, не совсем понятно что будет, когда Microsoft все же узнает о существовании геймеров в Украине, но пока так.

Что еще можно сделать с консолью?

Играми не заканчивается функциональность консоли. “Из коробки” предустановлен бразуер Microsoft Edge, возможностей которого достаточно, чтобы почитать новости, к примеру. Также в Store есть приложения YouTube, Netflix, Spotify и Twitch, а также сторонние плееры для воспроизведения видео с внешних носителей.

Шум и нагрев

Единственный шум, который можно изредка услышать только в полной тишине — включение вентилятора при запуске консоли. Даже под нагрузкой Xbox Series S остается очень тихой и ее не слышно даже если играть не в наушниках и не на высокой громкости. Система охлаждения получилась эффективной и тихой. В работе от черного круга, который прикрывает вентилятор исходит теплый, почти горячий, воздух. Остальная часть корпуса остается прохладной. Каких-либо признаков перегрева и снижения частоты смены кадров замечено не было даже после 3 часов непрерывной игры.