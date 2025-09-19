Игры, открывающие "второе дыхание" с технологиями NVIDIA на GeForce RTX 5070 Ti Laptop

Современные игры все чаще напоминают не просто развлечение, а настоящий технологический эксперимент или даже суровый бенчмарк. Path Tracing, фотореалистичные текстуры, сложные симуляции освещения и материалов — все это выглядит впечатляюще, но в то же время безжалостно «ставит на колени» даже самые мощные системы. И тут на сцену выходит NVIDIA с DLSS 4 и новыми возможностями RTX. Благодаря генерации кадров, улучшенной масштабируемой четкости и дополнительным графическим инновациям, игры начинают выглядеть и работать так, как еще несколько лет назад трудно было представить.

Поэтому мы решили проверить, как последние громкие релизы ведут себя с включенными RTX-эффектами и DLSS 4 с MFG. Для этого мы подготовили серию тестов с прямыми сравнениями — «чистая» растеризация против DLSS, RTX ON против OFF. И если честно: местами разница впечатляет настолько, что после DLSS 4 возвращаться к «ванильному» рендеру просто не хочется.

Тестовый стенд: MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-232XUA

Для всех тестов современных игр с DLSS 4, RTX и Path Tracing использовался ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-232XUA. Это высокопроизводительная мобильная система, способная вытягивать сложные сцены современных AAA-проектов, демонстрируя все преимущества новейших технологий NVIDIA.

Все скриншоты и замеры FPS в статье были проведены именно на этом ноутбуке, что позволяет оценить реальную производительность современного игрового железа и преимущества новых технологий NVIDIA.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 12 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2520 МГц, TGP 140 Вт (с Dynamic Boost) Процессор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер, до 5,4 ГГц. Оперативная память 32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ) Экран 16” QHD+ (2560×1600), 240Hz, IPS Накопитель 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Охлаждение Cooler Boost 5 с 2 вентиляторами и 7 тепловыми трубками Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11be), Bluetooth 5.3 Аудиосистема 2× 2 Вт динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 330 Вт; 20 В, 16.5 А Аккумулятор 90 Вт*ч Вес 2,7 кг Размеры 357 x 284 x 22.20-28.55 мм Другое Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 — одна из тех игр, где без современных технологий картинка превращается в настоящую «пиксельную кашу». В режиме чистой растеризации даже мощные ноутбуки с RTX 50 не могут стабильно воспроизводить сложные локации.

DLSS 4 здесь критически необходим. Включение генерации кадров позволяет поддерживать плавный FPS, при этом сохраняя все детали ландшафта, предметов и персонажей.

Сравнение «DLSS OFF vs. ON»

Особое внимание стоит обратить на динамическое освещение: солнечный свет пробивается сквозь деревья, отражаясь от металлических и стеклянных поверхностей; тени от зданий и объектов ведут себя естественно. Без DLSS игра выглядит менее привлекательно даже в глазах бывалых сталкеров и на мощном ноутбуке иногда ощущается ограничение производительности, тогда как включенные технологии дают полную свободу для исследования мира Зоны.

В сталкерском тесте RTX 5070 Ti Laptop чувствует себя на удивление уверенно: 108 кадров в секунду на эпических настройках с DLSS Quality и генерацией кадров — это более чем достаточно для плавной игры. Показательно, что даже в тяжелых локациях (например, бар «100 рентген») с большим количеством NPC видеокарта держит стабильность без ощутимых просадок.

Единственное за что можно гневно посмотреть в сторону разработчиков — они еще не добавили поддержку Multi-Frame Generation (MFG). Доступна лишь классическая двукратная. Владельцы игровых мониторов с высокой частотой обновления особенно ждут этот апдейт.

Indiana Jones and the Great Circle

Возвращение Индианы Джонса в формате ААА-игры сразу стало поводом для дискуссий: сможет ли современный движок idTech передать атмосферу старых приключенческих фильмов и при этом выглядеть актуально? Ответ прост: да, если у вас включены DLSS 4 и RTX-эффекты.

Новая технология Path Tracing добавляет объемности и фотореализма. Сцены в подземных пещерах или древних храмах буквально оживают: свет от факелов отражается от камня, а металлические поверхности блестят так, как мы привыкли видеть в кино. Тем не менее без DLSS 4 даже топовые карты из серии RTX 50 начинают «задыхаться» — FPS падает, и магия растворяется. Только в паре с генерацией кадров игра показывает стабильную картинку.

Стоит упомянуть и о RTX Hair, который дебютировал в DLC Order of Giants. Волосы персонажей больше не выглядят «нарисованным шлемом» — каждая прядь реагирует на ветер и движение. Это может показаться мелочью, но в совокупности с реалистичным освещением и детализацией текстур именно такие нюансы создают впечатление, что смотришь интерактивный фильм.

С DLLS Auto и MFG на настройках Supreme (Texture Pool Size — High) и Full Ray Tracing имеем очень солидные 170 к/с.

А что по честному быстродействию? В среднем 56 к/с. Это фантастика, учитывая то, как игра унижает десктопы. А у нас тут, на минуточку, игровой ноутбук, который вывозит и дает жару.

Таким образом, Indiana Jones and the Great Circle становится показательным примером того, как современные RTX-технологии могут не просто поднять качество картинки, но и сделать геймплей стабильным. И если вы хотите увидеть приключения археолога-авантюриста в том виде, в каком их задумывали разработчики, без видеокарт с поддержкой DLSS 4 здесь явно не обойтись.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Старый-добрый Oblivion вернулся на движке Unreal Engine 5, и это настоящее испытание для любого ПК. Классический фэнтезийный мир получил фотореалистичные текстуры, сложные тени и освещение, которые без DLSS просто «не тянутся». При чистой растеризации даже топовые карты начинают заикаться на больших локациях, а кадры с густой растительностью и динамическими эффектами освещения выглядят неровно.

В среднем RTX 5070 Ti Laptop выдает 95 FPS — не рекорд, но и не провал. Особенно учитывая визуальную «тяжесть» ремастера. Для RPG этого вполне достаточно, ведь жанр не требует сверхбыстрых реакций. Да и картинка, надо признать, выглядит фантастически. И где-то в пути патч, который разблокирует игрокам все возможности MFG для видеокарт NVIDIA 50-й серии. DLSS 4 не только повышает FPS, но и делает картинку более четкой: текстуры не расплываются, тени становятся более мягкими и реалистичными, а объекты на расстоянии сохраняют детализацию.

Сравнение скриншотов «DLSS OFF vs. ON» показало явную разницу.

Особое внимание стоит обратить на динамические эффекты: движение теней от солнца через облака, свет факелов в подземельях и блики на воде. Все это теперь выглядит правдоподобно и добавляет атмосферности.

Как результат, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — отличный пример того, как современные технологии DLSS и MFG спасают современные игры.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages демонстрирует, как современные RTX-технологии превращают классический экшен в настоящее визуальное шоу. Path Tracing здесь не просто красивая фишка — это ключ к тому, чтобы сцены выглядели объемными и детализированными. Без включенного DLSS и MFG даже топовые ноутбуки не могут вытянуть максимальные настройки — FPS проседает до неприятных значений, а динамичные бои становятся менее комфортными.

Тут ноуту пришлось действительно попотеть. Ultra Nightmare с полным рейтрейсингом и Path tracing’ом просадили средний FPS до 97. Но это все равно почти трехзначное значение, а учитывая бешеный темп Дума, производительность выглядит более чем достойно. И хотя кулеры тут определенно раскручиваются почти до максимума, картинка стабильная, а геймплей плавный.

Особенно заметно в сценах с большим количеством врагов: без технологий видеокарта буквально «задыхается», а с DLSS + FG игра идет плавно, FPS держится стабильно. Сравнение скриншотов подтверждает, что картинка не только стабильна, но и выглядит реально кинематографично — каждый блик, каждая тень работают на атмосферу игры.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 превращает классический психологический триллер в настоящий визуальный опыт. Технология Mega Geometry отвечает за высокодетализированную геометрию объектов: деревья, здания, персонажи и интерьеры теперь выглядят «живыми» даже при близком рассмотрении. Без DLSS 4 и RTX включение этой функции может сильно просаживать FPS, что на десктопах, что на ноутах.

Ray Tracing ON vs. OFF

Тестирование показало, что DLSS 4 критически необходим для стабильного геймплея: в сценах с динамическим освещением и движущимися тенями без генерации кадров FPS опускается ниже комфортного уровня, а включение DLSS + RTX стабилизирует его и сохраняет детализацию. Каждый луч света, блик на поверхности и тень от движущихся объектов работают естественно.

Особенно эффектно это заметно в ночных сценах, где атмосфера триллера сочетается с реалистичным освещением, бликами фонарей и текстурами персонажей.

Сравнение графических пресетов: Low vs. Very High

Максимальные настройки с рейтрейсингом, DLSS в Quality и кадрогенерацией. Результат в 139 FPS выглядит очень достойно, учитывая, что это одна из самых «тяжелых» игр с RT. RTX 5070 Ti Laptop здесь показывает, что он легко справится с современными бенчмарками. В темных сценах, где световые эффекты самые яркие, картинка остается плавной, без лагов и «дыр» в производительности.

Half-Life 2 RTX

Half-Life 2 RTX — своеобразный ретро-ремастер, который показывает, как старые хиты оживают благодаря современным технологиям. В сочетании с DLSS 4 и RTX игра получает новое дыхание: блики на металлических поверхностях, реалистичное освещение и детали моделей становятся максимально точными.

RTX Remake — это когда старую игру буквально сдувают от пыли, заново полируют, и отправляют в 2025-й со свежим освещением, текстурами и трассировкой лучей. И нет, это не студии вдруг вспомнили, что в шкафу лежит Half-Life 2, а настоящий инструментарий от NVIDIA — RTX Remix, который позволяет моддерам самим превращать классику в RTX-версии.

Фокус в том, что Remix перехватывает рендер старых игр на DirectX 8/9, переводит его в современный формат и даёт возможность заменять модели и текстуры на что-то адекватное нашему времени. Затем добавляется полноценный path tracing, глобальное освещение, корректные отражения и даже тени, которые больше не выглядят, как тёмные квадраты. В итоге даже Quake II или Portal начинают выглядеть так, будто их выпустили параллельно с Cyberpunk 2077. Ну, почти.

Для тестов мы сделали сравнение: Half-Life 2 RTX и оригинальной версии в локации Рейвенхольм. Разница очевидна — свет реалистично рассеивается по поверхностям, тени становятся мягкими, а текстуры сохраняют детализацию на расстоянии.

Конечно, есть и ложка дегтя. Path tracing жрет ресурсы с аппетитом черной дыры, так что RTX Remake нормально работает только на современных видеокартах. Да, DLSS и Frame Generation спасают ситуацию, но если у вас RTX 2060 и вы думаете «а что, может потянет», то лучше не тешить себя иллюзиями.

RTX 5070 Ti Laptop выжимает 125 FPS на ультрах с DLSS Quality. То есть даже RTX-обновленная классика смотрится и играется без компромиссов. Это еще одно доказательство, что карта хорошо справляется с трассировкой в проектах любого масштаба, даже когда речь идет о ремейках старых игр. Пусть пока лишь в двух эпизодах оригинальной игры. Продолжение следует.

Avowed

При включенной трассировке лучей даже самые простые сцены приобретают глубину: свет реалистично рассеивается в помещениях, тени двигаются вместе с объектами, а металлические и каменные поверхности реагируют на источники освещения, как в реальной жизни. Без RTX этого эффекта не увидишь — картинка выглядит «плоской» и менее объемной.

Ролевая игра от Obsidian с полноценным рейтрейсингом и эпическими настройками на RTX 5070 Ti Laptop выдает 132 FPS. Это значение фактически снимает любые вопросы по производительности — игра работает стабильно даже в самых сложных сценах, где одновременно отображаются динамическое освещение, отражения и большое количество объектов.

Конечно, Avowed не выглядит настолько технологически агрессивно, как Alan Wake 2 или Cyberpunk, но для современной RPG этого более чем достаточно. В итоге — идеальный баланс между графикой и производительностью.

Clair Obscur: Expedition 33

Игра получила недавнее обновление с поддержкой MFG. Включение ее в сочетании с DLSS 4 обеспечивает идеальный баланс: FPS стабилен, текстуры выглядят четкими, а мелкие детали, которые раньше терялись, теперь отображаются полностью.

Особенно впечатляет, как игра воспроизводит освещение и материалы: свет лучей лампы или блики металла ведет себя естественно, тени становятся мягкими, а объекты на расстоянии сохраняют четкость. Это делает мир более живым и дает ощущение присутствия в самой экспедиции.

Художественный проект с сюрреалистичным визуалом оказался менее требовательным к «железу». RTX 5070 Ti Laptop выдает 182 FPS, и это при эпических настройках и DLSS Quality. Для ноутбука это хорошая новость — кулеры не крутятся на максимуме, а значит, можно проходить даже с приятным акустическим комфортом.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 стала первой игрой, получившей поддержку DLSS 4, и это заметно сразу. Сразу после апдейта мир Найт-Сити заиграл новыми красками: не просто более резкие текстуры и детализированные блики, но и настоящий прирост производительности на любом современном железе. Без DLSS 4 даже мощные ноутбуки с RTX 5090 «страдают» в районах высокой плотности NPC или при включенной трассировке лучей, где FPS опускается ниже 30 кадров.

Особого внимания заслуживает интеграция RTX-эффектов: реалистичные блики в лужах, световые лучи от неоновых знаков, мягкое освещение в помещениях — все это выглядит так, словно игра сразу поднялась на уровень AAA-фильма. Path Tracing и DLSS 4 работают вместе, чтобы обеспечить баланс между красотой и производительностью, чего раньше было невозможно достичь даже на стационарных ПК топового уровня.

Пресет Ray Tracing Overdrive — настоящее испытание для любого GPU. И здесь RTX 5070 Ti Laptop показывает 137 FPS с DLSS Quality и FG ON. Для ноутбука это результат из категории «вау». Cyberpunk остается лучшей витриной технологий NVIDIA, и ноутбучная 5070 Ti отлично справляется, сохраняя стабильность даже в загруженных районах Найт-Сити. Это серьезный аргумент в пользу того, что ноут уже не младший брат десктопа.

Визуальные бонусы, такие как RT-свет от рекламных неоновых панелей и точное моделирование теней, превращают Найт-Сити в настоящий киберпанковый мегаполис.

Заключение

Indiana Jones and the Great Circle, Cyberpunk 2077, Avowed, Oblivion RTX, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, Alan Wake 2, Half-Life 2 RTX и S.T.A.L.K.E.R. 2 — все они четко показывают разницу между обычной растеризацией и современными технологиями. Без DLSS FPS падает, картинка теряет детализацию, тени и блики «плывут», а мир становится менее живым.

Включение же DLSS 4 и RTX-эффектов гарантирует стабильный FPS, реалистичное освещение, глубокие тени и четкую геометрию объектов, создавая ощущение присутствия в игровом мире.

RTX 5070 Ti Laptop показывает себя как золотая середина нового поколения: ни одна современная игра не смогла «положить» этот GPU даже на ультрах с рейтрейсингом. Средние значения от 95 до 182 FPS в разных проектах демонстрируют, что карта способна уверенно тянуть 1440p. Это решение для тех, кто хочет ноутбук без компромиссов, но и без переплат за «монстра» вроде 5090.

