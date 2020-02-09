Zombie Army 4: Dead War – давай убьем Гитлеров. Опять.





Нацисты и зомби. Сложно выбрать, какая из этих тем более заезжена разработчиками игр. Тем не менее, число проектов, посвященных и первым, и вторым, не уменьшается, а одна из студий, британская Rebellion Developments, умудрилась объединить сразу обе шаблонные темы в рамках одной игровой серии – Zombie Army. Что ж, давайте поговорим о свежей версии этой истории – шутере от третьего лица Zombie Army 4: Dead War, вышедшем на этой неделе на всех основных платформах.

Zombie Army 4: Dead War Жанр шутер от третього лица

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчики Rebellion Developments

Издатель Rebellion Developments

Язык английский, русский

Сайты Epic Games Store

Вторая мировая война почти завершилась, уличные бои шли уже в Берлине, когда Гитлер, вместо того чтобы скромно застрелиться, провел загадочный оккультный ритуал, и восставшие из мертвых нацисты оттеснили силы союзников и начали вновь подминать под себя Европу. Отряд специального назначения убил Гитлера (см. предыдущие части Zombie Army) и, казалось бы, положил конец нашествию зомби-нацистов, но не тут-то было. Мертвецы только прибывают, и разобщенные силы Сопротивления, в которое вошли как бывшие союзники, так и солдаты, еще недавно сражавшиеся друг с другом, сдают один город за другим. Мировая война Мертвых почти проиграна. Но тут появляетесь вы.

События Zombie Army 4 происходят в Италии, Хорватии и на Сардинии. Вы побываете в Милане, Венеции, Генуе, Неаполе, Риме и других красивых городах, вот только вряд ли у вас будет время любоваться достопримечательностями, хотя финальная битва, например, пройдет на фоне величественного собора Святого Петра в Риме. В отличие от других кооперативных игр, здесь есть сквозной сюжет, объединяющий все девять имеющихся на текущий момент глав (в DLC обещают еще три уровня), и он не так уж и плох как для шутера от третьего лица. Сначала вы спасаетесь бегством, затем ищете оккультиста, знающего, как противостоять нацистам, помогаете Сопротивлению, уничтожаете места силы армии зомби и прорываетесь к месту финальной битвы с… да, конечно же, с Гитлером, и даже не одним. В целом, ничего нового, но благодаря декорациям и манере подачи смотрится все это неплохо. Во всяком случае, сюжет здесь на порядок лучше, чем в прошлогодней World War Z.

Интересно, что вы вольны сами выбирать, в каком режиме проходить Zombie Army 4. Да, это кооперативная игра, и лучше всего отправляться в путешествие вчетвером с друзьями, но и прохождение со случайными игроками может быть достаточно веселым, причем с любым их количеством, хоть вдвоем, хоть втроем, хоть вчетвером — игра сама отрегулирует сложность.

Мало того, в Zombie Army 4 вполне приятно играть и в одиночном режиме в оффлайн. Да, некоторые задания, например, пережить атаку орды зомби на закрытой арене или найти канистры с бензином для лодки, явно заточены под сетевую игру, но они не особо раздражают. Зато в одиночном режиме удобнее смотреть сюжетные ролики, исследовать уровни, искать секреты или мрачные сценки с участием мертвецов, кукол-страшилок и предметов окружения. Кстати, здесь действительно хватает забавных отсылок к классическим и современным фильмам ужасов, например, к сериалу Stranger Things или фильму Zombieland.

Zombie Army 4 объединяет игровые механики Sniper Elite 4 и неудачной с точки зрения маркетинга Strange Brigade, которая оказалась не востребована игроками. Здесь тот же движок, тот же набор оружия и амуниции, похожая динамика стрельбы. Да, Zombie Army 4 более аркадная, чем Sniper Elite 4, тем не менее, на высоких уровнях сложности на баллистику пули здесь влияет ветер и расстояние. С другой стороны, вряд ли вы захотите перепроходить игру на экстремальной сложности. Тем более что кроме реальной баллистики и оружия, все остальное здесь явно аркадное.

Например, игроки могут лечиться, совершая расправу над противниками, для ее активации необходимо сначала убить определенное количество зомби обычным методом. Или лечатся с помощью святых гранат или специальных модифицированных вампирских прицелов для винтовок. Здесь есть прокачка перков персонажа и прокачка оружия, насадки на стволы, дающие бонусный урон, святые пулеметы и прочее.

Как и в других играх, рассчитанных на повторное прохождение уровней, в Zombie Army 4 есть прогресс игрока, который зарабатывает опыт за комбо-убийства. Повышение уровня открывает новые перки, очки модификации оружия и новые раскраски для «пушек». Кроме того, очки модификации и некоторые коллекционные предметы, в том числе письма, раскрывающие часть сюжета, можно найти на каждом из уровней. Плюс, совершая определённое количество убийств разных зомби из разного оружия, вы заполняете альбом коллекционных карточек. Открытые перки можно улучшать, для чего предстоит совершить во время прохождения определенные, порой достаточно сложные, действия. Например, истекая кровью, убить противника и ожить за 6 секунд до смерти или убить мясника его же бензопилой.

Как и Sniper Elite, Zombie Army 4 – шутер от третьего лица. Вот только учитывая, что большую часть времени вы будете смотреть в снайперский прицел, его можно считать почти что шутером от первого лица. Да, в снайперском режиме игра больше похожа на тир, но патроны в винтовке не бесконечны, да и зомби порой прут со всех сторон, так что придется постоянно двигаться, минировать проходы и использовать второстепенное оружие. Стрельба в игре приятная, зомби расчленяются выстрелами и охотно умирают. Как обычно, целиться нужно в голову или другие уязвимые места, например, сердце у некоторых типов противников.

Что авторам явно удалось, так это враги. Все зомби в толпе немного разные, и это придает им индивидуальность. Кто-то в шлеме, кто-то в противогазе или маске, этот с молотком, тот с газовой горелкой, этот в броне и с автоматом. Плюс, кроме обычного пушечного мяса, в Zombie Army 4 достаточно и уникальных противников. Здесь есть и зомби-снайперы, и зомби-оккультисты, призывающие новых мертвых, и тяжелые зомби в броне и со щитами, и даже… зомби-гондольеры, зомби-акулы, зомби-броневик, зомби-танк и зомби-мегатанк, похожий на краулер джав из «Звездных войн». Одним словом, противники действительно разнообразные и сражаться с ними интересно.

Кроме сюжетной кампании, проходить которую можно в кооперативе или в одиночку, здесь есть режим Арены, на котором вы с друзьями (а вот сюда просто глупо соваться в одиночку), должны выдержать 12 волн зомби, чья сила повышается от уровня к уровню. Здесь нельзя выбрать оружие заранее, а необходимо подбирать его на уровне. Ничего особо выдающегося в этом режиме нет, нужен он скорее для прокачки уровня игрока. Еще один режим, еженедельные задания, за прохождение которых можно получить бонусный опыт и какой-нибудь косметический предмет – раскраску для оружия, шапку персонажа или украшение. На этой неделе, например, необходимо пройти первую главу, а это три связанных уровня, используя только снайперскую винтовку.

Задуманная в первую очередь как кооперативная игра, Zombie Army 4 подразумевает многократное прохождение уровней или арен на повышенной сложности. Вот только у нас нет уверенности, что после первого прохождения вы захотите десяток раз возвращаться на те же самые уровни. Да, это работало в Left 4 Dead и работает в World War Z, но я совсем не уверен, что будет работать в Zombie Army 4. Все-таки это сюжетная игра, и одного прохождения, которое займет три-четыре вечера, вполне достаточно. Может быть, я ошибаюсь, но боюсь, через две недели вы начнете испытывать проблемы с подбором напарников для сетевой игры.

Резюме по Zombie Army 4: Dead War будет таким. Да, игра явно лучше предыдущих инкарнаций серии Zombie Army и неудачного спин-оффа Strange Brigade. Здесь есть красивые локации, интересные противники и неплохая стрельба, но мы совсем не уверены, что игра увлечет вас больше, чем на несколько дней. Если вам нравятся эта серии и кооперативные игры в целом, попробуйте новую часть. Свою порцию удовольствия от отстрела зомби-нацистов вы получите.

Вряд ли Zombie Army 4: Dead War провалится в продаже как Strange Brigade, но, может быть, Rebellion Developments пора вернуться к основной серии игр. Да, студия выпустила в прошлом году Sniper Elite V2 Remastered и работает над Sniper Elite VR, но хотелось бы увидеть больше подробностей о грядущей Sniper Elite 5, ведь после анонса этого проекта в марте 2019 года о нем больше ничего не слышно.