Рецензия на фильм Zombieland: Double Tap / «Зомбилэнд: Двойной выстрел»

Zombieland: Double Tap занимал первую строчку в моем персональном списке главных фильмов 2019 г. Я искренне люблю оригинал и пересматривал его множество раз, поэтому действительно ждал сиквела, заранее опасаясь, что завышенные ожидания приведут к разочарованию. К сожалению, так и случилось.

Zombieland: Double Tap / «Зомбилэнд: Двойной выстрел» Жанр черная комедия

Режиссер Рубен Флейшер

В ролях Вуди Харрельсон (Таллахасси), Джесси Айзенберг (Коламбус), Эмма Стоун (Вичита), Эбигейл Бреслин (Литл-Рок), Розарио Доусон (Невада), Зои Дойч (Мэдисон), Люк Уилсон (Альбукерке), Томас Миддлдитч (Флагстафф), Эван Джогиа (Беркли) и др.

Студии Columbia Pictures, Sony Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Сложно сказать, почему первый Zombieland заработал статус культового фильма, который нравится практически всем. Необычный подход к приевшейся зомби-тематике? Отличный и еще не испорченный славой актерский ансамбль? Действительно неплохие шутки, высмеивающие клише зомби-фильмов? Все это и еще одна маленькая, но очень важная вещь… фильм был сделан с задором, с куражом, с душой. К сожалению, эти слова нельзя сказать в адрес Zombieland: Double Tap.

Кажется, все, начиная с режиссера Рубена Флейшера, которого теперь называют не иначе, как «режиссер Venom» (Zombieland и Gangster Squad, это, конечно, хорошо, но 850 миллионов – это 850 миллионов), и заканчивая сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником (оба работали над оригинальным Zombieland, Deadpool и Deadpool 2), успели за 10 лет, прошедших с выхода оригинала, порядком перегореть. 10 лет производственного ада – это страшная штука.

С актерами ситуация чуть иная. За прошедшее время Эмма Стоун успела заработать свой «Оскар» за La La Land и вполне заслуженно была номинирована еще на два (Birdman и The Favourite). Юная Эбигейл Бреслин выросла, стала жертвой сексуального насилия и перестала следить за собой, набрав лишний вес. Необычайно популярная в детстве, чего стоит номинация на «Оскар» в возрасте 10 лет за роль в Little Miss Sunshine, сейчас она снимается в фильмах второго плана. Джесси Айзенберг продолжает активно сниматься, в том числе и в блокбастерах, но прорывов уровня The Social Network в его карьере давно уже не было. Пожалуй, лучше всего устроился Вуди Харрельсон, добавивший к уже имеющимся номинациям на «Оскар» за The People vs. Larry Flynt и The Messenger свежую за Three Billboards Outside Ebbing, Missouri и успевший за последние 10 лет сняться в ряде высокобюджетных фильмов, например, в трилогии The Hunger Games, в War for the Planet of the Apes и Solo: A Star Wars Story.

Мы ничуть не сомневаемся, что актеры, режиссер и сценаристы с удовольствием встретились на съемочной площадке 10 лет спустя, вспомнили старые добрые деньки и вообще отлично провели время, вот только на пользу фильму это не пошло. Потому как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, за 10 лет мир существенно изменился, а вот Zombieland: Double Tap, кажется, так и застрял в начале 2000-х.

Проблема сиквела в том, что ему просто нечего добавить к сказанному 10 лет назад. Единственное, что остается — самоирония и немного вымученный черный юмор. Серьезно. Там, где в оригинальном Zombieland было смешно, в Zombieland: Double Tap совершенно не хочется смеяться. Фильм стал похож на экранизацию сборника старых анекдотов. Вот серия анекдотов про эталонную тупую блондинку; вот анекдот, точнее, целых два, которые начинаются с фразы «Муж/жена внезапно возвращается домой…»; вот серия анекдотов про хипстеров… Попытки Zombieland: Double Tap рассмешить зрителей выглядят жалко. Да, можно при желании назвать все это юмором эпохи постиронии, нацеленным на молодежь, незнакомую с классикой (вы не поверите, половина людей в зале, похоже, не видела оригинального фильма), но, простите, таким образом на постиронию можно списать вообще любую несмешную ерунду.

Честно говоря, я не знаю, что в Zombieland: Double Tap хуже – дурные шутки, совершенно провальный сценарий, в котором отсутствует всякая логика, многократное использование дешевого приема Deus ex machina или то, что герои фильма регулярно нарушают собственные правила и элементарные правила выживания во время зомбиапокалипсиса. Смотреть некоторые эпизоды фильма, в которых персонажи чудом не умирают по собственной глупости, просто физически больно. Ну а драка между двойниками в доме-музее Элвиса – это верх идиотизма, который подается почему-то как очень смешной и оригинальный эпизод.

Нет, в Zombieland: Double Tap есть, конечно, и положительные моменты. Приятно снова увидеть любимых актеров вместе, некоторые шутки действительно вызывают улыбку, плюс здесь есть сцена после титров, на которую стоит задержаться. В остальном же это вымученный сиквел, который не нужен никому. Как ни больно это признавать, всем было бы лучше, если бы он так и не состоялся.