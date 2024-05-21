Влад Яценко, Дмитрий Запорожец и другие. Появился топ самых богатых IT-предпринимателей Украины

Издание NV составило рейтинг самых богатых IT-предпринимателей Украины. Первые места в нем заняли бизнесмены, которые ориентированы на западные рынки — Влад Яценко, Дмитрий Запорожец и Тарас Кицмей и Ярослав Любинец из SoftServe.

Влад Яценко (Revolut)

Выручка за 2023 год 37,3 млрд грн, 7,5 тыс. сотрудников

Влад Яценко — самый успешный на сегодня украинский IT-бизнесмен, соучредитель финтех-компании Revolut, которая уже девять лет предлагает клиентам возможность пользоваться картами, заниматься биржевой торговлей, обменом криптовалют и операциями с банкоматами через мобильное приложение.

Сам Яценко, уроженец Николаева, уже много лет живет в Лондоне, а Великобритания — ключевой рынок для Revolut, который составляет примерно пятую часть ее бизнеса.

Дмитрий Запорожец (GitLab)

Выручка за 2023 год 18,7 млрд грн, 2,1 тыс. сотрудников

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

В 2011 году Дмитрий Запорожец работал в сервисной IT-компании в родном Харькове. Для работы ему приходилось использовать сервис от Microsoft GitHub. Предприниматель считал его неудобным, поэтому разработал аналогичный продукт с меньшими ограничениями для внутреннего пользования и назвал его GitLab. Так появилась платформа с открытым исходным кодом для управления Git-репозиториями (архивами данных). Она позволяет специалистам по разработке ПО интегрировать рабочие процессы в единой системе и совместно работать над продуктом в удаленном режиме.

Через год к Запорожцу присоединился голландец Сид Сибранди с предложением монетизировать и масштабировать техническое решение. В 2018-м GitLab стала «единорогом» с капитализацией $1,1 млрд, а в 2021-м вышла на IPO. Так «ребенок» Запорожца привлек более $800 млн, а ее капитализация выросла до $15 млрд.

В начале полномасштабного вторжения GitLab прекратил продажи в России и Беларуси.

Тарас Кицмей, Ярослав Любинец (SoftServe)

Выручка за 2023 год 18,5 млрд грн, 11 тыс. сотрудников

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Тарас Кицмей вместе с партнерами — аспирантами Львовской политехники, в частности Ярославом Любинцом, основали SoftServe во Львове в 1993 году. Тогда это была одна из первых аутсорсинговых компаний в стране.

SoftServe работает в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. И не только в Украине, но и в странах ЕС, США, Канаде, Латинской Америке, Сингапуре и ОАЭ.

В начале 2024-го SoftServe присоединилась к международному консорциуму, который будет разрабатывать технологические решения для строительства на Луне в рамках программы NASA.

Илья Виноградский, Роман Мартыненко, Игорь Горин (Astound Commerce)

Выручка за 2023 год 14,3 млрд грн, 1,3 тыс. сотрудников

Самые известные мировые бренды, такие как Skechers, Calvin Clein, Under Armour, Puma, Adidas, Jimmy Choo, Nespresso, Campari Group и многие другие, стали клиентами Astound Commerce. Ее основатели — украинцы Илья Виноградский, Роман Мартыненко и Игорь Горин большую часть жизни провели в США, где в 2000 году и создали свою компанию. В IT Ukraine Association назвали Astound Commerce крупнейшей в мире фирмой, специализирующейся на e-commerce: за время существования она запустила более 400 сайтов по интернет-торговле. «От исследований и стратегии до маркетинга и технической поддержки мы налаживаем долгосрочные отношения с брендами, чтобы способствовать стабильному росту» — так описывают деятельность Astound Commerce на ее корпоративном сайте.

Кроме США компания имеет офисы в Германии, Великобритании, Болгарии, Колумбии, Индии, Словакии и Украине.

Алексей Скрипник (ELEKS)

Выручка за 2023 год 12,3 млрд грн, 2 тыс. сотрудников

ELEKS существует столько же, сколько и независимая Украина: компанию в 1991 году основали Алексей Скрипник-старший, его жена Евгения и сын Алексей Скрипник-младший для выполнения заказов энергетических предприятий. Сейчас же эта семейная фирма представлена в 13 странах мира и предоставляет услуги по разработке программных продуктов, консультированию и обеспечению контроля качества.

По данным рейтинга The Global Outsourcing-2022 от профильной ассоциации IAOP, компания входит в 100 лучших аутсорсинговых предприятий мира.

Разработки компании использовались в Голливуде, в частности на съемках блокбастеров Квант милосердия и Человек-паук, и приложениями для автоматизации деятельности медицинских учреждений вроде информационной системы Doctor Eleks.

23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения, 57-летний Скрипник-младший внезапно умер.

Александр Конотопский (Ajax Systems)

Выручка за 2023 год 11,3 млрд грн, 3,3 тыс. сотрудников

Основатель Ajax Systems киевлянин Александр Конотопский учился в КПИ по специальности телекоммуникационные системы и сети. Будущий предприниматель начал работать уже с третьего курса: среди прочего он торговал китайскими системами сигнализации. Их качество было низким, поэтому в 2009 году Конотопский решил создать собственное производство таких систем.

Ajax была зарегистрирована в 2011 году, и с этого момента началась ее экспансия в Украине. Однако уже через два-три года из-за нестабильности в стране и начала войны компания активизировала развитие на глобальном рынке, привлекая портфельных инвесторов.

Сейчас Ajax Systems — крупнейший в Европе производитель систем безопасности с возможностями умного дома. Компания имеет заводы в Украине и Турции. В целом у Ajax 2,5 млн пользователей на 187 рынках.

Виктория Лившиц (Grid Dynamics)

Выручка за 2023 год 10,1 млрд грн, 3,9 тыс. сотрудников

Харьков когда-то был домом Виктории Лившиц, а Калифорния стала домом для ее IT-компании Grid Dynamics.

Лившиц перебралась в США много лет назад, а Grid Dynamics основала в 2006-м. Компания специализируется на предоставлении услуг по цифровой трансформации, в частности, для ритейлеров, а также игроков финансового и технологического рынков. Команда Лившиц считается одним из мировых лидеров в этой сфере, а среди ее клиентов есть такие глобальные гиганты, как Google, PayPal, Visa, Raymond James, Tesla и др.

Grid Dynamics имеет офисы в 13 странах — в Великобритании, Нидерландах, Мексике, Швейцарии, Индии, Польше, Молдове, а также в Украине — Киеве, Львове, Харькове, Днепре. Четыре года назад компания стала публичной, ее рыночная капитализация составляет $ 898 млн.

Андрей Павлив, Дмитрий Косарев (N-iX)

Выручка за 2023 год 7,8 млрд грн, 2,2 тыс. сотрудников

Созданная во Львове Андреем Павливым и Дмитрием Косаревым компания N-iX более 20 лет разрабатывает программное обеспечение почти для чего угодно. Ее специалисты в офисах в 25 странах Европы и Америки занимаются облачными технологиями, анализом данных, интернетом вещей, искусственным интеллектом, машинным обучением и тому подобное. В портфеле N-iX есть проекты, созданные для 350 клиентов в сфере производства, логистики, телекоммуникаций, финтеха, ритейла, энергетики, здравоохранения, Agritech, Ed-tech. Среди заказчиков — Bosch, Siemens, e-bay. А еще N-iX вместе с десятком-полтора других украинских компаний регулярно попадает в сотню лучших аутсорсеров мира, который составляет международная ассоциация IAOP.

Наталья Аньон (Svitla Systems)

Выручка за 2023 год 6,8 млрд грн, 1 тыс. сотрудников

Наталья Аньон почти 30 лет живет в США, из них последние 21 бывшая гражданка Украины владеет и руководит Svitla Systems, созданной ею компанией — разработчиком ПО, которая попала в сотню лучших аутсорсеров мира от международной ассоциации IAOP.

Проекты Svitla, предоставляющие заказчикам возможность проводить собственную трансформацию с помощью цифровых, облачных, data- и других технологий, сосредоточены преимущественно в США и Европе. Среди клиентов Аньон и Ко есть представители самых разных индустрий, а наиболее известные — это производитель платежных терминалов Ingenico и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Svitla имеет офисы в Калифорнии, Киеве, а также в некоторых странах Латинской Америки и даже в Индии.

Андрей Иванов, Александр Строжемин (Trinetix)

Выручка за 2023 год 5,8 млрд грн, 850 сотрудников

Trinetix в 2011 году основали украинские айтишники Андрей Иванов и Александр Строжемин. Последний до сих пор остается CEO компании.

Строжемин более 25 лет работает в IT-бизнесе и ранее руководил студией игровой локализации и саунд-продакшена Plantation Studio. Однако мировой финансово-экономический кризис 2008-го внес свои коррективы — пришлось перейти на разработку мобильных приложений и решений дополненной реальности для украинского ритейла. В то время это не было мейнстримом, однако на разработчиков обратили внимание американские заказчики.

Теперь Trinetix — это непубличная сервисная компания, в активе которой около 2 тыс. выполненных проектов. В августе 2023 года ее миноритарную долю приобрел венчурный фонд Hypra Игоря Перции и Дмитрия Волконского, что может дать бизнесу новый толчок для развития.

Приблизились к топ-30, но не попали в рейтинг, владельцы сервисной компании SPD Technology Богдан Халяпин и Александр Садовский (0,7 млрд грн официальной выручки); Алексей Глуховский (Matter Labs, 0,7 млрд грн) и Ярослав Ажнюк, Андрей Клен и Александр Нескин (Petcube, 0,5 млрд грн).