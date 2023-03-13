GSC Game World прокомментировали утечку материалов S.T.A.L.K.E.R. 2, отказались от требований шантажистов и призывают игнорировать возможные сливы

Разработчики из GSC Game World прокомментировали ситуацию с шантажом со стороны так называемого «российского сталкерского сообщества». Напомним, россияне украли материалы игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и угрожали их обнародованием, если украинские разработчики не выполнят 3 их требования: извиниться перед игроками из россии и беларуси, разблокировать пользователя NF Star в официальном Discord и вернуть в игру российскую локализацию.

Разработчики подтвердили, что недавно произошел взлом учетной записи программы для совместной работы. Ответственность за этот инцидент взяло на себя сообщество российской соцсети, а полученные данные злоумышленники намерены использовать для шантажа. Как отмечают в GSC Game World, это уже не первая попытка взлома и слива данных. Атаки проходят уже больше года. Напомним, именно больше года назад началась активная фаза многолетней российско-украинской войны.

Как мы и надеялись, GSC Game World отправили российских шантажистов вслед за российским военным кораблем, хотя и в более мягкой форме:

«Запугать подобными действиями нас не получится. Шантажировать тоже».

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подчеркнули, что GSC Game World – это украинская компания, и их позиция по поддержке Украины остается неизменной. Компания и дальше будет делать все возможное для поддержки Украины.

Компания призывает поклонников игр серии S.T.A.L.K.E.R. просто игнорировать любые сливы российских проходимцев:

«Мы просим вас, в случае слива, не смотреть и не распространять информацию о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, потому что устаревшие и рабочие материалы могут размыть впечатления от финальной идеи, которую мы заложили в игру. Дождитесь официального выхода. Мы всем сердцем верим, что вам очень понравится».

Также в GSC Game World поблагодарили за поддержку настоящего сталкерского сообщества.