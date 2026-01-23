Все анонсы Xbox Developer Direct 2026: трейлер Fable, Forza Horizon 6 и другие

2025 год завершился кучей хороших игр и наступил час начать «новую страницу», и одной из первых Microsoft провела презентацию Xbox Developer Direct. Разработчики поделились проектами, которыми они готовы порадовать игроков Xbox, ПК и Game Pass в 2026-м.

В противовес летнего Xbox Games Showcase с десятком игр различных жанров, Developer Direct рассказал о тех, что выйдут в ближайшие месяцы. Нынешняя презентация ожидаемо лучше показала Forza Horizon 6 и долгожданный перезапуск классической RPG-серии Fable. Если вы не смотрели трансляцию, эта статья поможет быстро ознакомиться со всем, что показала Microsoft.

Forza Horizon 6

Xbox Developer Direct 2026 начался с презентации Forza Horizon 6, над которой работала британская студия Playground Games. После США, Великобритании и других стран, события игры переносятся в Японию. Сначала ты турист, который хочет попасть на фестиваль Horizon. Персонаж проходит испытания, участвует в соревнованиях Horizon Rush и постепенно открывает новые браслеты. Золотой браслет это «билет» к особому острову Legend с эксклюзивными локациями.

По словам разработчиков, Япония это самая большая карта в истории серии Horizon с большим разнообразием биомов и значительными сезонными отличиями. Постепенно игрок будет открывать городские локации Токио с сельскими районами Японии, включая гору Фудзи. Разработчики наняли консультантов и лично приезжали в Японию, собрав много материала, чтобы как можно лучше передать атмосферу страны.

Forza Horizon 6 расширит автопарк до 550 автомобилей с более глубокой кастомизацией. Например, шины получат новую систему визуального износа. Часть машин можно будет находить и покупать прямо на карте. Каждый доступный дом получит персонализированные гаражи.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На старте поместье игрока имеет заброшенный вид, но во время прохождения его можно менять и обустраивать. В игре остаются все старые функции доступности, а также добавляются новые. Кроме того, можно будет создавать собственные трассы в любом месте на карте и делать это вместе с друзьями.

Дата релиза: 19 мая 2026 года

Платформы: Xbox и ПК, а позже на PlayStation

Beast of Reincarnation

Следующей новинкой стала экшн-игра от студии Game Freak, известной по серии Pokémon. Это неожиданный жанровый эксперимент студии: действие происходит в постапокалиптической Японии через 2000 лет. На презентации Xbox создатели рассказали о геймплее, мрачной атмосфере и механиках.

Главная героиня Эмма путешествует по мрачным руинам цивилизации, когда-то разрушенной «нечистью», вместе с волкообразным напарником Куо. Персонажка имеет странные «виноподобные» волосы, которые добавили не просто как элемент дизайна. Они дают девушке уникальные способности для передвижения.

На своем пути Эмма и Куо встречают «малефактов». Это такие опасные существа, одновременно напоминающие животных и растений. Именно они стали причиной гибели мира. Побеждая их, Эмма поглощает их «нечисть» в свое тело благодаря своим силам. Самые опасные малефакты Нуши угрожают Столице, последнему оплоту человечества. Главные герои должны остановить их, а финальной целью станет битва с особо опасным Beast of Reincarnation.

Помимо причудливых существ, в игре присутствуют големы. Когда-то давно люди пытались спастись от гибели мира, переселив свои души в механические тела. Но с течением времени эти души постепенно разрушались, а големы потеряли человеческую сущность, превратившись в опасных врагов.

Девушка и волкообразный напарник обладают силами, связанными с «нечистью». Благодаря этому их бой не просто драка «на палках»: когда Эмма отбивает удары, Куо накапливает энергию. Затем напарник высвобождает мощный удар Blooming Art, который наносит большой урон всем врагам рядом. Это открывает для Эммы новые атаки. По мере прохождения игры появляются новые навыки, а также различные варианты кастомизации через снаряжение и другие находки.

Дата релиза: летом 2026 года

Платформы: Xbox, ПК и PlayStation + Game Pass с первого дня

Kiln

Microsoft неожиданно представила новую игру студии Double Fine Productions, известной по Psychonauts и Keeper. Их проект Kiln это мультиплеерное «гончарное» приключение о создании и разрушении.

Игроки «лепят» уникальные глиняные изделия, которые становятся живыми как персонажами. Затем ваши творения начинают сражаться на различных картах. Там игрокам надо донести воду до печи соперников, потушить ее пламя и не забыть защитить собственную. Каждая форма изделия имеет свои сильные и слабые стороны, особые способности и анимации, поэтому выбор изделия влияет на тактику боя.

Сами карты тоже разнообразны. Некоторые имеют специальные маршруты, которые открываются только определенным типам глиняных персонажей. Уникальные предметы будут перекрывать вам пути, например губки, впитывающие воду. В целом уровни стилизованы под античную мифологию. Double Fine обещает регулярные обновления, новые режимы и активности. Вскоре стартует закрытое бета-тестирование.

Дата релиза: весна 2026 года

Платформы: Xbox, ПК и PlayStation

Fable

Microsoft завершила презентацию Xbox Developer Direct 2026 перезапуском Fable от Playground Games. Игра начинается с детства персонажа в тихом сельском городке. Он первый герой Альбиона за многие поколения, который собирается силами и отправляется в большое приключение. Это открытый красочный мир, который обожают фанаты старых RPG: иди туда, куда несут ноги. Игрок увидит знакомые Бауэрстоун, Гильдию героев и другие локации.

Перезапуск Fable делает акцент на выборе и его последствиях, насыщенных историях и фирменном для серии юморе. Персонажа можно будет детально кастомизировать, например, настраивать лицо. Помимо прокачки героя и боевых умений, вас ждут «негеройские» дела: построить себе дом, «крутить» романы (даже несколько одновременно) и жениться на своем фаворите.

Мир в игре будет реагировать на каждое ваше решение. NPC запомнят, если вы вели себя как «козел», и не будут встречать героя «хлебом и солью». Так, выселенный жилец может относиться к вам недружелюбно, что будет влиять на репутацию. Альбион обещают сделать максимально поддатливым к выбору игрока. Ваши слова и действия будут влиять на развитие истории, а важные решения будут иметь долговременные последствия. Например, убив великана, вы оставляете его тело возле города, что снижает цену земли и вызывает недовольство среди жителей.

Playground называет это «игрой внутри игры». Подобный геймплей всегда был важной частью классических Fable, поэтому команда разработчиков захотела не только сохранить узнаваемый стиль, но и улучшить его.

Дата релиза: осенью 2026 года

Платформы: Xbox, ПК и PlayStation

На этом презентация подходит к концу. Несмотря на небольшое количество показанных игр, среди них есть действительно масштабные и амбициозные проекты, которые точно заинтересуют игроков. Весной ожидается выход Forza Horizon 6 и Kiln, а летом и осенью по еще одному крупному релизу.

Вся трансляция Xbox Games Showcase